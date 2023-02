PIPPITEL! – LA STROMBAZZATISSIMA OSPITATA DI GENTILONI NON GIOVA A LILLI GRUBER: “OTTO E MEZZO” SI FERMA AL 6,2% - “THE VOICE SENIOR” VINCE CON IL 21,2%, MA LA FICTION “BUONGIORNO MAMMA” CON RAOUL BOVA E MARIA CHIARA GIANNETTA ROSICCHIA QUALCHE PUNTO DI SHARE – IL DOCUMENTARIO SU TROISI (RAI3) BATTE ZORO – AMADEUS (22,8%) CONTRO “STRISCIA LA NOTIZIA” (18,5%) – PALOMBELLI (4,9-4,3%)

Marco Zonetti per Dagospia

lilli gruber paolo gentiloni otto e mezzo

Venerdì sera televisivo movimentato quello di ieri, venerdì 17 febbraio 2023, che ha visto in prime time lo scontro inedito fra The Voice Senior condotto da Antonella Clerici su Rai1 e la fiction Buongiorno Mamma 2 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta su Canale5. E Bova e Giannetta amatissimi dal pubblico, con il loro 19.8% hanno tolto qualche punto di share a Clerici, calata al 21.2% ma comunque vincitrice della serata.

Su Rai3 il documentario che omaggiava il compleanno di Massimo Troisi ha battuto Propaganda Live su La7 (piuttosto sottotono), mentre in access prime time Amadeus ha totalizzato il 22.8% contro Striscia e il suo 18.5%. L'approfondimento ha visto svettare - sempre grazie all'anti-traino di Un posto al sole - Marco Damilano con il Cavallo e la torre su Rai3 (7.5%), mentre Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 non ha giovato della pubblicizzatissima ospitata del commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni e si è fermata al 6.2%, battendo comunque Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 (4.9% e 4.3%) e Tg2 Post fermo al 3.7%.

the voice senior

A mezzogiorno bene I fatti vostri (10.3% - 10.6%), mentre al pomeriggio Maria De Filippi con Uomini e donne (26.3%) distacca nuovamente di oltre dieci punti Oggi è un altro giorno di Serena Bortone su Rai1 (15.3%). Sempre su Rai1, la Vita in Diretta con Alberto Matano si assesta nuovamente su un ottimo 22%. Ma vediamo i dati di ascolto di tutti i programmi della giornata

Prima serata

zoro propaganda live 1

Rai1: The Voice Senior 3.602.000 spettatori (21.2%). Canale5: Buongiorno, Mamma! 2 3.410.000 spettatori (19.8%). Rai:2 N.C.I.S. 810.000 spettatori (3.9%), N.C.I.S. Hawai’i 561.000 spettatori (3%). Italia1: John Wick 1.229.000 spettatori (6.5%). Rai3: Buon compleanno Massimo 1.038.000 spettatori (5.4%). Rete4 Quarto Grado 986.000 spettatori (6.5%). La7 Propaganda Live 778.000 spettatori (5.4%). Tv8: Cucine da Incubo 354.000 spettatori (2%). Nove I Migliori Fratelli di Crozza 512.000 spettatori (2.6%).

Access Prime Time

amadeus i soliti ignoti

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.764.000 spettatori (22.8%). Canale5: Striscia la Notizia 3.879.000 spettatori (18.5%). Rai2: Tg2 Post 772.000 spettatori (3.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.304.000 spettatori (6.3%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.549.000 spettatori (7.5%), Un Posto al Sole 1.729.000 spettatori (8.2%). Rete4: Stasera Italia 1.002.000 spettatori (4.9%) nella prima parte, 908.000 (4.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.310.000 spettatori (6.2%). Tv8: 100% Italia 476.000 spettatori (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 591.000 spettatori (2.8%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.480.000 spettatori (24%), L’Eredità 4.679.000 spettatori (26.8%). Canale5: Avanti il Primo 2.319.000 spettatori (17.2%), Avanti un Altro 3.619.000 spettatori (21.5%). Rai2: Hawaii Five-0 521.000 spettatori (3.2%), The Rookie 676.000 spettatori (3.5%). Italia1: C.S.I. 639.000 spettatori (3.4%). Rai3: Tg Regione 2.519.000 spettatori (13.8%), Blob 1.021.000 spettatori (5.2%), Caro Marziano 1.164.000 spettatori (5.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 785.000 spettatori (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 170.000 spettatori (1.2%), Lingo – Parole in Gioco 258.000 spettatori (1.5%). Tv8: Home Restaurant 256.000 spettatori (1.4%). Nove :Cash or Trash – Chi Offre di Più? 469.000 spettatori (2.6%).

raoul bova maria chiara giannetta buongiorno mamma 2

Seconda serata

Rai1: Tv7 634.000 spettatori (11%). Canale5: Tg5 Notte 800.000 spettatori (10.1%). Rai2: ATuttoCalcio 295.000 spettatori (2.1%). Italia1: Point Break – Punto di rottura 406.000 spettatori (5.3%). Rai3: Ossi di Seppia 413.000 spettatori (2.8%) nel primo episodio, 284.000 (2.2%) nel secondo. Rete4: All Rise 239.000 spettatori (5.6%). La7: TgLa7 Notte 178.000 spettatori (4.2%). Tv8: 4 Hotel 231.000 spettatori (3.5%). Nove: Accordi & Disaccordi 339.000 spettatori (2.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 292.000 spettatori (11.1%), Tg1 delle 7 380.000 spettatori (9.6%), TgUnomattina 595.000 spettatori (12%), Tg1 delle 8 938.000 (18.3%), Unomattina 790.000 spettatori (17.9%), Storie Italiane (prima parte) 802.000 spettatori (18.5%). Canale5: Tg5 Prima Pagina informa 587.000 spettatori (18.2%), Tg5 Mattina 1.111.000 spettatori (21.8%), Mattino Cinque News 1.017.000 spettatori (22.1%) nella prima parte, 924.000 (21.6%) nella seconda. Rai2 Viva Rai2 777.000 spettatori (16%), …E Viva il Videobox 203.000 spettatori (4%), Tg2 delle 8:30 215.000 spettatori (4.4%), Radio2 Social Club 296.000 spettatori (6.5%), Mondiali di Sci 331.000 spettatori (7.6%). Italia1: Chicago Fire 204.000 spettatori (3.56%). Rai3: Buongiorno Italia 490.000 spettatori e il 12.6%, TgR Buongiorno Regione 585.000 spettatori e l’11.6%. Agorà 324.000 spettatori (6.9%), presentazione 359.000 (7%), Extra 227.000 (5.3%), Elisir (presentazione) 218.000 spettatori (4.8%). Rete4: Miami Vice 74.000 spettatori (1.6%), Hazzard 89.000 spettatori (2.1%). La7: Omnibus 169.000 spettatori (3.6%), Coffee Break 175.000 (4.0%).

the voice senior

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 933.000 spettatori (17.3%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.682.000 spettatori (17.4%). Canale5: Forum totalizza 1.429.000 spettatori (19.7%). Rai2: Tg Sport: 398.000 spettatori (7.7%), I Fatti Vostri 604.000 spettatori (10.3%) nella prima parte, 967.000 spettatori (10.6%) nella seconda. Italia1: Chicago Pd 204.000 spettatori (3.6%), Grande Fratello Vip 589.000 spettatori (5.2%), Sport Mediaset 660.000 spettatori (5.1%). Rai3: Elisir 335.000 spettatori (6.1%), Tg3 delle 12 851.000 spettatori (10.8%), Quante Storie 661.000 spettatori (5.9%), Passato e Presente 558.000 spettatori (4.4%). Rete4: Monk 104.000 spettatori (1.9%), Il Segreto 166.000 spettatori (1.7%), La Signora in Giallo 600.000 spettatori (4.8%). La7: L’Aria che Tira 282.000 spettatori (5%) nella prima parte, 381.000 (3.8%) nel segmento intitolato Oggi.

Pomeriggio

paolo gentiloni otto e mezzo

Rai1: Tg1 Economia 2.509.000 spettatori (19.8%), Oggi è un Altro Giorno 1.644.000 spettatori (15.3%), presentazione 1.894.000 (15.1%), Il Paradiso delle Signore 1.767.000 spettatori (20.1%), Tg1 1.525.000 spettatori (17.7%), La Vita in Diretta 2.410.000 spettatori (22%), presentazione 1.844.000 (20.1%). Canale5: Beautiful 2.530.000 spettatori (19.3%), Terra Amara 2.727.000 (22.1%), Uomini e Donne 2.809.000 spettatori (26.3%), Finale 2.096.000 (22.8%), Amici 1.727.000 (19.6%), Grande Fratello Vip 1.485.000 (17.1%), Un Altro Domani 1.257.000 spettatori (14%), Pomeriggio Cinque 1.332.000 spettatori (13.9%) nella presentazione, 1.662.000 (15.1%), 1.540.000 spettatori (12.4%) ne I Saluti. Rai2: Mondiali di Sci 919.000 spettatori (7.2%), Ore 14 590.000 spettatori (5.2%), BellaMa’ 585.000 spettatori (6.4%), Nei tuoi Panni 440.000 spettatori (4.6%). Italia1: I Simpson 606.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio, 592.000 (5.1%) nel secondo, 506.000 spettatori (4.6%) nel terzo. N.C.I.S. Los Angeles 437.000 spettatori (4.6%) nel primo, 410.000 spettatori (4.7%) nel secondo, The Mentalist 330.000 spettatori (3.2%). Rai3: Tg Regione 1.952.000 spettatori (15.3%), Aspettando… Geo 590.000 spettatori (6.6%), Geo 1.209.000 spettatori (10.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 600.000 spettatori (5.1%), Tg4 – Diario del Giorno 312.000 spettatori (3.4%), In nome di Dio – Il texano 323.000 spettatori (3.1%). La7: Tagadà 372.000 spettatori (3.7%), presentazione 335.000 (2.8%), #Focus 274.000 (3.2%), C’era una volta… Il mondo e la storia 165.000 (1.6%).

antonella clerici the voice senior

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.377.000 (26%)

20.00: 5.098.000 (25.8%)

TG2

13.00: 1.790.000 (15.1%)

20.30: 1.030.000 (5%)

TG3

14.25:1.408.000 (11.7%)

19.00: 1.986.000 (12.4%)

TG4

11.55: 267.000 (3.5%)

18.55: 641.000 (3.9%)

TG5

13.00: 2.884.000 (24.1%)

20.00: 4.454.000 (22.3%)

pallo gentiloni a otto e mezzo

STUDIO APERTO

12.25: 1.031.000 (10.6%)

18.30: 541.000 (4.2%)

TGLA7

13.30: 486.000 (3.7%)

20.00: 1.076.000 (5.4%)

