PIPPITEL! – SU RAI1 LA SERIE TV “MORGANE – DETECTIVE GENIALE” PIACE E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.7% DI SHARE E QUASI 4 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE 5 IL FILM “SOTTO IL SOLE DI RICCIONE” RACIMOLA IL 10.5% - SOLO IL 3.9% PER IL DEBUTTO DI “VOGLIO ESSERE UN MAGO” SU RAI2 - LA GENTILI CON “BUONI O CATTIVI” AL 4% - CORONA TORNA DALLA BERLINGUER E FA RISALIRE “CARTABIANCA” AL 5% - AMADEUS (19.8%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.9%), PALOMBA (4.4%), GRUBER (6.3%) – IN SECONDA SERATA DIACO CON LORELLA CUCCARINI SCHIZZA AL 4.2%

Nella serata di ieri, martedì 21 settembre 2021, su Rai1 Morgane – Detective Geniale ha appassionato 3.954.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 la prima tv dell’originale Netflix Sotto il Sole di Riccione ha raccolto davanti al video 2.030.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 la prima puntata di Vorrei Essere un Mago! ha interessato 691.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Buoni o Cattivi ha intrattenuto 813.000 spettatori con il 4.3% (presentazione di 7 minuti: 683.000 – 3%). Su Rai3 CartaBianca col ritorno di Mauro Corona ha raccolto davanti al video 997.000 spettatori pari ad uno share del 5.5% (presentazione di 14 minuti: 787.000 – 3.5%).

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 809.000 spettatori con il 5.3% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.011.000 spettatori con uno share del 5.5% (diMartedì più: 347.000 – 5%). Su Tv8 The Undoing – Le Verità non Dette segna 342.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Riddick ha raccolto 375 .000 spettatori con il 2%. Su Rai4 Parker registra 638.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai Movie Santa Maradona raccoglie 177.000 spettatori e lo 0.8%.

Su Iris Assedio di Fuoco ottiene 406.000 spettatori e l’1.9%. Su La5 la replica di Grande Fratello Vip raccoglie 191.000 spettatori con l’1.2%. Su Real Time Primo Appuntamento ha ottenuto 444.000 spettatori con il 2%, nel primo episodio inedito, e 345.000 spettatori con il 2.3%, nel secondo episodio in replica. Su DAZN (parte rilevata da Auditel) Fiorentina-Inter ha raccolto 672.000 spettatori e il 3%.

Ascolti TV Access Prime Time

Male Via dei Matti N.0.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.502.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.159.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 747.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.140.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 raccoglie 767.000 spettatori (3.6%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.466.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 972.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 1.007.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.437.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 379.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 452.000 spettatori con il 2%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti raccoglie 366.000 spettatori e l’1.6%.

Preserale

Persiste l’ampio divario tra Reazione a Catena e Caduta Libera.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.628.000 spettatori (21.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.257.000 spettatori (25.9%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.448.000 spettatori (12.6%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.460.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 l’incontro di calcio femminile Croazia-Italia ha raccolto 474.000 spettatori con il 4.9% (dato fino alle 18.54) mentre NCIS ha raccolto 734.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 396.000 spettatori con il 2.9%. CSI ha ottenuto 570.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.621.000 spettatori con il 14.8%. Blob segna 897.000 spettatori con il 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 781.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 122.000 spettatori (share dell’1.1%), nel primo episodio, e 156.000 spettatori (share dell’1%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 289.000 spettatori con l’1.6%.

Daytime Mattina

Mattino Cinque si riprende la leadership.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 718.000 telespettatori con il 14.9%, nella lunga presentazione, e a 833.000 spettatori con il 17.3%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 651.000 spettatori (15.4%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque ha intrattenuto 873.000 spettatori con il 18.4%, nella prima parte, e 790.000 spettatori con il 18.5% nella seconda parte (I Saluti: 658.000 – 15.8%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 167.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 108.000 spettatori (2.4%).

Su Rai3 Agorà convince 332.000 spettatori pari al 6.9% di share (presentazione: 330.000 – 6.4%). A seguire Agorà Extra ha raccolto 256.000 spettatori con il 6%. La presentazione di Elisir segna 214.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete 4 The Closer registra una media di 124.000 spettatori (2.9%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 153.000 spettatori con il 3.2%. A seguire Coffee Break ha informato 126.000 spettatori pari al 2.9%.

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri crescono nella prima parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 725.000 spettatori (14.3%). E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.535.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.300.000 telespettatori con il 17.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 397.000 spettatori con il 7.1%, nella prima parte, e 694.000 spettatori con il 7.3%, nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 194.000 spettatori con il 3%. Grande Fratello Vip segna 703.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 990.000 spettatori con il 7.3% (Extra: 810.000 – 6%).

Su Rai3 Elisir raccoglie 337.000 spettatori con il 6.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 897.000 spettatori (11.2%). Quante Storie ha raccolto 730.000 spettatori (6.1%). Passato e Presente ha interessato 496.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 156.000 spettatori con il 3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 198.000 spettatori con l’1.9%. La Signora in Giallo ha ottenuto 536.000 (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 216.000 spettatori con share del 4.1% nella prima parte, e 339.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Bortone si porta al 13.3%.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.578.000 spettatori pari al 13.3% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.704.000 spettatori con il 17.9%. Dopo il TG1 Economia (1.201.000 – 13.7%), Vita in Diretta ha raccolto 1.375.000 spettatori con il 15.8%, nella presentazione di 21 minuti, e 1.575.000 spettatori con il 16.7% dalle 17.26 alle 18.40. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.237.000 spettatori con il 16.4%. Una Vita ha convinto 2.296.000 spettatori con il 17.7% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.449.000 spettatori con il 22% (finale: 2.057.000 – 20.9%). Il daytime di Amici ha interessato 1.976.000 spettatori con il 21.1%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.860.000 spettatori con il 20.7%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.494.000 spettatori pari al 17.1% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.173.000 spettatori con il 13.1%, nella presentazione in onda dalle 17.35 alle 17.48, e 1.211.000 spettatori con il 12.7% dalle 17.51 alle 18.31 (Saluti: 1.278.000 – 12.3%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 475.000 spettatori con il 3.8%.

Detto Fatto ha ottenuto 403.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 709.000 spettatori (5.4%), nel primo episodio, 626.000 spettatori (5%), nel secondo episodio, e 518.000 spettatori (4.5%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha raccolto 426.000 spettatori (4%). Young Sheldon segna 380.000 spettatori (3.9%). Friends ha appassionato 183.000 spettatori con il 2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 165.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.440.000 spettatori con il 18.2%. Il Commissario Rex ha coinvolto 611.000 spettatori pari al 5.9%. Aspettando Geo… ha raccolto 524.000 spettatori con il 5.8%.

Geo ha registrato 918.000 spettatori con il 9.5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 729.000 spettatori con il 5.9%. Su La7 Tagadà interessato 174.000 spettatori (share dell’1.6%). Tagadoc raggiunge 109.000 spettatori e l’1.2%. Su TV8 L’Amore Sa Dove Trovarti segna 239.000 spettatori e il 2.6%. Vite da Copertina ha raccolto 97.000 spettatori con l’1.1%.

Seconda Serata

Il 5.5% per lo spin off – prequel della nuova stagione di Gomorra.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 791.000 spettatori con il 9.4% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 536.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rai2 Ti Sento, con ospite Lorella Cuccarini, segna 244.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 366.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 L’Immortale è visto da 308.000 spettatori (5.5%). Su Rete 4 Il Segreto di Mio Padre è stato scelto da 173.000 spettatori con il 4.8% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.205.000 (23.4%)

Ore 20.00 4.964.000 (24.6%)

TG2

Ore 13.00 1.712.000 (13.5%)

Ore 20.30 1.398.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.570.000 (12.4%)

Ore 19.00 1.874.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 2.517.000 (19.6%)

Ore 20.00 3.661.000 (17.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.336.000 (12.9%)

Ore 18.30 470.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 304.000 (3.8%)

Ore 18.55 508.000 (3.5%)

TGLA7

Ore 13.30 491.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.044.000 (5.1%)

