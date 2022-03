PIPPITEL! – SERATA MOSCISSIMA: A “18 REGALI” SU RAI1 BASTA IL 13.7% E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI PER BATTERE “PIÙ FORTI DEL DESTINO” SU CANALE5 (11.6%) - SU ITALIA1 “LE IENE” RISALE AL 9.3%, SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 9.2% - SU RETE4 “CONTROCORRENTE” RACIMOLA IL 5% - AMADEUS CON IL 20.4% BATTE “STRISCIA” CON IL 15.4% - PALOMBA (4.6%), GRUBER (7.3%)

Nella serata di ieri, mercoledì 16 marzo 2022, su Rai1 18 regali in prima tv ha conquistato 2.712.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 Più Forti del Destino ha incollato davanti al video 2.252.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Rai2 Balla coi lupi arriva a 710.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.417.000 spettatori pari al 9.3% (presentazione a 1.151.000 e il 4.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.766.000 spettatori con il 9.2% (presentazione a 1.341.000 e il 5.6%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 803.000 spettatori (5%).

Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 720.000 spettatori pari al 4.8%. Su Tv8 4 Hotel segna 316.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Mr. and Mrs. Smith è visto da 351.000 spettatori pari all’1.8%. Sul 20 Joker – Wild Card è la scelta di 579.000 spettatori (2.6%). Su Iris Animali notturni sigla da 351.000 spettatori (1.7%). Su RaiMovie Ricchi di fantasia raccoglie 242.000 spettatori (1.1%). Su RaiPremium la replica di Studio Battaglia è seguita da 239.000 spettatori (1.1%). Su La5 la replica della finale del Grande Fratello Vip intrattiene 148.000 spettatori (1%). Su RealTime Matrimonio a Prima Vista Italia è visto da 532.000 spettatori con il 2.4%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.920.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.720.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 983.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.413.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.355.000 spettatori (5.8%) e Un Posto al Sole da 1.665.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.081.000 individui all’ascolto (4.5%) nella prima parte e 1.100.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.755.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 315.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 358.000 spettatori (1.5%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 336.000 spettatori (1.4%). Su La5 Uomini e Donne arriva a 327.000 spettatori pari all’1.4% (Finale a 394.000 e l’1.6%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.463.000 spettatori pari al 21.3%, mentre L’Eredità è visto da 4.998.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.533.000 spettatori (16.3%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.925.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 581.000 spettatori (3.1%) e The Good Doctor 698.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 639.000 spettatori (3%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.541.000 spettatori pari al 12.2%, mentre Blob segna 1.035.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 849.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 170.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Little Big Italy totalizza 269.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria, in onda dalle 7 alle 9:01, interessa 992.000 spettatori (17.9%), mentre Unomattina è visto da 917.000 spettatori (17.8%). A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 879.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 728.000 spettatori con il 19.2% e Tg5 Mattina 1.391.000 spettatori con il 23.1%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 1.038.000 spettatori con il 19.2% nella prima parte e 894.000 spettatori con il 17.7% nella seconda parte (I Saluti di 4 minuti a 469.000 e il 15%). Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 225.000 spettatori (4.1%), mentre Rai Parlamento Speciale dalle 9:27 alle 11:31 arriva a 167.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 159.000 spettatori (2.9%) nel primo episodio e 191.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 229.000 spettatori (4.3%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 463.000 spettatori e il 10.2%, mentre TgR – Buongiorno Regione 723.000 spettatori e il 12.4%. A seguire Agorà convince 397.000 spettatori pari al 7% e Agorà Extra 306.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 135.000 spettatori con il 2.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 233.000 spettatori (4.2%) e Coffee Break di 212.000 spettatori (4.2%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 845.000 spettatori (14.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.717.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Forum totalizza 1.355.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 576.000 spettatori (7.8%) nella prima parte e 955.000 spettatori (9.1%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 327.000 spettatori (4.4%). A seguire, dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short di 5 minuti arriva a 737.000 spettatori (6%) e Sport Mediaset a 750.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Elisir interessa 308.000 spettatori pari al 5.1% (presentazione a 215.000 e il 4.2%), il Tg3 delle 12 informa 792.000 spettatori (9%), Quante Storie conquista 630.000 spettatori (5.1%) e Passato e Presente arriva a 513.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Carabinieri 2 ha incollato 215.000 spettatori (3.7%) e, dopo il tg, Il Segreto 161.000 spettatori (1.5%) e La Signora in Giallo 607.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 391.000 spettatori con il 6.3% nella prima parte e 614.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 123.000 spettatori (1.1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.707.000 spettatori (14%), mentre Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.905.000 spettatori (18.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.557.000 e il 15.5%, Tg1 Economia a 1.573.000 e il 15.4%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.668.000 spettatori con il 15.7% nella presentazione dalle 17:07 alle 17:24 e 2.118.000 spettatori con il 16.9% dalle 17:24 alle 18:42. Su Canale5 Beautiful conquista 2.485.000 spettatori (18%) e Una Vita 2.273.000 spettatori (17.2%), mentre Uomini e Donne sigla 2.777.000 spettatori pari al 23.9% (Finale a 2.298.000 e il 21.4%), Amici 1.995.000 spettatori (19.5%) e Love is in the Air 1.783.000 spettatori (17.3%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.665.000 spettatori pari al 15.2% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:33 e 1.935.000 spettatori pari al 15.6% dalle 17:36 alle 18:28 (I Saluti di 6 minuti a 1.968.000 e il 13.7%). Su Rai2 Ore 14 conquista 672.000 spettatori con il 5.1%, Question Time dalle 14:57 alle 15:56 incolla 172.000 spettatori con l’1.5% e Detto Fatto interessa 347.000 spettatori con il 3.4%. A seguire, dalle 17:30 alle 19, Speciale Tg2 – Kiev col Fiato sigla 335.00 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 559.000 spettatori (4.1%) nel primo episodio, 637.000 spettatori (4.9%) nel secondo episodio e 547.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 470.000 spettatori (4.2%), The Goldbergs 271.000 spettatori (2.6%), Modern Family 230.000 spettatori (2.2%) e Due uomini e mezzo 245.000 spettatori (2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.089.000 spettatori (15.3%) e Tg3 Speciale dalle 15:05 alle 16:45 555.000 spettatori (5.1%). A seguire Aspettando… Geo arriva a 787.000 spettatori (7.5%) e Geo a 1.320.000 spettatori (10.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 767.000 spettatori con il 6%, mentre Tg4 – Diario di Guerra dalle 15:38 alle 16:32 arriva a 418.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Tagadà è visto da 468.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione a 459.000 e il 3.5%, #Focus a 497.000 e il 5%). A seguire TgLa7 Speciale dalle 16:59 alle 19:51 totalizza 605.000 spettatori pari al 4.2%.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è seguito da 772.000 spettatori con il 10.3%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 732.000 spettatori pari al 7.1%. Su Rai2 Paradise – La Finestra sullo Showbiz segna 93.000 spettatori (2.2%). Su Italia1 La Pupa e il Secchione Short di 12 minuti è visto da 494.000 spettatori (10.4%) e Miracle Workers da 297.000 spettatori (8.1%) nel primo episodio. Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 582.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete4 Il grande sogno è la scelta di 114.000 spettatori (3%). Su La7 TgLa7 informa 237.000 spettatori (6.4%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.428.000 (24.6%)

Ore 20.00 5.629.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.00 2.014.000 (15.4%)

Ore 20.30 1.456.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.455.000 (11.2%)

Ore 19.00 2.078.000 (11.4%)

TG5

Ore 13.00 2.668.000 (20.1%)

Ore 20.00 4.389.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.088.000 (10%)

Ore 18.30 623.000 (4.2%)

TG4

Ore 11.55 259.000 (3.1%)

Ore 18.55 776.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 672.000 (4.9%)

Ore 20.00 1.307.000 (5.7%)

