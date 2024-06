PIPPITEL! – RAI1 SI PAPPA LA PRIMA SERATA GRAZIE AL CALCIO: LA PARTITA OLANDA–FRANCIA FA IL 30.2% CON 5.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 “LA ROSA DELLA VENDETTA” SI FERMA AL 12.6% CON 2 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RETE4 BENE LE STORIE DI “QUARTO GRADO” CHE SEGNANO IL 9.6% - IN ACCESS "PAPERISSIMA SPRINT" (13.8%), BERLINGUER (4.2%), GRUBER (7.7%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

olanda francia 1

Nella serata di ieri, venerdì 21 giugno 2024, su Rai1 la partita degli Europei – Olanda-Francia ha interessato 5.108.000 spettatori pari al 30.2% di share (primo tempo a .000 e il %, secondo tempo a .000 e il %). Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 2.045.000 spettatori con uno share del 12.6%. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher intrattiene 734.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Mi presenti i tuoi? ha incollato davanti al video 871.000 spettatori pari al 5.8%.

la rosa della vendetta 4

Su Rai3 La Bussola – Il Collezionista di Stelle segna 588.000 spettatori e il 3.6%. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie totalizza un a.m. di 1.176.000 spettatori (9.6%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare raggiunge 458.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Il telefono senza fili ottiene 268.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 436.000 spettatori (2.7%). Sul 20 Next arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Kidnap è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Cuori in Atlantide è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie 1918 – I giorni del coraggio sigla .000 spettatori (%).

olanda francia 2

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.337.000 spettatori pari al 13.8%. Su Rai2 TG2 Post raduna 625.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.097.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Viaggio in Italia è visto da 1.066.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.508.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 700.000 spettatori e il 4.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.298.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 260.000 spettatori pari all’1.5%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 595.000 spettatori (3.5%). Su RealTime Casa a Prima Vista raccoglie .000 spettatori (%).

quarto grado 2

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.302.000 spettatori pari al 22.5%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.246.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.389.000 spettatori (14.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.051.000 spettatori (17%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (473.000 – 5%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 332.000 spettatori con il 2.9% e S.W.A.T. 435.000 spettatori con il 3%.

olanda francia 3

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 262.000 spettatori (2.4%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 434.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.993.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 897.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 538.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 152.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 215.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 517.000 spettatori con il 3.7%.

la rosa della vendetta 5

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 580.000 spettatori con il 16.4% (all’interno il TG1 delle 7 a 449.000 e il 14.9%) e il TG1 delle 8 è seguito da 974.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Unomattina Estate intrattiene 666.000 spettatori con il 16%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 554.000 spettatori con il 19.9% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 945.000 spettatori con il 21.7%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 704.000 spettatori con il 17% nella prima parte e 682.000 spettatori con il 16.6% nella seconda parte (I Saluti a 620.000 e il 15.3%). Su Rai2 La Dottoressa dell’Isola dà il buongiorno a 82.000 spettatori (2.1%).

olanda francia 7

A seguire TG2 Mattina delle 8:30 raggiunge 134.000 spettatori (3.1%) e Radio2 Social Club è visto da 182.000 spettatori (4.4%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 133.000 spettatori (3.3%) e TG2 Flash a 163.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Station 19 sigla 84.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 184.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York totalizza 243.000 spettatori (5.7%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 451.000 spettatori (13.7%) e TGR Buongiorno Regione convince 510.000 spettatori (12.3%). A seguire Agorà Estate intrattiene 228.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 163.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte chiamata Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 168.000 spettatori (4.1%).

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 147.000 spettatori (3.4%) e Mr Wrong – Lezioni d’Amore è visto da 151.000 spettatori (3.6%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 235.000 spettatori (5.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 143.000 spettatori (4.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 206.000 spettatori (4.9%), 189.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 224.000 spettatori (5.5%).

gianluigi nuzzi alessandra viero quarto grado

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 879.000 spettatori (16.1%), mentre Camper arriva a 1.557.000 spettatori (16.6%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.175.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (140.000 – 3.1%), Crociere di nozze – Siviglia raduna 384.000 spettatori (5.5%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 198.000 spettatori (3.2%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 673.000 spettatori (5.7%) e 506.000 spettatori (4.3%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 198.000 spettatori (4%) e il TG3 delle 12 informa 677.000 spettatori (9.2%), mentre Quante Storie conquista 448.000 spettatori (4.1%) e Passato e Presente è seguito da 381.000 spettatori (3.2%).

olanda francia 6

Su Rete4 Mattino 4 totalizza 274.000 spettatori pari al 5.8%. Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 521.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 318.000 spettatori con il 6.5% nella prima parte e 461.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 109.000 spettatori (1.9%) e 4 Ristoranti 183.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 93.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

la rosa della vendetta 2

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.092.000 – 17.9%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 995.000 spettatori con il 10.7%. A seguire Estate in Diretta Start registra 839.000 spettatori con l’11% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.087.000 – 14%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.279.000 spettatori con il 16.5% nella presentazione e 1.652.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.250.000 spettatori pari al 19.3%, Endless Love incolla davanti al video 2.138.000 spettatori pari al 19.8%, My Home My Destiny raduna 1.618.000 spettatori pari al 18.2% e La Promessa segna 1.560.000 spettatori pari al 20.1%.

la rosa della vendetta 1

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.233.000 spettatori pari al 15.9% nella prima parte e 1.078.000 spettatori pari al 13% nella seconda parte (I Saluti a 1.077.000 e il 12.1%). Su Rai2, dopo Dribbling Europei (706.000 – 6%), Ore 14 interessa 953.000 spettatori pari al 9.5%. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 383.000 spettatori pari al 4.8% nel primo episodio e 423.000 spettatori pari al 5.5% nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Stoccarda arriva a 344.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 419.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 519.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 464.000 spettatori (4.9%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. New Orleans raduna 308.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 363.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio e 408.000 spettatori (5.1%) nel terzo episodio.

olanda francia 4

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.893.000 spettatori (16.6%), mentre Pierino e il lupo coinvolge 262.000 spettatori (3.3%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 217.000 spettatori (2.8%) e Overland interessa 411.000 spettatori (5.3%). A seguire Geo Magazine conquista 772.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 579.000 spettatori con il 5.7%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 539.000 spettatori con il 6.9%.

la rosa della vendetta 3

A seguire Il mio West sigla 245.000 spettatori con il 3%. Su La7 Tagadà è visto da 367.000 spettatori pari al 3.5% nella presentazione e 360.000 spettatori pari al 4.4% (#Focus a 262.000 e il 3.4%), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Il lato oscuro di mia madre segna 194.000 spettatori (1.9%), La meta del cuore 184.000 spettatori (2.4%) e Amore in consegna 157.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Famiglie da Incubo interessa 152.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 139.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali raduna 188.000 spettatori (2.4%). A seguire Little Big Italy è scelto da 290.000 spettatori (3.2%).

Seconda Serata

olanda francia 5

Su Rai1 Notti Europee è seguito da 1.108.000 spettatori con il 13.1%. A seguire la replica di Olanda-Francia sigla 323.000 spettatori con il 9.2% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Canale5 Segreti di Famiglia è visto da 1.093.000 spettatori (13.4%), mentre TG5 Notte arriva a 556.000 spettatori (14.4%). A seguire La dea fortunata totalizza .000 spettatori (%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 Confusi 2 raccoglie 244.000 spettatori pari al 2.3% nel primo episodio e 132.000 spettatori pari all’1.6% nel secondo episodio, mentre Paradise – La Finestra sullo Showbiz interessa 71.000 spettatori pari all’1.6%. Su Italia1 Zoolander 2 segna 229.000 spettatori con il 4.7%.

olanda francia 9

Su Rai3 Nomade che non sono altro interessa 530.000 spettatori (5.1%), mentre TG3 Linea Notte raduna 250.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 East New York è la scelta di 250.000 spettatori (7.3%). Su La7 Rigenerazione è visto da 147.000 spettatori (2.3%) e TGLa7 Notte sigla 87.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 I delitti del BarLume – Azione e reazione arriva a 121.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Nove Comedy Club raduna 244.000 spettatori pari al 3%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.665.000 (22.5%)

Ore 20:00 3.754.000 (25%)

TG2

olanda francia 8

Ore 13:00 1.554.000 (13.5%)

Ore 20:30 947.000 (5.8%)

TG3

Ore 14:25 1.233.000 (11.6%)

Ore 19:00 1.517.000 (13.4%)

TG5

Ore 13:00 2.452.000 (21.2%)

Ore 20:00 2.883.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 951.000 (10.3%)

Ore 18:30 361.000 (3.9%)

TG4

Ore 11:55 277.000 (4%)

Ore 18:55 453.000 (4%)

TGLA7

Ore 13:30 592.000 (5%)

Ore 20:00 1.130.000 (7.4%)