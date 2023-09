PIPPITEL! – SU RAI1 DOMINA AL RIBASSO “LA STOCCATA VINCENTE” CON IL 17.5% DI SHARE E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “CADUTA LIBERA” FA SOLO IL 12.8% - SU RETE4 DEL DEBBIO (6.8%), SU LA7 APRILE E TELESE (3.5%) – SU RAI2 “IL COLLEGIO” RIPARTE CON IL 5.8%, SU RAI3 “IL PROVINCIALE” NON VA OLTRE IL 3.6% - AMADEUS (21.5%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.4%) BORTONE (4.1%), MINZOLINI-LECCESE (3.8%), GRAMELLINI (6.1%) – NEL POMERIGGIO GLI AMICI DI MARIA DE FILIPPI (25.6%) SI PAPPANO “DOMENICA IN” DI VENIER (17.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Domenica televisiva piuttosto movimentata, quella di ieri 24 settembre 2023, con varie sfide interessanti in diverse fasce orarie. Andiamo con ordine e partiamo dalla prima serata, nella quale ha dominato - al ribasso - la miniserie con Flavio Insinna, La stoccata vincente, che su Rai1 ha conquistato 2.765.000 spettatori con il 17.5%. Caduta Libera - I migliori su Canale5, con Gerry Scotti, ha invece raccolto solo il 12.8% con 1.848.000 appassionati.

Per la sfida dell'approfondimento, Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio su Rete4 - con ospite il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini - ha segnato il 6.8% con 852.000 individui all'ascolto, staccando ampiamente la nuova veste di In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese, che su La7 (al posto di Non è l'Arena di Massimo Giletti) ne ha totalizzati 597.000 con un magro 3.5%.

Su Rai2 l'ottava stagione de Il Collegio ha debuttato al 5.8% con 1.051.000 affezionati e su Rai3 ll Provinciale con Federico Quaranta, nella puntata dedicata alla Basilicata, è sceso al 3.6% con 729.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) La stoccata vincente (Rai1) - 2.765.000

2) Caduta libera - I migliori (Canale5) - 1.848.000

3) Il collegio 8 (Rai2) - 1.051.000

4) FBI - Most Wanted (Italia1) - 1.016.000

5) Dritto e rovescio (Rete4) - 852.000

6) Il provinciale (Rai3) - 619.000

7) In Onda (La7) - 597.000

8) Baywatch (Tv8) - 352.000

9) Only Fun - Il meglio (Nove) - 346.000

In access prime time, Affari Tuoi di Amadeus su Rai1 ha raccolto il 21.5% e Paperissima Sprint Estate su Canale5 ha segnato il 15.4%.

Per l'approfondimento, ieri sera abbiamo assistito al secondo round della sfida tra Serena Bortone con il suo nuovo Che Sarà su Rai3, il novello In altre parole condotto da Massimo Gramellini su La7 (ospite Lilli Gruber) e Stasera Italia Weekend con Augusto Minzolini e Safiria Leccese su Rete4. Bortone si è fermata al 4.1% con 763.000 affezionati, Minzolini-Leccese al 3.8% e al 3.3%, mentre Gramellini ha prevalso su tutti con il 6.1% pari a 1.148.000.

Al pomeriggio, Monica Maggioni con il suo In mezz'ora su Rai3 - ospiti Walter Veltroni, Antonio Tajani e Anthony Fauci - ha segnato complessivamente nelle due parti il 5.7% (in calo rispetto a sette giorni fa), mentre Domenica In con Mara Venier su Rai1 ha perso la sfida con il debutto della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi e con Verissimo con Silvia Toffanin su Canale5.

Venier, per la precisione, ha ottenuto - nei suoi ben quattro scorpori... - il 13.8%, il 17.6%, il 15.9% e il 14.2%, mentre De Filippi ha conquistato il 25.6% e Toffanin il 22.4%. Quest'ultima, nel segmento Giri di Valzer, con il 19.2% ha anche superato nettamente Francesca Fialdini che su Rai1 con il suo Da noi... A ruota libera si è fermata al 13.6%.

Prima Serata

Rai1: La Stoccata Vincente 2.765.000 (17.5%). Canale5: Caduta Libera – I Migliori 1.848.000 (12.8%). Rai2: Il Collegio 8 1.051.000 (5.8%). Italia1: FBI Most Wanted 1.016.000 (5.9%). Rai3: Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti 619.000 (3.6%), presentazione 729.000 (3.9%). Rete4: Dritto e Rovescio 852.000 (6.8%). La7: In Onda 597.000 (3.5%). Tv8: Baywatch 352.000 (2.3%). Nove: Only Fun – Comico Show 346.000 (2.5%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.030.000 (21.5%). Canale5: Paperissima Sprint 2.886.000 (15.4%). Italia1: NCIS 1.257.000 (6.8%). Rai3: Che sarà 742.000 (4.1%). Rete4: Stasera Italia Weekend 691.000 (3.8%) nella prima parte, 633.000 (3.3%) nella seconda. La7: In Altre Parole - Domenica 1.148.000 (6.1%). Tv8: Quattro Ristoranti 683.000 (3.7%). Nove: Little Big Italy 392.000 (2.1%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.583.000 (21.4%), Reazione a Catena di 3.742.000 (25.7%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.665.000 (14.8%,) Caduta Libera Story 2.389.000 (17%). Rai2: Novantesimo Minuto 563.000 (4.7%), Novantesimo Minuto - Tempi Supplementari 412.000 (2.8%), NCIS New Orleans 449.000 (2.7%). Italia1: CSI Miami 713.000 (4.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 565.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.202.000 (14.6%). La7: Casa Mia Casa Mia 158.000 (1.3%). Tv8: Quattro Ristoranti 471.000 (3.2%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 330.000 (5.1%). Canale5: TG5 Notte 454.000 (9.1%). Rai2: La Domenica Sportiva 881.000 (10.8%), presentazione 831.000 (6.1%), L’Altra Domenica Sportiva 251.000 (5.6%). Italia1: Law & Order: Unità Speciale 556.000 (5.1%). Pressing 364.000 (8%). Rai3: Tg3 Mondo 376.000 (2.9%). Rete4: Deepwater – Inferno nell’Oceano 134.000 (4.5%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 253.000 (14.6%) nella presentazione, 503.000 (14.1%) nella prima parte, 1.125.000 (18.8%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 824.000 (16.1%), Azzurro Storie di Mare 1.112.000 (18.7%), A Sua Immagine 1.209.000 (17.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 280.000 (11.9%), Tg5 Mattina 1.210.000 (22.1%), Il Mistero della Lancia che Trafisse Gesù 714.000 (12%), Santa Messa 872.000(14.5%). Rai2: Radio 2 Happy Family 207.000 (3.5%).

Italia1: Friends 116.000 (1.9%) e 148.000 (2.5%), Will and Grace 166.000 (2.8%), nel primo episodio, 209.000 (3.4%) nel secondo. Rai3: Sulla Via di Damasco 84.000 (2.1%), Agorà Weekend 97.000 (1.7%). Mi Manda Rai3 222.000 (3.7%). Rete4: Casa Vianello 100.000 (1.7%) nel prrimo episodio, 191.000 (3.2%) nel secondo. La7: Omnibus (News) 119.000 (4%), Omnibus (Dibattito) 188.000 (3.2%), Camera con Vista 108.000 (1.8%), L’Ingrediente Perfetto 58.000 (1%). Tv8: Campionato Mondiale di Moto 3 269.000 (4.5%), Campionato Mondiale di Moto 2 359.000 spettatori (5.9%. Sky Sport F1 Gran Premio di Formula 1 del Giappone 315.000 (7.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.335.000 (20%), Angelus 1.651.000 (19.1%), Linea Verde 2.525.000 (22.2%, 1.973.000 (20.1%). Canale5: Le Storie di Melaverde 809.000 (12.6%), 1.017.000 (14.7%), Melaverde 1.712.000 (17.9%). Rai2: Il Ranger – Una Vita in Paradiso 275.000 (3.2%). Italia1: Mom 195.000 (3%) nel primo episodio, 194.000 (2.8%) nel secondo, 199.000 (2.3%) nel terzo, Sport Mediaset XXL 663.000 (5.2%), Sport Mediaset Magazine XXL 422.000 (3.2%) Rai3: Tg3 Ore 12.00 457.000 (5.2%). Il Posto Giusto 209.000 (1.6%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 286.000 (4.4%), presentazione 197.000 (3.3%), Agatha Christie: 13 a Tavola 195.000 (1.6%). La7: L’Aria che Tira – Il Diario 143.000 (1.2%). Tv8: Campionato Mondiale di Moto GP 905.000 (9.5%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 1.787.000 (13.8%), Domenica In 2.123.000 (17.6%) nella prima parte, 1.718.000 (15.9%) nella seconda, 1.436.000 (14.2%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.388.000 (13.6%). Canale5: L’Arca di Noè 2.359.000 (18.1%), Amici di Maria De Filippi 3.000.000 (25.6%), Verissimo 2.264.000 (22.4%), Verissimo (Giri di Valzer) 1.993.000 (19.2%). Rai2: Paesi che Vai.. 410.000 (3.3%), Ciclismo - Campionati Europei 517.000 (4.7%).

Italia1: E-Planet 282.000 (2.2%), Tartaruga Ninja – Fuori dall’Ombra 185.000 (1.6%). Rai3: Tgr 1.829.000 (14.1%), In Mezz’Ora 763.000 (6.4%), Il Mondo di In Mezz’Ora 565.000 (5.1%), Rebus 605.000 (5.9%), presentazione 484.000 (4.6%), Kilimangiaro – On The Road 722.000 (7%). Rete4: Il Bounty 203.000 (1.8%). La7: La Calda notte 246.000 (2.1%). Tv8: Superbike 548.000 (4.3%) Gran Premio del Giappone di Formula1 (differita) 1.006.000 (9.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.436.000 (26.4%)

20.00 - 4.247.000 (24.8%)

TG2

13.00 - 1.215.000 (9.9%)

20.30 - 1.200.000 (6.6%)

TG3

14.25 - 1.399.000 (11.1%)

19.00 - 1.564.000 (11.9%)

TG4

12.00 - 321.000 (3.7%)

18.55 - 455.000 (3.4%)

TG5

13.00 - 2.607.000 (21.2%)

20.00 - 3.417.000 (19.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 732.000 (6.9%)

18.30 - 520.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 462.000 (3.6%)

20.00 - 921.000 (5.3%)

