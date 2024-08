PIPPITEL! – TESTA A TESTA TRA RAI1 E CANALE5: SULLA TV PUBBLICA L’INTRAMONTABILE “IL GATTOPARDO”, OMAGGIO AD ALAIN DELON, FA IL 14.6% CON 1.8 MILIONI DI TELESPETTATORI. LA SERIE TURCA “SEGRETI DI FAMIGLIA” SI "FERMA" AL 14.4% DI SHARE - SU ITALIA1 “TILT – TIENI IL TEMPO” AL 6.7% - SU RAI3 “FAR WEST” AL 4.7% - “PAPERISSIMA SPRINT” (17.5%), SCAMPINI (5.3%), APRILE-TELESE (6.8%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

claudia cardinale alain delon - il gattopardo

Nella serata di ieri, domenica 18 agosto 2024, su Rai1 – dalle 20:38 alle 23:52 – Il Gattopardo, riproposto in seguito alla morte di Alain Delon, ha conquistato 1.824.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia ha ottenuto un a.m. di 1.839.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 CSI: Vegas ha raccolto 668.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Tilt – Tieni il Tempo ha collezionato 693.000 spettatori con il 6.7% di share (presentazione: 886.000 – 6.3%). Su Rai3 Far West in replica ha raccolto davanti al video 575.000 spettatori con il 4.7% (anteprima a .000 e il %).

segreti di famiglia 5

Su Rete4 Troy viene visto da 498.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Ipotesi di reato ha interessato 407.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Italia’s got talent ha registrato 352.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la maratona Little Big Italy segna 307.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai4 Pagan Peak intrattiene .000 spettatori (%). Sul 20 Benvenuti nella giungla ha coinvolto .000 spettatori con il %. Su Iris Michael Collins ha ottenuto .000 spettatori (%). Su RaiMovie Local Hero interessa .000 individui (%).

claudia cardinale alain delon - il gattopardo

Access Prime Time

Paperissima al 17.5% contro Il Gattopardo.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.554.000 spettatori (17.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 996.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Sapiens Files – Un solo pianeta arriva a 524.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha convinto 615.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 750.000 spettatori (5.3%) nella seconda parte. Su La7 In Onda convince 995.000 spettatori pari al 6.8%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 501.000 spettatori (share del 3.5%).

tilt tieni il tempo

Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente sigla 1.889.000 spettatori con il 17.4% mentre Reazione a Catena fa sintonizzare 2.702.000 spettatori con il 21.6%. Su Canale5 The Wall – I Protagonisti ha raccolto 1.536.000 spettatori (14.7%) mentre The Wall ha intrattenuto 2.032.000 spettatori (16.8%). Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles segna 303.000 spettatori con il 2.5%. S.W.A.T. ha registrato 507.000 spettatori (3.7%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 320.000 spettatori (2.9%) mentre FBI – Most Wanted ha siglato 385.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.164.000 spettatori con il 16.7%. Blob segna 726.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 488.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Le Coppie registra 215.000 spettatori (2%). Su Tv8 4 Hotel raduna 226.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash? Chi Offre di più sigla 216.000 spettatori (1.7%).

Daytime Mattina

il gattopardo

Bene il Meglio di Weekly.

Su Rai1 Check Up Estate – Il Meglio di ha convinto 381.000 spettatori con il 13.7%. Il TG1 delle 8 ha interessato 752.000 spettatori (19.4%). Il meglio di Weekly segna 955.000 spettatori con il 20%. Vista Mare è seguito da 1.043.000 spettatori con il 18.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 359.000 spettatori (18%). TG5 Mattina delle 8 segna 1.115.000 spettatori con il 26.9%. Ciak Junior sigla 532.000 spettatori (10.9%). Viaggiatori – Uno Sguardo sul Mondo segna 417.000 spettatori pari all’8%. Santa Messa realizza un ascolto di 667.000 telespettatori con l’11.7% di share. Su Rai2 I Mestieri di Mirko ha tenuto compagnia a 179.000 (3.1%) e 227.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 The Middle colleziona 203.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 165.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio, e 184.000 spettatori (3.2%) nel terzo. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 163.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio della giornata. Su Rai3 Protestantesimo raduna 101.000 spettatori (2.4%) mentre Sulla Via di Damasco convince 117.000 spettatori (2.5%). Un turco napoletano è la scelta di 261.000 spettatori (4.8%).

segreti di famiglia 4

Su Rete4 La Ragazza e l’Ufficiale ha coinvolto 139.000 spettatori con il 2.7%. Dopo una presentazione (199.000 – 3.5%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 183.000 spettatori con il 3.1%, 254.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte (I Saluti: 264.000 – 3.6%). Su La7 Omnibus News realizza un a.m. di 69.000 spettatori con il 2.9% nelle News. Il TG La7 ha informato 198.000 spettatori (6.7%). Camera con Vista è la scelta di 89.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mezzogiorno

alain delon claudia cardinale il gattopardo

Il 7.4% per l’esordio di Benedetta Radaelli a Sport Mediaset XXL (al posto di Taveri).

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.260.000 spettatori con il 18.3%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.332.000 spettatori con il 20.3% e l’Angelus raccoglie 1.729.000 spettatori con il 20.8%. Linea Verde Estate ha registrato 2.461.000 spettatori con il 21.8% (breve presentazione: 1.829.000 – 19.2%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 716.000 spettatori (11.3%) e 1.040.000 spettatori (14.4%) mentre Melaverde raccoglie 1.682.000 spettatori con il 17.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni ha convinto 383.000 spettatori (4.5%).

segreti di famiglia 2

Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 225.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio e 258.000 spettatori (3.7%) nel terzo episodio della giornata. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 923.000 spettatori con il 7.4% (Extra: 615.000 – 5.1%). Su Rai3 O anche no estate è la scelta di 228.000 spettatori (3.3%) mentre il TG3 delle 12 registra 522.000 spettatori (6.1%) e Quante Storie raccoglie 354.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Un Maresciallo in Gondola ha fatto compagnia a 227.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Il Palio di Siena segna 89.000 spettatori (1%), Il Palio di Siena – La Corsa 251.000 spettatori (2.3%), Il Palio di Siena la Festa 314.000 (2.5%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 282.000 spettatori (3.7%).

Daytime Pomeriggio

alain delon claudia cardinale il gattopardo

Su Rai1 Domenica In – Il Meglio ha intrattenuto 1.078.000 spettatori (10.1%). Un’Estate Italiana ha convinto 766.000 spettatori (8.1%). Ci vuole un fiore si porta a 1.091.000 spettatori con l’11.6%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto .000 spettatori con il %. Beautiful ha intrattenuto .000 spettatori (%). My Home My Destiny 2 ha raccolto .000 spettatori (%). La Promessa ha convinto .000 spettatori con il %. A seguire Appuntamento con l’Amore ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2 Rocco e i suoi Fratelli ha radunato .000 spettatori (%). Da Aosta ai 4 Mila ha convinto .000 spettatori (%). Il Commissario Dupin ha raccolto .000 spettatori con il %.

Su Italia1 E-Planet raccoglie .000 spettatori (%) mentre ha interessato .000 spettatori (%). Scuola di Polizia 5 – Destinazione Miami ha registrato .000 spettatori (%) mentre Superman & Lois colleziona .000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato .000 spettatori con il %. Newsroom ha ottenuto .000 spettatori (%). Kilimangiaro Collection ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rete4 Stasera a casa di Alice ha registrato .000 spettatori (%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare arriva a .000 spettatori (%). Su Tv8 per il Motociclismo la Moto 3 appassiona .000 spettatori (%), la Moto 2 .000 (%), la Moto Gp .000 (%).

Seconda Serata

segreti di famiglia 3

Su Rai1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 465.000 spettatori (share del 9.2%). Su Canale5 Pressing raccoglie 405.000 spettatori con il 7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 674.000 spettatori (5.7%) nella presentazione e 486.000 spettatori con il 7.3%. Su Italia1 Una Vita in Vacanza segna un netto di 239.000 spettatori pari al 6%. Su Rai3 Tapirulan è visto da 113.000 spettatori (2.5%). Su Rete4 Frank Costello è la scelta di 109.000 spettatori (3.1%). Su La7 La Giuria segna 125.000 spettatori (2.1%).

burt lancaster il gattopardo

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 3.229.000 (26.1%) – h.13:30 3.113.000 (22.2%) – h.20

TG2 1.303.000 (10.7%) – h.13 1.002.000 (6.9%) – h.20:30

TG3 1.458.000 (13.1%) – h.14:25 1.584.000 (13.7%) – h.19

TG5 2.493.000 (20.3%) – h.13 2.898.000 (20.5%) – h.20

STUDIO APERTO 1.106.000 (10.8%) – h.12:25 492.000 (4.9%) – h.18:30

TG4 361.000 (4.3%) – h.11:55 440.000 (3.8%) – h.18:55

TGLA7 733.000 (6%) – h.13:30 834.000 (5.9%) – h.20

il gattopardo 7 il gattopardo 11 il gattopardo 2 alain delon claudia cardinale il gattopardo