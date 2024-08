PIPPITEL! – SU RAI1 L’INTRAMONTABILE “NUOVO CINEMA PARADISO” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.3% DI SHARE E 1.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LA REPLICA DI “MICHELLE IMPOSSIBLE & FRIENDS” NON VA OLTRE L’11.6% - SU RETE4 “IL FUGGITIVO” AL 7.8% - “TECHETECHETÈ” (20.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.8%), BARRA-POLETTI (6.1%), SU LA7 “PALIO 2024 – L’ATTESA” (3.6%)

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 15 agosto 2024 (Ferragosto), su Rai1 l’intramontabile Nuovo Cinema Paradiso ha interessato 1.364.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 la replica del varietà Michelle Impossible & Friends ha conquistato 1.156.000 spettatori con uno share dell’11.6% (Highlights: 659.000 – 11.4%). Su Rai2 Addio al nubilato intrattiene 555.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 la serie americana Chicago Med ha incollato davanti al video 740.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rai3 Il Pap’occhio segna 554.000 spettatori e il 5%.

Su Rete4 Il Fuggitivo totalizza un a.m. di 780.000 spettatori (7.8%). Su La7 Operazione sottoveste raggiunge 448.000 spettatori e il 4.3%. Su Tv8 la pellicola Sliding Doors ottiene 283.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove la replica di Only Fun: Comico Show raduna 417.000 spettatori (4%). Sul 20 La guerra dei mondi arriva a 248.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Hawaii Five O è scelto da 204.000 spettatori (1.9%). Su Iris Maverick è seguito da 288.000 spettatori pari al 2.9%. Su RaiMovie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore sigla 346.000 spettatori (3.3%).

Access Prime Time

A Ferragosto Techetechetè, chiudendo 17 minuti dopo Paperissima, segna il 20.7%.

Su Rai1 Techetechetè ha ottenuto 2.472.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale5 – dalle 20:43 alle 21:09 – Paperissima Sprint raccoglie 1.654.000 spettatori pari al 13.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 911.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 640.000 spettatori (5.5%) e Le Storie di Un Posto al Sole appassiona 517.000 spettatori (4.3%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 575.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 733.000 spettatori e il 6.1% nella seconda parte. Su La7 Palio 2024 – L’Attesa ha interessato 430.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 415.000 spettatori pari al 3.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 440.000 spettatori (3.7%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

Preserale

SWAT meglio di FBI: Most Wanted.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.875.000 spettatori pari al 20.8% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.429.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – Protagonisti ha intrattenuto 1.201.000 spettatori (14.1%) mentre The Wall ha convinto 1.673.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 l’appuntamento con NCIS Los Angeles raccoglie 312.000 appassionati pari al 3.2% mentre SWAT 352.000 pari al 3.2%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 266.000 spettatori (2.8%) e FBI: Most Wanted raccoglie 297.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.829.000 spettatori (17.4%). A seguire Blob segna 645.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Terra Amara interessa 444.000 spettatori (4%). Su La7 Padre Brown raduna 100.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 217.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 247.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Bones segna 222.000 spettatori (2.2%) e 229.000 (2%).

Daytime Mattina

Exploit TG5 Mattina.

Su Rai1 Tg1Mattina Estate dà il buongiorno a 437.000 spettatori con il 15.2%. All’interno il TG1 delle 8 è seguito da 778.000 persone con il 19.7%. Dalle 8:59 alle 10:30, Unomattina Estate intrattiene 902.000 spettatori con il 20.1%. A sua Immagine ottiene un netto di 1.167.000 spettatori con il 20%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 404.000 spettatori (19.4%), TG5 Mattina 1.132.000 (28.5%). A seguire Giffoni Film Festival segna 578.000 spettatori con il 13.5% mentre il documentario La Famiglia dei Pinguini raccoglie 501.000 spettatori con il 10.8%.

Su Rai2 Che Todd ci aiuti è visto da 127.000 spettatori (3%), nel primo episodio, e 146.000 (3.2%), nel secondo. Su Italia1 Law & Order: Unità Speciale sigla 174.000 spettatori (4%) nel primo episodio e 224.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 260.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (121.000 – 3%), Agorà Estate intrattiene 223.000 spettatori (5.2%) e 222.000 spettatori (5%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 206.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 89.000 spettatori (2.1%) e Love is in the air è visto da 184.000 spettatori (4.1%). Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 167.000 spettatori (3.2%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 72.000 spettatori (2.9%). Il TGLa7 segna 155.000 spettatori (5%). In Onda realizza 103.000 spettatori (2.5%). Miss Marple totalizza 52.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mezzogiorno

La Messa al 22.8%.

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.310.000 spettatori (22.8%). L‘Angelus segna 1.520.000 spettatori e il 21.5%. Le cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 1.380.000 spettatori (18.2%) mentre Camper arriva a 1.367.000 spettatori (16.2%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 826.000 spettatori con il 12.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 403.000 appassionati pari al 5.8%. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 323.000 spettatori (4.9%).

Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 644.000 spettatori (7.4%) e 480.000 spettatori (5.5%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 267.000 spettatori (4.5%) e il TG3 delle 12 informa 597.000 spettatori (8.4%). A seguire Quante Storie conquista 500.000 spettatori (6.7%). Concerto di Ferragosto segna 452.000 spettatori (5.5%). Passato e Presente è seguito da 308.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Le vacanze intelligenti raduna 236.000 spettatori pari al 2.8%. Su La7 Un Giorno in Pretura interessa 127.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (1.710.000 – 20.2%), Pietro Mennea – La Freccia del Sud ha collezionato 983.000 spettatori con il 13%. Estate in Diretta Start segna 830.000 spettatori con l’11.9%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.097.000 – 15.1%), Estate in Diretta Extra realizza un ascolto di 1.477.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.275.000 spettatori pari al 15.1%. The Family raduna 1.203.000 spettatori pari al 15.5% e La Promessa segna 1.231.000 spettatori pari al 17.2%. A seguire The Blind Side intrattiene 991.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 raduna 325.000 appassionati (4%), nel primo episodio, 357.000 (4.8%), nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia 345.000 (4.9%). Hotel Portofino raccoglie 226.000 spettatori (3.2%), nel primo episodio, e 167.000 spettatori (2.2%), nel secondo.

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 337.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 334.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio, e 325.000 spettatori (4.2%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha interessato 263.000 spettatori (3.6%). A seguire Magnum P.I. raduna 246.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 343.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 290.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.425.000 spettatori (16.8%), mentre Il Provinciale coinvolge 436.000 spettatori (5.9%), Overland interessa 554.000 spettatori (7.6%). A seguire Geo Magazine conquista 750.000 spettatori (9.2%).

Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 440.000 spettatori con il 5.6%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 257.000 spettatori pari al 3.5% (ultimo segmenti: 256.000 – 3.5%). Su Tv8 Innamorarsi a Mariposa Beach segna 178.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 191.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Il Provinciale è scelto da 350.000 spettatori con il 7.7%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 505.000 spettatori (10.8%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 316.000 spettatori pari al 3.7%. Love Game segna 186.000 spettatori e il 3.3%. Su Italia1 Law & Order: I due volti della giustizia segna 484.000 spettatori (6%), 413.000 (7.8%), 245.000 (6.9%). Su Rai3 Il resto del Pap’occhio – Tutto quello che non avete visto del Pap’occhio raduna 200.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Arma Letale è la scelta di 189.000 spettatori (4.7%). Su La7 Febbre a 90‘ è visto da 65.000 spettatori (1.5%).

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.149.000 (24.9%) – h.13:30 2.796.000 (24.7%) – h.20

TG2 1.151.000 (13.3%) – h.13 903.000 (7.7%) – h.20:30

TG3 .000 (%) – h.14:25 .000 (%) – h.19

TG5 1.766.000 (20.4%) – h.13 2.198.000 (19.2%) – h.20

STUDIO APERTO 969.000 (12.5%) – h.12:25 415.000 (5%) – h.18:30

TG4 276.000 (3.9%) – h.11:55 431.000 (4.5%) – h.18:55

TGLA7 387.000 (4.5%) – h.13:30 611.000 (5.4%) – h.20