PIPPITEL! – SU RAI1 “EVVIVA” NON VA OLTRE IL 15.8% DI SHARE CON 2.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 LA SEMIFINALE DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” DURA UNO SPROPOSITO, FA IL 16.9%, MA CON 2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI3 BENE “REPORT” AL 9.5% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.2% - “PAPERISSIMA SPRINT” (16%), BORTONE (5.5%), SCAMPINI (3.9%)

Nella serata di ieri, domenica 2 giugno 2024, su Rai1 – dalle 20.44 alle 23.30 – Evviva ha conquistato 2.679.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale5 – dalle 21.32 all’1.26 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 18 ha ottenuto un a.m. di 2.013.000 spettatori pari al 16.9% di share (La Isla Bonita: 918.000 – 27.8%). Su Rai2 Delitti in Paradiso ha raccolto 993.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 Chiedimi se sono felice ha collezionato 1.041.000 spettatori con il 6.3% di share.

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.678.000 spettatori con il 9.5% (anteprima a 1.275.000 e il 7.1%. Plus a 1.007.000 – 7.2%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 552.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 La Torre di Babele ha interessato 675 .000 spettatori con il 3.9%. A seguire Testimoni della Seconda Guerra Mondiale segna 260.000 spettatori e l’1.9%.

Su Tv8 Cani Sciolti ha registrato 414.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (244.000 – 1.6%), Che Tempo Che Fa – Best Of segna 353.000 spettatori con il 2%. Sul 20 From Paris With Love ha coinvolto 530.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Criminal Minds intrattiene 281.000 spettatori (1.6%). Su Iris Allied – Un’Ombra Nascosta ha ottenuto 407.000 spettatori (2.5%). Su Rai Movie Se Scappi Ti Sposo segna 288.000 spettatori e l’1.7%. Su Eurosport l’incontro del Roland Garros Moutet-Sinner segna 875.000 spettatori e il 5%.

Access Prime Time

Bene NCIS.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.852.000 spettatori (16%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.192.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 911.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 654.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 624.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 612.000 spettatori (share del 3.6%).

Preserale

Terra Amara scivola al di sotto del 3%.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.532.000 spettatori con il 21.2% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.486.000 spettatori con il 24.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha raccolto 1.981.000 spettatori (17.9%) mentre La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.718.000 spettatori (20.2%). Su Rai2 The Blacklist ha registrato 252.000 spettatori (1.6%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 353.000 spettatori (2.8%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 451.000 spettatori (3%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.032.000 spettatori con il 14.1%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 427.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 In Good Company registra 195.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Hotel raduna 249.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy sigla 218.000 spettatori (1.8%).

Daytime Mattina

Exploit TglLa7.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 272.000 spettatori (14.2%) nella presentazione, 632.000 spettatori (18.6%). La Santa Messa - dalle 8.04 alle 8.59 – ha interessato 959.000 spettatori (17.7%). TG1: Parata Militare in occasione della Festa della Repubblica è visto da 2.778.000 spettatori con il 39.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 395.000 spettatori (16.7%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.239.000 spettatori con il 24.3%. Speciale TG5 sigla 868.000 spettatori (14%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 673.000 telespettatori con il 9.9% di share. Su Rai2 Radio2 Happy Family ha tenuto compagnia a 135.000 spettatori con il 2.2% (Saluti a 188.000 e il 2.9%).

I Mestieri di Mirko segna 175.000 spettatori con il 2.6% e 205.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Young Sheldon colleziona 127.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 214.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 191.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 43.000 spettatori (1.5%) mentre Sulla Via di Damasco convince 61.000 spettatori (1.7%). Agorà Weekend ha raccolto 247.000 spettatori con il 4.5% (presentazione a 98.000 e il 2.1%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 256.000 spettatori pari al 4% (presentazione a 193.000 e il 3.2%) mentre O Anche No è la scelta di 129.000 spettatori (1.9%). Timeline segna 88.000 spettatori con l’1.2%.

Su Rete4 Mr Wrong Lezioni d’Amore ha coinvolto 128.000 spettatori con il 2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori con il 4.9% nelle News e, dopo il TG La7 a 287.000 spettatori (7.6%), di 226.000 spettatori con il 3.9% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 146.000 spettatori (2.2%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 58.000 spettatori (0.8%).

Daytime Mezzogiorno

Linea Verde oltre i 3 milioni.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.668.000 spettatori con il 28.1%. Al suo interno l’Angelus raccoglie 2.687.000 spettatori con il 27.4%. Linea Verde ha registrato 3.072.000 spettatori con il 24.9% (breve presentazione: 2.463.000 – 22.8%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 489.000 spettatori (6.6%) e 646.000 spettatori (7.8%) mentre Melaverde raccoglie 1.712.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 320.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 202.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio e 208.000 spettatori (2.7%) nel terzo episodio della giornata.

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 866.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 TGR-Regioneropa è la scelta di 144.000 spettatori (1.7%) mentre il TG3 delle 12 registra 701.000 spettatori (7.5%) e I Giganti del Quirinale raccoglie 345.000 spettatori (2.5%). Su Rete4, dopo una presentazione (165.000 – 2.4%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 175.000 spettatori con il 2.5%, nella prima parte, 213.000 spettatori con il 2.8%, nella seconda parte (I Saluti: 268.000 – 3.1%).

Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 316.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto segna 68.000 spettatori (0.9%). Le Parole della Salute raccoglie 46.000 spettatori (0.5%). Uozzap! segna 248.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 la gara di Moto 3 si porta a 305.000 spettatori (3.8%) mentre la Moto 2 ha interessato 617.000 spettatori (5.4%).

Daytime Pomeriggio

Oltre 2 milioni di spettatori (su Tv8 e Sky Sport Moto GP) per il trionfo di Bagnaia al Mugello.

Su Rai1 l’ultima puntata di Domenica In ha intrattenuto 1.954.000 spettatori (14.1%) nella presentazione dalle 14.03 alle 14.48, 2.144.000 spettatori (17.1%) nella prima parte dalle 14.48 alle 15.21, 1.914.000 spettatori (17%) nella seconda parte dalle 15.25 alle 16.43 e 1.823.000 spettatori (18%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.756.000 spettatori con il 17.3%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.571.000 spettatori con il 18.3%. Beautiful ha intrattenuto 2.326.000 spettatori (17.2%). Endless Love ha raccolto 2.221.000 spettatori (18.7%). A seguire Verissimo – Le Storie ha convinto 2.075.000 spettatori (20.7%) nella prima parte e 1.757.000 spettatori (17.1%) nella seconda parte.

Su Rai2 Urban Green ha radunato 293.000 spettatori (2.2%). 2 al Volante ha convinto 294.000 spettatori (2.4%). Il Rally segna 166.000 spettatori e l’1.6%. L’incontro di Rugby Viadana-Petrarca Padova ha interessato 183.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 E-Planet raccoglie 418.000 spettatori (3%). Scuola di Polizia ha registrato 524.000 spettatori (4.3%) mentre Superman & Lois colleziona 278.000 spettatori (2.8%) e 241.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.933.000 spettatori con il 14.2%.

In Mezz’Ora ha ottenuto 914.000 spettatori (7%) nella prima parte e 672.000 spettatori (5.8%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (542.000 – 5.1%), Rebus ha coinvolto 588.000 spettatori con il 5.8%. TGR Speciale Salone Nautico segna 510.000 spettatori e il 5.1%. Kilimangiaro Collection ha raccolto 786.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Banzai ha registrato 208.000 spettatori (1.6%). Su La7 Bell’Italia in Viaggio è visto da 243.000 spettatori (1.8%) e Inside D-Day arriva a 240.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 il Gran Premio di Italia di Moto GP appassiona 1.853.000 spettatori (13.7%). A seguire Zona Rossa segna 1.853.000 spettatori e il 13.7%. Su Sky Sport Moto Gp il Gran Premio di Italia di Moto GP ha raccolto 396.000 spettatori e il 2.9%.

Seconda Serata

Dilemmi al 7%.

Su Rai1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 603.000 spettatori (share dell’8.5%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 420.000 spettatori con il 16.2%. Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate ha raccolto 299.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 La Leggenda di Al John e Jack segna un netto di 314.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 Dilemmi ha raggiunto 752.000 spettatori (7%) mentre TG3 Mondo è visto da 339.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Creation è la scelta di 133.000 spettatori (3.9%) nella prima parte.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.814.000 (27.3%) Libri 3.207.000 (23.2%)

Ore 20:00 4.028.000 (25.33%)

TG2

Ore 13:00 1.322.000 (10.1%)

Ore 20:30 989.000 (5.8%)

TG3

Ore 14:15 1.462.000 (10.8%)

Ore 19:00 1.553.000 (12.1%)

TG5

Ore 13:00 2.901.000 (22%)

Ore 20:00 3.197.000 (19.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.039.000 (9.2%)

Ore 18:30 431.000 (4%)

TG4

Ore 11:55 366.000 (3.9%)

Ore 18:55 405.000 (3.2%)

TG LA7

Ore 13:30 613.000 (4.4%)

Ore 20:00 1.047.000 (6.5%)