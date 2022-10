PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “MINA SETTEMBRE” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 25.5% DI SHARE. SU CANALE5 “SCHERZI A PARTE” NON VA OLTRE L’11.4%. SU RAI3 FAZIO VOLA AL 12.2% SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.9%, SU LA7 “NON È L’ARENA” AL 5.1% - AMADEUS (23%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.5%), GENTILI (5.3%), DE GREGORIO – PARENZO (4.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

mina settembre 5

Nella serata di ieri, domenica 16 ottobre 2022, su Rai1 la fiction Mina Settembre ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 25.5% di share (primo episodio: 4.763.000 – 24.1%, secondo episodio: 4.395.000 – 27%). Su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.16 – Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.820.000 spettatori pari all’11.4% di share (presentazione di 7 minuti: 1.783.000 – 8.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 828.000 spettatori con il 4.1%. A seguire Bull ha interessato 596.000 spettatori con il 3.1%.

scherzi a parte 2

Su Italia1 il film Jurassic World – Il Regno Distrutto ha intrattenuto 1.093.000 spettatori con il 6.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.389.000 – 7.5%), dalle 20.32 alle 22.20 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori (12.2%) mentre - dalle 22.24 alle 23.58 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.422.000 spettatori (9.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 695.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 721.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 Way Down – Rapina Alla Banca di Spagna è stato seguito da 319.000 spettatori con l’1.8% di share.

mina settembre 6

Sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna 384.000 spettatori (2%). Sul 20 Blood Father ha convinto 487.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai4 Into the Storm ha ottenuto 194.000 spettatori con l’1%. Su Rai Premium Ballando con le Stelle ha interessato 176.000 spettatori con l’1.5% (Ballando… Tutti in Pista: 158.000 – 0.8%). Su Top Crime Colombo ha ottenuto 352.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Grande distacco tra Soliti Ignoti e Paperissima.

fabio fazio luciana littizetto

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.518.000 spettatori con il 23%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.639.000 spettatori con il 13.5%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha totalizzato 1.153.000 spettatori (5.9%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 1.027.000 spettatori (5.3%), nella prima parte, e 983.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 938.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 441.000 spettatori pari al 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 435.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

Caduta Libera, in replica, al 16.2%.

mina settembre 4

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.927.000 spettatori (22.1%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 4.225.000 spettatori (26.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.743.000 spettatori (14%) mentre Caduta Libera ha raccolto 2.463.000 spettatori (16.2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 713.000 spettatori (5.9%) mentre Novantesimo Minuto Tempi Supplementari segna 593.000 spettatori (4%). NCIS New Orleans ha raccolto 503.000 spettatori con il 2.8%.

scherzi a parte 4

Su Italia1 NCIS ha totalizzato 707.000 spettatori (4.1%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 713.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 l’appuntamento con la TGR segna 2.394.000 spettatori con il 14.6%. Su La7 Uozzap ha appassionato 238.000 spettatori (share dell’1.5%). Sul Nove Little Big Italy ha ottenuto 234.000 spettatori e l’1.8%.

Daytime Mattina

Timperi, Muccitelli e Setta al 22.9% con la seconda parte di Uno Mattina in Famiglia.

mina settembre 2

Su Rai1 preceduto da una presentazione di 30 minuti (258.000 – 15.7%) e un breve tg di 5 minuti (393.000 – 19%), Uno Mattina in Famiglia ha convinto 513.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte, e 1.332.000 spettatori con il 22.9% nella seconda parte. All’interno il TG1 delle 8 ha interessato 1.006.000 spettatori con il 21.6%. Paesi che Vai segna 1.150.000 spettatori con il 19.6%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.273.000 spettatori pari ad uno share del 19.7% (in onda prima e dopo la messa). Su Canale5 il TG5 Mattina segna 1.105.000 spettatori con il 22.2%.

Leonardo – L’Uomo che Anticipò il Futuro ha raccolto 552.000 spettatori con il 9.2%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 822.000 telespettatori con il 14.1% di share. Su Rai2 Radio 2 Happy Family ha tenuto compagnia a 180.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Una Mamma per Amica – Di Nuovo Insieme segna 238.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 Sulla Via di Damasco ha raccolto 58.000 spettatori e l’1.6%. Agorà Weekend convince 200.000 spettatori con il 3.7% di share.

zona bianca

TGR Speciale Giornate Fai ha raccolto 243.000 spettatori con il 4.1%. Timeline ha ottenuto 255.000 spettatori con il 4.4%. O Anche No segna 153.000 spettatori e il 2.6%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 156.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 121.000 spettatori con il 5.1% di share nelle news e 222.000 spettatori con il 4% nel Dibattito. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 131.000 spettatori con il 2.2% di share.

Daytime Mezzogiorno

La Messa al 22.8%.

mina settembre 1

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.480.000 spettatori con il 22.8%. L’Angelus ha raccolto 1.844.000 spettatori (22.4%). Linea Verde ha intrattenuto 2.622.000 spettatori (22.8%). Su Canale 5 l’appuntamento con Le Storie di Melaverde ha interessato 754.000 spettatori (12.3%) e 924.000 spettatori (13.7%). Melaverde raccoglie 1.705.000 con il 18.3%. Su Rai2 il TG Sport ha informato 199.000 spettatori con il 3.3%. Preceduto da una presentazione di 26 minuti (292.000 – 4.4%), Citofonare Rai2 ha convinto 413.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 Kung Fu segna il 2.6% con 195.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 659.000 spettatori con il 5.1% (Magazine XXL: 511.000 – 3.9%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 478.000 spettatori con uno share del 5.5%. 100 Opere Tornano a Casa segna 305.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali raggiunge 212.000 spettatori con il 3.4%. Il Confine dell’Inganno ha fatto compagnia a 295.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 L’Aria che Tira il Diario ha raccolto 176.000 spettatori con l’1.7% di share. Su Sky Sport Uno Inter-Salernitana segna 334.000 spettatori con il 2.7%.

giletti

Daytime Pomeriggio

Tv8 al 7.8% con la Moto GP delle 14. Rai Sport al 3.5% col ciclismo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.234.000 spettatori pari ad uno share del 17.6%, nella prima parte dalle 14.08 alle 14.56, 1.939.000 spettatori pari ad uno share del 18.3%, nella seconda parte dalle 14.59 alle 16.47, e 1.625.000 spettatori pari ad uno share del 17.2% nella terza parte dalle 16.52 alle 17.10. Dopo il TG1, Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.693.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.055.000 spettatori con il 15.5%.

mina settembre 2

Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.508.000 spettatori (21.6%). A seguire Verissimo ha interessato 2.013.000 spettatori con il 21%, nella prima parte, e 1.683.000 spettatori con il 15.5%, nella parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.55 alle 18.35. Su Rai2 Il Provinciale in replica ha convinto 450.000 spettatori pari al 3.6%. Vorrei Dirti Che ha raccolto 240.000 spettatori con il 2.2%. L’esordio di Domenica Dribbling segna 129.000 spettatori (1.3%), con Le Storie, 160.000 spettatori (1.7%), con Salute in onda per 15 minuti, e 317.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re raccoglie 380.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.959.000 spettatori con il 14.6%.

Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.018.000 spettatori con il 9% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 699.000 spettatori con il 7%. Rebus ha ottenuto 608.000 spettatori (6.4%). Preceduto da una presentazione di 10 minuti (552.000 – 5.8%), Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto 606.000 spettatori con il 6.1% mentre Kilimangiaro ha raccolto 949.000 spettatori con l’8.3%. Su Rete 4 Diario della Domenica ha registrato 211.000 spettatori con il 2%.

scherzi a parte

Su La7 Una Giornata Particolare ha appassionato 223.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Tv8 la gara di Moto GP ha appassionato 1.009.000 spettatori con il 7.8%. A seguire Zona Rossa 401.000 spettatori con il 3.6%. Pechino Express segna 197.000 spettatori con il 2%. Su Rai Sport il Ciclismo su Pista raccoglie 336.000 spettatori (3.5%), dalle 16.28 alle 16.52, e 289.000 spettatori (3%), dalle 16.54 alle 17.56.

mina settembre

Seconda Serata

Pressing al 7.4%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 805.000 spettatori pari ad uno share del 10.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha informato 499.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 610.000 spettatori (5.6%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 354.000 ascoltatori con il 7.4% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 476.000 spettatori (6.7%). Su Rete 4 Emotivi Anonimi è la scelta di 130.000 spettatori con il 3.9% (rilevata solo la prima parte).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.602.000 (27.1%) Billy 3.195.000 (24.2%)

Ore 20.00 4.695.000 (25.6%)

TG2

Ore 13.00 1.449.000 (11.5%)

Ore 20.30 1.191.000 (6.2%)

TG3

mina settembre

Ore 14.25 1.453.000 (11.1%)

Ore 19.00 1.962.000 (13.6%)

TG5

Ore 13.00 2.513.000 (19.9%)

Ore 20.00 3.438.000 (18.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 883.000 (8.4%)

Ore 18.30 474.000 (4%)

TG4

Ore 12.00 294.000 (3.6%)

Ore 18.55 643.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 520.000 (3.9%)

mina settembre

Ore 20.00 964.000 (5.2%)

scherzi a parte 6