PIPPITEL! – TESTA A TESTA AL RIBASSO TRA LE RETI AMMIRAGLIE: “RICATTO D'AMORE” SU RAI1 PREVALE CON UN FIACCO 15.1% DI SHARE E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI – LA PARTITA FIORENTINA-CREMONESE SU CANALE5 CHIUDE AL 13.3% – BOOM PER L’ESORDIO DELLA QUINTA STAGIONE DI “ROCCO SCHIAVONE” SU RAI2 (11.8%). SI CONFERMA AL 12% “CHI L’HA VISTO” SU RAI3 – SU ITALIA1 FEDERICA PANICUCCI E “BACK TO SCHOOL” DEBUTTANO CON IL 7.5% – GENTILI SU RETE4 SI ARENA AL 4%. PURGATORI (4.1%) - VESPA (22.3%). AMADEUS (22.6%), “STRISCIA” (19.3%). GRUBER (7%), DAMILANO (6.8%), PALOMBA (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, mercoledì 5 aprile 2023, vedono in prima serata il film Ricatto d'amore su Rai1 prevalere fiaccamente con 2.690.000 spettatori (15.1%) sulla partita di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese che, su Canale5, ha raccolto 2.635.000 appassionati (13.3%). Ottimo esordio per la quinta stagione di Rocco Schiavone su Rai2: la serie con Marco Giallini ha divertito 2.170.000 spettatori con l'11.8% di share.

Bene anche Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli su Rai3 che con i suoi 1.979.000 fan (12%) ha superato ampiamente il poco brillante debutto di Federica Panicucci su Italia1 con la nuova stagione di Back To School (1.081.000 - 7.5%).

Note dolentissime per Veronica Gentili e il suo Controcorrente su Rete4, fermo al 4% di share e battuto da Andrea Purgatori con il suo Atlantide su La7 (4.1%). Chiude con flop 100% Italia Special su Tv8 condotto da Nicola Savino, inchiodato all'1.6%. Ma vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Ricatto d'amore (Rai1): 2.690.000

2) Fiorentina-Cremonese (Canale5): 2.635.000

3) Rocco Schiavone (Rai2): 2.170.000

4) Chi l'ha visto? (Rai3): 1.979.000

5) Back To School (Italia1): 1.081.000

6) Atlantide (La7): 575.000

7) Controcorrente (Rete4): 568.000

8) Benvenuto presidente! (Nove): 409.000

9) Matrimonio a prima vista (Real Time): 393.000

10) Renegades - Commando d'assalto (Canale 20): 374.000

11) 100% Italia Special (Tv8): 278.000

In access prime time, Cinque Minuti di Bruno Vespa raccoglie il 22.3%, Amadeus il 22.6%, Striscia in versione ridotta per il calcio il 19.3%. Nell'approfondimento Gruber ottiene il 7%, Damilano il 6.8%, Palombelli il 4.4% e il 4.3%, Tg2 Post il 4.3%. Al mattino, Fiorello chiude bottega per le vacanze pasquali con un ottimo 18.8%, sfiorando il milione di spettatori. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Ricatto d’Amore 2.690.000 spettatori (15.1%). Canale5: Calcio Coppa Italia Fiorentina-Cremonese 2.635.000 (13.3%). Rai2: Rocco Schiavone 2.170.000 (11.8%). Italia 1 Back to School, 1.081.000 (7.5%), presentazione 1.213.000 (5.8%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.979.000 (12%), presentazione 1.471.000 (7%). Rete4: Controcorrente 568.000 (4%). La7: Atlantide 575.000 (4.1%). Tv8: 100% Italia Special 278.000 (1.6%). Nove: Benvenuto Presidente! 409.000 (2.2%). 20: Renegades – Commando d’assalto 374.000 (1.9%). Real Time: Matrimonio a Prima Vista 393.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.466.000 (22.3%) I Soliti Ignoti 4.761.000 (22.6%). Canale5: Striscina la Notizina 3.922.000 (19.3%). Rai2: TG2 Post 905.000 (4.3%). Italia1: NCIS 1.559.000 (7.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.390.000 (6.8%). Un Posto al Sole 1.849.000 (8.7%). Rete4: Stasera Italia 899.000 (4.4%), nella prima parte, 925.000 (4.3%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.469.000 (7%). Tv8: 4 Hotel 474.000 (2.3%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 645.000 (3.1%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.840.000 (23.7%), L’Eredità 4.166.000 (26.7%). Canale5: Avanti il Primo 2.069.000 (18.3%), Avanti un Altro 3.239.000 (21.7%). Rai2: Hawaii Five O 452.000 (3.2%). The Rookie 697.000 (3.9%). Italia1: Studio Aperto Mag 382.000 (2.0%). CSI 657.000 (3.7%). Rai3: TgR 2.362.000 (14.2%). Blob 851.000 (4.6%). Generazione Bellezza 910.000 (4.6%). Rete4: Tempesta d’Amore 635.000 (3.3%). La7: Lingo – La Prima Sfida 157.000 (1.4%), Lingo – Parole in Gioco 309.000 (2.1%). Tv8: Celebrity Chef 260.000 (1.7%). Nove: Cash or Trash 327.000 (1.9%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 841.000 (12.1%), Viva Rai2! E un po’ anche Rai1 330.000 (11.3%). Canale5: Coppa Italia Live 881.000 (6.8%). Rai2: Stasera C’è il Meglio di Cattelan Rai2 465.000 (5.1%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 636.000 (10.1%). Italia1: Botte da Prof 235.000 (6.1%). Rete 4: Dalla parte degli Animali 111.000 (3.8%), presentazione 152.000 (3.7%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 247.000 (10%). Il TG1 delle 7 381.000 (9.9%). TgUnoMattina 587.000 (11.5%); TG1 Ore 8.00 911.000 (17.4%). Uno Mattina 811.000 (18.2%). La prima di Storie Italiane 779.000 (18.9%). Canale5: Prima Pagina TG5 609.000 (18.9%). TG5 Mattina 1.154.000 22.3%). Mattino Cinque News 856.000 (18.5%) nella prima parte, 709.000 (17.3%) nella seconda. Saluti: 676.000 (16.3%). Rai2: Viva Asiago 10 163.000 (5.3%), Viva Rai2! Glass Cam 289.000 (8.2%), Viva Rai2! 965.000 (18.8%), …E Viva il Videobox 292.000 (5.7%), Radio 2 Social Club 298.000 (6.6%).

Italia1: Chicago Fire 179.000 (4%), Chicago PD 206.000 (4.6%). Rai3: Buongiorno Italia 387.000 (10.2%), Tgr Buongiorno Regione 605.000 (11.3%), Agorà (presentazione) 320.000 (6.2%), Agorà 292.000 6.2%, Agorà Extra 237.000 (5.6%). Rete 4: Hazzard 125.000 (3%). La7: Omnibus (News) 126.000 (3.4%), Omnibus (Dibattito) 159.000 (3.3%), Coffee Break 147.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 831.000 (16.5%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.699.000 (18.1%). Canale5: Forum 1.409.000 (20.2%). Rai2: I Fatti Vostri 546.000 (9.6%) nella prima parte, 843.000 (9.3%) nella seconda. Italia1: Chicago PD 345.000 (5.4%), Sport Mediaset 722.000 (6.1%), Sport Mediaset Extra 559.000 (4.6%). Rai3: Elisir (presentazione) 206.000 (5%), Elisir 256.000 (4.9%), Tg3 Ore 12.00 800.000 (10.7%), Quante Storie 566.000 (5.2%), Passato e Presente 384.000 (3.2%). Rete4: Monk 130.000 (2.6%), Il Segreto (replica) 159.000 (1.7%), La Signora in Giallo 640.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 245.000 (4.6%), L'Aria che tira (Oggi) 363.000 (3.8%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.493.000 (20.7%), Oggi è un Altro Giorno 1.664.000 (16.2%), presentazione 1.630.000 (13.5%), Il Paradiso delle Signore 1.793.000 (21.3%), Tg1 1.596.000 (20.2%), La Vita in Diretta 2.144.000 (23.1%), presentazione 1.768.000 (22%). Canale5: Beautiful 2.377.000 (19.8%), Terra Amara 2.798.000 (23.4%), Uomini e Donne 2.741.000 (27.1%), finale: 2.248.000 (25.8%), Amici 1.890.000 (22.3%). Un Altro Domani 1.325.000 (16.5%). Pomeriggio Cinque 1.682.000 (17.7%), Presentazione 1.432.000 (16.9%), Saluti 1.642.000 (15.9%). Rai2: Ore 14 706.000 (6.2%), Bella Ma’ 477.000 (5.6%), Candice Renoir 255.000 (3%).

Italia1: I Simpson 504.000 (4.2%) nel primo episodio, 629.000 (5.3%) nel secondo, 550.000 (4.9%) nel terzo, I Griffin 395.000 (4%). NCIS New Orleans 306.000 (3.5%) nel primo episodio, 296.000 (3.7%) nel secondo. Rai3: TgR 1.949.000 (16.1%), Rai Parlamento Question Time 269.000 (2.9%), Aspettando… Geo 492.000 (6.2%), Geo 936.000 (9.9%). Rete4: Lo Sportello di Forum 703.000 (6.2%), Tg4 Diario del Giorno 340.000 (3.9%). La7: Tagadà (presentazione) 388.000 (3.3%), Tagadà 346.000 (3.7%), Tagadà Focus 237.000 (2.9%), C'era una volta il Novecento 144.000 (1.6%). Tv8: La Playlist del Cuore 197.000 (2.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.073.000 (25.4%)

20.00 - 4.879.000 (25.7%)

TG2

13.00 - 1.618.000 (14.2%)

20.30 - 1.233.000 (6%)

TG3

14.25 - 1.392.000 (11.8%)

19.00 - 1.674.000 (12%)

TG4

11.55 - 246.000 (3.5%)

18.55 - 522.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.845.000 (24.8%)

20.00 - 4.423.000 (23.2%)

STUDIO APERTO

12.25 - 1.152.000 (12.1%)

18.30 - 396.000 (3.7%)

TGLA7

13.30 - 500.000 (4.1%)

20.00 - 1.097.000 (5.7%)

