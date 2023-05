PIPPITEL! – LO SPECIALONE “PORTA A PORTA” CON ZELENSKY FA IL 17,4% DI SHARE CON 2,2 MILIONI DI SPETTATORI - ALLA STESSA ORA, LA REPLICA DI “AVANTI UN ALTRO” SU CANALE 5 HA TOTALIZZATO IL 20,1% - COME MAI LA MAGGIONI ERA L’UNICA DONNA TRA I GIORNALISTI CHE INTERVISTAVANO IL PRESIDENTE UCRAINO? E NICOLA PORRO CHE CI FACEVA IN MEZZO A TUTTI QUEI DIRETTORI? ERANO PROVE GENERALI PER IL SUO RITORNO IN RAI? – IN PRIMA SERATA L’EUROVISION STRAVINCE CON IL 34% DI SHARE E 4,9 MILIONI DI AUDIENCE (MENO DELL’ANNO SCORSO…)

Sabato televisivo piuttosto movimentato, quello di ieri, 13 maggio 2023, con la finale dell'Eurovision Song Contest 2023 in prima serata su Rai1, che ha visto la vittoria della Svezia e il nostro Marco Mengoni classificarsi al quarto posto, e - in fascia preserale - lo speciale Porta a Porta con il presidente ucraino Volodymyr Zelens'kyj, ospite di Bruno Vespa.

Allo speciale, realizzato in collaborazione con il Tg1, partecipavano la direttrice del notiziario Monica Maggioni, il direttore del TgLa7 Enrico Mentana (reduce da una lunga maratona su La7), il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis, Ferruccio de Bortoli e Nicola Porro (prove generali per il suo chiacchierato ritorno in Rai?).

Da segnalare che Monica Maggioni era l'unica donna presente al dibattito, in aperto contrasto con la visione della presidente Rai Marinella Soldi, prima firmataria e strenua fautrice del protocollo "No Women No Panel", ovvero della presenza equilibrata fra uomini e donne nei dibattiti televisivi. Come mai questa deroga? Chissà.

In ogni modo, tornando agli ascolti e al prime time, come ci si poteva aspettare, l'Eurovision ha vinto la serata con il 34.0% di share e una media di 4.906.000 spettatori, mentre il film Mamma o Papà? su Canale5 ha raccolto il 12.1% con 2.021.000 individui all'ascolto. L'anno scorso, la finale dell'Eurovision da Torino, che vide la vittoria dell'Ucraina, totalizzò tuttavia 6.590.000 spettatori e il 41.9% di share.

Quanto a ieri, vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Eurovision Song Contest (Rai1) - 4.906.000 Mamma o Papà? (Canale5) - 2.021.000 Madagascar 3 (Italia1) - 719.000 Pallavolo Femminile (Rai2) - 483.000 Esterno Notte (Rai3) - 549.000 Amici per la morte (20) - 498.000 Eden - Un pianeta da salvare (La7) - 457.000 Standoff - Punto Morto (Rai4) - 432.000 Sette Giorni (Rete4) - 391.000 4 Hotel (Tv8) - 313.000 Pallacanestro (Nove) 69.000

In access prime time, Striscia la Notizia su Canale5 ha siglato il 16.8% con 3.111.000 spettatori. Per l'approfondimento, Le Parole di Massimo Gramellini su Rai3 svetta come di consueto, totalizzando il 7.3% di share, mentre Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 si assesta al 3.6%, In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 al 4.1%, e Tg2 Post al 3.2%.

Nel preserale, lo speciale di Porta a Porta con Zelens'kyi , dal canto suo, ha totalizzato il 17.4% con 2.239.000 spettatori, battuto da Avanti un Altro! Story, replica del programma con Paolo Bonolis, che su Canale5 ha raccolto il 20.1% con 2.787.000 individui all'ascolto. Sempre per quanto riguarda la visita del presidente ucraino in Italia, lo speciale TgLa7 di Enrico Mentana ha radunato al mattino su La7 il 5.1.% con 393.000 spettatori, e al pomeriggio, il 2.9% con 349.000 individui all'ascolto.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima Serata

Rai1: Eurovision Song Contest 4.960.000 (34%), presentazione 4.368.000 (24.1%). Canale5: Mamma o papà? 2.021.000 (12.1%).

Rai2: Pallavolo Femminile Serie A1 483.000 (2.7%).

Italia1: Madagascar 3: ricercati in Europa 719.000 (4.1%).

Rai3: Esterno Notte 549.000 (3.7%).

Rete4: Sette Giorni 391.000 (2.3%).

La7: Eden – Un pianeta da salvare 457.000 (2.9%).

Tv8: 4 Hotel 313.000 (1.7%). Nove: LBA Playoff 69.000 (0.4%).

Access Prime Time

Canale5: Striscia la Notizia 3.111.000 (16.8%).

Rai2: Tg2 Post 589.000 (3.2%).

Italia1: N.C.I.S. 1.016.000 (5.5%).

Rai3: Le Parole 1.354.000 (7.3%) presentazione 1.053.000 (6%).

Rete4: Controcorrente 643.000 (3.6%) nella prima parte, 679.000 (3.6%) nella seconda.

La7: In Onda 756.000 (4.1%).

Tv8: 4 Ristoranti 498.000 (2.7%).

Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 115.000 (0.7%).

Preserale

Rai1: Speciale Porta a Porta 2.239.000 (17.4%).

Canale5: Avanti il Primo! Story 1.944.000 (17%), Avanti un Altro! Story 2.787.000 (20.1%).

Rai2: The Blacklist 304.000 (2.3%) nel primo episodio, 407.000 (2.5%) nel secondo.

Italia1: Studio Aperto Mag 454.000 (3.5%), C.S.I. 596.000 (3.8%).

Rai3: Tg Regione 2.042.000 (13.7%), Blob 919.000 (5.5%).

Rete4: Tempesta d’Amore 628.000 (3.8%).

La7: Lingo – La Prima Sfida 167.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 315.000 (2.3%).

Tv8: 4 Ristoranti 387.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Sottovoce 689.000 (18%).

Canale5: Tg5 Notte 765.000 (6.9%).

Rai2: Detectives – Casi Risolti e Irrisolti 211.000 (1.7%), Tg2 Dossier 150.000 (1.6%).

Italia1: I pinguini di Madagascar 366.000 (3%), 201.000 (2.3%).

Rai3: Tg3 Mondo 178.000 (2.3%).

Rete4: Speed 168.000 (2.2%).

La7: TgLa7 Notte 104.000 (1.1%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 390.000 (10.9%), Tg1 Ore 8.00 945.000 (19.7%), Tg1 Persone 1.046.000 (21.4%), Tg1 Dialogo 1.120.000 (21.8%), Unomattina in Famiglia 1.315.000 (24.1%) nella prima parte, 1.192.000 (23.2%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.014.000 (18.5%).

Canale5: Prima Pagina Tg5 500.000 (18.9%), Tg5 Mattina 1.067.000 (21.5%), X-Style 612.000 (11.1%), Viaggiatori – Uno sguardo sul mondo 491.000 (9.3%).

Rai2: Radio2 Social Club 121.000 (2.2%), Per Me 144.000 (2.7%), Quasar 174.000 (3.4%).

Italia1: The Goldbergs 116.000 (2.3%) nel primo episodio, 102.000 (2%) nel secondo.

Rai3: Agorà Weekend 252.000 (4.9%), Mi Manda Raitre 222.000 (4.2%), Geo 192.000 (3.9%).

Rete4: I due sergenti del generale Custer 187.000 (3.4%). La7: Omnibus 185.000 (4%), TgLa7 Speciale 393.000 (5.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Il Provinciale 992.000 (15.1%), Linea Verde Start 1.413.000 (17%), Linea Verde Life 2.338.000 (19.4%).

Canale5: Forum 1.240.000 (15.5%).

Rai2: Tg Sport 189.000 (3.3%), Pizza Doc 230.000 (3.5%), Check Up 261.000 (2.7%).

Italia1: Mom 86.000 (1.5%) nel primo episodio, 116.000 (1.8%) nel secondo, 180.000 (2.3%) nel terzo, Sport Mediaset 794.000 (5.5%).

Rai3: Tg3 Ore 12.00 592.000 (7.2%).

Rete4: Il Segreto 193.000 (1.8%), La Signora in Giallo 620.000 (4.4%).

Pomeriggio

Rai1: Sentieri – La strada giusta 1.651.000 (12.1%), Passaggio a Nord Ovest 980.000 (8.1%), A Sua Immagine 790.000 (7%) nella prima parte, 813.000 (7.4%) nella seconda, Tg1 853.000 (7.8%), Italia Sì 1.276.000 (12.7%) nella prima parte, 1.599.000 (15%) nella seconda.

Canale5: Beautiful 2.527.000 (17.9%, Terra Amara 2.678.000 (22.3%), Verissimo 2.209.000 (21%), Verissimo (Giri di Valzer) 1.987.000 (19.2%).

Rai2: Giro d’Italia 1.344.000 (10.9%), Giro in Diretta 966.000 (7.2%), Giro all’Arrivo 1.656.000 (14.6%), Processo alla Tappa 885.000 (8.9%).

Italia1: Freedom – Oltre il confine 344.000 (2.8%), Nancy Drew 281.000 (2.7%).

Rai3: Tg Regione 2.275.000 (15.8%); Tv Talk 803.000 (6.9%), presentazione 823.000 (6.4%), Extra 735.000 (6.5%), Frontiere 413.000 (3.9%).

Rete4: Lo Sportello di Forum 729.000 (5.4%), Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio 376.000 (3.2%), Colombo 370.000 (3.5%).

La7: TgLa7 Speciale 349.000 (2.9%), La7 Doc 240.000 (2.3%). Tv8: MotoGP – Sprint Race 484.000 (3.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.634.000 (24.8%)

20.00 - 4.063.000 (24.3%)

TG2

13.00 - 1.485.000 (10.9%)

20.30 - 941.000 (5.2%)

TG3

14.25 - 1.519.000 (11.2%)

19.00 - 1.492.000 (11.3%)

TG4

11.55 - 348.000 (4.3%)

18.55 - 558.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.862.000 (20.7%)

20.00 - 3.581.000 (21.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.105.000 (10.3%)

18.30 - 475.000 (4.3%)

TGLA7

13.30 - 642.000 (4.4%)

20.00 - 783.000 (4.6%)

