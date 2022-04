PIPPITEL! – SU RAI1 LA SERIE “NERO A METÀ 3” SI PAPPA LA PRIMA SERATA RIMANENDO STABILE AL 21.3% DI SHARE CON 4.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 GLI SPIAGGIATI DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” RECUPERANO E ACCHIAPPANO IL 19% - SU RAI3 “REPORT” ALL’8.8%, SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” AL 5.3%. – SU LA7 LA SERIE CON ZELENSKY NON VA OLTRE IL 3.1%. SU ITALIA1 “BATTITI LIVE” (3.6%) – AMADEUS CON IL 20.7% BATTE ANCORA “STRISCIA” (16.9%). PALOMBA (4.6%), GRUBER (8%)

Nella serata di ieri, lunedì 11 aprile 2022, su Rai1 Nero a Metà 3, in onda dalle 21.38 alle 23.33, ha conquistato 4.459.000 spettatori pari al 21.3% di share. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi, in onda dalle 21.43 alle 25.23, ha raccolto davanti al video 2.784.000 spettatori pari al 19% di share (La Isla Bonita 1.153.000 – 26.9%). Su Rai2 John Wick 3 – Parabellum ha interessato 928.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Battiti Live presenta MSC Crociere - Il Viaggio della Musica ha catturato l’attenzione di 678.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.929.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 894.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 Servant of the People ha registrato 676.000 spettatori con uno share del 3.1%. Su TV8 Il Principe del Deserto ha segnato l’1.4% con 284.000 spettatori mentre sul Nove Ex ha catturato l’attenzione di 305.000 spettatori (1.5%). Su Rai Movie Django Unchained si porta al 2% con 383.000 spettatori e Sul 20 Pacific Rim sigla l’1.4% con 302.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.955.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.056.000 spettatori con uno share del 16.9%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.4% con 1.073.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.429.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.170.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.702.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.043.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 937.000 (3.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.918.000 spettatori (8%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 341.000 spettatori con l’1.5% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 290.000 spettatori con l’1.2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.599.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.105.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.020.000 spettatori con il 16% di share e Avanti un Altro! 3.238.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 557.000 spettatori con il 3.5% e The Good Doctor 628.000 (3%). Su Italia1 CSI Miami segna il 3% con 603.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.247.000 spettatori con il 12.1% di share e Blob segna 916.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.3% con 919.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 471.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 MasterChef fa compagnia a 211.000 spettatori (1.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 180.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 l’Edizione Straordinaria del TG1 informa 798.000 spettatori con il 15% di share; Uno Mattina dà il buongiorno a 766.000 telespettatori con il 15.3% di share e la prima parte di Storie Italiane interessa a 729.000 spettatori (14.5%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.305.000 spettatori (23.1%) e Mattino Cinque News 948.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 893.000 (18.1%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.4% con 222.000 spettatori.

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 189.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e di 237.000 (4.8%) nel secondo, mentre Chicago P.D. di 230.000 (4.3%) Su Rai3 Agorà convince 355.000 spettatori pari al 6.7% di share e Agorà Extra si porta al 5.4% con 267.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 143.000 spettatori con share del 2.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 118.000 spettatori con il 2.9% nelle News e 184.000 (3.4%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 210.000 spettatori pari al 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 765.000 spettatori (12.8%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.547.000 spettatori (15%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.418.000 telespettatori con il 18.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 515.000 spettatori con il 7.9% nella prima parte e 933.000 (9.5%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 288.000 spettatori con il 4% di share, La Pupa e il Secchione Short interessa a 519.000 spettatori (4.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 666.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 349.000 spettatori (5.8%), il TG delle 12 da 831.000 spettatori (10.1%), Quante Storie si porta al 6.5% con 772.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 605.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 115.000 spettatori con l’1.1% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 579.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 387.000 spettatori con share del 6.4% nella prima parte e 505.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 146.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.562.000 spettatori (13.5%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.916.000 spettatori (19.9%). La Vita in Diretta informa 1.818.000 spettatori con il 17.4% (presentazione 1.405.000 – 15.6%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.276.000 spettatori (16.9%), Una Vita ha convinto 2.307.000 spettatori con il 18.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 25.1% con 2.715.000 spettatori (finale 2.280.000 – 23.1%). Amici interessa a 1.976.000 spettatori (20.9%) e la striscia de L’Isola dei Famosi a 1.896.000 (20.9%); Brave and Beautiful interessa a 1.509.000 spettatori (17%), Pomeriggio Cinque a 1.562.000 spettatori con il 15% (presentazione 1.294.000 – 13.9%, saluti 1.531.000 – 12.8%).

Su Rai 2 Ore 14 interessa a 599.000 spettatori (4.9%), Detto Fatto ha convinto 416.000 spettatori con il 4.3% di share e Castle piace a 275.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 539.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 656.000 (5.1%) nel secondo e 575.000 (5%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 386.000 spettatori (3.8%) e Modern Family intrattiene 234.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.313.000 spettatori (17.7%) e #Maestri 395.000 spettatori con il 3.8% di share; TG3 Speciale informa 369.000 spettatori (3.9%) e Geo registra 912.000 spettatori con l’8.7% di share.

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 756.000 spettatori con il 6.3% e TG4 – Diario di Guerra informa 399.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 407.000 spettatori con il 3.9% e Tagadà#Focus 319.000 (3.5%). Su TV8 Tutta Colpa del Cioccolato è la scelta di 209.000 spettatori (2.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Via delle Storie convince 1.027.000 spettatori con il 10.2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 608.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%. Su Rai2 Re-Start segna 207.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai 3 Fame d’Amore segna il 5% con 712.000 spettatori. Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone viene visto da una media di 254.000 ascoltatori con il 4.6% di share. Su Rete4 Motive ha segnato il 3.6% con 167.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.329.000 (24.7%)

Ore 20.00 4.936.000 (23.1%)

TG2

Ore 13.00 1.751.000 (14%)

Ore 20.30 1.346.000 (5.8%)

TG3

Ore 14.25 1.483.000 (11.8%)

Ore 19.00 1.748.000 (11.3%)

TG5

Ore 13.00 2.750.000 (21.7%)

Ore 20.00 4.430.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.090.000 (10.6%)

Ore 18.30 493.000 (4.1%)

TG4

Ore 12.00 253.000 (3.2%)

Ore 18.55 546.000 (3.4%)

TGLA7

Ore 13.30 611.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.496.000 (6.9%)

