PIPPITEL! – LA SEMIFINALE DELL’"ISOLA DEI FAMOSI" SALE AL 20.7% DI SHARE CON 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. REGGE IL FILM SU RAI1 "WONDER" CON IL 16.3% - SU RAI3 "REPORT" ALL’8.4%. SU RETE4 "QUARTA REPUBBLICA" AL 6% - "TECHETECHETÈ" (18.6%), "PAPERISSIMA" (16.3%), GENTILI (5.2%), GRUBER (8.6%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 20 giugno 2022, su Rai1 Wonder ha appassionato 2.648000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle 21.34 all’1.25 – la semifinale de L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.400.000 spettatori pari al 20.7% di share (Isla Bonita: 984.000 – 31.1%). Su Rai2 911 ha interessato 900.000 spettatori pari al 5.1% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 728.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 l’ottava stagione in prima visione free di Chicago PD ha intrattenuto 1.027.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.377.000 spettatori pari ad uno share dell’8.4% (presentazione di 15 minuti: 9797.000 – 5.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Yellowstone ha registrato 303.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Gomorra – La Serie segna 267.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove MIIB – Men in Black II ha raccolto 291.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 In the Blood segna 507.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai4 Dead in the Water registra 230.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai5 Nessun Dorma segna 81.000 spettatori con lo 0.5%. Su Iris Fur – Un Ritratto Immaginario di Diane Arbus ha ottenuto 219.000 spettatori con l’1.4%. Su Rai Movie The Missing segna 325.000 spettatori con il 2%.

Ascolti TV Access Prime Time

Il 18.6% per la puntata di Techetechetè dedicata a Corrado.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.190.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.809.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 780.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.260.000 spettatori con il 7.4%. Su Rai3 Generazione Bellezza raccoglie 597.000 spettatori (3.8%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.301.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 823.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 907.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.487.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Celebrity Chef ha divertito 405.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 262.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

I Mondiali di Nuoto (senza la premiazione dell’Oro italiano) al 4.7%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.271.000 spettatori (23.7%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.503.000 spettatori (28.2%). Su Canale 5 la replica Avanti il Primo segna 1.167.000 spettatori (13.1%) mentre Avanti un Altro ha interessato 2.146.000 spettatori (18.1%). Su Rai2 – dalle 18.01 alle 19.56 – lo sport con i Mondiali di Nuoto ha raccolto 478.000 spettatori (4.7%) mentre Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 524.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 287.000 spettatori con il 2.7%.

CSI Miami ha ottenuto 492.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.969.000 spettatori con il 14.9%. Blob segna 646.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 707.000 individui all’ascolto (4.8%). Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha raccolto 122.000 spettatori (share dell’1.1%). Su Tv8 Home Restaurant raccoglie 232.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash registra 224.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Gulp Grani di Pepe ha raccolto 19.000 spettatori con lo 0.2%.

Daytime Mattina

TG1 delle 8 acciuffa il TG5.

Su Rai1 TgUnoMattina News ha raccolto 295.000 spettatori con il 12.3%. TgUnoMattina ha raccolto 616.000 spettatori con il 15.6%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 885.000 spettatori con il 20.8%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 699.000 telespettatori con il 16%. Su Canale5 TG5 Mattina segna 866.000 spettatori con il 20.6%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 821.000 spettatori con il 20.1%, nella prima parte, e 849.000 spettatori con il 20.7% nella seconda parte (I Saluti: 746.000 – 18.1%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 175.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 64.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, e 106.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio. CSI: NY ha ottenuto 175.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Buongiorno Italia ha informato 413.000 spettatori (12.7%) mentre TGR Buongiorno Regione segna 605.000 spettatori (14.8%). Agorà Estate convince 241.000 spettatori pari al 5.9% di share. (Agorà Extra Estate: 131.000 spettatori con il 3.2%). Elisir – A Gentile Richiesta segna 132.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 196.000 spettatori (4.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 128.000 spettatori con il 4%, nelle News, e 167.000 spettatori con il 4%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 177.000 spettatori pari al 4.3%.

Daytime Mezzogiorno

Rete4 al 4.1% con I Ris.

Su Rai1 Camper ha ottenuto 1.249.000 spettatori con il 13.3%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.369.000 telespettatori con il 20.6%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 406.000 spettatori (5.9%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 175.000 spettatori con il 2.9%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 782.000 spettatori con il 6.5%. Su Rai3 Rai Parlamento Speciale segna 92.000 spettatori con l’1.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 816.000 spettatori (11.4%).

Quante Storie ha raccolto 550.000 spettatori (5%). Passato e Presente ha interessato 440.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 RIS Delitti Imperfetti ha appassionato 193.000 spettatori con il 4.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 196.000 spettatori con il 2.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 601.000 (5.1%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 293 .000 spettatori con share del 6% nella prima parte, e 370.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Tv8 oltre il 3%.

Su Rai1 Don Matteo 7 ha ottenuto 1.052.000 spettatori (10.1%), nel primo episodio, e 1.104.000 spettatori (13.2%), nel secondo episodio. Sei Sorelle ha raggiunto 985.000 spettatori con il 13.4%. Dopo il TG1 Economia (1.120.000 – 15.9%), Estate in Diretta ha raccolto 1.470.000 spettatori (18.6%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.402.000 spettatori con il 20.3%. Una Vita ha convinto 2.154.000 spettatori con il 20.3% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.727.000 spettatori con il 19.1%. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto 1.577.000 spettatori con il 19.9%. Brave and Beautiful ha ottenuto un ascolto medio di 1.476.000 spettatori pari al 19.6% di share. Rosamunde Pilcher – Un Amore che Ritorna ha fatto compagnia a 932.000 spettatori con il 12.2%. Su Rai2 Italiani Fantastici e Dove Trovarli ha raccolto 386.000 spettatori con il 3.7%. Squadra Speciale Cobra 11 segna 398.000 spettatori (4.5%).

I Mondiali di Nuoto con il Nuoto Sincronizzato hanno interessato 348.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 519.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, 563.000 spettatori (5.4%), nel secondo episodio, e 512.000 spettatori (5.3%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato 370.000 spettatori con il 4.2%. Lethal Weapon segna 244.000 spettatori (3.1%). NCIS Los Angeles ha interessato 220.000 spettatori con il 3.1%, nel primo episodio, e 277.000 spettatori con il 3.6%, nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.44.000 spettatori con il 19.7%. Overland 20 ha raccolto 370.000 spettatori con il 5% e 558.000 spettatori con il 7.7%.

Geo Magazine ha registrato 738.000 spettatori con l’8.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 680.000 spettatori con il 6.7%. TG4 Diario di Guerra ha interessato 307.000 spettatori con il 4%. Su La7 Tagadà interessato 351.000 spettatori con il 4.2% (presentazione: 409.000 – 3.9%, Focus: 204.00 – 2.9%). The Royals ha raccolto 219.000 spettatori con il 2.8%. Su TV8 il film La Mia Nemica Chloe segna 348.000 spettatori (3.5%) mentre Miscela d’Amore ha raccolto 276.000 spettatori con il 3.7% Sul Nove Ombre e Misteri segna 226.000 spettatori (2.9%), nel primo episodio, e 241.000 spettatori (3.4%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Il Fattore Umano al 6.2%.

Su Rai1 Via delle Storie è stato seguito da 730.000 spettatori con l’8.4% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 601.000 spettatori pari ad uno share del 23.3%. Su Rai2 Calcio Totale segna 233.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai 3 Il Fattore Umano segna 690.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 La Fuga dell’Assassino è visto da 310.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 Pensa in Grande è stato scelto da 141.000 spettatori con il 4.2% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.793.000 (23.2%)

Ore 20.00 3.864.000 (25.9%)

TG2

Ore 13.00 1.709.000 (14.8%)

Ore 20.30 1.103.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.305.000 (12.7%)

Ore 19.00 1.447.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 2.803.000 (24%)

Ore 20.00 3.125.000 (20.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.395.000 (15.1%)

Ore 18.30 408.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 341.000 (5%)

Ore 18.55 451.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 553.000 (4.7%)

Ore 20.00 1.006.000 (6.5%)

