PIPPITEL! – SU RAI1 LA RIVISITAZIONE DI “LEONARDO” IN SALSA SOAP CALA ANCORA PERDENDO SETTE PUNTI DI SHARE IN TRE PUNTATE, MA CONQUISTA COMUNQUE LA PRIMA SERATA CON IL 21.7%– SU CANALE 5 L’INCONTRO DI CHAMPIONS LEAGUE REAL MADRID LIVERPOOL FERMO AL 12.4% - “LE IENE” AL 10.4% FANNO MEGLIO DEL RITORNO DI BRIGNANO SU RAI 2 AL 6.7% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (5.3%) E “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 5.3% BATTONO FLORIS SU LA7 (4.6%) - AMADEUS (19.7%) “STRISCINA” (16%) - GRUBER (7.8%) E PALOMBA (5.6%)

Nella serata di ieri, martedì 6 aprile 2021, su Rai1 la fiction Leonardo ha appassionato 5.307.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio: 5.443.000 – 20%; secondo episodio: 5.189.000 – 23.6%). Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid vs Liverpool ha raccolto davanti al video 3.341.000 spettatori pari al 12.4% di share (pre e post gara nel complesso: 2.702.000 – 9.9%). Su Rai2 Un’Ora sola Vi Vorrei ha interessato 1.816.000 spettatori pari al 6.7% di share.

Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.839.000 spettatori con il 10.4% (presentazione dalle 21.17 alle 21.40: 1.934.000 – 6.9%). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.175.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione di 14 minuti: 946.000 – 3.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.005.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.059.000 spettatori con uno share del 4.6% (DiMartedì Più: 351.000 – 4.1%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of segna 397.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Man on Fire – Il Fuoco della Vendetta ha raccolto 423 .000 spettatori con l’1.9%.

Sul 20 Fast & Furious – Solo Parti Originali registra 599.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Miss Bala – Sola Contro Tutti raccoglie 530.000 spettatori con il 2%. Su La5 la replica de L’Isola dei Famosi segna 206.000 spettatori pari all’1.1%. Su La7d Downton Abbey appassiona 189.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Real Time Primo Appuntamento segna 620.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti – ospite Simona Ventura e senza la concorrenza di Striscia – al 19.7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.493.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Striscina la Notizina registra una media di 4.295.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.153.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.548.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 raccoglie 1.357.000 spettatori con il 5.1%.

Un Posto al Sole raccoglie 1.792.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.500.000 individui all’ascolto (5.6%), nella prima parte, e 1.336.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.167.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 526.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove in prima visione Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 581.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 425.000 spettatori pari all’1.6%.

Preserale

Cuochi di Italia Under 30 si ferma all’1.3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.338.000 spettatori (19.1%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.930.000 spettatori (23.4%). Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 2.871.000 spettatori (17%) mentre Avanti un Altro ha interessato 4.072.000 spettatori (19.9%). Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 583.000 spettatori (3%), NCIS segna 1.135.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 il daytime di Amici di Maria De Filippi raccoglie 679.000 spettatori con il 3.6%.

CSI Miami ha ottenuto 632.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 3.474.000 spettatori con il 15.9%. Blob segna 1.204.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 878.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 Lie To Me ha appassionato 172.000 spettatori (share dello 0.9%). Su Tv8 Cuochi di Italia – Under 30 raccoglie 305.000 spettatori con l’1.3%.

Daytime Mattina

Il “nuovo format” di Ogni Mattina esordisce con lo 0.8%.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 498.000 telespettatori con l’11.8% mentre Uno Mattina raccoglie 1.163.000 spettatori con il 17%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.171.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.110.000 spettatori (16.2%), nella prima parte, 1.211.000 spettatori (17.3%) nella seconda parte e 988.000 spettatori (13.9%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 228.000 spettatori con il 3.3%.

Su Italia 1 Chicago PD ottiene un ascolto di 336.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Agorà convince 490.000 spettatori pari al 7.4% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 328.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 150.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 178.000 spettatori con il 3%. A seguire Coffee Break ha informato 225.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 – dalle 9.50 alle 12.07 – Ogni Mattina ha raccolto 61.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

Clerici al 14.4%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.177.000 spettatori con il 14.4%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 2.039.000 spettatori con il 14.4% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.624.000 telespettatori con il 15.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 495.000 spettatori con il 5.7%, nella prima parte, e 1.005.000 spettatori con il 7.6%, nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD raccoglie 452.000 spettatori con il 5.2%. Cotto e Mangiato Menù segna 524.000 spettatori con il 4.5%. Il daytime de L’Isola dei Famosi ha raccolto 907.000 spettatori con il 5.6%.

Sport Mediaset ha ottenuto 1.111.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Elisir ha interessato 433.000 spettatori con il 5.2%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.211.000 spettatori (10.6%). Quante Storie ha raccolto 893.000 spettatori (5.6%). Passato e Presente segna 721.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 178.000 spettatori con l’1.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 654.000 (3.7%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 449 .000 spettatori con share del 5.5% nella prima parte, e 591.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha raccolto 129.000 spettatori con lo 0.9%. A seguire la replica di Cuochi di Italia ha ottenuto 117.000 spettatori pari allo 0.7%.

Daytime Pomeriggio

Vita in Diretta leader col 17.3%.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.931.000 spettatori pari al 12.7% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.174.000 spettatori con il 16.5%. Il TG1 ha informato 1.746.000 spettatori con il 13.4%. La Vita Diretta ha raccolto 2.501.000 spettatori con il 17.3% (presentazione: 2.075.000 – 15.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.951.000 spettatori con il 16.6%. Una Vita ha convinto 2.640.000 spettatori con il 16% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.900.000 spettatori con il 20.4% (finale: 2.562.000 – 19.4%). Amici di Maria De Filippi ha interessato 2.374.000 spettatori (18%). L’Isola dei Famosi ha ottenuto 2.309.000 spettatori con il 17.6%. Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 2.192.000 spettatori pari al 16.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.270.000 spettatori con il 16.7%, nella prima parte, a 2.573.000 spettatori nella seconda parte con il 17.2% (Social: 2.377.000 spettatori – 14.9%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 747.000 spettatori con il 4.7%. Detto Fatto ha ottenuto 665.000 spettatori con il 5%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 798.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, 819.000 spettatori (5.1%), nel secondo episodio e 626.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 438.000 spettatori (3.3%).

Friends ha appassionato 362.000 spettatori con il 2.6%. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto 324.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.329.000 spettatori con il 19.3%. #Maestri ha coinvolto 532.000 spettatori pari al 4%. Aspettando… Geo ha registrato 877.000 spettatori con il 6.7%. Geo ha raccolto 1.643.000 spettatori e l’11.2%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 936.000 spettatori con il 6%. Su La7 Tagadà ha interessato 573.000 spettatori (share del 4.1%). Tagadoc ottiene 333.000 spettatori con il 2.3%. Su TV8 Amore No-Profit segna 250.000 spettatori con l’1.9%. Vite da Copertina ha raccolto 157.000 spettatori con l’1.1%. Su Tv2000 il Rosario in Diretta da Lourdes segna 658.000 spettatori con il 4.4%.

Seconda Serata

Insegno parte alle 22.42 e si deve accontentare del 3%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.262.000 spettatori con il 12.4% di share. Su Canale 5 Champions League ha totalizzato una media di 1.024.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. X-Style segna 421.000 spettatori pari al 3.6%. Su Rai2 Voice Anatomy segna 462.000 spettatori con il 3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 492.000 spettatori con il 6%. Su Italia1 Amici è visto da 477.000 spettatori (9.9%). Su Rete 4 Martine Monteil: Caccia al Killer è stato scelto da 219.000 spettatori con il 5% di share.

