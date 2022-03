PIPPITEL! – SERATA MOSCISSIMA: SU CANALE5 “PIÙ FORTI DEL DESTINO” FA IL 13.5% E CON 2.7 MILIONI DI SPETTATORI CONQUISTA IL PRIME TIME. SU RAI1 “SPECIALE PORTA A PORTA” INCHIODA ALL’8.7% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 9.6%, SU ITALIA1 “LE IENE” RISALGONO AL 9.2% - SU RAI2 “UN’ORA SOLA VI VORREI” AL 5.9%. SU RETE4 “CONTROCORRENTE” AL 4.6% - AMADEUS (18.7%) SUPERA “STRISCIA” (17%), PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.3%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

piu' forti del destino 5

Nella serata di ieri, mercoledì 9 marzo 2022, su Rai1 Speciale Porta a Porta ha conquistato 1.496.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Canale 5 Più Forti del Destino ha raccolto davanti al video 2.702.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 Un’Ora Sola vi Vorrei – Booster Edition ha interessato 1.292.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.393.000 spettatori (9.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.833.000 spettatori pari ad uno share del 9.6%.

speciale porta a porta

Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 739.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 677.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su TV8 4 Hotel ha segnato l’1.5% con 347.000 spettatori mentre sul Nove Putin – Ultimo Zar ha catturato l’attenzione di 272.000 spettatori (1.5%). Su Rai Premium la replica di Noi si porta all’1% con 216.000 spettatori. Sul 20 Shoot’em Up – Spara o Muori è la scelta di 487.000 spettatori pari al2.1% di share. Su Real Time Matrimonio a Prima Vista Italia convince 622.000 spettatori con 2.7% di share. Su Sky Uno/+1 e on demand Italia’s Got Talent ha registrato 290.000 spettatori medi.

Ascolti TV Access Prime Time

piu' forti del destino 3

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.567.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.163.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.3% con 1.046.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.292.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.245.000 spettatori pari al 5.3% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.638.000 spettatori pari al 6.7%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.037.000 individui all’ascolto (4.3%) nella prima parte e 1.139.000 (4.6%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.789.000 spettatori (7.3%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 333.000 spettatori con l’1.4% di share e sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 256.000 spettatori con l’1.1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti si porta all’1.4% con 338.000 spettatori.

speciale porta a porta 3

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.045.000 spettatori (18.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 4.731.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.812.000 spettatori con il 18% di share e Avanti un Altro! 4.032.000 con il 20.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 604.000 spettatori con il 3.2% e The Good Doctor 674.000 (3%).

piu' forti del destino 1

Su Italia1 CSI Miami segna il 2.8% con 609.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.622.000 spettatori con il 12.5% di share e Blob segna 1.028.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.9% con 898.000 spettatori. Su La7 TgLa7 Speciale interessa 585.000 spettatori (3.8%). Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 293.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 175.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 TG1 – Edizione Straordinaria informa 1.040.000 spettatori con 17.8%, mentre Uno Mattina Speciale 1.139.000 telespettatori con il 19.2% di share. La prima parte di Storie Italiane interessa a 969.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.459.000 spettatori (23.2%) e Mattino Cinque News 1.239.000 spettatori (20.3%) nella prima parte e 1.018.000 (18.1%) nella seconda. Su Rai 2 le Paralimpiadi, in onda dalle 2.39 alle 8.26, siglano il 3.2% con 106.000 spettatori; Radio 2 Social Club sigla il 3.1% con 186.000 spettatori.

chi l’ha visto?

Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 179.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e di 220.000 (3.9%) nel secondo: Chicago P.D. di 345.000 (5.8%). Su Rai3 Agorà convince 421.000 spettatori pari al 6.8% di share e Agorà Extra si porta al 6.7% con 375.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 152.000 spettatori con share del 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 141.000 spettatori con il 3.1% nelle News e 255.000 (4.1%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 225.000 spettatori pari al 4%.

Daytime Mezzogiorno

speciale porta a porta 2

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 931.000 spettatori (14.1%) e E’ Sempre Mezzogiorno a 1.689.000 spettatori (15%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.659.000 telespettatori con il 19.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 582.000 spettatori con l’8% nella prima parte e 907.000 (8.4%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P.D. è la scelta di 367.000 spettatori con il 4.5% di share, il GF Vip interessa a 687.000 spettatori (5.3%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 659.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rai3 Elisir è seguito da 347.000 spettatori (5.1%), il TG delle 12 da 861.000 spettatori (9.2%), Quante Storie si porta al 5.1% con 661.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 534.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 201.000 spettatori con l’1.8% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 762.000 spettatori (5.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 404.000 spettatori con share del 5.9% nella prima parte e 550.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 135.000 spettatori (1%).

le iene

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.778.000 spettatori (14.3%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.929.000 spettatori (18%). La Vita in Diretta informa 2.126.000 spettatori con il 16.7% (presentazione 1.748.000 – 15.6%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.478.000 spettatori (17.3%), Una Vita ha convinto 2.352.000 spettatori con il 17.4% di share mentre Uomini e Donne si porta al 24.4% con 2.888.000 spettatori (finale 2.335.000 – 21.6%).

piu' forti del destino 5

Amici interessa a 1.868.000 spettatori (17.5%) e la striscia del GF Vip a 1.839.000 (17.4%); Love is in the Air interessa a 1.610.000 spettatori (14.5%), Pomeriggio Cinque a 1.991.000 spettatori con il 15.6% (presentazione 1.536.000 – 13.4%, saluti 2.088.000 – 14.5%). Su Rai 2 Ore 14 interessa a 589.000 spettatori (4.4%), Quasi Detto Fatto ha convinto 336.000 spettatori con il 3% di share e il Ciclismo Tirreno-Adriatico piace a 418.000 spettatori (3.9%); Gocce Azzurre interessa a 148.000 spettatori con l’1.2% di share e lo Speciale Tg2 a 318.000 spettatori (2.2%).

brignano

Su Italia1 I Simpson intrattengono 563.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 698.000 (5.3%) nel secondo e 584.000 (4.7%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 356.000 spettatori (3.2%) e Modern Family intrattiene 212.000 spettatori (1.9%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.186.000 spettatori (15.6%) e il Question Time 534.000 spettatori con il 4.7% di share; Geo registra 1.395.000 spettatori con il 10.6% di share (Aspettando Geo 733.000 – 6.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 781.000 spettatori con il 6% mentre TG4 – Diario di Guerra informa 438.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 533.000 spettatori con il 4.7% e Tagadà#Focus 562.000 (5.3%). Su TV8 Il Velo Magico è la scelta di 177.000 spettatori (1.6%).

Seconda Serata

piu' forti del destino

Su Rai1 Rai News informa 405.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 798.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rai2 Paradise – La Finestra sullo Showbiz segna 379.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna l’8.2% con 596.000 spettatori. Su Italia1 Miracle Workers viene visto da una media di 402.000 ascoltatori con il 9.7% di share nel primo episodio e da 309.000 (9.7%) con il secondo. Su Rete4 Studio Illegale ha segnato il 3% con 117.000 spettatori.

Telegiornali

piu' forti del destino 7

TG1

Ore 13.30 3.514.000 (24.6%)

Ore 20.00 5.513.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 2.011.000 (15%)

Ore 20.30 1.507.000 (6.3%)

TG3

Ore 14.25 1.477.000 (11.1%)

Ore 19.00 2.288.000 (12.4%)

TG5

Ore 13.00 2.935.000 (21.7%)

Ore 20.00 4.946.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.237.000 (10.9%)

Ore 18.30 672.000 (4.5%)

TG4

piu' forti del destino 6

Ore 12.00 318.000 (3.6%)

Ore 18.55 840.000 (4.4%)

TGLA7

Ore 13.30 699.000 (4.9%)

Ore 20.00 1.481.000 (6.4%)