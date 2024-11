PIPPITEL! – SU RAI3 “LO STATO DELLE COSE” DI MASSIMO GILETTI ARRANCA AL 4.4% CON 705MILA TELEMORENTI E SI FA SUPERARE DALLA “TORRE DI BABELE” DI CORRADO AUGIAS SU LA7 (5.2% CON 907MILA SPETTATORI) – SU RETE4 PORRO AL 5.1% - SU RAI1 L’ULTIMA PUNTATA DI “NINFA DORMIENTE – I CASI DI TERESA BATTAGLIA” AL 19.5%, SU CANALE5 IL “GRANDE FRATELLO” AL 17.1% - VESPA (21.8%), DE MARTINO (25.5%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.7%). DAMILANO (6%), DEL DEBBIO (5.2%), GRUBER VOLA AL 9.4%, AMADEUS TRACOLLA AL 2.5%

Nella serata di ieri, lunedì 4 novembre 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.292.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.096.000 spettatori con uno share del 17.1%. Su Rai2 Boss in Incognito intrattiene 993.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Assassin Club incolla davanti al video 810.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 705.000 spettatori e il 4.4%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 720.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 970.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 792.000 spettatori con il 4.7%.

Sul Nove il ritorno di Little Big Italy raduna 412.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 329.000 spettatori (2.2%) nel secondo episodio. Sul 20 Battleship fa sintonizzare 491.000 spettatori (2.7%). Su Rai4 Kill Switch è scelto da 197.000 spettatori (1%). Su Iris I predatori dell’arca perduta è seguito da 527.000 spettatori pari al 2.9%. Su RaiMovie Giù la testa sigla 242.000 spettatori (1.4%). Su RaiPremium Natale al Plaza è la scelta di 291.000 spettatori con l’1.5%. Su La5 La scelta arriva a 298.000 spettatori e l’1.7%.

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.588.000 spettatori (21.8%), mentre Affari Tuoi raduna 5.464.000 spettatori (25.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.944.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 715.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.379.000 spettatori (6.5%) nel primo episodio e 1.494.000 spettatori (7.1%) nel secondo episodio. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.260.000 spettatori (6%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.477.000 spettatori (6.8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.100.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 975.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.018.000 spettatori (9.4%). Su Tv8 100% Italia gioca con 420.000 spettatori (2%). Sul Nove Chissà chi è, dopo la prima parte di 19 minuti (447.000 – 2.1%), raccoglie 536.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Uomini e Donne interessa 384.000 spettatori pari all’1.8% (Finale a 375.000 e l’1.8%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti raggiunge 459.000 spettatori e il 2.2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.007.000 spettatori pari al 21.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.101.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.386.000 spettatori (18.1%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.725.000 spettatori (22.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (532.000 – 4.3%), Gormiti – The New Era totalizza 165.000 spettatori con l’1.2% nel primo episodio e 120.000 spettatori con lo 0.7% nel secondo episodio, mentre Medici in Corsia conquista 344.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 424.000 spettatori (2.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 568.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.665.000 spettatori (14.8%). A seguire Blob segna 1.059.000 spettatori (5.4%) e Viaggio in Italia sigla 936.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 893.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 272.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 473.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Cash or Trash – Chi Offre di Più? (255.000 – 1.9%), Don’t Forget the Lyrics! Stai sul Pezzo è scelto da 390.000 spettatori con il 2%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 506.000 spettatori con il 12.9% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 472.000 e il 13%). Dopo il TG1 delle 8 (920.000 – 18.4%), Unomattina intrattiene 817.000 spettatori con il 17.9% nella prima parte di 16 minuti e, dopo TG1 – Giornata delle Forze Armate (815.000 – 18.6%), 742.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte. A seguire Storie Italiane è seguito da 719.000 spettatori con il 19.2% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 646.000 spettatori con il 19.8% e TG5 Mattina delle 8 1.243.000 spettatori con il 25.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 911.000 spettatori con il 21.3% nella prima parte e 707.000 spettatori con il 19% nella seconda parte.

Su Rai2 Binario 2 interessa 106.000 spettatori (2.3%) e VideoBox è seguito da 97.000 spettatori (2%). Dopo TG2 Mattina delle 8:30 (121.000 – 2.6%), Radio2 Social Club raggiunge 222.000 spettatori (5.3%), mentre TG2 Italia Europa è visto da 219.000 spettatori (5.9%) e TG2 Flash 256.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 127.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio e 155.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 186.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia informa 426.000 spettatori (10.9%) e TGR Buongiorno Regione 599.000 spettatori (12.3%).

A seguire, dopo la presentazione (302.000 – 6.1%), Agorà intrattiene 226.000 spettatori (5.1%), mentre ReStart totalizza 151.000 spettatori (3.8%) ed Elisir, dopo la presentazione (113.000 – 3.1%), è scelto da 160.000 spettatori (4%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 132.000 spettatori (3.4%) e Terra Amara 307.000 spettatori (6.6%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 266.000 spettatori (7.1%). Su La7 Omnibus raduna 141.000 spettatori (3.5%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (230.000 – 4.7%), 200.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 189.000 spettatori (5%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 774.000 spettatori (17.2%), mentre TG1 – Giornata delle Forze Armate arriva a 1.403.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.273.000 spettatori con il 18.8%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (225.000 – 5.4%), I Fatti Vostri raduna 415.000 spettatori (7.6%) nella prima parte e 947.000 spettatori (10.2%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 281.000 spettatori (4.7%). Dopo Studio Aperto, Grande Fratello conquista 715.000 spettatori (6.3%), mentre Sport Mediaset coinvolge 797.000 spettatori (6.6%) e 552.000 spettatori (4.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 MixerStoria – La Storia Siamo Noi sigla 202.000 spettatori (3.9%) e il TG3 delle 12 informa 653.000 spettatori (8.8%).

A seguire Quante Storie conquista 582.000 spettatori (5.2%), mentre Passato e Presente è seguito da 481.000 spettatori (4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 237.000 spettatori pari al 5.1% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 533.000 spettatori pari al 4.8%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 273.000 spettatori con il 5.6% nella prima parte e 444.000 spettatori con il 4.6% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 98.000 spettatori (1.8%) e 4 Ristoranti 206.000 spettatori (1.9%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (84.000 – 1.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 105.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 198.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.341.000 – 19.3%), La Volta Buona colleziona 1.282.000 spettatori con l’11.2% nella presentazione chiamata Aspettando La Volta Buona e 1.265.000 spettatori con il 13.1%, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.530.000 spettatori con il 18.3%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.375.000 – 16.7%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.849.000 spettatori con il 21.4% nella presentazione e 2.157.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.274.000 spettatori pari al 18.8% e Endless Love sigla 2.290.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Uomini e Donne raduna 2.478.000 spettatori pari al 25.7% (Finale a 1.858.000 e il 21.5%) e Amici segna 1.557.000 spettatori pari al 18.8%. A seguire, dopo My Home My Destiny (1.396.000 – 17%), Pomeriggio Cinque intrattiene 1.306.000 spettatori pari al 15% nella prima parte e 1.357.000 spettatori pari al 12.7% nella seconda parte (I Saluti a 1.452.000 e il 12%).

Su Rai2 Ore 14 totalizza 951.000 spettatori con l’8.8% e BellaMa’ intrattiene 565.000 spettatori con il 6.6%. A seguire La Porta Magica è seguito da 249.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 528.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio, 468.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio e 389.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio. A seguire N.C.I.S. Los Angeles arriva a 314.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio e 395.000 spettatori (4.8%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 373.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.140.000 spettatori (17.9%), mentre Eccellenze Italiane coinvolge 263.000 spettatori (3%). A seguire, dopo Aspettando Geo (460.000 – 5.6%), Geo conquista 1.271.000 spettatori (11.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 695.000 spettatori con il 6.4%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 390.000 spettatori con il 4.6%. A seguire Il Ritorno di Colombo sigla 414.000 spettatori con il 4%.

Su La7, dopo la presentazione (490.000 – 4.5%), Tagadà è visto da 402.000 spettatori pari al 4.5% e 289.000 spettatori pari al 3.5% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 234.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 Una babysitter in pericolo segna 253.000 spettatori (2.3%), Uno chalet per Natale 234.000 spettatori (2.7%) e Ricordati di te 278.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Ho Vissuto con un Killer totalizza 85.000 spettatori (0.8%) nel primo episodio e 76.000 spettatori (0.8%) nel secondo episodio, mentre Storie Criminali interessa 78.000 spettatori (0.9%).

Seconda Serata

Su Rai1 Storie di Sera totalizza 1.042.000 spettatori con il 9.9% nella prima parte di 16 minuti e, dopo il TG1 di breve durata (788.000 – 8.4%), 522.000 spettatori con l’8% nella seconda parte. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 398.000 spettatori (15.7%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 90esimo Minuto del Lunedì raccoglie 275.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night segna 251.000 spettatori con il 3.9%.

Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 339.000 spettatori (5.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (224.000 – 4.9%), Dalla Parte degli Animali è la scelta di 193.000 spettatori (5.4%). Su La7 Barbero Risponde è visto da 556.000 spettatori (4%). A seguire Fahrenheit 9/11 raduna 226.000 spettatori (3%). Su Tv8 la replica di GialappaShow arriva a 249.000 spettatori (4.7%). Sul Nove la replica di Little Big Italy raggiunge 179.000 spettatori e il 2%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.940.000 (24.2%) – h.13:30 4.592.000 (23%) – h.20

TG2 1.513.000 (13%) – h.13 973.000 (4.6%) – h.20:30

TG3 1.257.000 (11.4%) – h.14:25 2.221.000 (14.1%) – h.19

TG5 2.714.000 (23.1%) – h.13 3.950.000 (19.5%) – h.20

STUDIO APERTO 1.106.000 (11.5%) – h.12:25 675.000 (5.3%) – h.18:30

TG4 360.000 (5.1%) – h.11:55 717.000 (4.5%) – h.19

TGLA7 737.000 (6.1%) – h.13:30 1.706.000 (8.4%) – h.20

