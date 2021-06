PIPPITEL! – SERATA MOSCETTA SU RAI1: “NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2” PORTA A CASA IL 13.6% - SU CANALE5 IL RITORNO DEL “VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA” NON VA OLTRE IL 10% - "DRITTO E ROVESCIO" VOLA AL 9%, SU LA7 LO SPECIALE DI GILETTI “NON È L’ARENA – ABBATTIAMOLI” FA IL 4.4% - “SOGNO AZZURRO” (11.9%), "STRISCIA" (17.3%) – SALE LA PALOMBA (6%- 7.3%) E INSIDIA LA GRUBER (7.3%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

speciale non e' l’arena – abbattiamoli 1

Nella serata di ieri, giovedì 10 giugno 2021, su Rai1 la fiction Non Sposate le Mie Figlie 2 ha appassionato 2.837.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale 5 – dalle 21.43 alle 0.17 – l’esordio di Viaggio nella Grande Bellezza – Dinastie Reali, I Windsor ha raccolto davanti al video 1.835.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Paradise Beach: Dentro L’Incubo ha interessato 1.017.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 3 ha intrattenuto 1.296.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 – dalle 22.09 alle 23.58 – Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia ha raccolto davanti al video 603.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%.

viaggio nella grande bellezza – dinastie reali, i windsor

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.429.000 spettatori con il 9% di share. Su La7 Speciale Non è L’Arena – Abbattiamoli ha registrato 639.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 I Delitti Del BarLume – La Carta Più Alta segna 378.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei ha raccolto 299.000 spettatori con l’1.4%, nel primo episodio inedito, e 268.000 spettatori con l’1.8%, nel secondo episodio in replica.

Sul 20 Bastardi Senza Gloria segna 425.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai4 la serie MacGyver registra 458.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai Premium Rex raccoglie 471.000 spettatori con il 2.2%. Su Iris All is Lost – Tutto è Perduto segna 499.000 spettatori con il 2.4%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha ottenuto 279.000 spettatori con l’1.3%, nel primo episodio inedito, e 321.000 spettatori con l’1.7%, nel secondo episodio in replica. Su Sky Uno 4 Hotel segna 176.000 spettatori e lo 0.8%.

non sposate le mie figlie 2 1

Ascolti TV Access Prime Time

Record Palombelli (qui la sua commozione in diretta) che insidia la Gruber.

Su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.540.000 spettatori con l’11.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.755.000 spettatori con uno share del 17.3%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 967.000 spettatori con il 4.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.104.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 – dalle 20.02 alle 22.05 – l’ Atletica Leggera raccoglie 1.136.000 spettatori con il 5.4%.

dritto e rovescio

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.228.000 individui all’ascolto (6%), nella prima parte, e 1.575.000 spettatori (7.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.553.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 405.000 spettatori con l”1.9%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 445.000 spettatori con il 2.1%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccoglie 196.000 spettatori con lo 0.9%. Su Rai4 Crimnal Minds raccoglie 428.000 spettatori e il 2%.

Preserale

Quasi 10 punti tra Reazione a Catena e la replica di Caduta Libera.

una notte da leoni 3

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.478.000 spettatori (21.4%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.648.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.400.000 spettatori (12.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.161.000 spettatori (15%). Su Rai2 NCIS Los Angeles segna 813.000 spettatori (4.6%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 417.000 spettatori con il 3.2%. CSI ha ottenuto 498.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.329.000 spettatori con il 14.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 809.000 individui all’ascolto (4.6%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 85.000 spettatori (share dello 0.8%), nel primo episodio, e 104.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 249.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Mattina

viaggio nella grande bellezza

Felice Buongiorno (Regione) per Rai3.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 587.000 telespettatori con il 12.9% mentre Uno Mattina raccoglie 892.000 spettatori con il 16.9%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 814.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 898.000 spettatori (17.1%), nella prima parte, 874.000 spettatori nella seconda parte (18.3%) e 665.000 spettatori (14.2%) nei Saluti. Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 255.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 139.000 spettatori (3%).

non sposate le mie figlie 2 3

Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha informato 959.000 spettatori con il 16.7%. Agorà convince 487.000 spettatori pari al 9% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 266.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 101.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 179.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Coffee Break ha informato 154.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 39.000 spettatori con lo 0.8%.

Daytime Mezzogiorno

una notte da leoni 3 1

Bene la replica di Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 964.000 spettatori con il 16.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.766.000 spettatori con il 16.6% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.237.000 telespettatori con il 15.9%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 321.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 202.000 spettatori con il 3.3%. Cotto e Mangiato Fuori Menù raccoglie 359.000 spettatori con il 4.2%. Sport Mediaset ha ottenuto 980.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Elisir ha interessato 352.000 spettatori con il 5.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 998.000 spettatori (11.9%).

Quante Storie ha raccolto 749.000 spettatori (6%). Passato e Presente segna 661.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 197.000 spettatori con l’1.8%. La Signora in Giallo ha ottenuto 594.000 (4.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 257.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte, e 421.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

viaggio nella grande bellezza

Daytime Pomeriggio

Can “sbagliato” torna a superare i 2 milioni.

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.731.000 spettatori pari al 14.4% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.290.000 spettatori con il 13.9%. Il TG1 ha informato 1.384.000 spettatori con il 16.1%. TG1 Economia raccoglie 1.511.000 spettatori e il 17.7%. La Vita Diretta ha raccolto 2.093.000 spettatori con il 22.1% (presentazione: 1.723.000 – 20.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.611.000 spettatori con il 18.4%. Una Vita ha convinto 2.456.000 spettatori con il 18.5% di share.

speciale non e' l’arena – abbattiamoli

A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 2.094.000 spettatori con il 18.2%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.833.000 spettatori pari al 19.3% di share. Rosamunde Pilcher – Incontro con il Passato ha fatto compagnia a 1.111.000 spettatori con il 12.1%. Su Rai2 Dribbling Europei raccoglie 667.000 spettatori con il 4.7%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 372.000 spettatori con il 2.8%, nel primo episodio, e 250.000 spettatori con il 2.8%, nel secondo episodio in onda dopo il Question Time (110.000 – 1%). Dalle 17.30 alle 19.23, l’amichevole di calcio femminile Italia-Olanda ha ottenuto 398.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 Capitan Tsubasa ha raccolto 503.000 spettatori con il 3.5%.

viaggio nella grande bellezza

L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 633.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, e 680.000 spettatori (5.5%), nel secondo episodio. American Dad è piaciuto a 509.000 spettatori (4.5%) nel terzo episodio. Big Bang Theory segna 420.000 spettatori (4.1%). Will & Grace ha appassionato 185.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.593.000 spettatori con il 18.5%. #Maestri ha coinvolto 424.000 spettatori pari al 4%. Ho Sposato uno Sbirro ha raccolto 387.000 spettatori e il 4.3%, nel primo episodio, e 483.000 spettatori e il 5.5%, nel secondo episodio. Geo Magazine ha registrato 752.000 spettatori con il 7.4%.

non sposate le mie figlie 2

Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 701.000 spettatori con il 5.6%. Bianco Rosso e Verdone segna 352.000 spettatori e il 3.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 349.000 spettatori (share del 3.3%). Tagadoc ottiene 129.000 spettatori con l’1.5%. Su TV8 il film L’Atelier dei Miei Sogni ha raccolto 221.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove L’Assassinio è in Città segna 282.000 spettatori (2.6%), nel primo episodio, e 277.000 spettatori (3%), nel secondo episodio. Su Tv200 il Rosario in Diretta da Lourdes segna 466.000 spettatori e il 4.8%.

Seconda Serata

viaggio nella grande bellezza – dinastie reali, i windsor

Venus Club chiude al 5.6%.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 812.000 spettatori con l’8% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 492.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rai2 Chiudi gli Occhi segna 331.000 spettatori con il 2.9%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 284.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 Venus Club è visto da 579.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 Totò Peppino e la Dolce Vita è stato scelto da 189.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Real Time Piedi al Limite raccoglie 399.000 spettatori con il 3.1%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.388.000 (23.9%)

Ore 20.00 4.215.000 (22.8%)

TG2

Ore 13.00 1.566.000 (11.8%)

Ore 20.30 1.622.000 (7.8%)

TG3

Ore 14.25 1.588.000 (12.3%)

Ore 19.00 1.614.000 (12.2%)

TG5

Ore 13.00 2.631.000 (19.5%)

Ore 20.00 3.554.000 (18.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.418.000 (13.2%)

Ore 18.30 573.000 (5.3%)

TG4

Ore 12.00 329.000 (3.9%)

Ore 18.55 582.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 570.000 (4%)

Ore 20.00 1.002.000 (5.3%)