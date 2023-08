PIPPITEL! – L’ORO DI TAMBERI CONQUISTA LA PRIMA SERATA: SU RAI1 I CAMPIONATI DI ATLETICA LEGGERA DI BUDAPEST VOLANO AL 15.4% CON 2.3 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI1 “IL DOLCE PROFUMO DELL'AMORE” FA IL 13.7% DI SHARE MENTRE SU CANALE5 “OPHELIA” NON VA OLTRE IL 9.1% - SU RAI3 A “FILOROSSO” BASTA IL 4.3% PER SUPERARE LO SCARSISSIMO “IN ONDA” IN PRIMA SERATA SU LA7 (3.3%) – “TECHETECHETÈ” (19.8%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (13.1%) – “IN ONDA” (5.7%), “CONTROCORRENTE” (4.5%)

Martedì sera televisivo, quello di ieri 22 agosto 2023, dominato da Rai2 con i Campionati di Atletica Leggera di Budapest che hanno visto l'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. La diretta sportiva ha totalizzato 2.395.000 spettatori con il 15.4%, battendo il film sconosciuto di Rai1, Il dolce profumo dell'amore, che ha segnato 1.923.000 individui all'ascolto con il 13.7%, e il film di Canale5 in prima visione, Ophelia, fermo a 1.197.000 con il 9.1%. Su Rai2, sono andati forte anche i Campionati Europei di Pallavolo Femminile che, a seguire dopo l'Atletica, hanno siglato con la partita Italia-Bosnia Erzegovina 1.731.000 appassionati con il 13.1%.

Male invece i preliminari di Champions League con la partita Rangers-PSV Eindhoven su Italia1, arenati a 541.000 individui all'ascolto con il 3.7%. Scarsi riscontri anche per l'approfondimento in prima serata: Filorosso condotto da Manuela Moreno su Rai3 ha segnato 514.000 teste con il 4.3%, battendo comunque In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese che su La, hanno inchiodato a 443.000 affezionati con il 3.3%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Campionati di Atletica Leggera di Budapest (Rai2) - 2.395.000

Il dolce profumo dell'amore (Rai1) - 1.923.000

Campionati Europei di Pallavolo Femminile (Rai2) - 1.731.000

Ophelia (Canale5) - 1.197.000

Il Collezionista (Rete4) - 739.000

Champions League - Rangers-PSV Eindhoven (Italia1) - 541.000

Filorosso (Rai3) - 514.000

In Onda - Prima Serata (La7) - 443.000

Matrimonio a quattro mani (Tv8) - 373.000

Palermo-Milano solo andata (Nove) - 320.0000

In access prime time, l'omaggio di Techetechetè su Rai1 a Toto Cutugno ha conquistato il 19.8%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate ha segnato il 13.1%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Aprile-Telese su La7 ha raccolto il 5.7%, mentre Controcorrente con Alessandra Viero ha siglato il 4.0% e il 4.5%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Il Dolce Profumo dell’Amore 1.923.000 (13.7%). Canale5: Ophelia 1.197.000 (9.1%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 2.395.000 (15.4%), Campionati Europei di Pallavolo Femminile Italia-Bosnia Erzegovina 1.731.000 (13.1%). Italia1: Preliminari Champions League Rangers-PSV Eindhoven 541.000 (3.7%). Rai3: Filorosso 514.000 (4.3%), presentazione: 457.000 (2.9%). Rete4: Il Collezionista 739.000 (5.9%). La7: In Onda Prima Serata 443.000 (3.3%). Tv8: Matrimonio a Quattro Mani 373.000 (2.8%). Nove: Palermo-Milano Solo Andata 320.000 (2.4%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.076.000 (19.8%). Canale5: Paperissima Sprint 2.030.000 (13.1%). Rai3: Un Posto al Sole - Le Storie 644.000 (4.1%). Rete4: Controcorrente 609.000 (4%), nella prima parte, 700.000 (4.5%) nella seconda. La7: In Onda 879.000 (5.7%). Tv8: 4 Hotel 386.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash 302.000 con l’1.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.157.000 (22.6%), Reazione a Catena 2.993.000 (26%). Canale5: The Wall – I Protagonisti1.258.000 (13.7%), The Wall 1.663.000 (14.9%). Rai2: Campionati Mondiali di Atletica Leggera 1.967.000 (9.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 372.000 (3.7%). CSI Miami 590.000 (4.3%). Rai3: Tgr 1.713.000 (13.9%), Blob 549.000 (3.9%). Via dei Matti N 0 533.000 (3.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 490.000 (3.5%). La7: Padre Brown 95.000 (1.1%) nel primo episodio, 114.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 281.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash 305.000 (2.2%).

Seconda Serata

Rai1: Un Principe (quasi) Azzurro 644.000 (8.7%). Canale5: Tg5 Notte 459.000 (6.5%). Rai2: Emozioni 711.000 (8.6%). Rai3: Tg3 Linea Notte 282.000 spettatori (4.8%). Italia1: Champions League Live 391.000 (3.9%). Rete4: Conspiracy – La Cospirazione 240.000 spettatori 5%.

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 245.000 (12.7%), Tg1 Ore 7.00 431.000 (15.5%), TgUnoMattina Estate 617.000 (16.8%), Tg1 ore 8.00 723.000 (18.7%), Uno Mattina Estate 650.000 tele (15.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 444.000 (18.7%), Tg5 Mattina 1.065.000 (27.6%), Morning News 792.000 (20.6%), nella prima parte, 738.000 (19.5%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 141.000 (3.7%). Italia1: CSI: NY 149.000 (3.6%). Rai3: Agorà Estate (presentazione) 133.000 (3.4%), Agorà Estate 162.000 (4.2%), Agorà Extra 146.000 (3.9%), Elisir – A Gentile Richiesta 177.000 (4,6%) Rete4: Un Detective in Corsia 63.000 (1.7%). La7: Omnibus (News) 73.000 (2.7%), Omnibus (Dibattito) 122.000 (3.2%), Coffee Break 135.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.186.000 (15.9%), Camper 1.540.000 (15.3%). Canale5: Forum 1.227.000 (18.3%). Rai2: La Nave dei Sogni 425,000 (6.1%). Italia1: CSI: NY 260.000 (4.2%), Sport Mediaset 822.000 (7.1%). Rai3: Doc Martin 299.000 (6%). Tg3 ore 12.00 603.000 (8.6%), Quante Storie 475.000 (5.6%), 425.000 (4%), Passato e Presente 404.000 (3.4%). Rete4: Carabinieri 4 103000 (2.2%), Il Segreto 129.000 (1.4%), La Signora del West 243.000 (2.1%). La7: L’Aria che Tira Estate 225.000 (4.5%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 293.000 (3.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.158.000 (18.7%), Don Matteo 1.204.000 (11.6%) nel primo episodio, 1.046.000 (12.3%) nel secondo, Sei Sorelle 701.000 (9.3%), Tg1 793.000 (10.9%), Estate in Diretta 1.705.000 (21.4%), presentazione 1.269.000 (17%). Canale5: Beautiful 2.394.000 (20.7%), Terra Amara 2.551.000 (24.4%), La Promessa 2.013.000 (22.5%), My Home My Destiny 1.509.000 (19.4%), Rosamunde Pilcher: Amori e Altri Tesori 955.000 (12.4%).

Rai2: Gli Omicidi del Lago 313.000 (3.1%), Squadra Speciale Cobra 11 415.000 (5.1%) nel primo episodio, 573.000 (7.7%) nel secondo. Italia1: I Simpson 487.000 (4.2%), nel primo episodio, 520.000 (4.9%) nel secondo. American Dad 445.000 (4.5%), nel primo episodio, 312.000 (3.5%) nel secondo, NCIS New Orleans 239.000 (3%) nel primo episodio, 250.000 (3.4%), nel secondo, Cold Case266.000 (3.5%). Rai3: Tgr 1.968.000 (17.4%), D-Side il Lato Diverso delle Cose 338.000 (3.8%), Geo Magazine 750.000 (9.3%). Rete4: Lo Sportello di Forum 661.000 (6.4%), Tg4 Diario del Giorno 401.000 (5.1%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 253.000 (2.9%). Tv8: Un Assassino in Casa 229.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.946.000 (24.9%)

20.00 - 3.384.000 (23.7%)

TG2

13.00 - 1.395.000 (12.6%)

20.30 - 1.200.000 (7.9%)

TG3

14.25 - 1.285.000 (12.3%)

19.00 - 1.182.000 (11.4%)

TG4

11.55 - 298.000 (4.3%)

18.55 - 363.000 (3.4%)

TG5

13.00 - 2.658.000 (23.7%)

20.00 - 2.578.000 (17.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.084.000 (11.9%)

18.30 - 525.000 (6%)

TGLA7

13.30 - 539.000 (4.5%)

20.00 - 697.000 (4.8%)

