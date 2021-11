PIPPITEL! – IL RITORNO DI “ZELIG” CONQUISTA IL PUBBLICO: SU CANALE5 I COMICI, GUIDATI DA BISIO E INCONTRADA, ACCHIAPPANO IL 22.3% DI SHARE E 4 MILIONI DI SPETTATORI. STABILE SU RAI 1 LA FICTION “UN PROFESSORE” AL 20.2%. - SU RAI2 LA PARTITA MEDVEDEV-SINNER DELLE ATP FINALS AL 6.4% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.3%. SU LA7 “PIAZZAPULITA” AL 4.8% - AMADEUS (20.1%), “STRISCIA” (18%), PALOMBA (4.9%), GRUBER (7.4%)

Nella serata di ieri, giovedì 18 novembre 2021, su Rai1 la seconda puntata di Un Professore dalle 21:39 alle 23:46 ha conquistato 4.250.000 spettatori pari al 20.2% di share (primo episodio a 4.640.000 e il 19.7%, secondo episodio a 3.917.000 e il 20.7%). Su Canale5 il ritorno di Zelig dalle 21:44 alle 00:31 ha incollato davanti al video 4.052.000 spettatori con uno share del 22.3%. Su Rai2 la partita Medvedev-Sinner alle ATP Finals di tennis ha interessato 1.400.000 spettatori (6.4%).

Su Italia1 Sopravvissuto – The Martian ha raccolto 931.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 City of Crime è visto da 697.000 spettatori (3.1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 920.000 spettatori (5.3%). Su La7 Piazzapulita registra 830.000 spettatori con il 4.8%. Su Tv8 La cuoca del presidente segna 193.000 spettatori (0.9%). Sul Nove la puntata finale de Il Contadino cerca Moglie è seguita da 433.000 spettatori pari all’1.9%. Su Rai4 L’angelo del male sigla 295.000 spettatori (1.3%). Su Iris 58 minuti per morire è scelto da 414.000 spettatori (1.9%). Su SkyUno il quarto Live Show di X Factor arriva a 390.000 spettatori (1.8%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.896.000 spettatori con il 20.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.376.000 spettatori pari al 18%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.309.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.611.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole da 1.724.000 spettatori (7.1%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.169.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 973.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.802.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 336.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 423.000 spettatori (1.8%). Su La5 la replica di Uomini e Donne arriva a 511.000 spettatori pari al 2.2% (Finale a 488.000 e il 2%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 330.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.455.000 spettatori pari al 20.6%, mentre L’Eredità è visto da 4.474.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.659.000 spettatori (16.6%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.678.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 481.000 spettatori (2.7%) e N.C.I.S. New Orleans 734.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 608.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.966.000 spettatori pari al 14.7%, mentre Blob segna 1.145.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 893.000 spettatori (4%). Su La7 Ghost Whisperer ha totalizzato 177.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 219.000 spettatori (1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 232.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 207.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 578.000 spettatori (11.2%) nella presentazione dalle 7:09 alle 7:54 e 818.000 spettatori (14.7%) dalle 8:31 alle 9:50; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.037.000 spettatori (18.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 741.000 spettatori (15%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 626.000 spettatori con il 17% e Tg5 Mattina 1.302.000 spettatori con il 22.5%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 1.079.000 spettatori con il 19.7% nella prima parte e 842.000 spettatori con il 17.1% nella seconda parte (I Saluti di 7 minuti a 763.000 e il 15.3%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 211.000 spettatori (3.9%), mentre Tg2 Italia è visto da 179.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 119.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 152.000 spettatori (3%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 126.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:58 alle 7:36 realizza un ascolto pari a 604.000 spettatori e il 13.1%, mentre TgR – Buongiorno Regione dalle 7:40 alle 8 865.000 spettatori e il 15.1%.

A seguire Agorà convince 529.000 spettatori pari al 9.4%, mentre Agorà Extra 368.000 spettatori pari al 7.5%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 128.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 199.000 spettatori (3.7%) e Coffee Break di 194.000 spettatori (3.9%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 794.000 spettatori (13.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.585.000 spettatori (15%). Su Canale5 Forum totalizza 1.454.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 531.000 spettatori (8%) nella prima parte e 934.000 spettatori (9.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 132.000 spettatori (2.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 514.000 spettatori (4%) e Sport Mediaset a 619.000 spettatori (4.5%).

Su Rai3 Elisir interessa 427.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a 286.000 e il 5.6%), il Tg3 delle 12 informa 1.002.000 spettatori (12.1%), Quante Storie conquista 752.000 spettatori (6.2%) e Le Storie di Passato e Presente arriva a 607.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 136.000 spettatori (2.3%) e, dopo il tg, Il Segreto 197.000 spettatori (1.8%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 585.000 spettatori (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 308.000 spettatori con il 5.2% nella prima parte e 419.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 117.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 158.000 spettatori (1.3%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.677.000 spettatori (13.4%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.953.000 spettatori (18.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.748.000 spettatori con il 15.2% nella presentazione dalle 17:09 alle 17:35 e 2.237.000 spettatori con il 16.6% dalle 17:35 alle 18:40. Su Canale5 Beautiful conquista 2.431.000 spettatori (17.5%) e Una Vita 2.352.000 spettatori (17.6%), mentre Uomini e Donne sigla 2.810.000 spettatori pari al 23.6% (Finale a 2.183.000 e il 20.3%), Amici 1.789.000 spettatori (16.7%), Grande Fratello Vip 1.706.000 spettatori (16.1%) e Love Is In The Air 1.710.000 spettatori (15.1%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.546.000 spettatori pari al 12.8% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:48 e 1.963.000 spettatori pari al 14.3% dalle 17:52 alle 18:29 (I Saluti di 7 minuti a 1.937.000 e il 13.1%). Su Rai2 Ore 14 conquista 571.000 spettatori con il 4.4%, Detto Fatto incolla 493.000 spettatori con il 4.5% e Una Parola di Troppo diverte 398.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 583.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio, 605.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 542.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 434.000 spettatori (3.8%), Big Bang Theory 375.000 spettatori (3.5%), Due uomini e mezzo 309.000 spettatori (2.7%) e Grande Fratello Vip 223.000 spettatori (1.6%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.405.000 spettatori (17.5%); Aspettando… Geo arriva a 932.000 spettatori (8.6%) e Geo a 1.798.000 spettatori (13.4%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 843.000 spettatori con il 6.5%, mentre Hamburg Distretto 21 arriva a 499.000 spettatori con il 4.6%. Su La7 Tagadà è visto da 334.000 spettatori (2.9%) e Tagadoc da 177.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Il miracolo di Natale incolla 255.000 spettatori (2%) e La parata di Natale 288.000 spettatori (2.6%). A seguire Vite da Copertina raccoglie 150.000 spettatori (1.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 786.000 spettatori con il 9.9%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 855.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai2 Quelli che il Tennis segna 335.000 spettatori (2.8%), mentre Anni 20 Notte raccoglie 156.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Ex Machina è visto da 197.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 La Versione di Fiorella interessa 283.000 spettatori con l’1.8%. Su Rete4 Slow Tour Padano è la scelta di 180.000 spettatori (4.1%). Su La7 TgLa7 informa 162.000 spettatori (3.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.244.000 (23.5%)

Ore 20.00 5.295.000 (23.7%)

TG2

Ore 13.00 1.900.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.446.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.512.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.378.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.873.000 (21.8%)

Ore 20.00 4.439.000 (19.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.132.000 (10.7%)

Ore 18.30 661.000 (4.3%)

TG4

Ore 12.00 225.000 (2.7%)

Ore 18.55 726.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 523.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.207.000 (5.3%)

