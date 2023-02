PIPPITEL! – SU RAI1 “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO” CALANO, MA CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 25.8% DI SHARE E 4.7 MILIONI DI SHARE. SU CANALE5 IL FILM “FINO ALL’ULTIMO INDIZIO” NON VA OLTRE L’11.5%. SU RAI3 FAZIO AL 10.7% - SU LA7 GILETTI CON BAIARDO E UN APPROFONDIMENTO SU MATTEO MESSINA DENARO SALE AL 7% E DOPPIA SU RETE4 BRINDISI CON BERLUSCONI (3.4%) – AMADEUS CON IL 23.2% SUPER “PAPERISSIMA” (15.7%). GENTILI (4.4%), PARENZO - DE GREGORIO (3.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

lolita lobosco 2

La prima serata televisiva di ieri, domenica 5 febbraio 2023, ha visto su Rai1 la fiction con Luisa Ranieri, Le indagini di Lolita Lobosco 2, perdere colpi pur dominando comunque l'Auditel. Gli ascolti si sono assestati su una media di 4.790.000 spettatori ( 25.8%), in discesa rispetto a sette giorni fa, e il calo si deve senz'altro al lungo spazio dedicato da Che tempo che fa su Rai3 al Festival di Sanremo. Fabio Fazio, con ospiti- fra gli altri - Amadeus e Gianni Morandi ha conquistato 2.194.000 spettatori (10.7%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha divertito 1.438.000 spettatori ( 9.4%).

salvatore baiardo a non e l arena 5

Se il film in prima Tv su Canale5, Fino all’ultimo indizio, ha tenuto con il fiato sospeso 2.147.000 spettatori (11.5%), la sfida dell'approfondimento è stata vinta da Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena su La7. Con ospite fra gli altri Salvatore Baiardo e con un lungo focus sul boss Matteo Messina Denaro, Giletti ha totalizzato 1.018.000 spettatori con il 7% di share, doppiando su Rete4 Zona bianca di Giuseppe Brindisi che, malgrado l'intervista a Silvio Berlusconi, si è fermato a 493.000 spettatori (3.4%).

In access prime time, Veronica Gentili con Controcorrente (914.000 spettatori - 4.4% nella prima parte, 847.000 - 4.1% nella seconda) ha battuto In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7, arenati a una media di 812.000 spettatori (3.9%).

lolita lobosco 1

Mentre, in fascia pomeridiana, malgrado il corposo spazio dedicato da Domenica In all'imminente Sanremo, Mara Venier ha di nuovo perduto la sfida con Amici di Maria de Filippi, che ha dominato con 3.148.000 spettatori e il 22.6% di share. Il programma di Rai1 ha totalizzato dal canto suo 2.785.000 nella presentazione (18.5%), 2.980.000 (20.8%) nella prima parte, 2.785.000 (21%) nella seconda, 2.513.000 (18.7%) nella terza.

In fascia mattutina, sempre bene Linea Verde su Rai1 condotto da Beppe Convertini, che conquista il 23.0% con 3.033.000 spettatori, su Rai2 Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego raddoppia i risultati della rete con il 5.1%, mentre affonda su Rai3 Agorà Weekend condotto da Giusi Sansone, ferma al 2.9% con 171.000 spettatori, così come Timeline di Marco Carrara, che sarà a Sanremo inviato di Agorà, arenato al 2.9% con 203.000 individui all'ascolto.

fabio fazio

Ma vediamo tutti gli ascolti nel dettaglio:

Prima Serata

Rai1: Le Indagini di Lolita Lobosco 2 4.790.000 spettatori ( 25.8%. Canale5: Fino all’ultimo indizio 2.147.000 spettatori (11.5%). Rai2 N.C.I.S. Los Angeles 784.000 spettatori (3.8%), Blue Bloods 700.000 spettatori (3.6%). Rai3: Che Tempo Che Fa 2.194.000 spettatori (10.7%), Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.438.000 spettatori (9.4%), presentazione 1.567.000 (7.6%). Italia1: Tata Matilda e il grande botto 1.083.000 spettatori (5.7%). Rete4: Zona Bianca 493.000 spettatori (3.4%). La7: Non è l’Arena 1.018.000 spettatori ( 7%).Tv8: 4 Hotel 505.000 spettatori (2.9%). Nove: Only Best – Comico Show 262.000 spettatori (1.4%). Iris: Red Snake 499.000 spettatori (2.6%). RaiMovie: Piedone lo sbirro 329.000 spettatori (1.7%).

le indagini di lolita lobosco 2 9

Access Prime Time

Rai1: Primafestival 4.116.000 spettatori (20%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.753.000 spettatori (23.2%). Canale5: Paperissima Sprint 3.237.000 spettatori (15.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.258.000 spettatori (6.1%). Rete4: Controcorrente 914.000 (4.4%) nella prima parte e 847.000 spettatori (4.1%) nella seconda. La7: In Onda 812.000 spettatori (3.9%). Tv8: 4 Ristoranti 751.000 spettatori (3.7%). Nove: Little Big Italy 335.000 spettatori (1.6%).

Preserale

giuseppe brindisi

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.529.000 spettatori (21.3%), L’Eredità 4.632.000 (24.9%). Canale5: Avanti il Primo! Story 2.813.000 spettatori (17.3%), Avanti un Altro! Story 3.596.000 spettatori (19.7%). Rai2: 90° Minuto 796.000 spettatori (5.1%) nella prima parte, 716.000 spettatori (4%) nella seconda parte dal titolo Tempi Supplementari, S.W.A.T. 588.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 C.S.I. 616.000 spettatori (3.1%). Rai3: Tg Regione 2.883.000 spettatori (15%). Rete4: Tempesta d’Amore 758.000 spettatori (3.7%). La7: Uozzap! 175.000 spettatori (0.9%). Tv8: 4 Ristoranti 425.000 spettatori (2.2%). Nove: Little Big Italy 216.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 693.000 spettatori (8.6%). Canale5: Tg5 Notte 601.000 spettatori (6.3%). Rai2: La Domenica Sportiva 730.000 spettatori ( 7.9%), presentazione 836.000 (4.7%). Italia1: Pressing 433.000 spettatori (8.7%), Highlights 571.000 ( 5.6%). Rai3: Tg3 Mondo: 542.000 spettatori ( 7.7%). Rete4: 48 ore (prima parte) 103.000 spettatori (3.1%). La7: TgLa7 Notte 213.000 spettatori (5.2%).

le indagini di lolita lobosco 2 8

DAY TIME

Mattina

Rai1: Unomattina in Famiglia 256.000 spettatori (14.7%), 607.000 spettatori (18.9%) nella prima parte, 1.606.000 spettatori (24.4%) nella seconda; all'interno del programma Tg1 delle 8 1.116.000 spettatori (22.5%). Paesi che Vai 1.463.000 spettatori (20.9%), A Sua Immagine 1.688.000 spettatori (19.2%). Canale5 Tg5 Prima Pagina 324.000 spettatori (14.7%), Tg5 Mattina 1.171.000 spettatori ( 21.6%), Tg5 Speciale 974.000 spettatori (14.1%), Santa Messa 1.114.000 spettatori (15.5%).

amadeus i soliti ignoti

Rai2: Radio2 Happy Family è visto da 215.000 spettatori (3%). Italia1: The Goldbergs 139.000 spettatori (2%) nel primo episodio, 151.000 spettatori (2.1%) nel secondo, 171.000 spettatori (2.3%) nel terzo. Rai3: Agorà Weekend 171.000 spettatori (2.9%), O anche No 190.000 spettatori ( 2.7%), Timeline 203.000 spettatori (2.9%), Il Carnevale di Viareggio 415.000 spettatori (5.7%). Rete4: Casa Vianello 166.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 228.000 spettatori (3.3%) nel secondo, Dalla Parte degli Animali (presentazione) 220.000 spettatori (3%). La:7 Omnibus 172.000 spettatori (3.4%), L’Ingrediente Perfetto 131.000 spettatori (1.8%).

le indagini di lolita lobosco 2 7

Mezzogiorno

Rai1: Santa Messa 1.814.000 spettatori (21.4%), Linea Verde 3.129.000 spettatori (23.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 1.013.000 spettatori (12.8%) nella prima parte, 1.368.000 spettatori (15.2%) nella seconda, Melaverde 2.362.000 spettatori (20.6%). Rai2: Tg Sport 225.000 spettatori ( 2.8%), Citofonare Rai 2 563.000 spettatori ( 5.1%), presentazione 289.000 (3.3%). Italia1: Young Sheldon (primo episodio) 201.000 spettatori (2.4%), il secondo episodio 164.000 spettatori (1.8%), terzo episodio 262.000 spettatori (2.5%),

Sport Mediaset XXL 804.000 spettatori (5.4%), Magazine 739.000 spettatori (4.8%). Rai3: Tg3 delle 12 662.000 spettatori (6.3%), Il Posto Giusto 253.000 spettatori (1.7%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 318.000 spettatori (3.8%), Poirot: sono un’assassina 316.000 spettatori (2.2%), La7: Uozzap! 116.000 spettatori (1.4%), Meraviglie senza tempo 107.000 spettatori (1.1%) nella prima parte, 111.000 spettatori (0.8%) nella seconda.

veronica gentili 1

Pomeriggio

Rai1: Domenica In 2.980.000 spettatori, 20.8% nella prima parte, 2.785.000 spettatori ( 21%) nella seconda 2.513.000 spettatori (18.7%) nella terza parte, presentazione 2.785.000 (18.5%). Da Noi… A Ruota Libera 2.201.000 spettatori (15.4%). Canale5: L’Arca di Noè 2.868.000 spettatori (18.7%), Amici 3.148.000 spettatori (22.6%), Verissimo 2.885.000 spettatori (21.6%) nella prima parte, Verissimo Giri di Valzer 2.725.000 spettatori (18.5%). Rai2: Il Provinciale 732.000 spettatori (5%), Vorrei dirti Che 368.000 spettatori ( 2.7%), Domenica Dribbling 211.000 spettatori (1.6%) nella prima parte, 269.000 spettatori (2.1%) nella seconda, 382.000 spettatori ( 2.8%) nella terza.

le indagini di lolita lobosco 2 5

Italia1: E-Planet 388.000 spettatori (2.6%). The Stronghold – La roccaforte 398.000 spettatori (2.9%), Due Uomini e Mezzo 353.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, 299.000 (2.2%) nel secondo, 326.000 spettatori (2.3%) nel terzo. Rai3: Tg Regione informa 2.150.000 spettatori (14.2%); Mezz’Ora in Più 987.000 spettatori (7.1%), Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà 751.000 spettatori (5.7%), Rebus 765.000 spettatori (5.8%) Kilimangiaro 808.000 spettatori (6.1%) nella presentazione, 1.013.000 spettatori (7.2%) nella prima parte, 1.494.000 spettatori (9.9%) nella seconda.

matteo messina denaro

Rete4: Hamburg Distretto 21 279.000 spettatori (2%), Tg4 – Diario della Domenica 307.000 spettatori ( 2.3%), Beautiful Serengeti 341.000 spettatori (2.6%), Assedio di fuoco 539.000 spettatori (3.7%). La7 Atlantide 254.000 spettatori (1.9%), E’ arrivato mio fratello 262.000 spettatori (1.6%).

I principali notiziari

TG1

13.30: 4.454.000 (29%)

20:00: 4.907.000 (23.9%)

TG2

le indagini di lolita lobosco 2 4

13.00: 1.723.000 (11.8%)

20.30: 1.110.000 (5.4%)

TG3

14.15: 1.479.000 (10.3%)

19.00: 2.121.000 (12.1%)

TG5

13.00: 3.261.000 (22.3%)

20.00: 4.577.000 (22.1%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.061.000 (8.5%)

18.30: 691.000 (4.5%)

TG4

11.55: 370.000 (3.6%)

18.55: 630.000 (3.5%)

TGLA7

salvatore baiardo a non e l arena 3

13.30: 446.000 (2.9%)

20.00: 949.000 (4.6%)

