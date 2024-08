PIPPITEL! – PER I TELEMORENTI DAVANTI ALLO SCHERMO C’È BEN POCO: SU RAI1 “I MISTERI DELLA MAREA” RACIMOLA IL 12.8%. LA REPLICA DI “CIAO DARWIN” DURA DI PIÙ E RAGGIUNGE IL 14.6%. SU RAI3 “NEWSROOM” INCHIODA AL 2.2% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 6.2% - “TECHETECHETÈ” (17.5%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.9%). BARRA-POLETTI (4.9%), APRILE-TELESE (7.3%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

i misteri della marea 3

Nella serata di ieri, mercoledì 14 agosto 2024, su Rai1 I misteri della marea ha interessato 1.479.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.409.000 spettatori con uno share del 14.6% (Highlights a 696.000 e il 15.9%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 604.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 836.000 spettatori (7%). Su Rai3 NewsRoom segna 257.000 spettatori e il 2.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 601.000 spettatori (6.2%).

ciao darwin 5

Su La7 Hitler vs Churchill – L’Aquila e il Leone raggiunge 524.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 F*ga! Dipendenze croniche di massa ottiene 131.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 193.000 spettatori (2%). Sul 20 Asher fa sintonizzare 265.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Don’t Look at the Demon è scelto da 294.000 spettatori (2.5%). Su Iris Blue Jasmine è seguito da 252.000 spettatori pari al 2.3%. Su RaiPremium Candice Renoir sigla 192.000 spettatori (1.6%). Su SkySport la Supercoppa Europea – Real Madrid-Atalanta è la scelta di 1.003.000 spettatori con il 7%.

Access Prime Time

Bene Techetechetè.

i misteri della marea 1

Su Rai1 Techetechetè arriva a 2.325.000 spettatori (17.5%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.843.000 spettatori pari al 13.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 967.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Caro Marziano è visto da 670.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole appassiona 630.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 586.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 664.000 spettatori e il 4.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 969.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 432.000 spettatori pari al 3.3%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 386.000 spettatori (2.9%). Su RealTime Casa a Prima Vista raggiunge 362.000 spettatori e il 2.7%.

Preserale

Le repliche di The Wall resistono.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.837.000 spettatori pari al 20.3%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.433.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti ha intrattenuto 1.383.000 spettatori (16.3%), mentre The Wall ha convinto 1.809.000 spettatori (17.5%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (332.000 – 4%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 329.000 spettatori con il 3.3% e S.W.A.T. conquista 397.000 spettatori con il 3.4%.

andreea sasu paolo bonolis ciao darwin

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 309.000 spettatori (3.2%) e FBI: Most Wanted raccoglie 361.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.832.000 spettatori (16.6%). A seguire Blob segna 623.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Terra Amara interessa 438.000 spettatori (3.7%). Su La7 Padre Brown raduna 88.000 spettatori pari allo 0.9%. Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 202.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 338.000 spettatori con il 2.9%.

Daytime Mattina

In salita Unomattina Estate.

i misteri della marea 4

Su Rai1 Tg1Mattina Estate interessa 544.000 spettatori con il 17.9% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 394.000 e il 16.7% e il TG1 delle 8 a 881.000 e il 22%). A seguire Unomattina Estate intrattiene 747.000 spettatori con il 18.4%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 447.000 spettatori con il 20.6% e TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 998.000 spettatori con il 24.8%. A seguire Morning News raccoglie 691.000 spettatori con il 17.6% nella prima parte e 686.000 spettatori con il 17.3% nella seconda parte.

PAOLO BONOLIS CIAO DARWIN

Su Rai2 La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Cile dà il buongiorno a 55.000 spettatori (1.6%) e il TG2 Mattina raggiunge 135.000 spettatori (3.3%), mentre Che Todd ci Aiuti è visto da 100.000 spettatori (2.5%) nel primo episodio e 107.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio. A seguire TG2 Dossier arriva a 119.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (101.000 – 2.5%), Law & Order – Unità Speciale sigla 89.000 spettatori (2.3%) nel primo episodio e 113.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio. A seguire C.S.I. New York totalizza 143.000 spettatori (3.4%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo una presentazione (107.000 – 2.7%), Agorà Estate intrattiene 166.000 spettatori (4.1%) e 144.000 spettatori (3.7%) nella parte Extra, mentre il meglio di Elisir totalizza 144.000 spettatori (3.6%).

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha raccolto 68.000 spettatori (1.7%) e Love is in the Air è visto da 75.000 spettatori (1.9%), mentre Everywhere I Go – Coincidenze d’Amore è seguito da 89.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus News conquista 98.000 spettatori (3.6%) e, dopo il TGLa7 (205.000 – 6.2%), In Onda interessa 139.000 spettatori (3.5%) e Miss Marple è visto da 75.000 spettatori (1.9%). A seguire Padre Brown totalizza 73.000 spettatori (1.7%).

i misteri della marea 2

Daytime Mezzogiorno

Sempre bene Sport Mediaset.

Su Rai1 Le Cartoline di Camper in Viaggio raccoglie 814.000 spettatori (15.3%), mentre Camper in replica arriva a 1.412.000 spettatori (15.7%). Su Canale5 il meglio di Forum totalizza 1.060.000 spettatori con il 16.1%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (146.000 – 3.2%), La nave dei sogni – Colombia raduna 311.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 269.000 spettatori (4.5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 849.000 spettatori (7.6%) e 576.000 spettatori (5.1%) nella parte Extra di pochi minuti.

newsroom di monica maggioni

Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 230.000 spettatori (4.6%) e il TG3 delle 12 informa 568.000 spettatori (8.6%). A seguire Quante Storie conquista 453.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 431.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, mentre Passato e Presente è seguito da 418.000 spettatori (3.7%). Su Rete4, dopo il TG, Detective in Corsia raduna 250.000 spettatori pari al 2.5% nel primo episodio e 453.000 spettatori pari al 4% nel secondo episodio. Su La7 Il Palio – Documentario interessa 96.000 spettatori con l’1.2%. Su Tv8 4 Hotel arriva a 154.000 spettatori (2.3%) e 4 Ristoranti 285.000 spettatori (2.7%). Sul Nove, dopo Alta Infedeltà (132.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 137.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 269.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

TGR oltre i 2 milioni, Pomeriggio Cinque News si avvicina a Estate in Diretta.

i misteri della marea 5

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.107.000 – 19.1%), Rinascere colleziona 875.000 spettatori con il 9.6%, mentre Estate in Diretta Start conquista 999.000 spettatori con il 13.1%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.113.000 – 14.5%), Estate in Diretta realizza un ascolto di 1.274.000 spettatori con il 16.8% nella presentazione e 1.393.000 spettatori con il 17.8%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 1.869.000 spettatori pari al 17%, The Family raduna 1.625.000 spettatori pari al 16.5% e La Promessa segna 1.409.000 spettatori pari al 17.5%.

A seguire Pomeriggio Cinque News intrattiene 1.214.000 spettatori pari al 16% nella prima parte e 1.115.000 spettatori pari al 14.4% nella seconda parte (I Saluti a 992.000 e il 12.4%). Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 totalizza 374.000 spettatori pari al 3.7% nel primo episodio e 368.000 spettatori pari al 4.1% nel secondo episodio, mentre Squadra Speciale Colonia raduna 291.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire Hotel Portofino è scelto da 189.000 spettatori pari al 2.5% nel primo episodio e 141.000 spettatori pari all’1.8% nel secondo episodio.

i misteri della marea 7

Su Italia1 I Simpson ha raccolto 515.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio, 609.000 spettatori (6%) nel secondo episodio e 498.000 spettatori (5.3%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 419.000 spettatori (4.8%). A seguire Magnum P.I. raduna 380.000 spettatori (4.8%) nel primo episodio e 360.000 spettatori (4.7%) nel secondo episodio, mentre The Mentalist arriva a 358.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.003.000 spettatori (18.6%), mentre Il Provinciale coinvolge 553.000 spettatori (6.5%), Di Là dal Fiume e tra gli Alberi sigla 487.000 spettatori (6.3%) e Overland interessa 645.000 spettatori (8.5%).

A seguire Geo Magazine conquista 817.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 il meglio di Lo Sportello di Forum ha convinto 591.000 spettatori con il 6.1%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 328.000 spettatori con il 4%. A seguire In viaggio con papà sigla 246.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare è visto da 235.000 spettatori pari al 2.7% (Missione Pianeta a 190.000 e il 2.5%), mentre Virna Lisi – La Donna che Rinunciò a Hollywood arriva a 124.000 spettatori pari all’1.6%.

PAOLO BONOLIS - LUCA LAURENTI - CIAO DARWIN

Su Tv8 Il ritorno di Amy segna 243.000 spettatori (2.6%), Una dolce proposta 173.000 spettatori (2.2%) e Sulle orme dell’amore 141.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cronache Criminali interessa 206.000 spettatori (2%) nel primo episodio e 175.000 spettatori (2.1%) nel secondo episodio, mentre Ombre e Misteri raduna 140.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 132.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio. A seguire Little Big Italy è scelto da 196.000 spettatori (2.2%).

Seconda Serata

Law & Order tiene alla larga Professor T.

i misteri della marea 6

Su Rai1 I 10 + 2 Comandamenti è scelto da 435.000 spettatori con il 6.3%. Su Canale5 TG5 Notte è visto da 513.000 spettatori (14.9%). Su Rai2 Professor T raccoglie 267.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Law & Order – Unità Speciale segna 471.000 spettatori con il 6% nel primo episodio e 356.000 spettatori con il 6.8% nel secondo episodio. Su Rai3 Viareggio 1969 interessa 243.000 spettatori (4.1%). Su Rete4 Whiskey Cavalier è la scelta di 122.000 spettatori (3.3%). Su La7 Churchill – Gigante del XX Secolo è visto da 341.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of sigla 94.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cambio Moglie intrattiene 88.000 spettatori pari al 2.5%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.442.000 (21.7%) – h.13:30 2.774.000 (22.7%) – h.20

TG2 1.339.000 (12.4%) – h.13 769.000 (5.9%) – h.20:30

TG3 1.307.000 (13.2%) – h.14:25 1.381.000 (14%) – h.19

TG5 2.425.000 (22.2%) – h.13 2.373.000 (19.2%) – h.20

STUDIO APERTO 1.204.000 (13.3%) – h.12:25 460.000 (5.6%) – h.18:25

TG4 310.000 (4.7%) – h.11:55 429.000 (4.3%) – h.18:55

TGLA7 507.000 (4.5%) – h.13:30 726.000 (5.9%) – h.20