PIPPITEL! – LA SFIDA DEL SABATO SERA FINISCE IN UN TRISTISSIMO PAREGGIO: IL DEBUTTO DI “BALLANDO CON LE STELLE” ACCHIAPPA UN 20.25%. “TU SI QUE VALES” SUPERA DI POCO (22.55) – TESTA A TESTA TRA IL FILM DI RAI 3 “CHIAMAMI COL TUO NOME” (4%) E “L’ERA GLACIALE 2 - IL DISGELO” (4.5%) - GENTILI (4.8%) GRUBER (5.2%) PAPERE (14.7%) – LINEA VERDE LIFE (15.5%) FORUM (11.3%)

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, sabato 19 settembre 2020, su Rai1 – dalle 20.42 alle 21.55 – Ballando Tutti in Pista ha conquistato 4.109.000 spettatori pari al 20.25% di share mentre Ballando con le Stelle – dalle 22 alle 0.47 – ha raccolto 3.415.000 spettatori pari al 22.11% di share (qui i dati del debutto nel 2019). Su Canale 5 – dalle 21.19 alle 0.50 - Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 3.686.000 spettatori pari al 22.55% di share (Buonanotte: 1.265.000 – 18.8%).

Su Rai2 il doppio episodio della terza stagione di Swat in prima visione ha catturato l’attenzione di 1.150.000 spettatori (5.7%) mentre Bull ha ottenuto 862.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha intrattenuto 891.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rai3 la prima visione di Chiamami Col Tuo Nome ha raccolto davanti al video 757.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Senza Tregua 2 è stato visto da 509.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Philadelphia ha interessato 465.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 Will Hunting – Genio ribelle è stato seguito da 275.000 spettatori con l’1.5% di share. Sul Nove Clandestino segna 246.000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV Access Prime Time

Paperissima al di sotto del 15%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.947.000 spettatori con il 14.7%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 786.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 932.000 spettatori con il 4.8%, nella prima parte, e 887.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte. Su Rai3 Grazie dei Fiori ha interessato 768.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha ottenuto 1.033.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 343.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove Deal With It segna 287.000 spettatori e l’1.4%.

Preserale

Dribbling parte dal 2.6%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.325.000 spettatori (19.2%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 3.672.000 spettatori (23.8%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.455.000 spettatori (12.6%) mentre Ricaduta Libera raccoglie 2.112.000 spettatori (14.4%). Su Rai2 Dribbling ha appassionato 371.000 spettatori (2.6%). NCIS Los Angeles segna 775.000 telespettatori (4.4%). Su Italia1 Dr House ha totalizzato 393.000 spettatori (2.3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 683.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Blob segna 689.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 l’episodio delle 18.47 di Senti chi Mangia ha raccolto 65.000 spettatori con lo 0.5% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 56.000 – 0.3%).

Daytime Mattina

Infante torna con il 2.4%.

Su Rai1 Il Caffè di Raiuno ha raccolto 552.000 spettatori con il 13.8%. Uno Mattina in Famiglia ha interessato 2.192.000 spettatori con il 20.2%, nella prima parte, 1.024.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte, e 906.000 spettatori con il 16.9% nella terza parte. Buongiorno Benessere ha portato a casa un a.m. di 798.000 spettatori pari ad uno share del 13.7%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.016.000 spettatori con il 17.7% e Planet raccoglie un ascolto di 363.000 telespettatori con il 6.5% di share. Su Rai2 Il Nostro Capitale Umano segna 79.000 spettatori e l’1.4%. Generazione Giovani ha tenuto compagnia a 134.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 The 100 segna 118.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio, e 121.000 spettatori con il 2.1%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Elisir del Sabato convince 274.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rete 4 Benvenuti a Tavola ha coinvolto 72.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 194.000 spettatori con il 3.8% di share.

Daytime Mezzogiorno

Buona la prima per Masi e Ferolla.

Su Rai1 Passaggio a Nord Ovest ha raccolto 882.000 spettatori (11.5%). Linea Verde Life ha intrattenuto 2.015.000 spettatori (15.5%). Su Canale 5 Forum ha interessato 985.000 spettatori con l’11.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha ottenuto 426.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 The 100 segna il 2% con 153.000 spettatori. Sport Mediaset ha registrato un a.m. di 1.072.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Timeline raccoglie 330.000 spettatori e il 4.6%. I Grandi Protagonisti registra 555.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 151.000 spettatori con il 2.3%, nella prima parte, e 302.000 spettatori (2.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 505.000 (3.3%). Su La7 Like – Tutto Ciò che Piace ha raggiunto 105.000 spettatori con lo 0.7% di share.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Anteprima Ballando con le Stelle raccoglie 1.809.000 spettatori con il 12%. Linea Blu ha ottenuto 1.401.000 spettatori con il 10.3%. A Sua Immagine ha raccolto un ascolto medio di 1.053.000 spettatori pari all’8.5%, nella prima parte, e 1.033.000 spettatori con l’8.3% nella seconda parte. Italia Sì ha intrattenuto 1.034.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%, nella prima parte, e 1.148.000 spettatori pari ad uno share del 10.4%, nella seconda parte.

Su Canale 5 Beautiful ha raccolto .000 spettatori (%). A seguire Daydreamer ha convinto .000 spettatori con il %. Verissimo ha appassionato .000 spettatori (%), nella prima parte, .000 spettatori (%), nella seconda parte, e .000 spettatori (%), nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Quelli Che ha convinto .000 spettatori (%). Quelli che il Calcio segna il % con 000 spettatori.

A Tutta Rete ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 Giù in 60 Secondi raccoglie .000 spettatori. A seguire Lucifer ha convinto .000 spettatori con il %. Su Rai3 l’informazione dei TGR ha interessato .000 spettatori con il %. Presa Diretta ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato .000 spettatori con il %. Su La7 Senti che Mangia ha appassionato 68.000 spettatori con lo 0.6% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 82.000 – 0.7%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Rai News ha conquistato un ascolto di 512.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 768.000 spettatori con il 14.7% di share. Su Rai2 TG2 Dossier segna 000 spettatori (%). Su Italia1 Il Regno di Ga’ Hoole segna un netto di .000 ascoltatori con il % di share. Su Rai 3 Un Giorno in Pretura è visto da .000 spettatori (%). Su Rete 4 Limitless è la scelta di 000 spettatori (%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.827.000 (24%)

Ore 20.00 4.671.000 (25.9%)

TG2

Ore 13.00 1.958.000 (13%)

Ore 20.30 1.517.000 (7.7%)

TG3

Ore 14.25 1.653.000 (11.3%)

Ore 19.00 1.599.000 (11.7%)

TG5

Ore 13.00 2.779.000 (18.3%)

Ore 20.00 3.304.000 (18.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.638.000 (13.9%)

Ore 18.30 534.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 352.000 (3.8%)

Ore 18.55 487.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 453.000 (2.9%)

Ore 20.00 753.000 (4.1%)