PIPPITEL! – SU RAI LA VITTORIA DELLA SPAGNA AGLI EUROPEI CONTRO L’INGHILTERRA FA VOLARE RAI1 AL 52.7% DI SHARE CON 9.4 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “HO CERCATO IL TUO NOME” NON VA OLTRE IL 7% - GLI ALTRI CANALI RACIMOLANO NUMERI DA TERZA SERATA – “PAPERISSIMA SPRINT” (10%), SCAMPINI (4.7%), APRILE-TELESE (4.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

spagna inghilterra 9

Nella serata di ieri, domenica 14 luglio 2024, su Rai1 la finale degli Europei 2024 Spagna – Inghilterra ha conquistato 9.420.000 spettatori pari al 52.7% di share (nel dettaglio primo tempo: 9.071.000 – 51.2%, secondo tempo: 9.755.000 – 54.1%; il pre e il post gara nel complesso: 5.867.000 – 38.5%). Su Canale5 Ho cercato il tuo nome ha ottenuto un a.m. di 1.185.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 Il Velo Nuziale – Ritorno a Venezia ha raccolto 461.000 spettatori (2.6%).

Su Italia1 La Leggenda di un Amore: Cinderella ha collezionato 511.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Rai3 Sissi – Il destino di un’Imperatrice ha raccolto davanti al video 634.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Perfetti Sconosciuti viene visto da 449.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Tut – Il destino di un Faraone ha interessato 204.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 The Big Wedding ha registrato 187.000 spettatori con l’1.1%.

ho cercato il tuo nome 6

Sul Nove Little Big Italy segna 336.000 spettatori con l’1.9%, nell’episodio delle 21.37, e 296.000 spettatori con il 3.3%, nell’episodio delle 23.04. Sul 20 Breaking In raccoglie 195.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai4 Mr & Mrs Smith segna 179.000 spettatori con l’1%. Su Iris La Papessa ha raccolto 183.000 spettatori con l’1.1%. Su La5 Mai lontano da qui segna 206.000 spettatori con l’1.2%. Su Sky Sport Uno la finale degli Europei 2024 Spagna – Inghilterra ha raccolto 676.000 spettatori e il 3.8%.

Access Prime Time

spagna inghilterra 8

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.603.000 spettatori (10%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 739.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Illuminate arriva a 634.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 644.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 542.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 768.000 spettatori pari al 4.8%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 331.000 spettatori (share del 2.1%). Sul Nove Little Big Italy sigla 325.000 spettatori (2.1%).

Preserale

marianna aprile luca telese

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 2.014.000 spettatori con il 20.6% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.890.000 spettatori con il 25.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.262.000 spettatori (13.6%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.657.000 spettatori (15%). Su Rai2 Che Todd ci Aiuti ha registrato 167.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 204.000 spettatori (1.6%), nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 370.000 spettatori (3.6%) mentre FBI Most Wanted ha siglato 377.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.875.000 spettatori con il 15.7%. Blob ha interessato 609.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 432.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 E’ arrivato mio fratello registra 203.000 spettatori (2%). Su Tv8 4 Hotel raduna 277.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash sigla 240.000 spettatori (2.2%).

Daytime Mattina

spagna inghilterra 7

Su Rai1 TG1 Speciale ha informato 701.000 spettatori con il 18.1%, dalle 7 alle 9.26, e 1.112.000 spettatori con il 21.3% dalle 9.33 alle 10.30. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 367.000 spettatori (16.8%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.095.000 spettatori con il 25.7%. TG5 – Edizione Straordinaria sigla 845.000 spettatori (17.1%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 875.000 telespettatori con il 16.1% di share. Su Rai2 Performer Italian Cup raccoglie 169.000 spettatori (3.5%) e I Mestieri di Mirko ha tenuto compagnia a 199.000 e 163.000 spettatori con il 3.7% e il 2.9%. Su Italia1 Young Sheldon colleziona 132.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 160.000 spettatori (3%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 155.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio della giornata.

ho cercato il tuo nome 5

Su Rai3 il simulcast con RaiNews24 segna 161.000 spettatori e il 6.7%. Sorgente di Vita raduna 107.000 spettatori (2.5%) mentre Sulla Via di Damasco convince 86.000 spettatori (1.9%). C’era una volta è la scelta di 139.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Un Altro Domani segna 26.000 spettatori e lo 0.6%. Love is in the air ha coinvolto 70.000 spettatori con l’1.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 124.000 spettatori con il 4.9% nelle News e, dopo il TG La7 a 194.000 spettatori (6.2%), di 225.000 spettatori con il 4.8% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 146.000 spettatori (2.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.340.000 spettatori con il 20.2%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.428.000 spettatori con il 22% e l’Angelus raccoglie 1.915.000 spettatori con il 23.1%. Linea Verde Estate ha registrato 2.603.000 spettatori con il 23.6% (breve presentazione: 1.936.000 – 20.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 688.000 spettatori (11.1%) e 944.000 spettatori (13.5%) mentre Melaverde raccoglie 1.741.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 TG2 – Speciale ha convinto 322.000 spettatori (4.6%). Un Ciclone in Convento ha raccolto 327.000 spettatori e il 3.4%.

spagna inghilterra 6

Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 201.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio e 170.000 spettatori (2.5%) nel terzo episodio della giornata. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 747.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 O anche no estate è la scelta di 160.000 spettatori (2.4%) mentre il TG3 delle 12 registra 557.000 spettatori (6.6%) e TGR – Premio Flaiano raccoglie 257.000 spettatori (2.1%).

Su Rete4 TG4 Speciale raggiunge 226.000 spettatori con il 3.8%. Dopo il TG, Anni ’60 ha fatto compagnia a 243.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Questo e Quello segna 167.000 spettatori (1.8%). Su Tv8 4 Hotel raduna 281.000 spettatori (3.5%) mentre 4 Ristoranti si porta a 407.000 spettatori (3.5%).

luca telese marianna aprile in onda 4

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio ha intrattenuto 1.206.000 spettatori (11.6%). Dalla Strada al Palco si porta a 1.213.000 spettatori con il 12.8% (presentazione: 901.000 – 9.2%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.047.000 spettatori con il 17%. Beautiful ha intrattenuto 1.776.000 spettatori (15.6%). My Home My Destiny 2 ha raccolto 1.446.000 spettatori (14%). La Promessa ha convinto 1.422.000 spettatori con il 14.5%. A seguire Inga Lindstrom – Il Suono della Nostalgia ha convinto 952.000 spettatori (10%). Su Rai2 Dribbling Europei raccoglie 578.000 spettatori con il 4.7%. Il Giro d’Italia femminile ha ottenuto 968.000 spettatori pari all’8.9%.

spagna inghilterra 5

A seguire il Tour de France ha radunato 1.362.000 spettatori (13.7%), con Tour Diretta, e 1.938.000 (19.7%), con Tour all’Arrivo. Toureplay ha convinto 989.000 spettatori (10.5%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 408.000 spettatori (3.5%). Scuola di Polizia 7 – Missione a Mosca ha registrato 365.000 spettatori (3.6%) mentre Superman & Lois colleziona 129.000 (1.3%) e 149.000 spettatori (1.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.958.000 spettatori con il 16.8%. Dalle 14.35 alle 15.14, TG3 Speciale ha ottenuto 878.000 spettatori (8.5%). Kilimangiaro Collection ha raccolto 757.000 spettatori (8.1%).

ho cercato il tuo nome 7

Su Rete4 Hamburg Distretto 21 ha registrato 192.000 spettatori (1.9%). TG4 – Speciale ha informato 327.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio è visto da 211.000 spettatori (2%) e Eden – Un Pianeta da Salvare arriva a 258.000 spettatori (2.6%). Su Tv8 la Superbike appassiona 422.000 spettatori (3.7%), dalle 14.04 alle 14.24, e 360.000 spettatori (3.6%), dalle 14.57 alle 15.35. Cucine da Incubo colleziona 306.000 spettatori (3.3%). Su Sky Sport Uno – dalle 14.57 alle 18 – il Tennis con la finale maschile di Wimbledon ha raggiunto 376.000 spettatori e il 3.8%.

Seconda Serata

spagna inghilterra 4

Su Rai1 Notti Europee ha conquistato un ascolto di 2.365.000 spettatori (share del 24.1%), nella prima parte, e 854.000 spettatori (share del 16.3%) nella seconda parte. La replica del primo tempo di Spagna-Inghilterra raccoglie 277.000 spettatori con il 9.5%. Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 666.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai2 TG2 Speciale ha raccolto 320.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Cinderella Story – Se la scarpetta calza segna un netto di 241.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 La buona crescita: 200 anni di Cariplo ha raggiunto 310.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Mia moglie è una strega è la scelta di 205.000 spettatori (3.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.503.000 (28.5%)

spagna inghilterra 3

Ore 20:00 3.717.000 (28.5%)

TG2

Ore 13:00 1.175.000 (9.9%)

Ore 20:30 736.000 (5.1%)

TG3

Ore 14:15 .000 (%)

Ore 19:00 .000 (%)

TG5

Ore 13:00 2.558.000 (21.2%)

Ore 20:00 2.505.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 .000 (%)

Ore 18:30 .000 (%)

TG4

Ore 11:55 .000 (%)

Ore 18:55 .000 (%)

TG LA7

Ore 13:30 .000 (%)

spagna inghilterra 2

Ore 20:00 .000 (%

ho cercato il tuo nome 4 ho cercato il tuo nome 3 ho cercato il tuo nome 2 ho cercato il tuo nome 1 spagna inghilterra 1