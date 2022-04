28 apr 2022 12:04

PIPPITEL! – SU RAI1 AL FILM “BROOKLYN” BASTA IL 12.6% PER CONQUISTARE LA PRIMA SERATA CON 2.5 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 FLOP PER LA PRIMA PUNTATA DI “UN’ALTRA VERITÀ” CHE NON VA OLTRE IL 9.6% - BENE “LE IENE” CHE RISALGONO E VOLANO AL 10% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 10.8% - SU RETE4 “CONTROCORRENTE” AL 4.4% - AMADEUS CON IL 19.6% BATTE ANCORA “STRISCIA” AL 14.1%. PALOMBA (4.1%), GRUBER (7.1%)