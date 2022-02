PIPPITEL! – SU RAI1 “L’AMICA GENIALE” CHIUDE AL RIBASSO, MA CONQUISTA COMUNQUE LA PRIMA SERATA CON IL 19.7% DI SHARE E 4.1 MILIONI DI SHARE – FAZIO CON COSTANZO E DE FILIPPI RAGGIUNGE CANALE5: "CHE TEMPO CHE FA" E “SOLE A CATINELLE” CHIUDONO ENTRAMBI ALL’11.2% - SU RAI2 "TG2 POST" SULLA GUERRA IN UCRAINA AL 6.1% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.8% - SU LA7 “NON È L’ARENA” AL 4.4% - AMADEUS (20%), “PAPERISSIMA” (12.9%), GENTILI (4.3%), PARENZO – DE GREGORIO (4.6%)

Nella serata di ieri, domenica 27 febbraio 2022, su Rai1 l’ultima puntata de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Sole a Catinelle ha raccolto davanti al video 2.605.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Rai2 Tg2 Post ha catturato l’attenzione di 1.481.000 spettatori (6.1%).

Su Italia 1 Geostorm ha intrattenuto 1.165.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.44 alle 22.18, ha raccolto davanti al video 2.770.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.21 alle 23.52, interessa a 1.852.000 spettatori con il 10% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 820.000 spettatori con il 4.8% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 4.4% con 1.027.000 spettatori nella prima parte dalle 21.20 alle 22.55 e il 6.8% con 769.000 spettatori nella seconda, dalle 23.00 alle 25.12. Su Tv8 Premonition è la scelta di 254.000 spettatori (1.1%) mentre sul Nove Sono romano ma non è colpa mia segna l’1.4% con 288.000 spettatori. Sul 20 Unstoppable – Fuori Controllo si porta all’1.7% con 392.000 spettatori e su Top Crime Colombo sigla l’1.5% con 346.000 spettatori.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 20% con 4.972.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.202.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.270.000 spettatori (5.2%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 1.049.000 spettatori nella prima parte (4.3%) e a 1.064.000 (4.3%) nella seconda. Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.713.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 In Onda sigla il 4.6% con 1.141.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il 2.3% con 565.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 267.000 (1.1%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.543.000 spettatori (18.5%) e L’Eredità 4.799.000 spettatori (22.6%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.734.000 spettatori con il 14.7% di share e Avanti un Altro! 3.659.000 (17.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto interessa a 788.000 spettatori (4.1%) e NCIS a 666.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 il TGR segna il 13.1% con 2.856.000 spettatori. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 553.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 821.000 spettatori con il 3.5% di share.

Daytime Mattina

Su Rai1 la presentazione di Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 287.000 spettatori con il 12.9% di share; l’Edizione Straordinaria del Tg1, in onda dalle 7.00 alle 9.03, ha informato 1.336.000 spettatori con il 23.6% e a seguire Uno Mattina in Famiglia ha registrato 1.892.000 spettatori (21.1%). La prima parte di A Sua Immagine sigla il 15.9% con 1.435.000 spettatori e il Tg1 – Mare Nostrum: Incontro di Papa Francesco con profughi e rifugiati e Santa Messa ha coinvolto 1.861.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 413.000 spettatori (14.1%) e il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.313.000 telespettatori con il 19.3% di share mentre la Santa Messa segna il 12.2% con 1.124.000 spettatori.

Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 101.000 spettatori (1.2%) e il Tg2 Speciale informa 679.000 spettatori con il 6.9% di share. Su Italia1 God Friended Me totalizza un ascolto di 154.000 spettatori con uno share dell’1.7% nel primo episodio e 151.000 spettatori (1.6%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 446.000 spettatori con il 6.1% di share, Mi Manda Raitre 376.000 (4.2%) e Le Parole per Dirlo 215.000 (2.3%). Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali ha coinvolto 228.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 71.000 spettatori con il 2.1% di share nelle News e 320.000 spettatori (3.8%) nel Dibattito. Su Rai News Rai News Speciale informa 425.000 spettatori (4.9%) dalle 9.00 alle 9.34 e 410.000 (4.5%) dalle 9.37 alle 10.00.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus ha portato a casa un a.m. di 2.729.000 spettatori pari ad uno share del 22.7%, la seconda parte di A Sua Immagine è stata seguita da 2.645.000 spettatori (19.9%)e Linea Verde ha intrattenuto 3.113.000 spettatori (19.7%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde interessano a 965.000 spettatori (10%) nella prima parte e a 1.102.000 (10.4%) nella seconda, mentre Melaverde ha interessato 1.986.000 spettatori con il 14.9% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 449.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Su Italia1 God Friended Me sigla l’1.4% con 166.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 817.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 il Tg3 Speciale registra 1.067.000 spettatori con uno share del 7.7% e Il Posto Giusto interessa a 285.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Poirot ha fatto compagnia a 359.000 spettatori con il 2.1%. Su La7 lo Speciale TGLa7 è stato scelto da 341.000 spettatori con il 2.6% di share. Su Rai News Rai News Speciale informa 311.000 spettatori (2.9%) dalle 11.37 alle 11.58.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.454.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e di 2.540.000 spettatori (16.5%) nella seconda, Da Noi… A Ruota Libera segna il 14.6% con 2.419.000 spettatori. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.886.000 spettatori con il 16%, Amici 3.440.000 (21.2%), Verissimo 2.647.000 (17.1%) nella prima parte e 2.499.000 (14.8%) nella seconda, chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Il mio Matrimonio Preferito si porta al 2.7% di share con 444.000 spettatori, Mompracem ha convinto 441.000 spettatori (2.9%) e Tg2 Speciale 731.000 (4.6%).

Su Italia1 Austin Powers – La Spia che ci Provava segna l’1.8% con 281.000 spettatori, Le Avventure di Spirou e Fantasio l’1.8% con 289.000 spettatori. Su Rai3 il TgR è stato seguito da 1.933.000 spettatori (10.8%), Mezz’Ora in Più da 1.587.000 spettatori (9.9%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla l’8.5% con 1.293.000 spettatori; Kilimangiaro – Di Nuovo Insieme interessa a 944.000 spettatori (5.9%) e Kilimangiaro a 1.352.000 (7.8%). Su Rete 4 Air America ha registrato 403.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 il TgLa7 Speciale, in onda dalle 14.09 alle 19.52, ha informato 534.000 spettatori (share del 3.2%). Su TV8 il Torneo di Rugby Sei Nazioni si porta all’1.8% con 275.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 – La Resistenza ha conquistato un ascolto di 1.141.000 spettatori pari ad uno share del 13.2%. Su Canale 5 Manifest ha intrattenuto 588.000 spettatori con il 4% di share nel primo episodio e 369.000 (4.3%) nel secondo. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 831.000 spettatori (6.6%) e L’Altra DS da 223.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 362.000 ascoltatori con il 5.7% di share (Highlights 536.000 – 4%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 987.000 spettatori (10.6%). Su Rete 4 Una Tragica Scelta è la scelta di 165.000 spettatori (4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.115.000 (28.4%)

Ore 20.00 6.145.000 (26.2%)

TG2

Ore 13.25 2.156.000 (12.5%)

Ore 20.30 1.713.000 (7%)

TG3

Ore 14.15 1.852.000 (10.6%)

Ore 19.00 2.457.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 3.726.000 (21.6%)

Ore 20.00 4.586.000 (19.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.140.000 (7.8%)

Ore 18.30 763.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 343.000 (2.8%)

Ore 18.55 909.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 763.000 (4.2%)

Ore 20.00 1.042.000 (4.4%)

