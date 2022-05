PIPPITEL! – L’EUROVISION CHIUDE CON IL BOTTO: SU RAI1 LA SAGRA DI PAESE CONQUISTA IL 41.9% DI SHARE CON 6.5 MILIONI DI SPETTATORI INCOLLATI ALLA TV – SU CANALE5 IL TRASHISSIMO "AMICI COME PRIMA" NON VA OLTRE IL 9.6% - SU RAI2 “FBI” AL 4.7%. SU ITALIA 1 "L’ERA GLACIALE" 4 AL 4.6% - LA PRESENTAZIONE DELL’EUROVISION SI PORTA A CASA IL 26.9% E BATTE “STRISCIA” CHE INCHIODA AL 15.7%. SU RETE4 GENTILI AL 4.4%. PARENZO – DE GREGORIO (4.2%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

finale eurovision 1

Nella serata di ieri, sabato 14 maggio 2022, su Rai1 la finale dell’Eurovision Song Contest 2022, in onda dalle 20.57 alle 25.13, ha conquistato 6.590.000 spettatori pari al 41.9% di share (qui i dati della finale dello scorso anno, nella quale trionfarono i Maneskin). Su Canale 5 Amici come prima, in onda dalle 21.37 alle 23.13, ha raccolto davanti al video 1.815.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 921.000 spettatori (4.7%) e FBI International da 774.000 (4.2%).

finale eurovision 14

Su Italia 1 L’Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva hanno intrattenuto 882.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 The Informer – Tre Secondi per Sopravvivere ha raccolto davanti al video 448.000 spettatori pari ad uno share del 2.5%. Su Rete4 Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza un a.m. di 989.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Il processo di Norimberga ha registrato 545.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 Dark Tide ha raccolto 219.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Putin – Potere senza Confini ha raccolto 258.000 spettatori e l’1.4% di share.

Su Rai4 The Bouncer – L’Infiltrato si porta all’1.2% con 228.000 spettatori e su Rai Premium la replica di Lea – Un Nuovo Giorno è la scelta di 207.000 spettatori con l’1.1% di share. Sul 20 Codice: Swordfish si porta all’1.7% con 321.000 spettatori; su Iris Presunto Innocente raggiunge a sua volta l’1.7% con 323.000 spettatori e su La5 Rosamunde Pilcher: Una Storia Complicata registra il 2% con 325.000 spettatori.

l'ucraina vince l'eurovision 4

Access Prime Time

Su Rai 1 la Presentazione dell’ESC 2022 ha siglato il 26.9% con 4.674.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 2.930.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai 2 Tg2 Post segna il 3.8% con 721.000 spettatori. Su Rai3 Le Parole Speciale interessa a 948.000 spettatori (5%). Su Italia 1 NCIS sigla il 5.9% con 1.061.000 spettatori. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 732.000 telespettatori con il 4.3% nella prima parte e 835.000 (4.4%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 762.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 286.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove Fratelli di Crozza raccoglie 264.000 spettatori e l’1.5%.

finale eurovision 12

Preserale

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.036.000 spettatori (19.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 3.148.000 spettatori (24%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.970.000 spettatori con il 19.4% di share e Avanti un Altro! ne segna 2.816.000 con il 21.9% di share. Su Rai2 Dribbling ha raccolto 340.000 spettatori (3%) e NCIS Los Angeles 588.000 (3.9%). Su Italia1 CSI ha totalizzato 510.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 il TG Regione informa 1.758.000 spettatori (12.5%) e Blob segna 683.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna il 4.5% con 697.000 spettatori e su La7 TGLa7 Speciale fa compagnia a 381.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 172.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

finale eurovision 16

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno sigla il 10% con 190.000 spettatori e il TG1 Edizione Straordinaria informa 957.000 spettatori con il 19.4% di share. Uno Mattina in Famiglia convince 1.002.000 spettatori (20.8%) nella prima parte e 912.000 (20.3%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 763.000 spettatori con il 17.2% di share e Passaggio a Nord Ovest 738.000 (13.5%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 969.000 spettatori (20.2%) e X Style segna il 12.5% con 620.000 spettatori. Su Rai 2 Star Bene ha raccolto 93.000 spettatori con il 2%.

Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 94.000 spettatori pari al 2.1% di share nel primo episodio e uno di 121.000 (2.7%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 291.000 spettatori (6%) e Mi Manda Raitre una di 264.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Il Giudice Mastrangelo è la scelta di 106.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori con il 4.3% nelle News e uno di 190.000 spettatori (3.9%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 149.000 spettatori pari al 3.4%.

Daytime Mezzogiorno

finale eurovision 17

Su Rai1 Link Linea Verde interessa a 1.152.000 spettatori (15.2%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.130.000 spettatori (19%). Su Canale5 Forum arriva a 1.306.000 telespettatori con il 18.2%. Su Rai 2 Shakespeare & Hathaway ha raccolto 161.000 spettatori con il 2.9% e Cook 40 366.000 (4%). Su Italia 1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 194.000 spettatori pari al 3% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 815.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 840.000 spettatori (11.1%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 158.000 spettatori con l’1.6% di share e Sempre Verde 233.000 (1.8%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 176.000 spettatori con l’1.4%.

l'ucraina vince l'eurovision 1

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Dedicato ha raccolto 1.584.000 spettatori con il 12.8%, Linea Blu segna il 9.4% con 1.001.000 spettatori, A Sua Immagine segna il 7.9% con 797.000 spettatori nella prima parte e l’8% con 776.000 spettatori nella seconda, mentre Italia Sì sigla il 12.3% con 1.113.000 spettatori nella prima parte e il 14.3% con 1.334.000 spettatori nella seconda. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.395.000 spettatori (17.8%), Una Vita 2.008.000 (18%), Verissimo Sabato interessa a 1.739.000 telespettatori con il 18.3% di share nella prima parte e 1.873.000 spettatori con il 20.6% nella seconda. Su Rai2 il Giro d’Italia ha raccolto 1.266.000 spettatori con l’11% nella diretta 1.698.000 (17.6%) all’arrivo. Il Processo alla Tappa è la scelta di 724.000 spettatori (8.2%).

finale eurovision 13

Su Italia1 le Internazionali di Tennis hanno raccolto 281.000 spettatori (2.6%) mentre Modern Family 149.000 (1.7%) nel primo e 151.000 (1.7%) nel secondo. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.067.000 spettatori (15.6%), Tv Talk a 832.000 spettatori con il 7.8% (Tv Talk Extra 714.000 – 7.1%) e Frontiere Speciale a 395.000 (4.1%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 626.000 spettatori con il 5.1%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 400.000 spettatori con il 3.5% e Tagadoc 252.000 (2.5%). Su Tv8 le Prove di Moto3 siglano il 2% con 215.000 spettatori, quelle di MotoGP il 2.9% con 300.000 spettatori e quelle di Moto2 il 2.4% con 231.000 spettatori.

finale eurovision 11

Seconda Serata

Su Rai1 Rai News è stato seguito da 1.010.000 spettatori con il 23.1% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 659.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rai2 Tg2 Dossier segna 337.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna il 2.4% con 314.000 spettatori. Su Italia1 Gladiatori di Roma viene visto da una media di 411.000 ascoltatori con il 3.2% di share. Su Rete 4 Nodo alla Gola è stato scelto da 177.000 spettatori con l’1.7% di share.

finale eurovision 10

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.501.000 (25.9%)

Ore 20.00 4.186.000 (26.7%)

TG2

Ore 13.00 1.649.000 (13.1%)

Ore 20.30 1.010.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.307.000 (10.7%)

Ore 19.00 1.215.000 (10.1%)

TG5

Ore 13.00 2.757.000 (21.7%)

Ore 20.00 3.300.000 (20.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.099.000 (10.9%)

Ore 18.30 361.000 (3.7%)

TG4

Ore 12.00 265.000 (3.6%)

Ore 18.55 484.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 520.000 (3.9%)

Ore 20.00 882.000 (5.6%)