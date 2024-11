PIPPITEL! – L’ARTE E LA CULTURA PAGANO: SU LA7 ALDO CAZZULLO, CON UNA PUNTATA DI “UNA GIORNATA PARTICOLARE” DEDICATA A CARAVAGGIO, VOLA AL 6.4% DI SHARE CON OLTRE UN MILIONE DI SPETTATORI. SUPERATO GIORDANO SU RETE4 CHE INCHIODA AL 4.8% - AMADEUS CON "LA CORRIDA" MEGLIO DELLA SETTIMANA SCORSA (6% E 1.1 MILIONI DI SPETTATORI) – SU CANALE5 “IO CANTO GENERATION” AL 17.3%, SU RAI1 IL FILM “GIFTED” AL 12.4% - SU RAI3 SEMPRE BENE “CHI L’HA VISTO?” AL 10.1% - VESPA (23.5%), DE MARTINO (27.5%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (13.3%). DAMILANO (6.1%), DEL DEBBIO (4.7%) GRUBER CON SALVINI AL 9%. BALZO IN AVANTI PER AMADEUS IN ACCESS (4.1%)

Nella serata di ieri, mercoledì 13 novembre 2024, su Rai1 il film Gifted – Il dono del talento ha interessato 2.189.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 – dalle 21:40 all’1.16 – la finale di Io Canto Generation conquista 2.220.000 spettatori con uno share del 17.3% (ecco chi ha vinto, segmento finale di 5 minuti: 827.000 – 22%, qui gli ascolti della scorsa finale). Su Rai2 la fiction Stucky intrattiene 1.314.000 spettatori pari al 6.8%. A seguire The Bad Guy segna 350.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Sole a Catinelle incolla davanti al video 1.265.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.657.000 spettatori e il 10.1% (presentazione di 12 minuti: 1.163.000 – 5.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 670.000 spettatori (4.8%).

Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.079.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 488.000 spettatori con il 2.5% (secondo episodio in replica: 304.000 – 2.5%). Sul Nove la seconda puntata de La Corrida raduna 1.100.000 spettatori con il 6% (nel dettaglio: 1.060.000 con il 5.8%, dalle 21:35 alle 23:18, e 766.000 spettatori con il 7.7% nella seconda parte in onda dalle 23:24 alle 0.32 col sottotitolo Il Vincitore).

Sul 20 Robin Hood fa sintonizzare 520.000 spettatori (3.1%). Su Rai4 November – I cinque giorni dopo il Bataclan è scelto da 228.000 spettatori (1.2%). Su Iris Una famiglia vincente: King Richard è seguito da 215.000 spettatori pari all’1.3%. Su Rai Movie The Wolf of Wall Street raccoglie 188.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista E Poi sigla 665.000 spettatori (3.4%). Su DMAX Quella Pazza Fattoria segna 191.000 spettatori e lo 0.9%. Su Cine34 Il Ritorno di Don Camillo segna 411.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time

Gruber al 9% con Salvini.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.838.000 spettatori (23.5%), mentre Affari Tuoi raduna 5.828.000 spettatori (27.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.818.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 516.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.282.000 spettatori con il 6.1% (primo episodio: 1.155.000 – 5.6%, secondo: 1.421.000 – 6.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.266.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.603.000 spettatori (7.5%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 978.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 916.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.921.000 spettatori e il 9%. Su Tv8 100% Italia gioca con 467.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 540.000 spettatori con il 2.6%, nella prima parte, e 660.000 spettatori con il 4.1%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime Cortesie per gli Ospiti sigla 535.000 spettatori (2.5%).

Preserale

Ancora testa a testa tra L’Eredità e La Ruota.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.016.000 spettatori pari al 20.1%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.140.000 spettatori pari al 23%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.525.000 spettatori (18.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.937.000 spettatori (23.2%). Su Rai2 per il Tennis l’incontro Bolelli-Vavassori vs Krawietez-Puetz delle ATP Finals ha interessato 512.000 spettatori con il 3.5%. Medici in Corsia totalizza 377.000 spettatori con l’1.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 462.000 spettatori (3.1%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 559.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.610.000 spettatori (14.1%). A seguire Blob segna 1.088.000 spettatori (5.5%) e Nuovi Eroi sigla 967.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa interessa 922.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 210.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 421.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 285.000 spettatori con il 2.1%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 437.000 spettatori con il 2.3%.

Daytime Mattina

Ottima Tempesta d’Amore.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 436.000 spettatori con l’11.1%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 903.000 spettatori (18.3%), Unomattina intrattiene 833.000 spettatori con il 18% e Storie Italiane arriva a 766.000 spettatori con il 17.7% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 568.000 spettatori con il 17.3% e TG5 Mattina delle 8 1.043.000 spettatori con il 21.2%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 948.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte e 688.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte (I Saluti a 591.000 e il 13.2%). Su Rai2 Binario 2 segna 110.000 spettatori (2.3%).

Videobox ha interessato 113.000 spettatori (2.3%). Radio2 Social Club raggiunge 187.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 96.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 171.000 spettatori (4%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. Miami totalizza 174.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 495.000 spettatori (13%), TGR Buongiorno Regione 605.000 (12.1%). Dopo la presentazione (294.000 – 6%), Agorà intrattiene 232.000 spettatori (4.9%). ReStart totalizza 211.000 spettatori (4.9%).

Dopo una presentazione (204.000 – 4.8%), Elisir ha ottenuto 255.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 85.000 spettatori (2.7%), Terra Amara 293.000 (6.1%), Tempesta d’Amore 324.000 (7.5%). Su La7 Omnibus raduna 163.000 spettatori (4.1%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (315.000 – 6.2%), 225.000 spettatori (4.7%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 196.000 spettatori (4.5%).

Daytime Mezzogiorno

Bene I Fatti Vostri.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 857.000 spettatori (16.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.668.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Forum totalizza 1.287.000 spettatori con il 18%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (318.000 – 6.7%), I Fatti Vostri raduna 511.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 937.000 spettatori (9.9%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 223.000 spettatori (3.5%). Grande Fratello segna 632.000 spettatori con il 5.6%. Sport Mediaset coinvolge 649.000 spettatori (5.4%) e 477.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 258.000 spettatori (4.7%) e il TG3 delle 12 informa 682.000 spettatori (8.8%).

A seguire Quante Storie conquista 507.000 spettatori (4.5%), mentre Passato e Presente è seguito da 533.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 285.000 spettatori pari al 5.6% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 592.000 spettatori pari al 5.3%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 304.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 502.000 spettatori con il 5.1% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 Maitre Chocolatier segna 98.000 spettatori e l’1.7%. 4 Ristoranti segna 315.000 spettatori (3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 112.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 186.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

In crescita Pomeriggio Cinque.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.399.000 – 19.6%), La Volta Buona colleziona 1.373.000 spettatori con il 12.1% nella presentazione e 1.319.000 spettatori con il 13.7%. Il Paradiso delle Signore conquista 1.564.000 spettatori con il 18%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.383.000 – 16%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.795.000 spettatori con il 19.7% nella presentazione e 2.255.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.196.000 spettatori pari al 18%, Segreti di Famiglia sigla 2.001.000 spettatori pari al 17.7%. Uomini e Donne raccoglie 2.377.000 spettatori con il 24.6% (Finale: 1.857.000 – 21.3%).

La striscia di Amici segna 1.707.000 spettatori (19.8%), quella de La Talpa 1.399.000 (16.2%). My Home My Destiny raduna 1.414.000 spettatori pari al 16.3%. A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.534.000 spettatori pari al 16.5% nella prima parte e 1.712.000 spettatori pari al 15.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.761.000 e il 13.9%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 902.000 spettatori con l’8.4% e BellaMa’ intrattiene 596.000 spettatori con il 6.8%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 308.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 464..000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 438.000 spettatori (4%) nel secondo episodio e 378.000 spettatori (3.7%) nel terzo episodio.

A seguire NCIS Los Angeles arriva a 341.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 379.000 spettatori (4.3%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 365.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.130.000 spettatori (17.8%). Dopo TGR Leonardo (985.000 – 9.4%), Rai Parlamento Question Time coinvolge 286.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Aspettando Geo (509.000 – 5.8%), Geo conquista 1.363.000 spettatori (12%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 712.000 spettatori con il 6.6%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 430.000 spettatori con il 4.9%.

Su La7, dopo la presentazione (456.000 – 4.1%), Tagadà è visto da 435.000 spettatori pari al 4.7% e 277.000 spettatori pari al 3.1% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 192.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 Il Natale di Jess segna 264.000 spettatori (3%). Sul Nove Ho vissuto con un Killer è la scelta di 74.000 spettatori (0.6%), nel primo episodio, e 61.000 (0.6%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Storie di donne al bivio deve accontentarsi del 2.5%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 519.000 spettatori con il 6.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 442.000 spettatori (15.3%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 235.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Il Ricco, il povero e il maggiordomo segna 402.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 446.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Salverò mia figlia è la scelta di 157.000 spettatori (4.5%). Su La7 Louvre: Un Museo Faraonico è visto da 246.000 spettatori (3.3%).

Telegiornali

TG1 2.990.000 (24.5%) – h.13:30 4.678.000 (23.4%) – h.20

TG2 1.609.000 (13.9%) – h.13 827.000 (4%) – h.20:30

TG3 1.403.000 (12.7%) – h.14:25 2.198.000 (13.5%) – h.19

TG5 2.459.000 (21.1%) – h.13 4.039.000 (20%) – h.20

STUDIO APERTO 1.013.000 (10.2%) – h.12:25 609.000 (4.6%) – h.18:30

TG4 456.000 (6.3%) – h.11:55 726.000 (4.5%) – h.19

TGLA7 697.000 (5.7%) – h.13:30 1.579.000 (7.8%) – h.20

