LA STROMBAZZATISSIMA INTERVISTA DI LORENA BIANCHETTI A PAPA FRANCESCO VIENE BATTUTA DALLA SOAP "UNA VITA" E SI FERMA AL 15.4%, IN LINEA CON I CONSUETI DATI DEL DAY TIME DI RAI1 – IN PRIMA SERATA LA VIA CRUCIS SUL PRIMO CANALE FA IL 20.4%. MALE "BIG SHOW" CON ENRICO PAPI CHE INCHIODA AL 12.1% - SU RETE4 "QUARTO GRADO" AL 7.6%. SU LA7 "PROPAGANDA LIVE – DIARIO DI GUERRA" CROLLA AL 3.2% - "STRISCIA" (15.1%), PALOMBA (5.2%), GRUBER (6%)

Nella serata di ieri, venerdì 15 aprile 2022, su Rai1 il Rito della Via Crucis dalle 20:59 alle 22:34 ha conquistato 4.307.000 spettatori pari al 20.4% di share, mentre Speciale Porta a Porta – La Via Crucis dell’Ucraina dalle 20:36 alle 23:15 registra un netto di 2.451.000 spettatori pari al 13%. Su Canale5 Big Show dalle 21:46 alle 00:57 ha incollato davanti al video 1.783.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Noah arriva a 772.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Rocky ha raccolto 717.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Luigi Proietti detto Gigi è seguito da 1.030.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.176.000 spettatori (7.6%).

Su La7 Propaganda Live – Diario di Guerra registra 492.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 Quattro Matrimoni segna 327.000 spettatori (1.8%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 578.000 spettatori (2.9%). Su Rai4 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine arriva a 350.000 spettatori (1.8%). Su Iris Debito di sangue sigla 484.000 spettatori con il 2.4%. Su RaiPremium Nero a Metà 3 è seguito da 218.000 spettatori (1.1%). Su La5 Ultima Fermata è la scelta di 154.000 spettatori (1%).

Access Prime Time

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.153.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 832.000 spettatori (4%). Su Italia1 N.C.I.S. conquista 1.160.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.170.000 spettatori pari al 5.9% (presentazione a 654.000 e il 3.4%) e Un Posto al Sole da 1.471.000 spettatori pari al 7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 918.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 1.081.000 spettatori (5.2%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.246.000 spettatori (6%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 382.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 270.000 spettatori (1.3%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.350.000 spettatori pari al 19%, mentre L’Eredità è visto da 3.600.000 spettatori pari al 23.1%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.955.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.717.000 spettatori (17.8%). Su Rai2 Blue Bloods raccoglie 501.000 spettatori (3.5%) e The Good Doctor 551.000 spettatori (3%). Su Italia1 C.S.I. Miami è visto da 452.000 spettatori (2.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.876.000 spettatori pari all’11.2%, mentre Blob segna 765.000 spettatori pari al 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 754.000 spettatori (4%). Su La7 TgLa7 Speciale – Guerra in Ucraina dalle 17 alle 19:51 ha totalizzato 468.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 MasterChef ha conquistato 207.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 202.000 spettatori (1.2%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria interessa 782.000 spettatori (15.6%) e il Tg1 delle 8 1.057.000 spettatori (18.8%), mentre Unomattina è visto da 812.000 spettatori (15.6%). A seguire la prima parte di Storie Italiane è seguita da 662.000 spettatori (13%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 545.000 spettatori con il 17.2% e Tg5 Mattina 1.170.000 spettatori con il 20.8%, mentre Mattino Cinque News ha raccolto 926.000 spettatori con il 17.5% nella prima parte e 917.000 spettatori con il 18% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %).

Su Rai2 Radio2 Social Club è visto da 190.000 spettatori (3.6%), mentre Tg2 Italia arriva a 199.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 130.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 128.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. è scelto da 173.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 394.000 spettatori e l’11%, mentre TgR – Buongiorno Regione 623.000 spettatori e il 12.7%. A seguire Agorà convince 318.000 spettatori pari al 5.9% e Agorà Extra 253.000 spettatori pari al 5%. Su Rete4 Hazzard ha raccolto 125.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 229.000 spettatori (4.6%) e Coffee Break di 169.000 spettatori (3.3%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 679.000 spettatori (11.4%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.596.000 spettatori (15%). Su Canale5 Forum totalizza 1.375.000 spettatori con il 17.5%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 293.000 spettatori (5.4%), I Fatti Vostri segna 564.000 spettatori (8.9%) nella prima parte e 835.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. è seguito da 253.000 spettatori (3.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short arriva a 595.000 spettatori (4.7%) e Sport Mediaset a 741.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Elisir interessa 217.000 spettatori pari al 3.7% (presentazione a 167.000 e il 3.3%), il Tg3 delle 12 informa 655.000 spettatori (7.8%), Quante Storie conquista 635.000 spettatori (5.1%) e Passato e Presente arriva a 435.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha incollato 117.000 spettatori (2%) e, dopo il tg, Il Segreto 173.000 spettatori (1.6%) e La Signora in Giallo 623.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 258.000 spettatori con il 4.2% nella prima parte e 431.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 151.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 La Speranza sotto Assedio, con l’intervista di Lorena Bianchetti a Papa Francesco, dalle 14 alle 14:49 ha intrattenuto 2.010.000 spettatori (15.4%), mentre Oggi è un altro Giorno ha fatto compagnia a 1.575.000 spettatori (14.2%) e Il Paradiso delle Signore ha raccolto 1.834.000 spettatori (18.8%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg (Tg1 a 1.083.000 e il 12.3%, Tg1 Economia a 1.142.000 e il 13%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.248.000 spettatori con il 13.8% nella presentazione dalle 17:09 alle 17:25 e 1.534.000 spettatori con il 15.4% dalle 17:25 alle 18:42.

Su Canale5 Beautiful conquista 2.334.000 spettatori (16.9%) e Una Vita 2.224.000 spettatori (17.1%), mentre Uomini e Donne sigla 2.426.000 spettatori pari al 21.7% (Finale a 2.083.000 e il 21%), Amici 1.783.000 spettatori (18.5%), L’Isola dei Famosi 1.762.000 spettatori (19.5%) e Brave and Beautiful 1.481.000 spettatori (16.6%). A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.295.000 spettatori pari al 14.3% nella presentazione dalle 17:24 alle 17:32 e 1.459.000 spettatori pari al 14.7% dalle 17:35 alle 18:27 (I Saluti di 10 minuti a 1.287.000 e l’11.8%). Su Rai2 Ore 14 conquista 492.000 spettatori con il 3.9%, Detto Fatto incolla 345.000 spettatori con il 3.5% e Castle interessa 291.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 680.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 685.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio e 556.000 spettatori (4.6%) nel terzo episodio.

A seguire Big Bang Theory ha conquistato 406.000 spettatori (3.8%), The Goldbergs 238.000 spettatori (2.5%), Modern Family 242.000 spettatori (2.7%) e Due uomini e mezzo 227.000 spettatori (2.3%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.945.000 spettatori (14.3%); Aspettando… Geo arriva a 378.000 spettatori (4.1%) e Geo a 706.000 spettatori (7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 746.000 spettatori con il 6%, mentre Tg4 – Diario di Guerra arriva a 398.000 spettatori con il 4%. Su La7 Tagadà è visto da 348.000 spettatori pari al 3.3% (presentazione a 420.000 e il 3.3%, #Focus a 313.000 e il 3.5%).

Seconda Serata

Su Rai1 Viaggio nella Chiesa di Francesco è seguito da 1.170.000 spettatori con l’8.3%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 408.000 spettatori pari al 9.4%. Su Rai2 O Anche No segna 235.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Never Back Down – Mai arrendersi è visto da 406.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Illuminate interessa 710.000 spettatori con il 5%. Su Rete4 Lyncoln – Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa è la scelta di 272.000 spettatori (5.7%). Su La7 TgLa7 informa 140.000 spettatori (2.5%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.371.000 (24.3%)

Ore 20.00 4.305.000 (23%)

TG2

Ore 13.00 1.587.000 (12.1%)

Ore 20.30 1.121.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.161.000 (9.1%)

Ore 19.00 1.404.000 (9.9%)

TG5

Ore 13.00 2.730.000 (20.6%)

Ore 20.00 3.543.000 (18.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 902.000 (8.5%)

Ore 18.30 399.000 (3.6%)

TG4

Ore 11.55 228.000 (2.9%)

Ore 18.55 529.000 (3.6%)

TGLA7

Ore 13.30 632.000 (4.6%)

Ore 20.00 1.072.000 (5.6%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel del 15 aprile 2022, Venerdì Santo, vedono su Rai1 due eventi di rilievo a sfondo religioso. In fascia pomeridiana l'intervista di Lorena Bianchetti a Papa Francesco, e in prima serata il rito della Via Crucis officiato dal Santo Padre, preceduto e seguito da uno Speciale Porta a Porta condotto da Bruno Vespa in trasferta nientemeno che nella Cattedrale di Leopoli. A dar retta a Gianluca Roselli del Fatto Quotidiano, Vespa si era messo in testa di emulare Massimo Giletti e spostare baracca e burattini a Odessa, pronto finanche a utilizzare un jet privato - ovviamente, a spese della Rai e quindi dei contribuenti - per raggiungere la città ucraina affacciata sul Mar Nero.

Per timore di affacciarsi invece su nuove polemiche riguardo ai possibili costi esorbitanti dell'operazione, l'Ad Carlo Fuortes - che dovrebbe essere stato chiamato a Viale Mazzini per risparmiare e risanare l'azienda e per evitare spese accessorie - ha ridimensionato i progetti di Vespa, che ha dovuto ripiegare sulla più sicura e meno costosa missione a Leopoli.

Se il rito della Via Crucis officiato dal Santo Padre ha richiamato 4.307.000 spettatori con il 20.4% di share, la trasferta di Vespa non ha invece raccolto eclatanti riscontri. Al netto, lo Speciale Porta a Porta ha infatti totalizzato il 13.0% con 2.451.000 spettatori dalle 20.36 alle 23.15, e l'8.3% con 1.170.000 dalle 23.15 alle 23.42. Forse, visti i risultati, è stata dunque lungimirante - per una volta - la scelta di Fuortes di risparmiare jet privati e altre amenità.

Quanto all'annunciatissima intervista esclusiva di Lorena Bianchetti a Papa Francesco in fascia pomeridiana su Rai1, i numeri si sono - per paradosso - rivelati esattamente in linea con quelli consueti del Day Time della Prima Rete: ovvero il 15.4% di share con 2.010.000 individui all'ascolto, battuti da quelli della soap Una Vita su Canale5, che ha totalizzato il 17.1% con 2.224.000, mentre a seguire la "Papessa" Maria De Filippi ha raggiunto il 21.7% con 2.426.000 spettatori. Chissà cosa ne penserà la Santa Sede.

