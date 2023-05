PIPPITEL! – SU RAI1 IL DEBUTTO DI “VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.7% E 3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” CALA ANCORA: FA IL 18.3%, MA CON 2.5 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RAI3 “REPORT” CON IL 7.6% SUPERA “QUARTA REPUBBLICA” (6%) – AMADEUS (23.2%), “STRISCIA” (16.8%). DAMILANO (6.3%), GRUBER (8%), PALOMBA (4.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 15 maggio 2023 vedono, in prima serata, il debutto della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi, con Claudio Bisio, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo su Rai1, scontrarsi con la quinta puntata dell'Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria (e lo svenimento in diretta della concorrente Corinne Clery). Su Rai3, consueto appuntamento con il Report di Sigfrido Ranucci; su Rete4 è andata in onda un'altra puntata del programma Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro; e su La7 l'approfondimento di Atlantide con Andrea Purgatori sull'omicidio di Meredith Kercher.

Quanto agli ascolti, il debutto di Vivere non è un gioco da ragazzi ha segnato 3.075.000 spettatori con il 16.7%, mentre L’Isola dei Famosi ha raccolto solo 2.504.000 appassionati pari al 18.3%, in calo rispetto a sette giorni fa. Report su Rai3 è invece il terzo programma più visto in prime time con 1.541.000 e il 7.6%, battendo Quarta Repubblica e i suoi 901.000 spettatori con il 6%, in crescita. Male su La7 Atlantide, fermo a 350.000 con il 2.6%, mentre sul Nove è record per Only Fun – Comico Show, condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers, che radunano 685.000 appassionati e il 3.6%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Vivere non è un gioco da ragazzi (Rai1) - 3.075.000

L'Isola dei Famosi (Canale5) - 2.504.000

Report (Rai3) - 1.541.000

Quarta Repubblica (Rete4) - 901.000

Guardiani della Galassia 2 (Italia1) - 881.000

Blue Bloods (Rai2) - 751.000

Only Fun - Comico Show (Nove) - 685.000

No Time To Die (Tv8) - 559.000

U-571 (Iris) - 462.000

Un'estate a Parigi (Rai Premium) - 436.000

Robocop (Rai4) - 366.000

Atlantide (La7) - 350.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 totalizzano 4.386.000 spettatori con il 21.9%, mentre Amadeus con Affari Tuoi ne conquista ben 4.972.000 con il 23.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia segna invece 3.594.000 affezionati con il 16.8%. Per l'approfondimento, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 sigla il 6.3%, Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 il 4.1% e il 3.2%, e Tg2 Post il 3.6%. Su tutti svetta Lilli Gruber con Otto e mezzo che, occupandosi del caso Fazio, vola all'8% con 1.720.000 spettatori.

In seconda serata su Rai1 si ferma all'8.9% con 903.000 spettatori Vittime Collaterali con Emma D'Aquino, mentre su Rai2 Restart, condotto da Annalisa Bruchi con la collaborazione di Aldo Cazzullo, ancora una volta non va oltre il 2.2% con 187.000 spettatori. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Vivere non è un gioco da ragazzi 3.075.000 (16.7%). Canale5: L’Isola dei Famosi 17 2.504.000 (18.3%), La Isla Bonita 1.200.000 (27.3%). Rai2: NCIS Los Angeles 929.000 (4.4%). Blue Bloods751.000 (4.6%). Italia1: I Guardiani della Galassia 2 881.000 (5.2%). Rai3: Report 1.541.000 (7.6%), Report Plus 1.217.000 (7.1%), presentazione 1.242.000 (5.7%). Rete4: Quarta Repubblica 901.000 (6%). La7: Atlantide 350.000 (2.6%). Tv8: No Time to Die 559.000 (3.6%). Nove: Only Fun – Comico Show 685.000 (3.6%). Rai4: Robocop 366.000 (1.9%). Rai Premium: Un'estate a Parigi 436.000 (2.2%). Iris: U-571 462.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.386.000 (21.9%), Affari Tuoi 4.972.000 (23.2%). Canale5: Striscia la Notizia 3.594.000 (16.8%). Rai2: TG2 Post 773.000 (3.6%). Italia1: NCIS 1.520.000 (7.2%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.277.000 (6.3%). Un Posto al Sole 1.641.000 (7.6%). Rete4: Stasera Italia 836.000 (4.1%) nella prima parte, 688.000 (3.2%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.720.000 (8%). Tv8: 100% Italia – Il Torneo dei Campioni 418.000 (2%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 549.000 (2.6%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.949.000 (23.9%) L’Eredità 3.960.000 (25.3%). Canale5: Avanti il Primo! Story1.777.000 (15.6%) Avanti un Altro! Story 2.743.000 (18.5%). Rai2: Hawaii Five O 495.000 (3.5%). NCIS 694.000 (3.8%). Italia1: Studio Aperto Mag 365.000 (2.8%), CSI 673.000 (3.8%). Rai3: Tgr 2.396.000 (14.4%), Blob 1.005.000 (5.4%), La Gioia della Musica916.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 676.000 (3.6%). La7: Lingo – La Prima Sfida 183.000 (1.6%), Lingo – Parole in Gioco 305.000 (2.1%). Tv8: Celebrity Chef 259.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash 455.000 (2.8%).

Seconda Serata

Rai1: Vittime Collaterali 903.000 (8.9%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 293.000 (6%), Aracata – Non Voglio Cambiare Pianeta 216.000 (7.3%). Canale5: Tg5 Notte 446.000 (14.7%). Rai2: Restart 187.000 (2.2%). Rai3: TGR Speciale Elezioni Comunali 619.000 (4.9%), Tg3 Linea Notte 370.000 (5.2%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 282.000 (4%). Rete4: Generale 167.000 (4.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 282.000 (11%), Tg1 Ore 7.00 373.000 (9.7%), TgUnoMattina 612.000 (12.7%), Tg1 Ore 8.00 924.000 (17.8%), Uno Mattina 819.000(17.7%), Storie Italiane (prima parte) 883.000 (19.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 597.000 (19.3%), Tg5 Mattina 1.273.000 (24.6%), Mattino Cinque News 1.096.000 (23.1%) nella prima parte, 989.000 (21.6%) nella seconda.

Rai2: Viva Asiago 10 179.000 (5.4%), Viva Rai2! Glass Cam 266.000 (7.6%), Viva Rai2! 760.000 (16.8%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 342.000 (6.5%), …E Viva il Mini Videobox 224.000 (4.3%), Radio 2 Social Club 282.000 (6%). Italia1: Chicago Fire 158.000 (3.3%). Rai3: Buongiorno Italia 410.000 (10.9%), Tgr Buongiorno Regione 512.000 (11.1%), Agorà presentazione 318.000 (6.1%), Agorà 276.000 (5.7%), Agorà Extra 223.000 (4.8%). Rete4: Un Detective in Corsia 83.000 (1.8%). La7: Omnibus (News) 155.000 (4.2%), Omnibus (Dibattito) 164.000 (3.3%), Coffee Break 156.000 (3.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 965.000 (17.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.718.000 (16.7%). Canale5: Forum 1.672.000(22.4%). Rai2: I Fatti Vostri 557.000 (9.1%) nella prima parte, 957.000 (9.8%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 293.000 (4.9%), Cotto e Mangiato Tocco dello Chef 294.000 (3.5%), Sport Mediaset 750.000 (5.9%). Rai3: Elisir presentazione 171.000 (3.8%), Elisir 265.000 (4.7%), Tg3 Ore 12.00 701.000 (8.7%), Quante Storie 583.000 (4.9%), Passato e Presente 454.000 (3.6%). Rete4: Hazzard 149.000 (2.7%), Il Segreto 153.000 (1.5%), La Signora in Giallo 598.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 274.000 (4.7%) nella prima parte, L’Aria che Tira (Oggi) 407.000 (3.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.403.000 (19.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.777.000 (17.5%), presentazione 1.954.000 (16.4%), Sei Sorelle 1.122.000 (13.8%), Tg1 1.242.000 (15.6%), La Vita in Diretta 2.111.000 (22.1%), presentazione 1.555.000 (19.2%). Canale5: Beautiful 2.600.000 (20.7%), Terra Amara 2.698.000 (23%), Uomini e Donne Story 2.043.000 (20.3%), finale 1.695.000 (19.3%), Isola dei Famosi 171.580.000 (18.5%), Un Altro Domani 1.055.000 (13.2%), Pomeriggio Cinque 1.486.000 (15.5%), presentazione 1.172.000 (14%), Saluti: 1.384.000 (13.2%). Rai2: Frammenti di Bugie 345.000 (3.1%), Mai fidarsi della tua ex 284.000 (3.4%).

Italia1: I Simpson 559.000 (4.5%) nel primo episodio, 641.000 (5.5%), nel secondo, 581.000 (5.4%) nel terzo, I Griffin436.000 (4.4%), Lethal Weapon 373.000 (4.3%) nel primo episodio, 416.000 (5.2%) nel secondo, Person of Interest381.000 (4.1%). Rai3: Tgr 2.076.000 (17%), Tgr – Leonardo1.013.000 (9.4%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 378.000 (4.2%), Aspettando… Geo 670.000 (8.4%), Geo 951.000 (9.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 713.000 (6.4%), Tg4 Diario del Giorno 347.000 (4.1%). La7: Tagadà (presentazione) 315.000 (2.7%), Tagadà 323.000 (3.4%), Focus 246.000 (3.1%) C’era una volta il Novecento 137.000 (1.5%). Tv8: Quando Arriva l’Amore 260.000 (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.151.000 (24.8%)

20.00 - 4.402.000 (23.4%)

TG2

13.00 - 1.630.000 (13.2%)

20.30 - 1.179.000 (5.7%)

TG3

14.25 - 1.427.000 (12.4%)

19.00 - 1.723.000 (12.5%)

TG4

11.55 - 236.000 (3.1%)

18.55 - 552.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 3.123.000 (25%)

20.00 - 3.884.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.113.000 (10.8%)

18.30 - 544.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 554.000 (4.4%)

20.00 - 1.261.000 (6.5%)

