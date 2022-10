PIPPITEL! – SU RAI1 “IL COMMISSARIO MONTALBANO” IN REPLICA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.8% DI SHARE E 3.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 LA PRIMA PUNTATA DI “070 – SPECIALE RENATO ZERO” NON VA OLTRE IL 15.4% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 10.9% - SU RETE4 GENTILI AL 4.5%, SU LA7 “ATLANTIDE” AL 4% - AMADEUS CON IL 20.6% SUPERA ANCORA “STRISCIA” (15.3%) – PALOMBA (6%), GRUBER (8.1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 26 ottobre 2022, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica ha conquistato 3.328.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale5 la prima puntata di 070 – Speciale Renato Zero, in onda dalle 21:41 alle 00:34, ha incollato davanti al video 2.269.000 spettatori con uno share del 15.4% (Il Tempo Passa… Gli Amici Restano, dalle 00:38 alle 00:43, a 817.000 e il 14.6%). Su Rai2 Man on Fire – Il fuoco della vendetta arriva a 709.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 la prima tv di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ha raccolto 753.000 spettatori (4.2%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.808.000 spettatori con il 10.9% (presentazione a 1.671.000 e l’8%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 651.000 spettatori (4.5%). Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi riparte da 527.000 spettatori pari al 4%. Su Tv8 X Factor segna 594.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Ma tu di che segno 6? è visto da 289.000 spettatori (1.6%). Sul 20 The Italian Job sigla 606.000 spettatori (3.3%). Su Rai4 Tre giorni e una vita interessa 290.000 spettatori (1.6%). Su RealTime la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia debutta a 364.000 spettatori con l’1.8% e 426.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.286.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.179.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 880.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 N.C.I.S. New Orleans ottiene 1.130.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.435.000 spettatori (7.1%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.757.000 spettatori (8.4%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.194.000 individui all’ascolto (6%) nella prima parte e 1.035.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.687.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia interessa 427.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 571.000 spettatori (2.8%). Su Iris Walker Texas Ranger è scelto da 421.000 spettatori (2.1%). Su RaiPremium Un Passo dal Cielo ottiene 380.000 spettatori (1.9%). Su La5 Uomini e Donne arriva a 389.000 spettatori pari al 2%.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.971.000 spettatori pari al 22.7%, mentre Reazione a Catena è visto da 4.206.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.717.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.663.000 spettatori (16.7%). Su Rai2 Rai Parlamento Speciale, dalle 17:21 alle 20:18, raccoglie 592.000 spettatori con il 4.6%. A seguire Il Provinciale sigla 343.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 N.C.I.S. è visto da 805.000 spettatori (4.5%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.278.000 spettatori pari al 13.1%, mentre Blob segna 887.000 spettatori pari al 4.9% e Via dei Matti n° 0 840.000 spettatori pari al 4.4%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 796.000 spettatori (4.2%). Su La7 Diario Politico, dalle 16:59 alle 19:53, ha totalizzato 734.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 324.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 305.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Unomattina – Rassegna Stampa interessa 292.000 spettatori con l’11.6% e TgUnomattina 657.000 spettatori con il 14.4% (all’interno il Tg1 delle 8 a 1.010.000 e il 20.8%), mentre Unomattina è visto da 785.000 spettatori con il 18.4% e la prima parte di Storie Italiane da 720.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 534.000 spettatori con il 18% e Tg5 Mattina 1.094.000 spettatori con il 22.4%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 997.000 spettatori con il 22.4% nella prima parte e 821.000 spettatori con il 20.9% nella seconda parte (I Saluti a 750.000 e il 19.2%). Su Rai2 Heartland – Superare le Paure dà il buongiorno a 42.000 spettatori (1%), mentre Alle 8 in Tre è visto da 80.000 spettatori (1.6%).

A seguire, dopo il Tg2 delle 8:30 a 179.000 spettatori (3.6%), Radio2 Social Club è seguito da 203.000 spettatori (4.6%), mentre Tg2 Italia arriva a 151.000 spettatori (3.8%) e Tg2 Flash a 197.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Chicago Med ottiene un ascolto di 108.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 94.000 spettatori (2.3%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York segna 112.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 420.000 spettatori e l’11.9%, mentre TgR Buongiorno Regione 560.000 spettatori e il 12.4%.

A seguire Agorà convince 310.000 spettatori pari al 6.9% (presentazione a 273.000 e il 5.6%, Extra a 226.000 e il 5.7%) e la presentazione di circa mezz’ora di Elisir sigla 254.000 spettatori pari al 6.5%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 95.000 spettatori con il 2.4% e Monk 94.000 spettatori con il 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 222.000 spettatori (5%) e Coffee Break di 252.000 spettatori (6.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 753.000 spettatori (16.2%) A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.519.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 Forum totalizza 1.390.000 spettatori con il 20.7%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 175.000 spettatori (4.1%), I Fatti Vostri interessa 439.000 spettatori (8.4%) nella prima parte e 848.000 spettatori (9.5%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 195.000 spettatori (3.2%).

A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 550.000 spettatori (4.9%) e Sport Mediaset a 881.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Elisir ottiene 293.000 spettatori (6.1%) e il Tg3 delle 12 informa 775.000 spettatori (10.6%), mentre Quante Storie conquista 615.000 spettatori (5.6%) e Passato e Presente 497.000 spettatori (4%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto totalizza 147.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo 511.000 spettatori (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 364.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 550.000 spettatori con il 5.7% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.291.000 spettatori con il 19.4%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.475.000 spettatori con il 15% (presentazione a 1.614.000 e il 14.1%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.670.000 spettatori con il 20.7% e, dopo il Tg1 a 1.248.000 spettatori e il 16.2%, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.732.000 spettatori con il 18.7% (presentazione a 1.356.000 e il 17.3%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.273.000 spettatori (18.9%) e Una Vita 2.098.000 spettatori (18.5%), mentre Uomini e Donne ottiene 2.527.000 spettatori pari al 25.7% (Finale a 1.941.000 e il 23.9%), Amici 1.623.000 spettatori pari al 20.1% e Grande Fratello Vip 1.398.000 spettatori pari al 17.6%.

A seguire Un Altro Domani sigla 1.133.000 spettatori (14.6%), mentre Pomeriggio Cinque incolla 1.131.000 spettatori (14.4%) nella presentazione, 1.320.000 spettatori (14.1%) nella parte più corposa e 1.334.000 spettatori (12.2%) ne I Saluti. Su Rai2 Ore 14 interessa 560.000 spettatori pari al 5% e BellaMa’ 253.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 524.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 549.000 spettatori (5%) nel secondo episodio e 470.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles ha conquistato 323.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 342.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist 231.000 spettatori (2.7%).

Su Rai3 Tg Regione informa 1.981.000 spettatori (16.9%); Aspettando… Geo arriva a 511.000 spettatori (6.5%) e Geo a 861.000 spettatori (8.9%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 805.000 spettatori con il 7.4%, mentre Tg4 – Diario del Giorno, dalle 15:37 alle 18:54, è seguito da 397.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Tagadà è scelto da 525.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 510.000 e il 4.5%, #Focus a 603.000 e il 7.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 832.000 spettatori con l’11.5%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 513.000 spettatori (12.2%). Su Rai2 Stasera c’è Cattelan su Raidue segna 240.000 spettatori pari al 3.5% (Ancora Cinque Minuti su Raidue a 178.000 e il 3.8%). Su Italia1 Wanted – Scegli il tuo destino ottiene 390.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 561.000 spettatori con l’8.6%. Su Rete4 Doppia personalità è la scelta di 79.000 spettatori (2.4%). Su La7 TgLa7 Notte arriva a 178.000 spettatori (5.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.976.000 (24.2%)

Ore 20:00 4.682.000 (25%)

TG2

Ore 13:00 1.727.000 (14.8%)

Ore 20:30 1.164.000 (5.8%)

TG3

Ore 14:25 1.333.000 (11.9%)

Ore 19:00 1.630.000 (10.9%)

TG5

Ore 13:00 2.749.000 (23.3%)

Ore 20:00 3.621.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.040.000 (10.9%)

Ore 18:30 487.000 (4.3%)

TG4

Ore 11:55 238.000 (3.4%)

Ore 18:55 733.000 (4.7%)

TGLA7

Ore 13:30 627.000 (5.2%)

Ore 20:00 1.320.000 (7%)

