PIPPITEL! – TESTA A TESTA TRA LE RETI AMMIRAGLIE: SU RAI1 IL FILM “SE MI LASCI TI SPOSO” FA IL 15% E SUPERA DI QUALCHE MIGLIAIO DI SPETTATORI “LAST CHRISTMAS” SU CANALE5 - SU RAI2 ANCORA UN MAGRO RISULTATO PER ILARIA D’AMICO: “CHE C’È DI NUOVO” AL 3.1% - SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” ALL’8%. SU LA7 “SPECIALE PIAZZA PULITA – I FUORILEGGE” AL 5.3% - AMADEUS (19.1%) TALLONATO DA “STRISCIA” (18.9%) – PALOMBA (5.7%), GRUBER (7.5%)

Nella serata di ieri, giovedì 15 dicembre 2022, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Bene Se Mi Lasci Ti Sposo ha interessato 2.567.000 spettatori pari al 15%. Su Canale 5 la prima tv di Last Christmas ha raccolto davanti al video 2.412.000 spettatori pari al 15% di share. Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 485.000 spettatori pari al 3.1% di share (presentazione dalle 21.31 alle 21.46: 439.000 – 2.2%). Su Italia 1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo ha intrattenuto 977.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Wolf Call – Minaccia in alto mare ha raccolto davanti al video 831.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio, con la conduzione di Marcello Vinonuovo, totalizza un a.m. di 1.064.000 spettatori con il 8% di share (presentazione dalle 21.26 alle 21.39: 1.031.000 – 5%). Su La7 Speciale Piazza Pulita – I Fuorilegge ha registrato 989.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv8 Quattro Ristoranti segna 505.000 spettatori con il 3.1. Sul Nove Botte di Natale ha raccolto 387 .000 spettatori con il 2.3%. Sul 20 Kill Bill – Volume 2 segna 433.000 spettatori con il 2.6%. Su Iris Quella Sporca Dozzina registra 470.000 spettatori con il 2.9%.

Su Rai Premium Stasera Tutto è Possibile ha ottenuto 332.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Movie Il Momento di Uccidere segna 343.000 spettatori con il 2%. Su Top Crime Harry Wild – La Signora del Delitto segna 294.000 spettatori con l’1.6%. Su Sky Uno Masterchef ha ottenuto 661.000 spettatori con il 3.4%, nel primo episodio, e 581.000 spettatori con il 4.1%, nel secondo episodio (726.000 spettatori cumulati con +1, replica e on demand: primo episodio 833.0000, secondo episodio 618.000). Su Real Time La Dottoressa Schiacciabrufoli segna 221.000 spettatori (1.1%), nel primo episodio, e 292.000 spettatori (1.7%), nel secondo episodio.

Ascolti TV Access Prime Time

Vicini Soliti Ignoti e Striscia (con la conduzione di Beruschi e Greggio).

ilaria d amico che c e' di nuovo 5

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 3.935.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.877.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 864.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.309.000 spettatori con il 6.4%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.465.000 spettatori (7.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.589.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.140.000 individui all’ascolto (5.7%), nella prima parte, e 1.030.000 spettatori (5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.539.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 494.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 425.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Drusilla fa di più con l’anteprima.

Su Rai1 L’Eredità – Sfida al Campione ha ottenuto un ascolto medio di 3.661.000 spettatori (23.3%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.270.000 spettatori (16.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.286.000 spettatori (19.8%). Su Rai2 FBI ha raccolto 714.000 spettatori (4.3%). Dopo Itparade (786.000 – 4.4%), Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 758.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 477.000 spettatori con il 3.2%. CSI ha ottenuto 753.000 spettatori (4.1%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.556.000 spettatori con il 14.5%. Blob segna 998.000 spettatori con il 5.2%. Nuovi Eroi segna 907.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 701.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 162.000 spettatori (1.2%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 266.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 353.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Cash or Trash registra 399.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Mattina

Fiorello al 15.9%.

Su Rai1 Mattina 24 segna 174.000 spettatori con l’11.6%. TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 246.000 spettatori con il 10.4%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 405.000 spettatori con il 13%. TgUnoMattina ha raccolto 564.000 spettatori con il 12.1%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 910.000 spettatori con il 18.5%. Uno Mattina dà il buongiorno a 816.000 telespettatori con il 18.6%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 784.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha raccolto 599.000 spettatori con il 20.1%. Il TG5 Mattina ha informato 1.305.000 spettatori con il 26.4%.

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.012.000 spettatori con il 22.2%, nella prima parte, e 971.000 spettatori con il 22.4% nella seconda parte. Su Rai 2 Spazio 1999 segna 39.000 spettatori (1.7%). Preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (121.000 – 3.6%), Viva Rai2 segna 736.000 spettatori con il 15.9%. …E Viva il Videobox ha convinto 229.000 spettatori (4.7%). Dopo il TG2 (296.000 – 5.9%), Radio 2 Social Club ha raccolto 277.000 spettatori con il 6.1%. TG2 – Italia ha informato 286.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 109.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 80.000 spettatori (1.8%), nel secondo episodio. Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 101.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai3 - dalle 6.29 - Mattina 24 segna 264.000 spettatori con l’11.7%.

Buongiorno Italia raccoglie 396.000 spettatori con il 10.9% mentre TGR Buongiorno Regione segna 538.000 spettatori con l’11.1%. Dopo una presentazione (339.000 – 6.9%), Agorà convince 342.000 spettatori pari al 7.5% di share (Agorà Extra: 255.000 – 5.8%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 138.000 spettatori (3.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 112.000 spettatori con il 3.2%, nelle News, e 205.000 spettatori con il 4.3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 196.000 spettatori pari al 4.5%.

Daytime Mezzogiorno

Storie Italiane al 18.6% con la seconda parte.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 984.000 spettatori con il 18.6%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.825.000 spettatori con il 18.8%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.446.000 telespettatori con il 20.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri Speciale raccoglie 509.000 spettatori (9.1%). Dalle 11.56 alle 12.54, Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 474.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 143.000 spettatori con il 2.5%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 514.000 spettatori con il 4.4%.

Sport Mediaset ha ottenuto 692.000 spettatori con il 5.4% (Extra: 449.000 – 3.5%). Su Rai3 dopo una presentazione (221.000 – 5%), Elisir raccoglie 301.000 spettatori con il 5.5%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 804.000 spettatori (10.4%). Quante Storie ha raccolto 672.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 543.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Monk ha appassionato 114.000 spettatori con il 2.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 159.000 spettatori con l’1.7%. La Signora del West ha ottenuto 326.000 (2.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 315.000 spettatori con share del 5.7% nella prima parte, e 397.000 spettatori con il 4% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Ore 14 tocca il 6.9% (mentre su Rai1 c’è Telethon al posto della Bortone).

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.546.000 – 19.9%), Telethon ha ottenuto 1.314.000 spettatori con il 12% Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.820.000 spettatori con il 19%. Dopo il TG1 (1.635.000 – 17%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.246.000 spettatori con il 19.1% (presentazione: 1.958.000 – 19.5%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.612.000 spettatori con il 20.3%. Terra Amara ha convinto 2.490.000 spettatori con il 20.5% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.637.000 spettatori con il 24.8% (finale: 2.112.000 – 22.3%).

La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.858.000 spettatori con il 19.5%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.684.000 spettatori con il 17.1%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.362.000 spettatori pari al 13.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.741.000 spettatori con il 14.9% (Presentazione: 1.403.000 – 13.4%; Saluti: 1.776.000 – 13.7%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 803.000 spettatori con il 6.9%. Dalle 15.28 alle 16, Bella Ma’ Short segna 448.000 spettatori (4.6%). Telethon ha interessato 410.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 571.000 spettatori (4.6%), nel primo episodio, 691.000 spettatori (5.8%), nel secondo episodio, e 564.000 spettatori (5%), nel terzo episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 382.000 spettatori con il 4%, nel primo episodio, e 396.000 spettatori con il 4.1%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 426.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.266.000 spettatori con il 18.1%. TGR – Leonardo ha informato 1.169.000 spettatori con il 10%. Rai Parlamento Question Time ha coinvolto 346.000 spettatori pari al 3.4%. Aspettando… Geo ha raccolto 847.000 spettatori con l’8.7%. Geo ha registrato 1.495.000 spettatori con il 12.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 709.000 spettatori con il 6%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 391.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 preceduto da una presentazione (345.000 – 2.9%), Tagadà ha interessato 425.000 spettatori con il 4.2% (Focus: 296.000 – 3%). Su TV8 il film Come Ti Salvo il Natale ha raccolto 452.000 spettatori con il 4.7%.

Seconda Serata

De Martino, col traino della D’Amico, viene battuto da La Dottoressa Schiacciabrufoli (che si autotraina con una maratona iniziata in prime time).

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 683.000 spettatori con il 9.9% di share. Viva Radio 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 223.000 spettatori con il 7.5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 642.000 spettatori pari ad uno share dell’8.8%. Sex and the City 2 segna 299.000 spettatori e il 7.5% (prima parte). Su Rai2 Bar Stella segna 293.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rai 3 100 Opere Tornano a Casa segna 291.000 spettatori e il 2.5%. Il Tg3 Linea Notte segna 290.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 La Mummia – Il Ritorno è visto da 287.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Il Laureato è stato scelto da 225.000 spettatori con il 6.4% di share (prima parte). Su La7 La Sottile Linea Rossa segna 192.000 spettatori e il 2.5%. Su Real Time La Dottoressa Schiacciabrufoli segna 407.000 spettatori (3.4%), nel primo episodio, e 316.000 spettatori (5.3%), nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.398.000 (26.3%)

Ore 20.00 4.684.000 (24.2%)

TG2

Ore 13.00 1.483.000 (12.4%)

Ore 20.30 1.251.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.576.000 (13.1%)

Ore 19.00 2.123.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 2.862.000 (23.6%)

Ore 20.00 4.143.000 (21.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.004.000 (10.3%)

Ore 18.30 626.000 (4.7%)

TG4

Ore 11.55 308.000 (4.2%)

Ore 18.55 672.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13.30 563.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.127.000 (5.8%)