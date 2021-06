PIPPITEL! – SERATA AL RIBASSO PER LE "AMMIRAGLIE" (STANNO TUTTI SU NETFLIX): SU RAI1 A CARLO CONTI CON IL PROGRAMMA “CON IL CUORE – NEL NOME DI FRANCESCO” BASTA IL 13.2% DI SHARE PER BATTERE LA SERIE “NEW AMSTERDAM” SU CANALE 5 CHE SI FERMA AL 10.8% - “LE IENE” AL 9.7% . LA VENTURA SU RAI 2 CON “GAME OF GAMES” NON VA OLTRE IL 3.2% - “FUORI DAL CORO” SU RETE 4 (6.4%), “CARTABIANCA” SU RAI 3 AL 4.8%, FLORIS SU LA7 (6.1%) – CALA AL 12.2% “SOGNO AZZURRO”, "STRISCIA" NE APPROFITTA (18.1%), GRUBER (7.8%) E PALOMBA (5.5%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

con il cuore – nel nome di francesco 1

Nella serata di ieri, martedì 8 giugno 2021, su Rai1 la serata Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha appassionato 2.542.000 spettatori pari al 13.2%.

Su Canale 5 la serie New Amsterdam ha raccolto davanti al video 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Game of Games ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.479.000 spettatori con il 9.7% (Presentazione dalle 21.17 alle 21.45: 1.382.000 – 5.9%).

Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 923.000 spettatori pari ad uno share del 4.8% (presentazione di 13 minuti: 862.000 – 3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.048.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.188.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 Shall We Dance? segna 390.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha raccolto 545.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera ha ottenuto 576.000 spettatori con il 2.6%.

le iene show

Ascolti TV Access Prime Time

In calo Sogno Azzurro e Love Island.

Su Rai1 Sogno Azzurro ottiene 2.750.000 spettatori con il 12.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.127.000 spettatori con uno share del 18.1%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.242.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 956.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 994.000 spettatori con il 4.8%. Un Posto al Sole raccoglie 1.635.000 spettatori con il 7.4%.

new amsterdam 6

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.171.000 individui all’ascolto (5.5%), nella prima parte, e 1.263.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.743.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 la replica di Guess My Age ha divertito 391.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 489.000 spettatori con il 2.2%. Su Real Time/+1 Love Island Italia raccoglie 223.000 spettatori con l’1%.

Preserale

con il cuore – nel nome di francesco

In calo le repliche di Caduta Libera.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.794.000 spettatori (22%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 3.943.000 spettatori (24.5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.196.000 spettatori (9.9%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.116.000 spettatori (13.7%). Su Rai2 SWAT ha raccolto 565.000 spettatori (3.9%), NCIS Los Angeles segna 1.013.000 spettatori (5.4%).

game of games

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 438.000 spettatori con il 3.1%. CSI ha ottenuto 490.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.666.000 spettatori con il 15.6%. Blob segna 1.096.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 834.000 individui all’ascolto (4.5%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 99.000 spettatori (share dello 0.9%), nel primo episodio, e 124.000 spettatori (share dello 0.8%), nel secondo episodio. Su Tv8 Quattro Ristoranti raccoglie 244.000 spettatori con l’1.4%.

Daytime Mattina

le iene show 2

Mattino Cinque al 19.7% con il talk post finale dell’Isola dei Famosi.

Su Rai1 Uno Mattina Prima Pagina dà il buongiorno a 585.000 telespettatori con il 12.9%. Il TG1 delle 8 ha ottenuto 1.059.000 spettatori con il 19.3%. Uno Mattina raccoglie 918.000 spettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 887.000 spettatori (18.1%). Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.263.000 spettatori con il 23%. Mattino Cinque ha intrattenuto 1.031.000 spettatori (19.9%), nella prima parte, 955.000 spettatori nella seconda parte (19.7%) e 741.000 spettatori (15.1%) nei Saluti.

new amsterdam 2

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 219.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia 1 Bones ottiene un ascolto di 132.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 Agorà convince 375.000 spettatori pari al 7.1% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 231.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 6 registra una media di 120.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 206.000 spettatori con il 4%. A seguire Coffee Break ha informato 158.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 38.000 spettatori con lo 0.7%.

Daytime Mezzogiorno

19.1% per la seconda parte di Storie Italiane.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha ottenuto 1.119.000 spettatori con il 19.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha raccolto 1.780.000 spettatori con il 16.4% di share. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.284.000 telespettatori con il 16.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 353.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia 1 Bones ha ottenuto 195.000 spettatori con il 3.1%. Cotto e Mangiato Fuori Menù raccoglie 310.000 spettatori con il 3.6%.

con il cuore – nel nome di francesco 3

Sport Mediaset ha ottenuto 1.130.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Elisir ha interessato 397.000 spettatori con il 6.6%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 994.000 spettatori (11.8%). Quante Storie ha raccolto 748.000 spettatori (6%). Passato e Presente raccoglie 623.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 183.000 spettatori con l’1.7%. La Signora in Giallo ha ottenuto 596.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 287.000 spettatori con share del 4.9% nella prima parte, e 452.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

La replica di New Amsterdam fa crollare Canale 5.

new amsterdam 3

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.805.000 spettatori pari al 14.5% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.304.000 spettatori con il 13.4%. Il TG1 ha informato 1.402.000 spettatori con il 15.6%. La Vita Diretta ha raccolto 2.184.000 spettatori con il 21.9% (presentazione: 1.840.000 – 20.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.781.000 spettatori con il 18.9%. Una Vita ha convinto 2.535.000 spettatori con il 18.6% di share.

con il cuore – nel nome di francesco 4

A seguire Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha ottenuto 1.978.000 spettatori con il 16.5%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.727.000 spettatori pari al 17.2% di share. New Amsterdam in replica ha fatto compagnia a 759.000 spettatori con il 7.8%. Su Rai2 Dribbling Europei segna 609.000 spettatori pari al 4.1%. Squadra Speciale Cobra 11 ha raccolto 260.000 spettatori con l’1.9%, nel primo episodio, e 327.000 spettatori con il 2.8%, nel secondo episodio. Inganno Perfetto ha ottenuto 386.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio e 000 spettatori (%) nel terzo episodio.

new amsterdam 5

Big Bang Theory segna .000 spettatori (%). Will & Grace ha appassionato .000 spettatori con il %. Il daytime dell’Isola dei Famosi ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.661.000 spettatori con il 18.4%. #Maestri ha coinvolto 359.000 spettatori pari al 3.3%. Ho Sposato uno Sbirro 2 ha raccolto 387.000 spettatori e il 4.1%, nel primo episodio, e 497.000 spettatori e il 5.3%, nel secondo episodio. Geo Magazine ha registrato 836.000 spettatori con il 7.7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 759.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà ha interessato 313.000 spettatori (share del 2.8%). Tagadoc ottiene 202.000 spettatori con il 2.2%. Su TV8 Amore, Romanticismo e Cioccolato ha raccolto 248.000 spettatori con il 2.6%.

fuori dal coro

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 612.000 spettatori con il 9.7% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 525.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 226.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 450.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia1 AP Bio è visto da 335.000 spettatori (7.8%), nel primo episodio, e 231.000 spettatori (7%), nel secondo episodio. Su Rete 4 Eyewitness Testimone Involontario è stato scelto da 178.000 spettatori con il 4.4% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.445.000 (23.2%)

Ore 20.00 4.794.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 1.695.000 (12.3%)

new amsterdam

Ore 20.30 1.779.000 (8.3%)

TG3

Ore 14.25 1.648.000 (12.2%)

Ore 19.00 1.911.000 (13.3%)

TG5

Ore 13.00 2.949.000 (21.1%)

Ore 20.00 3.719.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.402.000 (12.9%)

Ore 18.30 705.000 (6.1%)

TG4

Ore 12.00 329.000 (3.9%)

Ore 18.55 598.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 545.000 (3.7%)

new amsterdam 4

Ore 20.00 1.095.000 (5.5%)