PIPPITEL! – RAI2 SI RIANIMA CON LE OLIMPIADI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 22.2% E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 L’ENNESIMA REPLICA DI “MINA SETTEMBRE 2” ALL’11.6% – SU CANALE5 “SEGRETI DI FAMIGLIA” AL 13.3% – SU ITALIA1 “TILT-TIENI IL TEMPO” CALA AL 5% – APRILE-TELESE IN PRIMA SERATA AL 4.2% – “TECHETECHETÈ” (14.3%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.5%), SCAMPINI (4.2%), APRILE-TELESE IN ACCESS (5.1%).

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 28 luglio 2024, su Rai1 Mina Settembre 2 ha interessato 1.529.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 Segreti di Famiglia ha conquistato 1.580.000 spettatori con uno share del 13.3%. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, in onda dalle 21:07 alle 22:53, intrattengono un netto di 3.101.000 spettatori pari al 22.2%.

Nel dettaglio: Nuoto netto 18.9% (2.793.000), Tennis 14.7% (1.901.000). Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo incolla davanti al video 525.000 spettatori con il 5% (presentazione a 507.000 e il 3.4%). Su Rai3 Report segna 729.000 spettatori e il 5.4% (presentazione a 679.000 e il 4.6%, Plus a 417.000 e il 4.1%). Su Rete4 Schegge di paura totalizza un a.m. di 395.000 spettatori (3.3%). Su La7, dopo In Onda – Prima Serata (615.000 – 4.2%), Heat – La sfida raggiunge 233.000 spettatori e il 2.5%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 322.000 spettatori con il 2.5%.

Sul Nove Little Big Italy raduna 327.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Wild Wild West fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Rapa è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris Ray è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie I tre moschettieri sigla .000 spettatori (%). Su RaiSport le Olimpiadi di Parigi 2024 conquistano un netto di 753.000 spettatori (5.2%) con la Scherma femminile.

Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.100.000 spettatori (14.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.982.000 spettatori pari al 13.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 822.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta è visto da 419.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha raggiunto 523.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 613.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 748.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 294.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 254.000 spettatori (1.8%). Su RaiSport le Olimpiadi di Parigi 2024 arrivano a 516.000 spettatori (3.7%) con il Tiro a Segno, 1.417.000 spettatori (9.9%) con il Nuoto.

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.776.000 spettatori pari al 15.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.504.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.031.000 spettatori (9.5%), mentre The Wall ha convinto 1.502.000 spettatori (12.5%). Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 18:38 alle 20:39, totalizzano un netto di 1.509.000 spettatori con il 12.4%. Nel dettaglio: Judo femminile 14.9% (1.623.000), Equitazione 12.8% (1.415.000), Scherma netto 12.4% (1.574.000), Nuoto 14.6% (2.083.000).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 294.000 spettatori (2.6%) e FBI: Most Wanted raccoglie 376.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.419.000 spettatori (11.1%). A seguire Blob segna 588.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 412.000 spettatori (3.1%). Sul Nove I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo è scelto da 160.000 spettatori con l’1.3%. Su RaiSport le Olimpiadi di Parigi 2024 radunano 614.000 spettatori (5.2%) con la partita di Pallacanestro Serbia-USA.

Daytime Mattina

Su Rai1 il meglio di Check Up interessa 329.000 spettatori con l’11.4%, il TG1 delle 8 arriva a 752.000 spettatori con il 18.9%, Unomattina Weekly intrattiene 710.000 spettatori con il 14.5%. A seguire Vista Mare è visto da 771.000 spettatori con il 12.6%, mentre A Sua Immagine raduna un netto di 1.085.000 spettatori con il 14.2%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 334.000 spettatori con il 16.2% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.016.000 spettatori con il 24.1%.

A seguire I Grandi Misteri della Bibbia raccoglie 687.000 spettatori con il 12.8% e la Santa Messa raduna 718.000 spettatori con l’11.2% nella seconda parte. Su Rai2 Qui Parigi dà il buongiorno a 331.000 spettatori (9.4%). A seguire le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 8:49 alle 12:54, raggiungono un netto di 1.331.000 spettatori pari al 19%. Nel dettaglio: Pallavolo 24.9% (1.479.000), TG Olimpico 23.2% (1.547.000), Canottaggio netto 19.9% (1.960.000), Nuoto netto 24.4% (1.891.000), Judo femminile 21.3% (2.132.000), Scherma 17.6% (1.925.000).

Su Italia1 The Goldbergs è seguito da 191.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 119.000 spettatori (2.6%) nel secondo episodio e 133.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio, mentre The Middle sigla 114.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 103.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio. A seguire Due uomini e 1/2 totalizza 110.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e 164.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 Sorgente di Vita intrattiene 70.000 spettatori (1.7%) e Sulla Via di Damasco 82.000 spettatori (1.8%), mentre I ladri totalizza 93.000 spettatori (1.6%) e Geo è seguito da 158.000 spettatori (2.4%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 51.000 spettatori (1.1%) e Love Is In The Air è visto da 86.000 spettatori (1.4%), mentre la prima parte di Dalla Parte degli Animali Estate è seguito da 180.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Onda realizza un a.m. di 130.000 spettatori (2.8%), Uozzap! Classic è visto da 87.000 spettatori (1.7%) e Miss Marple sigla 81.000 spettatori (1.2%). Su RaiSport le Olimpiadi di Parigi 2024 interessano 286.000 spettatori (5%) con il Tiro a Segno, netto di 282.000 spettatori (3.9%) con il Judo, 305.000 spettatori (4.6%) con Olanda-Italia di Beach Volley.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.178.000 spettatori (16.3%) e l’Angelus 1.704.000 spettatori (18.8%), mentre Linea Verde Estate arriva a 2.153.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde totalizza 537.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 889.000 spettatori con l’11.7% nella seconda parte, mentre Melaverde 1.462.000 spettatori con il 14.4%. Su Italia1 il terzo episodio di Due Uomini e 1/2 registra 131.000 spettatori (1.8%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 549.000 spettatori (4.3%).

Su Rai3 O Anche No Estate ottiene 113.000 spettatori (1.5%) e il TG3 delle 12 informa 416.000 spettatori (4.5%). A seguire Quante Storie conquista 184.000 spettatori (1.6%), mentre Play Books è seguito da 136.000 spettatori (1.1%) e Touch – Impronta Digitale 185.000 spettatori (1.5%). Su Rete4 la seconda parte di Dalla Parte degli Animali Estate è seguita da 198.000 spettatori pari al 2.5%. Dopo il TG, Anni 60 raduna 206.000 spettatori pari all’1.7%. Su La7 Accadde al penitenziario interessa 110.000 spettatori con l’1.1%. Su RaiSport le Olimpiadi di Parigi 2024 segnano 318.000 spettatori (4.2%) con il Judo, 910.000 spettatori (8.6%) con la Ginnastica Artistica femminile, 1.072.000 spettatori (8.3%) con il Tennis Tavolo femminile.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In ha collezionato 1.033.000 spettatori con il 9.2%. A seguire Una Voce per Padre Pio realizza un ascolto di 886.000 spettatori con l’8.4%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.646.000 spettatori pari al 14%, My Home My Destiny incolla davanti al video 1.425.000 spettatori pari al 12.7% e La Promessa segna 1.348.000 spettatori pari al 12.7%. A seguire Inga Lindstrom – Il segreto dei Nordquist intrattiene 981.000 spettatori pari al 9.4%. Su Rai2 le Olimpiadi di Parigi 2024, dalle 13:31 alle 18:30, totalizzano un netto di 1.768.000 spettatori pari al 15.7%. Nel dettaglio: Judo netto 19% (2.040.000), Scherma netto 19.8% (2.205.000), Canottaggio 19.4% (2.244.000), TG Olimpico 19.6% (1.990.000), Mountain Bike 17.6% (1.783.000), Canoa femminile 16.5% (1.783.000).

Su Italia1, dopo E-Planet (275.000 – 2.2%), Sergento Bilko ha raccolto 270.000 spettatori (2.4%). A seguire Superman & Lois raduna 154.000 spettatori (1.5%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.685.000 spettatori (13.8%), mentre NewsRoom coinvolge 542.000 spettatori (4.9%) e Hudson e Rex sigla 341.000 spettatori (3.3%). A seguire Kilimangiaro Collection conquista 584.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Il bambino e il poliziotto ha convinto 307.000 spettatori con il 2.8%, mentre Il maggiore Brady è scelto da 402.000 spettatori con il 3.8%.

Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 224.000 spettatori pari al 2.1% (Missione Pianeta a 170.000 e l’1.7%), mentre Finding Neverland – Un sogno per la vita arriva a 140.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 Alla deriva – Adrift segna 231.000 spettatori (2%), mentre la gara di Formula 1 – GP Belgio totalizza 990.000 spettatori (9%). Sul Nove Rocky interessa 180.000 spettatori (1.6%) e Stargate raduna 199.000 spettatori (1.9%). Su RaiSport le Olimpiadi di Parigi 2024 sono viste da 608.000 spettatori (5%) con l’Equitazione, 470.000 spettatori (4.1%) con la Mountain Bike femminile, 734.000 spettatori (6.8%) con la partita di Pallanuoto Italia-USA, 591.000 spettatori (5.6%) con la Canoa femminile, 633.000 spettatori (6.1%) con il Pugilato, 779.000 spettatori (7.4%) con il Tennis.

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale TG1 è scelto da 452.000 spettatori con il 7%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 508.000 spettatori (11.3%). Su Rai2 Notti Olimpiche raccoglie 1.100.000 spettatori pari al 12.8%. A seguire Olimpiadi di Parigi 2024 – Il Meglio Di sigla 167.000 spettatori pari al 5.6% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Una Vita in Vacanza – Destinazione Sicilia segna 97.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai3 Fondata sul Lavoro interessa 219.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Dolce novembre è la scelta di 200.000 spettatori (5.7%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 51.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 I Love Shopping sigla 99.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Little Big Italy intrattiene 184.000 spettatori pari al 2.2%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.818.000 (22.1%) – h.13:30 2.881.000 (21%) – h.20

TG2 2.269.000 (18%) – h.13 1.702.000 (11.8%) – h.20:30 *

TG3 1.187.000 (10.3%) – h.14:15 1.138.000 (9.8%) – h.19

TG5 2.515.000 (19.8%) – h.13 2.262.000 (16.4%) – h.20

STUDIO APERTO 889.000 (8%) – h.12:25 425.000 (3.9%) – h.18:30

TG4 271.000 (2.9%) – h.11:55 420.000 (3.6%) – h.18:55

TGLA7 466.000 (3.7%) – h.13:30 821.000 (5.9%) – h.20

