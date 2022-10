PIPPITEL! – SU RAI1 “MINA SETTEMBRE” VOLA AL 26.3% DI SHARE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA. ASFALTATO “SCHERZI A PARTE” SU CANALE5 CHE CONTINUA A COLLEZIONARE FLOP (10.5%) – FABIO FAZIO RIPARTE ALL’11.3% - SU LA7 “NON È L’ARENA” INCHIODA AL 4.5% E VIENE TALLONATO DA “ZONA BIANCA” SU RETE4 AL 4.4% - AMADEUS (22.8%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.3%), GENTILI (4.8%), DE GREGORIO – PARENZO (3.6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

mina settembre 6

Nella serata di ieri, domenica 9 ottobre 2022, su Rai1 la seconda puntata della fiction Mina Settembre 2 ha conquistato 4.769.000 (24.9%), nel primo episodio, e 4.532.000 (27.9%), nel secondo episodio (nel complesso: 4.652.000 – 26.3%). Su Canale 5 Scherzi a Parte ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.645.000 spettatori pari al 10.5% di share (presentazione: 2.017.000 – 10.2%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 895.000 spettatori con il 4.5%.

scherzi a parte 4

A seguire Bull ha interessato 659.000 spettatori con il 3.5%. Su Italia1 il film Jurassic World ha intrattenuto 1.032.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.544.000 – 8.1%), l’esordio di Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori (11.3%) mentre - dalle 22.23 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.329.000 spettatori (8.8%). Che Tempo Che Fa – Il tavolo – L’Ora di Marzullo ha ottenuto 776.000 spettatori e l’8.3%. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 613.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 625.000 spettatori con il 4.5%.

Su Tv8 Honest Thief è stato seguito da 311.000 spettatori con l’1.7% di share. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie segna 483.000 spettatori (2.6%). Sul 20 Codice 999 ha convinto .000 spettatori con il %. Su Rai4 Rogue – Missione ad alto rischio ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai Premium Ballando con le Stelle ha interessato .000 spettatori con il %. Su DMAX Border Control Italia debutta con 192.000 spettatori e l’1%.

mina settembre 5

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus stacca nettamente le papere.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.527.000 spettatori con il 22.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.035.000 spettatori con il 15.3%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha totalizzato 1.099.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 873.000 spettatori (4.5%), nella prima parte, e 957.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 718.000 spettatori con il 3.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 462.000 spettatori pari al 2.3% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 532.000 spettatori con il 2.7%.

fabio fazio enrico letta

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 3.022.000 spettatori (21.6%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 4.045.000 spettatori (24.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.918.000 spettatori (14.7%) mentre Caduta Libera ha raccolto 2.782.000 spettatori (17.5%). Su Rai2 il calcio di Novantesimo Minuto ha appassionato 635.000 spettatori (4.9%) e 690.000 (4.3%) nei Tempi Supplementari. NCIS New Orleans ha raccolto 558.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 630.000 spettatori (3.5%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 747.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 1.704.000 spettatori con l’11.2%. Su La7 il film ha appassionato .000 spettatori (share del %).

Daytime Mattina

mina settembre 4

Su Rai1, preceduto da un’anteprima (217.000 – 11.2%), Uno Mattina in Famiglia ha convinto 551.000 spettatori con il 15.7% nella prima parte, e 1.448.000 spettatori con il 22.1% nella seconda parte. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.513.000 spettatori pari ad uno share del 19.8%. La Santa Messa segna .000 spettatori con il %. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.218.000 spettatori con il 21.6%. La Santa Messa raccoglie un ascolto di 711.000 telespettatori con l’11.9% di share. Su Rai2 Radio 2 Happy Family ha tenuto compagnia a .000 spettatori (%).

Su Italia1 Una Mamma per Amica segna .000 spettatori con il %. Su Rai 3 Agorà Weekend convince .000 spettatori con il % di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto .000 spettatori con il %. Le Parole per Dirlo ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto .000 spettatori (%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 000 spettatori con il di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da .000 spettatori con lo di share.

scherzi a parte

Daytime Mezzogiorno

Ancora un ottimo risultato per Linea Verde.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto .000 spettatori (%). Linea Verde ha intrattenuto 3.030.000 spettatori (24.9%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato .000 spettatori (%) e .000 spettatori (%). Melaverde raccoglie .000 con il %. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 306.000 spettatori con il 4.3%. Il Sorteggio delle Qualificazioni ad Euro 2024 ha raccolto 378.000 spettatori con il 3.7%.

mina settembre 2

Su Italia1 Una Mamma per Amica segna il % con .000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 954.000 spettatori con il 7% (Magazine XXL: 697.000 – 5%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 000 spettatori con uno share dell’%. Su Rete4 Liberate Mio Marito ha fatto compagnia a 270.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 Mica Pizza e Fichi ha raccolto .000 spettatori con lo di share. Like Tutto Ciò Che Piace raggiunge .0000 spettatori con il %.

Daytime Pomeriggio

Fialdini sale con Zanicchi vs Lucarelli.

giletti

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.363.000 spettatori pari ad uno share del 18.2%, nella prima parte, e 2.020.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%, nella seconda parte (Saluti di Mara: 1.667.000 – 16%). Dopo il TG1 (.000 – %), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.000.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.228.000 spettatori con il 15.8%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 2.595.000 spettatori (21.4%). A seguire Verissimo ha interessato 2.265.000 spettatori con il 21.7%, nella prima parte, e 1.987.000 spettatori con il 17.3%, nella parte denominata Giri di Valzer.

Su Rai2 Il Provinciale ha convinto 543.000 spettatori pari al 4.2%. Vorrei Dirti Che ha raccolto 345.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Il Signore degli Anelli – Le Due Torri raccoglie .000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato .000 spettatori con il %. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.076.000 spettatori con l’8.7% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 725.000 spettatori con il 6.6%. Rebus ha ottenuto .000 spettatori (%). Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto .000 spettatori con il % mentre Kilimangiaro ha raccolto 870.000 spettatori con il 7.2%.

mina settembre 1

Su Rete 4 Diario del Giorno ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Una Giornata Particolare ha appassionato .000 spettatori (share dell’%). Su Tv8 la gara di Superbike ha appassionato .000 spettatori. Il Gran Premio di Formula 1 del Giappone in differita ha interessato .000 spettatori (%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Canale 5 TG5 ha informato 000 spettatori con il % di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 721.000 spettatori (6.7%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 388.000 ascoltatori con l’8.2% di share (Highlights: 527.000 – 6.2%). Su Rai 3 Prix Italia è visto da 767.000 spettatori (8.7%). Su Rete 4 Prestazione Straordinaria è la scelta di 114.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 4.784.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

scherzi a parte

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.00.000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

zona bianca

Ore 12.00 .000 (%)

Ore 18.55 .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)