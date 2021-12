PIPPITEL! – SERATA MOSCIA PER LE AMMIRAGLIE: “SANREMO GIOVANI” SU RAI 1 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 13.4% E 2.4 MILIONI DI SPETTATORI – SU RAI 3 “CHI L’HA VISTO?” CON IL 10.2% SUPERA LA SERIE “TUTTA COLPA DI FREUD” SU CANALE5 (9.3%). SU RAI 2 “MARE FUORI” AL 7.1% - SU LA7 GILETTI (5.2%), “ZONA BIANCA” SU RETE4 (4.7%) – AMADEUS (19.4%), “STRISCIA” 16.8%, PALOMBA (4.1%), GRUBER (6.3%) – NEL POMERIGGIO BOOM DI “UOMINI E DONNE” CON IL TURBOLENTO ADDIO DI ANDREA NICOLE (25.2%)

Nella serata di ieri, mercoledì 15 dicembre 2021, su Rai1 – dalle 21.34 alle 0.06 – Sanremo Giovani ha interessato 2.425.000 spettatori pari al 13.4%. Il segmento finale – dalle 0.10 alle 0.31 – Sanremo Giovani Il Verdetto raccoglie 1.139.000 spettatori con il 13.9% (qui gli ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 Tutta Colpa di Freud – La Serie ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 7.1% di share (primo episodio: 1.365.000 – 6.1%, secondo episodio: 1.439.000 – 8.5%). Su Italia 1 l’incontro di Coppa Italia Fiorentina-Benevento ha intrattenuto 1.197.000 spettatori con il 5.4% (pre e post nel complesso: 882.000 – 3.8%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.916.000 spettatori pari ad uno share del 10.2% (presentazione di 11 minuti: 1.456.000 – 6%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 740.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 822.000 spettatori con uno share del 5.2%. Su Tv8 Un Natale per Due segna 477.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 402.000 spettatori con l’1.9%.

Sul 20 X-Men raggiunge 508.000 spettatori e il 2.3%. Su Rai4 L’Ora Nera registra 331.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris Magic in the Moonlight segna 385.000 spettatori con l’1.8%. Su Real Time The Real Housewives di Napoli ha ottenuto 169.000 spettatori con lo 0.7%. Su Top Crime FBI-Most Wanted segna 289.000 spettatori e l’1.3%. Su Rai Storia Storie della TV segna 81.000 spettatori e lo 0.3%. Su Sky Uno Adele One Night Only segna 56.000 spettatori e lo 0.25%.

Ascolti TV Access Prime Time

La puntata di Uomini e Donne, col turbolento addio della tronista Andrea Nicole, fa record anche su La5.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.642.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.013.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.136.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Coppa Italia Live ha registrato 439.000 spettatori con il 2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.386.000 spettatori (6.1%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.709.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 943.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 779.000 spettatori (3.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.493.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 406.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 357.000 spettatori con l’1.5%. Su La5 Uomini e Donne segna 563.000 spettatori con il 2.5% (Finale: 510.000 – 2.1%).

Preserale

Oltre 4 milioni per Insinna.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.218.000 spettatori (20.4%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.515.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.294.000 spettatori (14.8%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.322.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 568.000 spettatori (3.2%) mentre Bull ha raccolto 916.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Cagliari-Cittadella raccoglie 540.000 spettatori con il 3.3%.

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.798.000 spettatori con il 14.1%. Blob segna 1.088.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 828.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Ghost Whisperer ha appassionato 172.000 spettatori (share dell’1.2%), nel primo episodio, e 235.000 spettatori (share dell’1.3%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 261.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più registra 286.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

Vecchi vince col 18.4%-18.3%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 684.000 telespettatori con il 13.4%, nella lunga presentazione, e a 957.000 spettatori con il 18.1%. Dopo il breve tg, la prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 821.000 spettatori (17%). Su Canale5 l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 960.000 spettatori con il 18.4%, nella prima parte, e 877.000 spettatori con il 18.3% nella seconda parte (I Saluti: 786.000 – 16.1%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 193.000 spettatori con il 3.8%.

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 187.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Buongiorno Regione ha informato 868.000 spettatori pari al 15.4%. Agorà convince 443.000 spettatori pari all’8.2% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 307.000 spettatori con il 6.4%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 134.000 spettatori (2.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 114.000 spettatori con il 2.7%, nelle News, e 171.000 spettatori con il 3.2%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 122.000 spettatori pari al 2.5%.

Daytime Mezzogiorno

Ottimo Forum.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 729.000 spettatori con il 12.8%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.685.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.476.000 telespettatori con il 19.5%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 547.000 spettatori (8.6%), nella prima parte, e 809.000 spettatori (8.1%), nella seconda parte. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 155.000 spettatori con il 2.5%. Dopo Cotto e Mangiato Menù (202.000 – 2.4%) e Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 576.000 spettatori con il 4.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 662.000 spettatori con il 4.9%.

Su Rai3 Elisir segna 393.000 spettatori con il 6.8% (presentazione: 253.000 – 5.2%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 878.000 spettatori (10.8%). Quante Storie ha raccolto 786.000 spettatori (6.7%). Passato e Presente ha interessato 636.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 132.000 spettatori con il 2.4%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 193.000 spettatori con l’1.9%. La Signora in Giallo ha ottenuto 641.000 (4.9%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 261 .000 spettatori con share del 4.5% nella prima parte, e 464.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Bene Bortone (con Sarah Ferguson nella prima parte e contro il Question Time su Rai2 nella seconda).

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.879.000 spettatori pari al 15.3% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.920.000 spettatori con il 18%. Dopo il TG1 Economia (1.502.000 – 13.7%), Vita in Diretta ha raccolto 1.832.000 spettatori (16.2%), nella presentazione, e 2.188.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.507.000 spettatori con il 18.5%. Una Vita ha convinto 2.458.000 spettatori con il 18.7% di share.

A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.933.000 spettatori con il 25.2% (finale: 2.296.000 – 21.6%). Il daytime di Amici ha interessato 2.052.000 spettatori con il 19.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.978.000 spettatori con il 18.4%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.704.000 spettatori pari al 15.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.605.000 spettatori con il 13.5%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.43, e 1.934.000 spettatori con il 14.4% dalle 17.47 alle 18.31 (Saluti: 1.908.000 – 13%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 567.000 spettatori con il 4.3%.

Dalle 14.57 alle 16.09, Rai Parlamento Question Time ha raccolto 173.000 spettatori pari all’1.5%. Detto Fatto ha ottenuto 318.000 spettatori con il 2.9%. Una Parola di Troppo ha interessato 355.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 632.000 spettatori (4.7%), nel primo episodio, e 663.000 spettatori (5.1%). L’incontro di Coppa Italia Verona-Empoli segna 410.000 spettatori (3.7%). Coppa Italia Live ha interessato 309.000 spettatori con il 2.7%.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.301.000 spettatori con il 17.1%. Dopo il tg, eccezionalmente Geo - dalle 14.47 alle 15.03 – ha raccolto 1.035.000 spettatori e l’8.3%. #Maestri ha coinvolto 492.000 spettatori pari al 4.4%. Aspettando Geo… ha raccolto 952.000 spettatori con l’8.9%. Geo ha registrato 1.749.000 spettatori con il 13.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 658.000 spettatori con il 5.2%. Su La7 Tagadà interessato 292.000 spettatori con il 2.6% (presentazione: 297.000 – 2.3%). Tagadoc ha raccolto 168.000 spettatori con l’1.4%. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Vespa parte alle 0.31 ed è leader con 632.000 spettatori (11.4%).

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 632.000 spettatori con l’11.4% di share. Su Canale 5 Il Regalo più Bello ha totalizzato una media di 641.000 spettatori pari ad uno share del 9.1%. Su Rai2 Restart segna 326.000 spettatori con il 4%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 616.000 spettatori con l’8.4%. Su Italia1 l’approfondimento Coppa Italia Live è visto da 545.000 spettatori (3.4%). Ted 2 ha raggiunto 258.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete 4 Trash è stato scelto da 192.000 spettatori con il 4.9% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.273.000 (24.2%)

Ore 20.00 5.182.000 (23.9%)

TG2

Ore 13.00 1.653.000 (13.2%)

Ore 20.30 1.541.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.604.000 (12.3%)

Ore 19.00 2.325.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.832.000 (22.3%)

Ore 20.00 4.352.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.104.000 (10.6%)

Ore 17.330 341.000 (2.8%)

TG4

Ore 12.00 239.000 (3.1%)

Ore 18.55 704.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 472.000 (3.5%)

Ore 20.00 1.016.000 (4.7%)

