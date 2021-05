PIPPITEL! – SOLO GRAZIE AL MOSCIO RISULTATO DI “TOP 10” L’ISOLA RIESCE A CONQUISTARE LA PRIMA SERATA: IL PROGRAMMA DI CARLO CONTI SU RAI1 INCHIODA AL 15.5% MENTRE ILARY BLASI CONDUCE QUEI QUATTRO MORTI DI FAMA AL 16.7% - “QUARTO GRADO” (9%) – “PROPAGANDA LIVE” (5.8%) AMADEUS (20%) “STRISCIA” (16.3%), – GRUBER (8.1%) – PALOMBA (5.5%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, venerdì 14 maggio 2021, su Rai1 Top Dieci – dalle 21:35 alle 00:01 – ha conquistato 3.270.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi – dalle 21:49 alle 1:08 – ha incollato davanti al video 2.796.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 N.C.I.S. ha interessato 1.373.000 spettatori (5.4%), mentre Blue Bloods 1.120.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Io vi troverò ha raccolto 1.753.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Lontano lontano è seguito da 1.323.000 spettatori con il 5.4%.

Su Rete4 l’ultimo appuntamento con Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.648.000 spettatori (9%). Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.003.000 spettatori con il 5.8%. Su Tv8 Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo segna 302.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.243.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai4 Il furore della Cina colpisce ancora è visto da 429.000 spettatori (1.8%). Su Iris Poseidon arriva a 435.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Fuori Menù intrattiene 284.000 spettatori pari all’1.1%.

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.965.000 spettatori pari al 20%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.086.000 spettatori con il 16.3%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 973.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 C.S.I. conquista 1.019.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi è visto da 1.394.000 spettatori (5.9%) e Un Posto al Sole da 1.763.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.299.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.136.000 (4.5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.987.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età è visto da 447.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 488.000 spettatori con il 2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.209.000 spettatori pari al 21.1%, mentre L’Eredità è visto da 4.391.000 spettatori con il 23.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.210.000 spettatori (15.2%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.215.000 spettatori con il 18.1%. Su Rai2 S.W.A.T. ha raccolto 625.000 spettatori (3.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 963.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Amici è seguito da 564.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. è visto da 452.000 spettatori (2.2%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.934.000 spettatori pari al 15.2%, mentre Blob segna 1.114.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 875.000 spettatori (4.2%). Su La7 Lie to Me ha totalizzato 130.000 spettatori (0.7%). Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 226.000 spettatori (1.1%). Sul Nove Little Big Italy sigla 213.000 spettatori pari all’1.1%.

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina Prima Pagina dà il buongiorno a 625.000 spettatori (12.8%), mentre Unomattina è visto da 982.000 spettatori (18.1%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, la prima parte di Storie Italiane è seguita da 939.000 spettatori (19%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 636.000 spettatori con il 16.5% e Tg5 Mattina 1.098.000 spettatori con il 19.2%; Mattino Cinque ha raccolto 1.023.000 spettatori pari al 19.1% nella prima parte e 1.011.000 spettatori pari al 20.7% nella seconda parte (Mattino Cinque – I Saluti a 861.000 e il 17.1%).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 268.000 spettatori (5.1%), mentre Tg2 Italia convince 181.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 C.S.I. Miami ottiene un ascolto di 171.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Agorà convince 438.000 spettatori pari all’8.1%. A seguire Mi Manda Raitre segna 230.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 The Mysteries of Laura ha raccolto 106.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 175.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break di 170.000 spettatori (3.4%). Su Tv8 Ogni Mattina raccoglie 34.000 spettatori (0.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 1.060.000 spettatori (17.6%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.688.000 spettatori con il 15.1%. Su Canale5 Forum arriva a 1.407.000 spettatori con il 17.3%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 437.000 spettatori (6.6%) nella prima parte e 824.000 spettatori (7.8%) nella seconda parte. Su Italia 1 C.S.I. Miami è seguito da 203.000 spettatori (3.1%). A seguire, dopo Studio Aperto, L’Isola dei Famosi arriva a 826.000 spettatori (6.2%) e Sport Mediaset a 975.000 spettatori (6.5%).

Su Rai3 Elisir è seguito da 298.000 spettatori (4.8%); il Tg3 delle 12:00 informa 968.000 spettatori (11.2%); Quante Storie conquista 922.000 spettatori (6.8%); Passato e Presente arriva a 696.000 spettatori (4.6%). Su Rete4, dopo il tg, Il Segreto ha incollato 163.000 spettatori con l’1.4%. A seguire La Signora in Giallo è scelto da 602.000 spettatori (4.1%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 273.000 spettatori con il 4.5% nella prima parte e 469.000 spettatori con il 4.1% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.788.000 spettatori (13.6%); Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.100.000 spettatori (18.3%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, La Vita in Diretta intrattiene 2.171.000 spettatori con il 17.1% (presentazione a 1.896.000 e il 16.2%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.602.000 spettatori (17.2%) e Una Vita 2.504.000 spettatori (17.7%); Uomini e Donne segna 2.678.000 spettatori pari al 21.4% (Uomini e Donne – Finale a 2.188.000 e il 19.1%); Amici interessa 2.007.000 spettatori (17.6%) e L’Isola dei Famosi 2.025.000 spettatori (17.9%).

A seguire Daydreamer – Le Ali del Sogno ha fatto compagnia a 1.897.000 spettatori pari al 16.7%; Pomeriggio Cinque è visto da 1.816.000 spettatori (15.1%) nella prima parte parte e 1.947.000 spettatori (15.1%) nella seconda parte (Pomeriggio Cinque – Social a 1.725.000 e il 12.5%). Su Rai2 Giro d’Italia – dalle 14:07 alle 17:46 – ha conquistato 1.210.000 spettatori con il 9.8% (Giro in Diretta a 1.060.000 e l’8.5%, Giro all’Arrivo a 1.727.000 e il 14.7%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 706.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 708.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio e 554.000 spettatori (4.2%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 428.000 spettatori (3.6%) e Modern Family 244.000 spettatori (2.2%), mentre L’Isola dei Famosi arriva a 250.000 spettatori (2%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.743.000 spettatori (18.6%); Aspettando… Geo è seguito da .000 spettatori con il % e Geo da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 855.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà è visto da 292.000 spettatori (2.4%) e Tagadoc da 143.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Una serata speciale raccoglie 286.000 spettatori (2.5%). A seguire Vite da Copertina interessa 141.000 spettatori (1.1%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 579.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 601.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 l’esordio di Belve segna 512.000 spettatori (3%). Su Italia1 Fire With Fire è visto da 622.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 I Dieci Comandamenti interessa 416.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete4 Motive è stato scelto da 285.000 spettatori (5.7%). Su La7 TgLa7 informa 198.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Sotto assedio arriva a 72.000 spettatori (1%). Sul Nove La Confessione conquista 396.000 spettatori pari al 2.4%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.278.000 (21.6%)

Ore 20.00 5.131.000 (23.8%)

TG2

Ore 13.00 1.776.000 (12.7%)

Ore 20.30 1.410.000 (5.9%)

TG3

Ore 14.25 1.604.000 (11.5%)

Ore 19.00 2.208.000 (13.2%)

TG5

Ore 13.00 2.809.000 (19.8%)

Ore 20.00 4.153.000 (18.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.416.000 (12.5%)

Ore 18.30 717.000 (5.1%)

TG4

Ore 12.00 293.000 (3.4%)

Ore 18.55 675.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 564.000 (3.7%)

Ore 20.00 1.165.000 (5.3%)

