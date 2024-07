PIPPITEL! – SU RAI1 LA SERIE BELGA “SOPHIE CROSS 2 - VERITÀ NASCOSTE” NON APPASSIONA E SI FA SUPERARE DALLE REPLICHE DEL TRASHISSIMO “CIAO DARWIN 9”: IL PROGRAMMA SU CANALE5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 16% DI SHARE E 1.7 MILIONI DI SPETTATORI. LA FICTION SUL PRIMO CANALE FA IL 10.1% DI SHARE CON 1.3 MILIONI DI TELEMORENTI - SU ITALIA1 BENE “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 9.9% - SU LA7 APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA AL 5.9% - “TECHETECHETÈ” (15.3%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15%) - BARRA-POLETTI (5.5%) PERDONO LA SFIDA CON APRILE-TELESE IN ACCESS (7.3%)

Nella serata di ieri, martedì 16 luglio 2024, su Rai1 la prima puntata di Sophie Cross 2 – Verità Nascoste ha interessato 1.379.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 il ritorno in replica di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.767.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 In Punta di Fioretto intrattiene 335.000 spettatori pari al 2.3%.

Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 1.079.000 spettatori pari al 9.9% (anteprima a 927.000 e il 6%). Su Rai3 Questione di karma segna 1.130.000 spettatori e il 7.8%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi 2 totalizza un a.m. di 681.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 850.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 520.000 spettatori con il 4.2%. Sul Nove Ip Man 2 raduna 233.000 spettatori (1.7%). Sul 20 Pacific Rim arriva a 309.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Trauma è scelto da 141.000 spettatori (1%).

Su Iris Sceriffo senza pistola è seguito da 402.000 spettatori pari al 2.9%. Su RaiMovie UFO Sweden sigla 208.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium La Sposa fa sintonizzare 235.000 spettatori con l’1.7%. Su La5 Ti presento un amico è visto da 197.000 spettatori (1.4%).

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.388.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.342.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post raduna 587.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.132.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 943.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.495.000 spettatori (9.4%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 675.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 877.000 spettatori e il 5.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.144.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 425.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 654.000 spettatori (4.2%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie 394.000 spettatori (2.6%).

marianna aprile luca telese

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.947.000 spettatori pari al 20.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.766.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.098.000 spettatori (12.7%), mentre The Wall ha convinto 1.734.000 spettatori (15.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (432.000 – 5%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 322.000 spettatori con il 3.1% e S.W.A.T. 383.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 276.000 spettatori (2.8%) e FBI: Most Wanted raccoglie 367.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.855.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 831.000 spettatori (6%). Su Rete4 Terra Amara interessa 454.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 209.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 250.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 520.000 spettatori con il 3.9%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 477.000 spettatori con il 14.3% (all’interno il TG1 delle 7 a 408.000 e il 14.3% e il TG1 delle 8 a 765.000 e il 18.4%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 551.000 spettatori con il 14.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 501.000 spettatori con il 19.3% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 956.000 spettatori con il 23.1%. A seguire Morning News raccoglie 667.000 spettatori con il 18.3% nella prima parte e 591.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte. Su Rai2 Abbi fede dà il buongiorno a 77.000 spettatori (2.1%).

A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 82.000 spettatori (2%) e Radio2 Happy Family è visto da 125.000 spettatori (3.5%), mentre TG2 Dossier arriva a 97.000 spettatori (2.7%) e TG2 Flash a 157.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Station 19 sigla 99.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 123.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 100.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (149.000 – 3.6%), Agorà Estate intrattiene 140.000 spettatori (3.6%) e 71.000 spettatori (2.1%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 138.000 spettatori (3.8%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 32.000 spettatori (0.8%) e Love Is In The Air è visto da 100.000 spettatori (2.7%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 202.000 spettatori (5.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 151.000 spettatori (4.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 215.000 spettatori (5.7%), 187.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 191.000 spettatori (5.4%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 786.000 spettatori (14.7%), mentre Camper arriva a 1.400.000 spettatori (15.9%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.187.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (177.000 – 4.2%), La nave dei sogni – New York, Savannah, Salvador de Bahia raduna 326.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 224.000 spettatori (3.9%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 631.000 spettatori (5.7%) e 441.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra di pochi minuti.

luca telese marianna aprile in onda 4

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 209.000 spettatori (4.3%) e il TG3 delle 12 informa 530.000 spettatori (8%). A seguire Quante Storie conquista 489.000 spettatori (6%) nella prima parte e 446.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 464.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore totalizza 98.000 spettatori pari al 2.1%. Dopo il TG, Detective in Corsia raduna 296.000 spettatori pari al 2.9%.

Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 248.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 388.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 94.000 spettatori (1.7%) e 4 Ristoranti 204.000 spettatori (2.1%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (42.000 – 0.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 90.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 186.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.154.000 – 19.6%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.144.000 spettatori con il 12.1% nel primo episodio e 1.137.000 spettatori con il 14.4% nel secondo episodio. Dopo una breve edizione del TG1 (1.164.000 – 14.8%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.321.000 spettatori con il 16.7% nella presentazione e 1.600.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.111.000 spettatori pari al 19%, Endless Love incolla davanti al video 1.921.000 spettatori pari al 18.7%, The Family raduna 1.496.000 spettatori pari al 16.9% e La Promessa segna 1.444.000 spettatori pari al 18.3%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.205.000 spettatori pari al 15.2% nella prima parte e 1.007.000 spettatori pari al 12.7% nella seconda parte (I Saluti a 952.000 e l’11.6%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 interessa 324.000 spettatori pari al 3.1%. A seguire il Tour de France totalizza 854.000 spettatori pari al 10.4% nel Tour in Diretta e 1.166.000 spettatori pari al 14.7% nel Tour all’Arrivo, mentre Tour Replay arriva a 705.000 spettatori pari al 9.1%. Su Italia1, dopo Backstage Battiti Live (356.000 – 3.2%), I Simpson ha raccolto 446.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio e 473.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, mentre I Griffin 321.000 spettatori (3.6%) nel terzo episodio.

A seguire Lethal Weapon raduna 276.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio e 386.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 383.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.988.000 spettatori (18.3%), mentre Il Provinciale coinvolge 478.000 spettatori (5.7%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 310.000 spettatori (4%) e Overland interessa 391.000 spettatori (4.9%) A seguire Geo Magazine conquista 666.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 563.000 spettatori con il 5.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 417.000 spettatori con il 5.2%. A seguire L’assedio delle sette frecce sigla 310.000 spettatori con il 3.9%.

Su La7 Eden – Missione Pianeta è visto da 215.000 spettatori pari al 2.5%, mentre C’era Una Volta… il Novecento su Hitler arriva a 128.000 spettatori pari all’1.6% nella prima parte e 174.000 spettatori pari al 2.1% nella seconda parte. Su Tv8 Mai fidarsi di Emily segna 218.000 spettatori (2.1%), Il principe del mio cuore 185.000 spettatori (2.3%) e Rifugio d’amore 179.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali interessa 188.000 spettatori (2.1%), mentre Ombre e Misteri raduna 145.000 spettatori (1.9%) nel primo episodio e 116.000 spettatori (1.5%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 247.000 spettatori (2.8%).

Seconda Serata

Su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland è scelto da 457.000 spettatori con il 5.9%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 414.000 spettatori (11.5%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 366.000 spettatori pari al 4.3%. Su Italia1 Zelig Lab segna 331.000 spettatori con l’8.7% nella prima parte e 291.000 spettatori con il 10% nella seconda parte. Su Rai3 Slow interessa 469.000 spettatori (3.8%) e U Muschittieri raduna 331.000 spettatori (3%). A seguire TG3 Linea Notte Estate totalizza 239.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Delitto perfetto è la scelta di 183.000 spettatori (3.5%). Su La7 Il buongiorno del mattino è visto da 88.000 spettatori (2.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.687.000 (23.8%)

Ore 20:00 3.233.000 (23.3%)

TG2

Ore 13:00 1.383.000 (12.9%)

Ore 20:30 910.000 (6%)

TG3

Ore 14:25 1.612.000 (15.9%)

Ore 19:00 1.295.000 (12.6%)

TG5

Ore 13:00 2.513.000 (23.2%)

Ore 20:00 2.679.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.057.000 (12.1%)

Ore 18:30 364.000 (4.3%)

TG4

Ore 11:55 423.000 (6.4%)

Ore 18:55 420.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13:30 608.000 (5.4%)

Ore 20:00 1.035.000 (7.3%)

