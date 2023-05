PIPPITEL! – SU RAI1 LA FICTION “VIVERE NON È UN GIOCO DA RAGAZZI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16.1% DI SHARE E 2.9 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “L’ISOLA DEI FAMOSI” FA IL 18.6% DI SHARE, MA CON MENO TELEMORENTI SINTONIZZATI – SU RAI3 “REPORT” ALL’8.2%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.8% - AMADEUS (25%), “STRISCIA” (16.9%) - GRUBER (7.8%), DAMILANO (6.6%), VIERO (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 29 maggio 2023, vedono in prima serata su Rai1 l'ultima puntata della fiction Vivere non è un gioco da ragazzi con Claudio Bisio, Stefano Fresi e Nicole Grimaudo totalizzare una media di 2.905.000 spettatori (16.1%), mentre, su Canale 5, L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi ha divertito 2.446.000 appassionati (18.6%).

Terzo programma più visto in prime time, Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3, che ha segnato una media di 1.583.000 spettatori con l'8.2%, staccando nettamente su Rete4 Quarta Repubblica di Nicola Porro e i suoi 833.000 spettatori con il 5.8% di share. Bene sul Nove Only Fun – Comico Show con Elettra Lamborghini e i Panpers che hanno segnato una media di 790.000 spettatori con il 4.3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Vivere non è un gioco da ragazzi (Rai1) - 2.905.000

2) L'Isola dei Famosi (Canale5) - 2.446.000

3) Report (Rai3) - 1.583.000

4) Justice League (Italia1) - 1.085.000

5) N.C.I.S. Los Angeles (Rai2) - 1.038.000

6) Quarta Repubblica (Rete4) - 833.000

7) Only Fun - Comico Show (Nove) - 790.000

8) Beverly Hills Cop III (20) - 420.000

9) G.I. Joe - La vendetta (Rai4) - 342.000

10) Yellowstone (La7) - 326.000

11) Snitch - L'infiltrato (Tv8) - 318.000

In access prime time, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa calamitano 4.252.000 spettatori con il 22.4%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi vola a 5.121.000 con il 25%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ne diverte 3.460.000 con il 16.9%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.8%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 totalizza il 6.6%, Alessandra Viero con Stasera Italia su Rete4 il 4.3% e il 3.3%, e Tg2 Post il 3.7%.

A mezzogiorno, I Fatti Vostri su Rai2 con Salvo Sottile e Anna Falchi conquistano il 10.9% nella prima parte e 10.6% nella seconda. Da segnalare, viste le polemiche di questi giorni, che il 29 maggio 2020, in piena pandemia e con Giancarlo Magalli alla guida, il programma di Michele Guardì totalizzava il 6.7%. Sempre su Rai2, al pomeriggio, Ore14 con Milo Infante torna dopo una lunga pausa per lasciare il posto al Giro d'Italia, e segna subito un ottimo 6%. Serena Bortone con il suo Oggi è un altro giorno su Rai1 viene invece ampiamente battuta dalle soap turche Terra Amara e La promessa (al debutto) su Canale5. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Vivere non è un gioco da ragazzi 2.905.000 (16.1%). Canale5: L’Isola dei Famosi 17 2.446.000 (18.6%), Isla Bonita 1.091.000 (24.6%). Rai2: NCIS Los Angeles 1.038.000 (5.1%) . Blue Bloods792.000 (5%). Italia1: Justice League 1.085.000 (6%). Rai3: Report 1.583.000 (8.2%), presentazione 1.132.000 (5.5%), Report Plus 1.245.000 (7.7%). Rete4: Quarta Repubblica 833.000 (5.8%). La7: Yellowstone 326.000 (2%). Tv8: Snitch – L’infiltrato318.000 (1.8%). Nove: Only Fun – Comico Show 790.000 (4.3%). 20: Beverly Hills Cop III 407.000 (2.1%). Rai4: G.I. – Joe La Vendetta 342.000 (1.8%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.252.000 (22.4%), Affari Tuoi 5.121.000 (25%). Canale5: Striscia la Notizia 3.460.000 (16.9%). Rai2: TG2 Post 777.000 (3.7%). Italia1: NCIS 1.404.000 (7%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.276.000 (6.6%), Un Posto al Sole 1.698.000 (8.2%). Rete4: Stasera Italia 833.000 (4.3%) nella prima parte, 673.000 (3.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.588.000 (7.8%). Tv8: 4 Hotel 446.000 (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 403.000 (2%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.548.000 (22.9%), L’Eredità 3.556.000 (24.8%). Canale5: Avanti il Primo! Story 1.658.000 (16.2%), Avanti un Altro! Story 2.613.000 (19.3%). Rai2: Hawaii Five O 518.000 (4%), NCIS 778.000 (4.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 369.000 (3.1%), FBI Most Wanted 601.000 (3.7%). Rai3: Tgr 2.099.000 (13.8%), Blob959.000 (5.6%), La Gioia della Musica906.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 708.000 (4%). La7: Lingo – La Prima Sfida 201.000 (1.9%), Lingo – Parole in Gioco 294.000 (2.2%). Tv8: 4 Ristoranti 242.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 453.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Me l’Aspettavo – Il Sorriso di Don Pino Puglisi 921.000 (9.2%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 355.000 (6.8%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta156.000 (5.2%). Canale5: Tg5 Notte 513.000 (16.8%). Rai2: Restart 153.000 (2.2%). Rai3: Le Ragazze 844.000 (7.1%), Tg3 Linea Notte 418.000 (6.2%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 445.000 (4.7%). Rete4: 28 Giugno 2019: L’implosione del Ponte Morandi 160.000 (4.4%).

DAYTIME

Mattina

Buongiorno Italia stacca il TG1.

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 301.000 (11.8%), Tg1 Ore 7.00 383.000 (9.5%), TgUnoMattina 606.000 (12.9%), Tg1 Ore 8.00 852.000 (18%), Uno Mattina 734.000(17.6%), Storie Italiane 713.000 (17.8%) nella prima parte, 765.000 (17.4%) nella seconda. Canale5: Prima Pagina Tg5 574.000 (18.2%). Tg5 Mattina 1.066.000 (22.7%), Mattino Cinque News 914.000 (21.5%) nella prima parte, 825.000 (20.7%) nella seconda. Rai2: Viva Asiago 10 215.000 (6.5%), Viva Rai2! Glass Cam 334.000 (9.1%), Viva Rai2! 812.000 (17%), Aracataca – Non Voglio Cambiare Pianeta 383.000 (8.1%), …E Viva il Mini Videobox 261.000 (5.7%), Radio 2 Social Club 264.000 (6.2%).

Italia1: Chicago Fire 155.000 (3.5%), Chicago PD 191.000 (4.6%) nel primo episodio, 223.000 (5.5%) nel secondo. Rai3: Buongiorno Italia 521.000 (13.4%,) Tgr Buongiorno Regione 572.000 (11.6%), Agorà (presentazione) 247.000 (5.3%), Agorà 244.000 (5.7%), Agorà Extra 203.000 (5%). Rete4: Un Detective in Corsia 53.000 (1.3%). La7: Omnibus (News) 116.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 161.000 (3.6%), Coffee Break167.000 (4.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1: Sua Santità Conferisce al Presidente Mattarella il Premio Paolo VI 655.000 (12.5%), E’ Sempre Mezzogiorno Menù 1.526.000 (16%). Canale5: Forum 1.271.000(19.9%). Rai2: I Fatti Vostri 561.000 (10.9%) nella prima parte, 904.000 (10.6%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 285.000 (5.7%), Cotto e Mangiato Menù 223.000 (3.1%), Sport Mediaset 778.000 (6.6%), Extra 549.000 (4.5%). Rai3: Elisir (presentazione) 199.000 (4.9%), Elisir 270.000 (5.7%), Tg3 Ore 12.00 788.000 (11.3%), Quante Storie 656.000 (6%), Passato e Presente 519.000 (4.3%). Rete4: Hazzard 99.000 (2.1%), Il Segreto 106.000 (1.2%), La Signora in Giallo 561.000 (4.8%). La7: L’Aria che Tira 251.000 (5.2%), L’Aria che Tira (Oggi) 393.000 (4.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.231.000 (18.5%), Oggi è un Altro Giorno 1.453.000 (14.9%), presentazione 1.490.000 (12.8%), Sei Sorelle 1.045.000 (13.9%), Tg1 1.185.000 (15.9%), La Vita in Diretta 1.872.000 (21.8%), presentazione 1.512.000 (19.9%). Canale5: Beautiful 2.591.000 (21.3%), Terra Amara 2.606.000 (22.8%), La Promessa 2.225.000 (23.6%), Isola dei Famosi 17 1.327.000 (17.5%), Un Altro Domani 1.104.000 (14.8%), Pomeriggio Cinque 1.527.000 (17.9%), Presentazione 1.295.000 (16.6%), Saluti 1.306.000 (14%). Rai2: Ore 14 644.000 (6%), Squadra Speciale Cobra 11 239.000 (2.9%) nel primo episodio, 259.000 (3.5%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 465.000 (3.9%) nel primo episodio, 581.000 (5.1%) nel secondo, 533.000 (5%) nel terzo, I Griffin 369.000 (4%), Lethal Weapon 367.000 (4.5%) nel primo episodio, 420.000 (5.6%) nel secondo, Person of Interest 346.000 (4.2%). Rai3: Tgr 2.050.000 (17.1%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 321.000 (3.7%), Geo 582.000 (7.7%), Tgr: Speciale Elezioni Comunali 464.000 (5.8%), Geo Magazine 678.000 (7.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 619.000 (5.7%), Tg4 Diario del Giorno 364.000 (4.5%). La7: Tagadà (presentazione) 332.000 (3%), Tagadà 363.000 (4.2%), Tagadà Focus 364.000 (4.9%), C’era una volta il Novecento 148.000 (1.8%). Tv8: Matrimonio all’Improvviso 270.000 (3.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.931.000 (24.2%)

20.00 - 4.264.000 (24.1%)

TG2

13.00 - 1.623.000 (14.2%)

20.30 - 1.254.000 (6.4%)

TG3

14.25 - 1.306.000 (11.7%)

19.00 - 1.446.000 (11.5%)

TG4

11.55 - 207.000 (3.1%)

18.55 - 586.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.772.000 (23.6%)

20.00 - 3.883.000 (21.5%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 950.000 (10.5%)

18.30 - 526.000 (5.4%)

TGLA7

13.30 - 573.000 (4.7%)

20.00 - 1.157.000 (6.4%)