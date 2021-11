PIPPITEL! – SU RAI 1 VA SEMPRE MEGLIO “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE”: CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 24.4% DI SHARE E OLTRE 5.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE 5 “QUO VADO?” INCHIODA ALL’11.1%. SU RAI2 BENE “IL COLLEGIO” AL 7.6%, SU ITALIA 1 “LE IENE” RISALGONO ALL’8.5% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 4.5%, SU RAI3 “CARTABIANCA” AL 4.6%, SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 5.6% - AMADEUS (21.5%), “STRISCIA” (15.5%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.4%)

Nella serata di ieri, martedì 9 novembre 2021, su Rai1 l’ultimo appuntamento con la seconda stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha appassionato 5.142.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale 5 Quo Vado? ha raccolto davanti al video 2.390.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 – dalle 21.36 alle 23.55 - Il Collegio ha interessato 1.533.000 spettatori pari al 7.6% di share (presentazione di 8 minuti: 1.480.000 – 6.1%).

Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.07 – Le Iene ha intrattenuto 1.328.000 spettatori con l’8.5% (presentazione: 1.258.000 – 5.2%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 906.000 spettatori pari ad uno share del 4.6% (presentazione di 14 minuti: 779.000 – 3.2%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 767.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.148.000 spettatori con uno share del 5.6% mentre diMartedì Più ha raccolto 395.000 spettatori con il 5%. Su Tv8 Game of Talents segna 321.000 spettatori con l’1.5%.

Sul Nove Rocky IV ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.1%. Sul 20 Attacco al Potere 2 segna 554.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai4 Kingsman – Il Cerchio D’Oro registra 279.000 spettatori con l’1.3%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 201.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 486.000 spettatori con il 2.1%. Su Top Crime l’esordio di Harrow segna 265.000 spettatori e l’1.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Cucciari al 5.8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.143.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.722.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.051.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.143.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.325.000 spettatori (5.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.608.000 spettatori (6.7%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.074.000 individui all’ascolto (4.6%), nella prima parte, e 945.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.772.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 441.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 423.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 Uomini e Donne segna 410.000 spettatori con l’1.8% (finale: 373.000 – 1.6%).

Preserale

In crescita i preserali delle ammiraglie.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.270.000 spettatori (20.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.523.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.343.000 spettatori (15.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.622.000 spettatori (19.7%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 459.000 spettatori (2.6%) mentre NCIS Los Angeles ha raccolto 755.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 575.000 spettatori con il 3.4%.

CSI ha ottenuto 654.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.868.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 1.142.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 830.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 135.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 168.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 281.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 236.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Testa a testa Uno Mattina e Mattino Cinque.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 747.000 telespettatori con il 14.6%, nella lunga presentazione, e a 1.022.000 spettatori con il 18.1%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 997.000 spettatori (19.2%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 1.012.000 spettatori con il 18.1%, nella prima parte, e 961.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte (I Saluti: 815.000 – 15.7%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 234.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 166.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 Agorà convince 495.000 spettatori pari all’8.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 351.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 133.000 spettatori (2.6%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 187.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 186.000 spettatori pari al 3.6%.

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset fermo al 4.4%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.086.000 spettatori con il 17.2%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.687.000 spettatori con il 15.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.493.000 telespettatori con il 17.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 490.000 spettatori (7.3%), nella prima parte, e 940.000 spettatori (9.2%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 216.000 spettatori con il 3.1%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 632.000 spettatori con il 4.8%. Sport Mediaset ha ottenuto 632.000 spettatori con il 4.4% (Extra: 544.000 – 3.8%).

Su Rai3 Elisir segna 468.000 spettatori con il 7.3% (presentazione: 327.000 – 6.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 926.000 spettatori (10.4%). Quante Storie ha raccolto 793.000 spettatori (6.2%). Le Storie di Passato e Presente ha interessato 657.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 162.000 spettatori con il 2.6%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 236.000 spettatori con il 2.1%. La Signora in Giallo ha ottenuto 669.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 314.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 482.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Rete4 al 5.5% col film. Uomini e Donne al 23.8% con Gemma lasciata.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.630.000 spettatori pari al 12.9% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.900.000 spettatori con il 17.3%. Dopo il TG1 Economia (1.595.000 – 14.5%), Vita in Diretta ha raccolto 1.870.000 spettatori (16.3%), nella presentazione in onda fino alle 17.35, e 2.303.000 spettatori (17.9%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.717.000 spettatori con il 19.1%. Una Vita ha convinto 2.460.000 spettatori con il 18.1% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.864.000 spettatori con il 23.8% (finale: 2.244.000 – 20.3%). Il daytime di Amici ha interessato 1.913.000 spettatori con il 17.5%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.824.000 spettatori con il 17%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.637.000 spettatori pari al 14.4% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.533.000 spettatori con il 13%, nella presentazione in onda dalle 17.35 alle 17.50, e 1.858.000 spettatori con il 14.2% nella seconda parte (Saluti: 1.619.000 – 11.5%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 566.000 spettatori con il 4.3%.

Detto Fatto ha ottenuto 437.000 spettatori con il 3.9%. Una Parola di Troppo ha interessato 369.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 691.000 spettatori (5%), nel primo episodio, 684.000 spettatori (5.2%), nel secondo episodio, e 605.000 spettatori (4.8%), nel terzo episodio. Young Sheldon segna 443.000 spettatori (3.8%). Big Bang Theory ha appassionato 360.000 spettatori con il 3.3%. Due Uomini e Mezzo segna 273.000 spettatori e il 2.4%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 273.000 spettatori con il 2.1%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.608.000 spettatori con il 18.6%. #Maestri ha coinvolto 431.000 spettatori pari al 3.8%.

Aspettando Geo… ha raccolto 852.000 spettatori con il 7.7%. Geo ha registrato 1.573.000 spettatori con il 12.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 756.000 spettatori con il 5.8%. Hamburg Distretto 21 ha interessato 528.000 spettatori e il 4.8%. Il film Nevada Smith raccoglie 687.000 spettatori con il 5.5%. Su La7 Tagadà interessato 369.000 spettatori (share del 3.2%). Tagadoc ha raccolto 159.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Missione di Natale segna 291.000 spettatori con il 2.6%. Vite da Copertina ha raccolto 137.000 spettatori con l’1.1%.

Seconda Serata

Permesso Maisano – ospite Sandra Milo – ritorna con lo 0.8%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 958.000 spettatori con l’11.6% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 713.000 spettatori pari ad uno share del 6%. Su Rai2 Il Commissario Lanz segna 384.000 spettatori con il 5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 431.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia1 Quella Casa nel Bosco è visto da 360.000 spettatori (9.7%). Su Rete 4 Tradita – Betrayed è stato scelto da 131.000 spettatori con il 3.2% di share. Su Tv8 Permesso Maisano segna 88.000 spettatori con lo 0.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.254.000 (22.8%)

Ore 20.00 5.321.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 1.831.000 (13.6%)

Ore 20.30 1.417.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.770.000 (13.2%)

Ore 19.00 2.248.000 (12.9%)

TG5

Ore 13.00 3.000.000 (22.1%)

Ore 20.00 4.313.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.265.000 (11.2%)

Ore 18.30 698.000 (4.8%)

TG4

Ore 12.00 355.000 (4%)

Ore 18.55 704.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 614.000 (4.3%)

Ore 20.00 1.211.000 (5.5%)

