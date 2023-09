PIPPITEL! – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DI “SISTER ACT 2” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.2% DI SHARE E 2.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 MALE LA SERIE “BEYOND PARADISE” CHE INCHIODA ALL’8.2% - SU RAI2 GLI EUROPEI DI PALLAVOLO, CON LA PARTITA GERMANIA - ITALIA, VOLANO ALL’11.8% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” RIPARTE DAL 9.9%- SU RAI3 LO SPECIALE “PETROLIO” AL 5% - “TECHETECHETÈ” (17.8%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15.5%). APRILE E TELESE (6%) PORRO (5.1%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 6 settembre 2023, in prima serata, vedono la vittoria del miliardesimo passaggio di Sister Act 2 con Whoopi Goldberg su Rai1, che ha conquistato 2.127.000 spettatori pari al 13.2% di share. Raso al suolo Canale5 con gli ultimi episodi della serie Beyond Paradise, ferma a 1.218.000 individui all'ascolto con l'8.2%. Bene ancora una volta Rai2 con i Campionati Europei di Pallavolo Maschile: la partita Germania-Italia ha segnato 1.867.000 appassionati con l'11.8%.

Per l'approfondimento, è boom per Mario Giordano e il suo Fuori dal coro, che riparte su Rete4 (il mercoledì anziché il martedì) con il 9.9% di share pari a 1.249.000 appassionati, terzo programma più visto in prime time. Lo Speciale Petrolio con Duilio Giammaria su Rai3 sfiora il 5% con 698.000 individui all'ascolto, risollevando la Terza Rete in prima serata, negli ultimi giorni affossata da una programmazione kamikaze e tenuta in vita solo dai miracoli delle repliche di Report il sabato pomeriggio.

Su Italia1, bene il ripasso di Battiti Live - Compilation con Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio, che hanno fatto cantare e ballare 1.075.000 fan con l'8% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

mario giordano a fuori dal coro

In access prime time, Techetechetè su Rai1 segna il 17.8% mentre Paperissima Sprint Estate su Canale5 sigla il 15.5%. Per l'approfondimento, Marianna Aprile e Luca Telese su La7 con In Onda Estate conquistano il 6% battendo Nicola Porro e il suo Stasera Italia su Rete4, che raccoglie il 4.8% e il 5.1%.

Al pomeriggio, tiene ancora banco la sfida tra Estate in Diretta su Rai1 con la coppia Nunzia De Girolamo-Gianluca Semprini e Pomeriggio Cinque su Canale5 condotto da Myrta Merlino. E le distanze si accorciano sempre più. Merlino conquista il 18.6% con 1.332.000 spettatori nella prima parte, 1.378.000 con il 17.8% nella seconda e 1.405.000 con il 16.8% nei Saluti.

De Girolamo e Semprini segnano 1.116.000 spettatori con il 15.5%, nella presentazione e 1.374.000 spettatori con il 17.2%. La media complessiva dei vari segmenti ci dice che Estate in Diretta su Rai1 (dalle 17.39 alle 18.46) ha totalizzato una media di 1.374.000 spettatori con il 17.2% di share e Pomeriggio Cinque (dalle 16.55 alle 18.39) una media di 1.361.000 teste con il 18.0%, in calo rispetto ai giorni precedenti.

Sempre al pomeriggio si assiste al crollo di Tg4 - Diario del Giorno condotto da Andrea Giambruno, finito al 4.7% di share con 387.000 spettatori, mentre nel preserale Marco Liorni con Reazione a Catena su Rai1 distacca di quasi dieci punti di share il rivale Gerry Scotti con il suo Caduta Libera su Canale5. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Sister Act 2 – Più Svitata che Mai 2.127.000 (13.2%). Canale5: Beyond Paradise 1.218.000 (8.2%). Rai2: Campionati Europei di Pallavolo Maschile - Germania-Italia 1.867.000 (11.8%. Italia1: Battiti Live – Compilation 1.075.000 (8%), presentazione 810.000 (4.4%). Rai3: Speciale Petrolio 698.000 (4.8%), presentazione 966.000 (5.3%). Rete4: Fuori dal Coro 1.249.000 (9.9%). La7: The Queen – La Regina 510.000 (3%). Tv8: Name That Tune 249.000 (1.7%). Nove: Il Mio Nome è Nessuno 330.000 (2.1%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.279.000 (17.8%). Canale5: Paperissima Sprint 2.848.000 (15.5%). Italia1: NCIS 1.314.000 (7.2%). Rai3: Qui Venezia Cinema 920.000 (5.2%), Un Posto al Sole 1.580.000 (8.5%). Rete4: Stasera Italia 844000 (4.8%) nella prima parte, 947.000 (5.1%) nella seconda. La7: In Onda 1.094.000 (6%). Tv8: 100% Italia 379.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash 538.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.464.000 (24.2%), Reazione a Catena 3.520.000 (27.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.576.000 (16.7%), Caduta Libera 2.179.000 (17.7%). Rai2: Castle 392.000 (3.3%) nel primo episodio, 540.000 (3.5%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 377.000 (3.5%), CSI Miami 651.000 (4.4%). Rai3: Tgr 1.942.000 (14%), Blob 766.000 (4.9%), Viaggio in Italia 676.000 (4%). Rete4: Tempesta d’Amore 670.000 (4.1%). La7: Padre Brown 113.000 (1.3%), nel primo episodio, 189.000 (1.6%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 243.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash 348.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: Il Mondo con gli Occhi di Overland 569.000 (6.7%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 319.000 (6.1%). Rai2: Pour Parler295.000 (4.7%). Rai3: Tg3 Linea Notte 279.000 (4.8%). Italia1: Oculus 231.000 (6.4%). Rete4: Rapimento e Riscatto 174.000 (5.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 249.000 (11.7%), Tg1 Ore 7.00 411.000 (12.9%), TgUnoMattina Estate 772.000 (17.6%), Tg1 Ore 8.00 961.000 (20.6%), Uno Mattina Estate 699.000 (15.7%). Canale5: Prima Pagina TG5 445.000 (16.5%), Tg5 Mattina 1.045.000 (22.5%). Morning News 708.000 (16.1%) nella prima parte, 637.000 (15.5%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 195.000 (4.5%). Italia1: Dr House 105.000 (2.4%) nel primo episodio, 121.000 (2.9%) nel secondo.

CSI: NY 170.000 (4%). Rai3: Agorà Estate (presentazione) 186.000 (4%), Agorà Estate 206.000 (4.6%), Agorà Extra 148.000 (3.5%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 220.000 (5.4%). Rete4: Un Detective in Corsia 66.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 116.000 (3.7%), Omnibus (Dibattito) 174.000 (3.9%), Coffee Break 139.000 (3.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.129.000 (15.8%), Camper 1.625.000 (15.9%). Canale5: Forum 1.202.000 (17.8%). Rai2: La Nave dei Sogni 431.000 (6.1%). Italia1: CSI: NY 318.000 (5.1%), Sport Mediaset 813.000 (6.9%), Sport Mediaset Extra 613.000 (5.1%). Rai3: Doc Martin 241.000 (4.8%), Tg3 Ore 12.00 587.000 (8%), Quante Storie 444.000 (4.7%), Passato e Presente 372.000 (3.1%). Rete4: Carabinieri 120.000 (2.6%), Il Segreto 123.000 (1.3%), La Signora in Giallo 492.000 (4.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 165.000 (3.3%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 275.000 (2.9%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.980.000 (16.9%), Don Matteo 1.232.000 (13.1%), Il Paradiso delle Signore 883.000 (11.5%), Tg1 1.025.000 (14.3%), Estate in Diretta (presentazione) 1.116.000 (15.5%), Estate in Diretta 1.374.000 (17.2%). Canale5: Beautiful 2.319.000 (19.7%), Terra Amara 2.391.000 (22.2%), La Promessa 1.905.000 (22.8%), Pomeriggio Cinque 1.332.000 (18.6%) nella prima parte, 1.387.000 (17.8%) nella seconda, Pomeriggio Cinque (Saluti) 1.405.000 (16.8%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 292.000 (3%), Squadra Speciale Cobra 11 317.000 (3.9%) nel primo episodio, 485.000 (6.5%) nel secondo, Candice Renoir 417.000 (5.7%).

Italia1: I Simpson 502.000 (4.3%) nel primo episodio, 530.000 (5%) nel secondo, American Dad 440.000 (4.6%) nel primo episodio, 290.000 (3.4%) nel secondo, NCIS New Orleans 211.000 (2.6%) nel primo episodio, 161.000 (2.2%) nel secondo, Cold Case 239.000 (3.1%). Rai3: Tgr 2.010.000 (17.5%), Rai Parlamento - Question Time 294.000 (3.4%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 237.000 (3.2%), Vera e Giuliano 360.000 (4.9%), Geo Magazine 669.000 (7.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum (replica) 601.000 (5.9%), Tg4 - Diario del Giorno 378.000 (4.7%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 240.000 (2.8%). Tv8: Il Look Perfetto 234.000 (3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.817.000 (23.4%)

20.00 - 4.183.000 (25.6%)

TG2

13.00 - 1.481.000 (13.1%)

20.30 - 1.275.000 (7.1%)

TG3

14.25 - 1.503.000 (14.3%)

19.00 - 1.293.000 (11.5%)

TG4

11.55 - 284.000 (4.1%)

18.55 - 463.000 (3.9%)

TG5

13.00 - 2.573.000 (22.4%)

20.00 - 3.471.000 (20.9%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.278.000 (13.5%)

18.30 - 389.000 (4.4%)

TGLA7

13.30 - 549.000 (4.6%)

20.00 - 942.000 (5.7%)

