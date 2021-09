PIPPITEL! – IN UNA SERATA MOSCETTA CON LA CHAMPIONS A PAGAMENTO, VINCE L’ENNESIMA REPLICA SU RAI 1 DEL “COMMISSARIO MONTALBANO” CON 3.2 MILIONI DI SPETTATORI E IL 17.1% DI SHARE - CANALE5 CON IL FILM “FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO” INCHIODA ALL’11.5% - BENE SU RAI 3 “CHI L’HA VISTO?” AL 10.8% - SU RETE4 "ZONA BIANCA" AL 4.4% - AMADEUS (18%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.4%), PALOMBA (5.1%), GRUBER (5.5%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

il commissario montalbano – il sorriso di angelica 7

Nella serata di ieri, mercoledì 15 settembre 2021, su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Sorriso di Angelica ha appassionato 3.212.000 spettatori pari al 17.1%. Su Canale 5 Famiglia all’Improvviso – Istruzioni non Incluse ha raccolto davanti al video 2.117.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Il Sole a Mezzanotte – Midnight Sun ha interessato 724.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Baywatch ha intrattenuto 954.000 spettatori (5%).

chi l'ha visto

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.957.000 spettatori pari ad uno share del 10.8% (presentazione di 10 minuti: 1.372.000 – 6.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 729.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Gandhi ha registrato 347.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 X Factor People – 10 Anni di Audizioni segna 221.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 334.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai4 Il Regno del Fuoco registra .000 spettatori con il %. Su Real Time D’Amore e D’Accordo Vip ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima non va oltre il 13.4%.

il commissario montalbano – il sorriso di angelica

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.080.000 spettatori con il 18%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.043.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 862.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.011.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 Via dei Matti N.0 raccoglie 953.000 spettatori (4.4%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.598.000 spettatori (7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.128.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 961.000 spettatori (4.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.233.000 spettatori (5.5%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 345.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 484.000 spettatori con il 2.2%.

baywatch 3

Preserale

Vicini Caduta Libera e TGR.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.694.000 spettatori (21.6%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.325.000 spettatori (26.4%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.425.000 spettatori (12.1%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.319.000 spettatori (15%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 342.000 spettatori (2.4%) mentre NCIS New Orleans ha raccolto 757.000 spettatori (3.9%).

famiglia all’improvviso

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 343.000 spettatori con il 2.5%. CSI ha ottenuto 398.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.559.000 spettatori con il 14.7%. Blob segna 980.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 731.000 individui all’ascolto (3.7%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 106.000 spettatori (share dell’1%), nel primo episodio, e 139.000 spettatori (share dello 0.9%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 255.000 spettatori con l’1.4%.

zona bianca

Daytime Mattina

Coffee Break fermo al 2.5%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 666.000 telespettatori con il 13.7%, nella lunga presentazione dalle 7.11 alle 7.55, e a 913.000 spettatori con il 18.7%. Dalle 9.47 alle 11.34, TG1: Santa Messa Presieduta dal Papa ha ottenuto 688.000 spettatori (14.2%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 818.000 spettatori con il 16.7%, nella prima parte, e 693.000 spettatori con il 15.3% nella seconda parte. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 180.000 spettatori con il 3.8%.

il commissario montalbano – il sorriso di angelica 1

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 160.000 spettatori (3.3%). Su Rai3, preceduto da 26 minuti di presentazione (297.000 – 5.6%), Agorà convince 319.000 spettatori pari al 6.7% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 239.000 spettatori con il 5.4%. Elisir segna 298.000 spettatori con il 5.4% (presentazione: 208.000 – 4.6%). Su Rete 4 Distretto di Polizia 8 registra una media di 147.000 spettatori (3.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 149.000 spettatori con il 3%. A seguire Coffee Break ha informato 113.000 spettatori pari al 2.5%.

il sole a mezzanotte 5

Daytime Mezzogiorno

Crescono I Fatti Vostri.

Su Rai1 dalle 11.34 E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.383.000 spettatori con il 14.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.267.000 telespettatori con il 16.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 412.000 spettatori con il 6.6%, nella prima parte, e 748.000 spettatori con il 7.6% nella prima parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 214.000 spettatori con il 3.1%. Grande Fratello Vip segna 757.000 spettatori con il 6%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.001.000 spettatori con il 7.1%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 801.000 spettatori (9.7%).

Quante Storie ha raccolto 610.000 spettatori (5.9%). Storie in Movimento ha interessato 506.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 121.000 spettatori con il 2.1%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 181.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 597.000 (4.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 205.000 spettatori con share del 3.6% nella prima parte, e 333.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

baywatch 1

Daytime Pomeriggio

Bene Uomini e Donne.

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.294.000 spettatori pari all’11% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.564.000 spettatori con il 16.4%. Dopo il TG1 Economia (1.153.000 – 12.6%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.620.000 spettatori con il 16.7% (presentazione dalle 17.06 alle 17.27: 1.390.000 – 15.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.352.000 spettatori con il 17.1%. Una Vita ha convinto 2.375.000 spettatori con il 18.4% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.607.000 spettatori con il 23.7% (finale: 2.145.000 – 21.8%).

i soliti ignoti

La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.988.000 spettatori con il 21.1%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.658.000 spettatori pari al 18.2% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.271.000 spettatori con il 14.1%, nella prima parte in onda dalle 17.35 all 17.53, e 1.443.000 spettatori con il 14.4% nella seconda parte (Saluti: 1.433.000 – 13.2%). Su Rai2 TG2 Medicina 33 ha informato 797.000 spettatori con il 5.8%. Ore 14 ha raccolto 524.000 spettatori con il 4.2%. Detto Fatto ha ottenuto 402.000 spettatori con il 3.8%. Il Campionato Europeo di Pallavolo Italia-Germania ha ottenuto 786.000 spettatori con l’8.5% Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 655.000 spettatori (5%), nel primo episodio, e 611.000 spettatori (4.9%), nel secondo episodio, e 458.000 spettatori (4%).

famiglia all’improvviso 9

Big Bang Theory segna 343.000 spettatori (3.4%). Superstore in prima tv segna 207.000 spettatori con il 2.3%. Friends ha appassionato 209.000 spettatori con il 2.3%. Il daytime di Grande Fratello Vip 6 ha interessato 171.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.597.000 spettatori con il 19.4%. Question Time ha coinvolto 311.000 spettatori pari al 2.9%. Rai Parlamento Speciale ha raccolto 252.000 spettatori con il 2.7%. Geo ha registrato 658.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 768.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà interessato 254.000 spettatori (share del 2.4%). Tagadoc ha raccolto 128.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 148.000 spettatori con l’1.6%.

chi l'ha visto? 3

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 765.000 spettatori con l’11.3% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rai2 Vitalia – Alle Origini della Festa segna 151.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 606.000 spettatori con il 9.3%. Su Italia1 Nudi e Felici è visto da 388.000 spettatori (6.5%). Su Rete 4 Si Fa Presto a Dire Amore è stato scelto da 140.000 spettatori con il 3.6% di share.

Telegiornali

il sole a mezzanotte 3

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 1.807.000 (14%)

Ore 20.30 1.452.000 (6.5%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 2.531.000 (19.2%)

Ore 20.00 3.899.000 (19%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.310.000 (12.6%)

Ore 18.30 525.000 (4.6%)

TG4

il sole a mezzanotte

Ore 12.00 364.000 (4.4%)

Ore 18.55 561.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 441.000 (3.2%)

Ore 20.00 1.033.000 (5.1%)

gaffe ai soliti ignoti

il sole a mezzanotte 9