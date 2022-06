PIPPITEL! – SU RAI1 L'UMILIANTE BATOSTA DELL’ITALIA CONTRO LA GERMANIA È STATA "SUBITA" DA 5.7 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 30.4% DI SHARE (TUTTI A RIMPIANGERE I TEMPI DI BAGGIO, MALDINI E TOTTI) - SU CANALE5 “LA SCELTA - THE CHOICE” FA L’11.2% - SU RAI2 BENE “BOSS IN INCOGNITO” AL 7.8% - SU RAI3 “CARTABIANCA” AL 5.5%. SU LA7 “DIMARTEDÌ” AL 6.7% - “PAPERISSIMA” FA IL 12.8%. PALOMBA (4%), GRUBER (5.4%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

germania italia 7

Nella serata di ieri, martedì 14 giugno 2022, su Rai1 Germania-Italia di Nations League ha conquistato 5.754.000 spettatori pari al 30.4% di share (primo tempo a 6.447.000 e il 33.6%, secondo tempo a 5.071.000 e il 27.2%). Su Canale5 La scelta – The Choice ha incollato davanti al video 1.980.000 spettatori con uno share dell’11.2%. Su Rai2 Boss in Incognito arriva a 1.374.000 spettatori pari al 7.8% (presentazione a 776.000 e il 4%). Su Italia1 Un’estate al mare ha raccolto 939.000 spettatori (5.5%).

Su Rai3 #Cartabianca è seguito da 859.000 spettatori con il 5.5% (presentazione a 1.014.000 e il 5.2%). Su Rete4 Il piccolo lord totalizza un a.m. di 1.145.000 spettatori (6.9%). Su La7 DiMartedì registra 1.048.000 spettatori pari al 6.7% (DiMartedì Più a 425.000 e il 7.8%). Su Tv8 Due cuori e una provetta segna 267.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Unico testimone è visto da 274.000 spettatori (1.5%). Sul 20 Man Of Tai Chi ottiene 375.000 spettatori (2.1%). Su RaiPremium Un Professore sigla 263.000 spettatori (1.5%). Su RealTime Primo Appuntamento Crociera è la scelta di 334.000 spettatori (1.8%).

la scelta the choice 4

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.406.000 spettatori pari al 12.8%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 621.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.273.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole è visto da 1.263.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 699.000 individui all’ascolto (4%) nella prima parte e 692.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.020.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 Celebrity Chef interessa 321.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 241.000 spettatori (1.3%).

germania italia 8

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.308.000 spettatori pari al 23.3%, mentre Reazione a Catena è visto da 3.530.000 spettatori pari al 27.8%. Su Canale5, in replica, Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.150.000 spettatori (12.4%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.132.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo raccoglie 657.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 566.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.142.000 spettatori pari al 15.7%, mentre Blob segna 861.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 683.000 spettatori (4.4%). Su La7 Eden – Missione Pianeta ha totalizzato 108.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 Home Restaurant ha conquistato 155.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 166.000 spettatori (1.2%).

un boss in incognito 2

Daytime Mattina

Su Rai1 Mattina 24 dà il buongiorno a 179.000 spettatori con l’11.1%, Tg1mattina Rassegna Stampa interessa 251.000 spettatori con il 10.6% e Tg1mattina 600.000 spettatori con il 14.3% (all’interno il Tg1 delle 8 a 861.000 e il 18.3%), mentre Unomattina Estate è visto da 623.000 spettatori con il 14.8%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 481.000 spettatori con il 17.1% e Tg5 Mattina 1.084.000 spettatori con il 23.4%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 856.000 spettatori con il 20.6% nella prima parte e 838.000 spettatori con il 21.2% nella seconda parte. Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 270.000 spettatori (6.6%), mentre Tg2 Italia arriva a 164.000 spettatori (4.1%).

Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 104.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 126.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. Su Rai3 Mattina 24 realizza un ascolto pari a 167.000 spettatori e l’8.6%, Buongiorno Italia 455.000 spettatori e il 13.5% e TgR – Buongiorno Regione 623.000 spettatori e il 14.6%. A seguire Agorà Estate convince 263.000 spettatori pari al 6.1% e Agorà Estate Extra 198.000 spettatori pari al 5%, mentre Elisir – A Gentile Richiesta interessa 182.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 67.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 165.000 spettatori (4%) e Coffee Break di 138.000 spettatori (3.5%).

germania italia 6

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper raccoglie 1.210.000 spettatori (12.9%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.299.000 spettatori con il 19.8%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 208.000 spettatori (4.9%), La nave dei sogni – Papua Nuova Guinea segna 423.000 spettatori (6%). Su Italia1 C.S.I. New York è seguito da 178.000 spettatori (3.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 813.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Doc Martin interessa 226.000 spettatori (4.8%), il Tg3 delle 12 informa 853.000 spettatori (11.9%), Quante Storie conquista 624.000 spettatori (5.7%) e Passato e Presente arriva a 443.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 R.I.S. Delitti Imperfetti ha incollato 124.000 spettatori (2.8%) e, dopo il tg, Il Segreto 155.000 spettatori (1.7%) e La Signora in Giallo 624.000 spettatori (5.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 203.000 spettatori con il 4.3% nella prima parte e 400.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

germania italia 5

Su Rai1 le repliche di Don Matteo 6 hanno raccolto 998.000 spettatori con il 9.5% nel primo episodio e 1.057.000 spettatori con il 12.3% nel secondo episodio, mentre Sei Sorelle è visto da 938.000 spettatori con il 12.5%. A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.052.000 e il 14.3%, Tg1 Economia a 1.126.000 e il 15%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.574.000 spettatori con il 19.5%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.345.000 spettatori (19.6%), Una Vita 2.173.000 spettatori (20.3%) e Un Altro Domani 1.731.000 spettatori (18.9%), mentre L’Isola dei Famosi realizza un ascolto pari a 1.554.000 spettatori (19%) e Brave and Beautiful 1.519.000 spettatori (20.1%).

la scelta the choice 5

A seguire Inga Lindstrom – Le nozze di Greta ha fatto compagnia a 1.057.000 spettatori (13.5%). Su Rai2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli conquista 423.000 spettatori con il 4%, mentre Squadra Speciale Cobra 11 interessa 400.000 spettatori con il 4.5% nel primo episodio e 516.000 spettatori con il 6.7% nel secondo episodio. A seguire, dopo il tg, Italia-Irlanda valevole per le qualificazioni agli Europei di calcio Under 21 ottiene 615.000 spettatori con il 6.9%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 554.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 586.000 spettatori (5.6%) nel secondo episodio e 542.000 spettatori (5.6%) nel terzo episodio, mentre Lethal Weapon ha conquistato 268.000 spettatori (3.3%) e N.C.I.S. Los Angeles 234.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 305.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio.

germania italia 4

Su Rai3 Tg Regione informa 2.101.000 spettatori (18.5%); la replica di Overland arriva a 434.000 spettatori (5.9%) e Geo Magazine a 710.000 spettatori (8.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 587.000 spettatori con il 5.8%, mentre Tg4 – Diario di Guerra arriva a 303.000 spettatori con il 3.9% e Catlow totalizza 294.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Tagadà è visto da 339.000 spettatori pari al 4% (presentazione a 330.000 e il 3.1%, #Focus a 304.000 e il 4.1%). A seguire Segreti Reali intrattiene 150.000 spettatori pari all’1.9%.

bianca berlinguer

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 534.000 spettatori con l’11.1% (presentazione di un’ora a 882.000 e il 7.5%). Su Canale5 X-Style totalizza una media di 720.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rai2 Back2Back Speciale Let’s Play! segna 252.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Vacanze in America è visto da 374.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 398.000 spettatori con il 6.7%. Su Rete4 Daylight – Trappola nel tunnel è la scelta di 232.000 spettatori (4.7%). Su La7 TgLa7 Notte informa 231.000 spettatori (6.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.685.000 (22.1%)

Ore 20.00 3.909.000 (25.4%)

TG2

germania italia 3

Ore 13.00 1.716.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.062.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.491.000 (14.1%)

Ore 19.00 1.537.000 (13.6%)

TG5

Ore 13.00 2.718.000 (23.1%)

Ore 20.00 3.295.000 (20.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.290.000 (13.9%)

Ore 18.30 474.000 (5.3%)

TG4

Ore 11.55 216.000 (3.2%)

Ore 18.55 464.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 521.000 (4.4%)

Ore 20.00 855.000 (5.4%)

germania italia 2 germania italia 1 la scelta the choice 2 un boss in incognito 6 la scelta the choice 3

la scelta the choice 1