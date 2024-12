PIPPITEL! – LA STORIA PAGA! SU LA7 CAZZULLO SQUADERNA IL REFERENDUM "MONARCHIA O REPUBBLICA?" DEL 2 GIUGNO '46 E ACCHIAPPA IL 7.1% DI SHARE CON 1.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 SILVIA TOFFANIN CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON GLI AMICI DI MARIA DE FILIPPI: “THIS IS ME”, CON L’INCURSIONE DI PIER SILVIO, FA IL 21.8% CON OLTRE 3 MILIONI DI SPETTATORI - DISASTRO SU RAI1: “RIUNIONE DI FAMIGLIA: NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 3” INCHIODA AL 9.3% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” AL 9.9% - SU RETE4 GIORDANO AL 4.8%. SUL NOVE “LA CORRIDA” GALLEGGIA AL 5.8% - VESPA (22.6%), DE MARTINO (27.2%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.7%). DAMILANO (6.1%), DEL DEBBIO (5%), GRUBER (8.2%), AMADEUS (2.6%)

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 4 dicembre 2024, su Rai1 Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 ha interessato 1.648.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Canale5 – dalle 21:38 alle 0:51 – l’ultima puntata di This is Me conquista 3.034.000 spettatori con uno share del 21.8% (la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi). Su Rai2 l’ultimo appuntamento con la fiction Stucky intrattiene 1.466.000 spettatori pari al 7.6%. A seguire The Bad Guy segna 381.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 per la Coppa Italia Fiorentina-Empoli incolla davanti al video 1.827.000 spettatori con il 9.5% (pre e post nel complesso: 1.432.000 – 7.3%; nel dettaglio primo tempo: 1.762.000 – 8.5%, secondo tempo: 1.825.000 – 10%, rigori: 2.233.000 – 13.5%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.634.000 spettatori e il 9.9% (presentazione di 10 minuti: 1.102.000 – 5.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (4.8%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.183.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 4 Ristoranti in prima tv free ottiene 387.000 spettatori con il 2% (replica in seconda serata: 202.000 – 1.6%).

Sul Nove La Corrida raduna 849.000 spettatori e il 5.8% di share. Nel dettaglio il programma condotto da Amadeus raccoglie 996.000 spettatori (5.4%), nella prima parte, e 653.000 spettatori (6.8%) nella seconda parte Il Vincitore in onda dalle 23:22 alle 0.40. Sul 20 The Foreigner fa sintonizzare 414.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Piggy è scelto da 347.000 spettatori (1.8%). Su Iris Sleepers è seguito da 366.000 spettatori pari al 2.2%. Su La5 The rebound : Ricomincio dall’amore sigla 182.000 spettatori (1%).

Access Prime Time

Affari Tuoi salva la fascia di prime time di Rai1.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.480.000 spettatori (22.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.665.000 spettatori (27.2%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.045.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 660.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S – Unità Anticrimine raduna 926.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.220.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.549.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 998.000 spettatori e il 5% nella prima parte e 966.000 spettatori e il 4.6% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.696.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 100% Italia gioca con 464.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 403.000 spettatori con il 2%, nella prima parte, e 547.000 spettatori con il 2.6%, nella seconda parte di durata maggiore. Su RealTime la replica di Cortesie per gli Ospiti sigla 468.000 spettatori (2.3%). Su La5 Uomini e Donne raggiunge 365.000 spettatori e l’1.8%.

Preserale

Record L’Eredità (ma la Ruota non è scalfita).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.956.000 spettatori pari al 21%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.414.000 spettatori pari al 25.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.501.000 spettatori (18.9%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.709.000 spettatori (22.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (412.000 – 3.1%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 371.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 513.000 spettatori con il 2.7%, nel secondo episodio..

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 466.000 spettatori (3.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 369.000 spettatori (2.2%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.202.000 spettatori (12.3%). A seguire Blob segna 1.002.000 spettatori (5.2%) e Nuovi Eroi sigla 896.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 892.000 spettatori (4.7%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 259.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 491.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 246.000 spettatori con l’1.9%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 400.000 spettatori con il 2.1%.

Daytime Mattina

Storie Italiane vince col 20.9%.

Su Rai1 Tg1Mattina dà il buongiorno a 463.000 spettatori con il 12.2%. A seguire il TG1 delle 8 ha informato 944.000 spettatori (18.9%), Unomattina intrattiene 917.000 spettatori con il 19.3% e Storie Italiane arriva a 869.000 spettatori con il 20.9% nella prima parte. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 622.000 spettatori con il 19.7% e TG5 Mattina delle 8 1.118.000 spettatori con il 22.3%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 787.000 spettatori con il 16.6% nella prima parte e 705.000 spettatori con il 16.9% nella seconda parte (I Saluti a 550.000 e il 13.6%). Su Rai2 Binario 2 segna 96.000 spettatori (2.1%). Videobox ha interessato 68.000 spettatori (1.3%). Radio2 Social Club raggiunge 240.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale sigla 147.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 151.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio.

A seguire C.S.I. Miami totalizza 145.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia ha raccolto 402.000 spettatori (11%), TGR Buongiorno Regione 653.000 (13.8%). Dopo la presentazione (304.000 – 6.1%), Agorà intrattiene 251.000 spettatori (5.1%). ReStart totalizza 201.000 spettatori (4.7%). Dopo una presentazione (193.000 – 4.7%), Elisir ha ottenuto 214.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Love is in the air ha raggiunto 83.000 spettatori (2.4%), Terra Amara 296.000 (6.1%), Tempesta d’Amore 162.000 (3.9%). Su La7 Omnibus raduna 153.000 spettatori (3.9%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (261.000 – 5.5%), 232.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 218.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

I Fatti Vostri torna a superare il 10% nella seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 906.000 spettatori (18.7%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.604.000 spettatori (17.1%). Su Canale5 Forum totalizza 1.311.000 spettatori con il 19.2%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (272.000 – 6.2%), I Fatti Vostri raduna 519.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 951.000 spettatori (10.3%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. Miami registra 197.000 spettatori (3.2%). Grande Fratello segna 559.000 spettatori (4.9%). Sport Mediaset coinvolge 622.000 (5.3%) e 370.000 spettatori (3.1%) nella parte Extra di pochi minuti.

Su Rai3 Mixer – La storia siamo noi sigla 201.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 669.000 spettatori (8.9%). A seguire Quante Storie conquista 561.000 spettatori (5.1%), mentre Passato e Presente è seguito da 452.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 167.000 spettatori pari al 3.5% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 596.000 spettatori pari al 5.5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 307.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 420.000 spettatori con il 4.3% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti segna 255.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 82.000 spettatori (1.2%) nel primo episodio e 143.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Uomini e Donne al 25.2%.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.391.000 – 20.3%), La Volta Buona colleziona 1.397.000 spettatori con il 12.5% nella prima parte e 1.531.000 spettatori con il 16.5% dalle 15:22 alle 16:01. Il Paradiso delle Signore conquista 1.722.000 spettatori con il 19.3%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.438.000 – 16%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.895.000 spettatori con il 20.4% nella presentazione e 2.414.000 spettatori con il 21.9%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.284.000 spettatori pari al 19.3%, Endless Love sigla 2.340.000 spettatori pari al 20.4%. Uomini e Donne raccoglie 2.526.000 spettatori con il 25.2% (Finale: 1.804.000 – 20%). La striscia di Amici segna 1.517.000 spettatori (17%), quella di Grande Fratello 1.364.000 (15.4%). Dalle 16:52 alle 17:05 My Home My Destiny raduna 1.350.000 spettatori pari al 15%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.238.000 spettatori pari al 13.1% nella prima parte e 1.414.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.462.000 e l’11.9%). Su Rai2 Ore 14 totalizza 1.009.000 spettatori con il 9.1% e BellaMa’ intrattiene 701.000 spettatori con il 7.8%. L’appuntamento con La Porta Magica è seguito da 312.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 457.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 418.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio e 406.000 spettatori (3.9%) nel terzo episodio. A seguire NCIS Los Angeles arriva a 352.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 457.000 spettatori (5.1%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 377.000 spettatori (3.6%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 1.943.000 spettatori (16.5%), mentre Rai Parlamento Question Time coinvolge 288.000 spettatori (3%). Aspettando Geo raccoglie 794.000 spettatori (8.8%), Geo 1.398.000 (12.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 757.000 spettatori con il 6.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 486.000 spettatori con il 5.4%. Nostra Signora di Fatima segna 371.000 spettatori e il 3.5%. Su La7, dopo la presentazione (484.000 – 4.3%), Tagadà è visto da 408.000 spettatori pari al 4.3% e 286.000 spettatori pari al 3.1% nella parte chiamata #Focus, mentre La Torre di Babele Doc arriva a 228.000 spettatori pari al 2.1%.

Su Tv8 Ricomincio dal Natale raccoglie 272.000 spettatori (2.4%). A seguire Un Natale a Colori segna 344.000 spettatori (3.8%), Un Ammiratore Segreto 375.000 (3.3%). Sul Nove Storie Criminali è la scelta di 110.000 spettatori (1.2%), nel primo episodio, e 133.000 (1.4%), nel secondo episodio. Su Rai4 nel tardo pomeriggio Castle segna 342.000 spettatori (3.1%), nel primo episodio, e 489.000 spettatori (3.7%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

Porta a Porta, col traino basso, si ferma al 6.3%.

Su Rai1 Porta a Porta totalizza 470.000 spettatori con il 6.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 535.000 spettatori (16%). Su Rai2 Storie di donne al bivio raccoglie 200.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 Coppa Italia Live segna 621.000 spettatori con il 5%. A seguire Libera Uscita segna 216.000 spettatori e il 4.4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 484.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Inganno Mortale è la scelta di 215.000 spettatori (6.9%). Su La7 Doc – Il Louvre Un Museo Faraonico è visto da 242.000 spettatori (3.8%). Sul Nove la replica de Il Contadino Cerca Moglie segna 145.000 spettatori pari al 4% nella parte rilevata fino all’1:59.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.939.000 (24.8%) – h.13:30 4.565.000 (23.5%) – h.20

TG2 1.561.000 (13.7%) – h.13 892.000 (4.4%) – h.20:30

TG3 1.151.000 (10.2%) – h.14:25 1.880.000 (12.1%) – h.19

TG5 2.589.000 (22.5%) – h.13 3.837.000 (19.6%) – h.20

STUDIO APERTO 833.000 (8.8%) – h.12:25 538.000 (4.2%) – h.18:30

TG4 327.000 (4.6%) – h.11:55 711.000 (4.6%) – h.19

TGLA7 704.000 (5.9%) – h.13:30 1.560.000 (8%) – h.20

