PIPPITEL! – SU RAI1 “DOC – NELLE TUE MANI 2” CALA, MA CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 26% DI SHARE E 5.7 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LA SEMIFINALE DEL “GF VIP” AL 20.5%. SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.8%, SU LA7 “PIAZZA PULITA” AL 6.4% - AMADEUS CON IL 20.4% BATTE ANCORA “STRISCIA” (16.2%), PALOMBA (4.5%), GRUBER (7%)

Nella serata di ieri, giovedì 10 marzo 2022, su Rai1 Doc – Nelle Tue Mani 2 ha interessato 5.736.000 spettatori pari al 26% (primo episodio: 6.029.000 – 25%, secondo episodio: 5.433.000 – 27.3%). Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.29 – la semifinale di Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 3.169.000 spettatori pari al 20.5% di share (GF Vip Night di 7 minuti: 1.452.000 – 33.4%; Live: 711.000 – 20%). Su Rai2 il film Il Vegetale ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su Italia 1 Animali Fantastici e dove Trovarli ha intrattenuto 1.065.000 spettatori (4.9%).

Su Rai3 Il Caso Collini ha raccolto davanti al video 583.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.030.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.096.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su Tv8 l’incontro di Europa League Atalanta – Bayer Leverkusen segna 1.072.000 spettatori con il 4.5%. Sul Nove Attacco al Potere – Olympus has fallen ha raccolto 355 .000 spettatori con l’1.6%.

Sul 20 The Accountant segna 382.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai4 Ted Bundy – Fascino Criminale registra 192.000 spettatori con lo 0.8%. Su Top Crime il secondo appuntamento in prima assoluta con Law & Order – Organized Crime ha ottenuto 212.000 spettatori con lo 0.9%. Su Sky Uno l’esordio di Pechino Express 9 ha ottenuto 324.000 spettatori con l’1.4% (433.000 cumulati con +1, on demand e replica).

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS al 5.9%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.058.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.017.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.104.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.438.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.290.000 spettatori (5.4%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.683.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.089.000 individui all’ascolto (4.5%), nella prima parte, e 1.028.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.722.000 spettatori (7%). Su Tv8 il pre partita di Uefa Europa League ha raccolto 279.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove la replica di Don’t Forget The Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 319.000 spettatori con l’1.3%. Sul Real Time un nuovo episodio di Cortesie per gli Ospiti segna 328.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.270.000 spettatori (20.3%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.689.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.635.000 spettatori (16.9%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.890.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 Speciale TG2 ha informato 354.000 spettatori con il 2.4%. Blue Bloods ha raccolto 647.000 spettatori (2.5%) mentre The Good Doctor ha raccolto 624.000 spettatori (2.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 330.000 spettatori con l’1.9%. CSI Miami ha ottenuto 581.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.397.000 spettatori con l’11.6%. Blob segna 961.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 918.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 – dalle 17 alle 19.52 - TG La7 Speciale ha informato 570.000 spettatori (share del 4%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 216.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Little Big Italy registra 236.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque da record.

Su Rai1 TG1 Edizione Straordinaria ha informato 1.054.000 spettatori con il 17.9%. Dalle 9.08, Uno Mattina Speciale dà il buongiorno a 990.000 telespettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 904.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 695.000 spettatori con il 18.2%. TG5 Mattina segna 1.300.000 spettatori con il 20.8%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.223.000 spettatori con il 20.8%, nella prima parte, e 1.138.000 spettatori con il 21.4% nella seconda parte (I Saluti: .000 – %). Su Rai 2 – dalle 2 della notte alle 8.27 – le Paralimpiadi hanno ottenuto 38.000 spettatori con l’1% (in particolare il Curling alle 8.03 ha ottenuto 73.000 spettatori con l’1.2%).

Radio 2 Social Club ha raccolto 226.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 130.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 159.000 spettatori (3%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 205.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 853.000 spettatori con il 13.6%. Agorà convince 456.000 spettatori pari al 7.6% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 346.000 spettatori con il 6.5%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 146.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 137.000 spettatori con il 3%, nelle News, e 242.000 spettatori con il 4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 217.000 spettatori pari al 4.1%.

Daytime Mezzogiorno

Merlino oltre il 6%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 885.000 spettatori con il 14%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.599.000 spettatori con il 14.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.578.000 telespettatori con il 18.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 504.000 spettatori (7.1%), nella prima parte, e 913.000 spettatori (8.5%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 312.000 spettatori con il 4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 708.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset ha ottenuto 795.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Elisir segna 315.000 spettatori con il 4.9% (presentazione: 251.000 – 4.7%).

Il TG3 delle 12 ha ottenuto 820.000 spettatori (9%). Quante Storie ha raccolto 662.000 spettatori (5.2%). Passato e Presente ha interessato 509.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 190.000 spettatori con il 3.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 179.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 661.000 (4.8%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 435.000 spettatori con share del 6.6% nella prima parte, e 663.000 spettatori con il 5.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Love is in the Air e Pomeriggio Cinque sopra la media.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.726.000 spettatori pari al 13.9% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.934.000 spettatori con il 18.3%. Dopo il TG1 Economia (1.501.000 – 14.7%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.688.000 spettatori (16%), nella presentazione, e 2.095.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.502.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.422.000 spettatori con il 18.3% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.812.000 spettatori con il 23.8% (finale: 2.150.000 – 19.9%). Il daytime di Amici ha interessato 2.057.000 spettatori con il 19.7%.

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 2.055.000 spettatori con il 19.9%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.780.000 spettatori pari al 17.1% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.663.000 spettatori con il 15.2%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle. e 2.074.000 spettatori con il 16.5% (Saluti: 2.019.000 -13.9%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 536.000 spettatori con il 4.1%. Dalle 15.05 alle 16.14, Quasi Detto Fatto ha ottenuto 297.000 spettatori con il 2.6%. La Tirreno-Adriatico di Ciclismo ha interessato 366.000 spettatori con il 3.5%. Gocce Azzurre segna 97.000 spettatori e lo 0.8%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 673.000 spettatori (4.9%), nel primo episodio, 611.000 spettatori (4.7%), nel secondo episodio, e 516.000 spettatori (4.1%), nel terzo episodio.

Big Bang Theory ha appassionato 379.000 spettatori con il 3.4%. The Goldbergs segna 235.000 spettatori (2.3%). Due Uomini e Mezzo ha interessato 261.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.164.000 spettatori con il 15.7%. TG3 Speciale ha coinvolto 622.000 spettatori pari al 5.7%. Aspettando Geo… ha raccolto 798.000 spettatori con il 7.7%. Geo ha registrato 1.295.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 668.000 spettatori con il 5.2%. TG4 Diario di Guerra raccoglie 365.000 spettatori con il 3.4%. Su La7 Tagadà interessato 439.000 spettatori con il 3.9% (presentazione: 567.000 – 4.3%). Tagadà Focus ha raccolto 424.000 spettatori con il 4.1%. Su TV8 il film Gli Ostacoli del Cuore ha raccolto 207.000 spettatori con il 2%.

Seconda Serata

Vespa al 12.1% dopo Doc.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.105.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 532.000 spettatori pari ad uno share del 17.4% (durata 4 minuti). Su Rai2 Anni 20 Notte di Guerra segna 289.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Caro Marziano ha ottenuto 231.000 spettatori con l’1.6%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 235.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Chucky è visto da 250.000 spettatori (2.7%). Su Rete 4 il film Totò, Peppino e la Dolce Vita è stato scelto da 169.000 spettatori con il 3.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.357.000 (23.4%)

Ore 20.00 5.431.000 (23.8%)

TG2

Ore 13.00 1.866.000 (14%)

Ore 20.30 1.438.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.401.000 (10.7%)

Ore 19.00 1.974.000 (11%)

TG5

Ore 13.00 2.927.000 (21.6%)

Ore 20.00 4.879.000 (21%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.189.000 (10.6%)

Ore 18.30 640.000 (4.4%)

TG4

Ore 12.00 352.000 (4%)

Ore 18.55 783.000 (4.2%) Ultim’ora 1.077.000 (5.1%)

TGLA7

Ore 13.30 760.000 (5.3%)

Ore 20.00 1.360.000 (5.9%)

