PIPPITEL! – SERATA MOSCETTA SENZA EUROPEI: SU RAI1 “L’AMORE NON DIVORZIA MAI” HA CONQUISTATO 2.8 MILIONI DI SPETTATORI PARI AL 15.2% DI SHARE - SU CANALE5 IL FINALE DI “NEW AMSTERDAM 3” RICALA E NON VA OLTRE IL 9.5% - SU RAI2 "I CASI DELLA GIOVANE MISS FISHER" AL 5.2% – LE PAPERE DI CANALE 5 (14.2%), DE GREGORIO-PARENZO (4.7%) GENTILI (5.2%) – NEL POMERIGGIO SU RAI1 IL MATCH INGHILTERRA-GERMANIA HA INCOLLATO ALLA TV QUASI 4 MILIONI DI SPETTATORI PARI AL 30.4%

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

l’amore non divorzia mai ha 2

Nella serata di ieri, martedì 29 giugno 2021, su Rai1 L’amore non divorzia mai ha conquistato 2.866.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 il finale di New Amsterdam 3 ha incollato davanti al video 1.757.000 spettatori con uno share del 9.5%. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher ha interessato 992.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Hunger Games – La ragazza di fuoco ha raccolto 712.000 spettatori (4.4%). Su Rai3 Atlantic Crossing è seguito da 795.000 spettatori con il 4.5%.

new amsterdam 6

Su Rete4 Matrimonio alle Bahamas totalizza un a.m. di 912.000 spettatori (5.1%). Su La7 Segreti Reali ha registrato 418.000 spettatori con il 2.9%. Su Tv8 Un marito di troppo segna 304.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Speed è seguito da 492.000 spettatori con il 2.8%. Su RealTime Primo Appuntamento Crociera è scelto da .000 spettatori (%).

Access Prime Time

raheem sterling inghilterra germania 4

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie una media di 2.786.000 spettatori con il 14.2%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 1.442.000 spettatori (7.3%). Su Italia1 C.S.I. conquista 1.032.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Nuovi Eroi è visto da 972.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole da 1.427.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 968.000 individui all’ascolto (5.2%) nella prima parte e 1.001.000 (5.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 918.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 4 Hotel è visto da 375.000 spettatori pari al 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 289.000 spettatori con (1.5%).

Preserale

i casi della giovane miss fisher 4

Su Rai1 la partita di Euro 2020 Inghilterra-Germania ha ottenuto un ascolto medio di 3.924.000 spettatori pari al 30.4% (primo tempo a 3.135.000 e il 28.6%, secondo tempo a 4.670.000 e il 31.7%), mentre pre e post partita interessano 2.353.000 spettatori (22.1%). Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.132.000 spettatori (9.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 1.794.000 spettatori con il 12.2%. Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 481.000 spettatori (3.5%) e N.C.I.S. Los Angeles 819.000 spettatori (4.8%).

david parenzo concita de gregorio in onda 1

Su Italia1 C.S.I. è visto da 485.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.733.000 spettatori pari al 10.8%, mentre Blob segna 725.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 806.000 spettatori (4.7%). Su La7 The Good Wife ha totalizzato 59.000 spettatori (0.5%) nel primo episodio e 75.000 spettatori (0.5%) nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 206.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore sigla 112.000 spettatori pari allo 0.7%.

l’amore non divorzia mai ha 6

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Estate dà il buongiorno a 806.000 spettatori (17.7%). A seguire, la Santa Messa di Papa Francesco per la Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo è seguita da 887.000 spettatori (18.7%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 536.000 spettatori con il 16.8% e Tg5 Mattina 954.000 spettatori con il 19.6%; Animali delle Terre Selvagge ha raccolto 437.000 spettatori (9.6%) e Meraviglie della Terra 341.000 spettatori (7.1%). Su Rai2 Desperate Housewives è visto da 125.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 142.000 spettatori (3.1%) nel secondo episodio, mentre Tg2 Italia convince 204.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Bones ottiene un ascolto di 126.000 spettatori (2.6%).

william, kate e george allo stadio per inghilterra germania

Su Rai3 Agorà Estate convince 305.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 269.000 e il 5.5%). A seguire Elisir d’Estate segna 242.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Distretto di Polizia 6 ha raccolto 166.000 spettatori con il 3.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 144.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break di 113.000 spettatori (2.4%). Su Tv8 Ricetta d’amore raccoglie 85.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mezzogiorno

l’amore non divorzia mai ha 1

Su Rai1 Dedicato raccoglie 941.000 spettatori (14.3%), mentre la replica di Don Matteo 5 è vista da 1.278.000 spettatori (11%). Su Canale5 Forum in replica arriva a 1.078.000 spettatori con il 13.6%. Su Rai2 Viaggio di nozze a Lisbona segna 502.000 spettatori (6%). Su Italia 1 Bones è seguito da 164.000 spettatori (2.6%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.087.000 spettatori (8%). Su Rai3 Doc Martin è seguito da 314.000 spettatori (5.2%); il Tg3 delle 12:00 informa 1.055.000 spettatori (12.2%);

new amsterdam 3

Quante Storie conquista 817.000 spettatori (7.3%); Passato e Presente arriva a 522.000 spettatori (3.8%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 228.000 spettatori con il 2%. A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 607.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 183.000 spettatori con il 3.1% nella prima parte e 365.000 spettatori con il 3.3% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 129.000 spettatori (1.6%) e 4 Hotel 183.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito ha fatto compagnia a 1.602.000 spettatori (12.8%); la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.138.000 spettatori (10.6%). A seguire Estate in Diretta intrattiene 1.102.000 spettatori con l’11.2% nella prima parte e, dopo gli appuntamenti con il tg, 1.468.000 spettatori con il 16.2% nella seconda parte in onda dalle 17:01 alle 17:29. Su Canale5 Beautiful conquista .000 spettatori (%), Una Vita .000 spettatori (%);

l’amore non divorzia mai ha

Mr. Wrong – Lezioni d’Amore .000 spettatori (%) e Love Is In The Air .000 spettatori (%). A seguire Inga Lindstrom – Cuore rubato ha fatto compagnia a .000 spettatori pari al %. Su Rai2 Dribbling Europei interessa 1.003.000 spettatori (7.2%). A seguire il Tour de France ha conquistato 904.000 spettatori con l’8.5% (Tour in Diretta a 810.000 e il 7.4%, Tour all’Arrivo a 1.226.000 e il 13%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio (%).

david parenzo concita de gregorio in onda

A seguire American Dad! ha conquistato .000 spettatori (%) e Big Bang Theory .000 spettatori (%), mentre The Goldbergs arriva a .000 spettatori (%) nel primo episodio e .000 spettatori (%) nel secondo episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.274.000 spettatori (17.1%); Il Maresciallo Rocca è seguito da 447.000 spettatori (4.7%); Geo Magazine sigla 688.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà è visto da .000 spettatori (%) e Tagadoc da .000 spettatori (%).

i casi della giovane miss fisher 5

Seconda Serata

Su Rai1 Notti Europee è stato seguito da .000 spettatori con uno share del %. Su Canale5 Station 19 ha totalizzato una media di .000 spettatori pari al %. Su Rai2 Ore 14 – Speciale Denise segna .000 spettatori (%). Su Italia1 La Llorona: Le lacrime del male è visto da .000 spettatori (%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa .000 spettatori con il %. Su Rete4 Bellifreschi è stato scelto da .000 spettatori (%). Su La7 TgLa7 informa .000 spettatori (%).

new amsterdam 5

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 .000 (%)

Ore 20.30 .000 (%)

TG3

Ore 14.25 .000 (%)

Ore 19.00 .000 (%)

TG5

Ore 13.00 .000 (%)

new amsterdam 2

Ore 20.00 .000 (%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 .000 (%)

Ore 18.30 .000 (%)

TG4

Ore 12.00 .000 (%)

Ore 18.55 .000 (%)

TGLA7

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

new amsterdam i casi della giovane miss fisher 2 new amsterdam 4 raheem sterling inghilterra germania 5 l’amore non divorzia mai ha 4 inghilterra germania 1 raheem sterling inghilterra germania 3 raheem sterling inghilterra germania 2 inghilterra germania 1 6 i casi della giovane miss fisher 3