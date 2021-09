PIPPITEL! – TESTA A TESTA TRA L’ENNESIMA REPLICA DEL "COMMISSARIO MONTALBANO" SU RAI1 E L’ESORDIO DEL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE 5: IN SOVRAPPOSIZIONE LA FICTION INCOLLA ALLA TV 3.650.000 E IL 18,35% VS I MORTI DI FAMA CHE CONQUISTANO 3.621.000 E IL 18,2% - SU RAI3 “PRESA DIRETTA” (4.2%), SU RETE4 “QUARTA REPUBBLICA” 4.9% - AMADEUS (17.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (16.8%), SU RETE4 PALOMBA (5.1%), GRUBER (7.2%) – IL RITORNO DI “UOMINI E DONNE” AL 24.1%

Mattia Buonocore per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, giovedì 13 settembre 2021, su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.22 – la replica de Il Commissario Montalbano – La Caccia al Tesoro ha appassionato 3.669.000 spettatori pari al 18.29%. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.23 – la prima puntata di Grande Fratello Vip 6 ha raccolto davanti al video 2.860.000 spettatori pari al 20.7% di share (GF Vip Night dall’1.29 alle 1.41: 1.037.000 – 27%; qui l’esordio della scorsa edizione). Su Rai2 John Wick 3 – Parabellum ha interessato 1.168.000 spettatori pari al 5.87% di share. Su Italia 1 Killer Elite ha intrattenuto 1.101.000 spettatori (5.63%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 951.000 spettatori pari ad uno share del 4.62% (presentazione 9 minuti: 839.000 – 3.68%). Su Rete4 Quarta Repubblica, con l’ex Premier Giuseppe Conte, totalizza un a.m. di 761.000 spettatori con il 4.93% di share. Su La7 la replica di Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 340.000 spettatori con uno share del 2.1%.

Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua segna 390.000 spettatori con il 2.19%. Sul Nove – fino all’1.159 - Avamposti ha raccolto 195.000 spettatori con l’1.5% (236.000 – 1.33% episodio dalle 21.34 – 0.06). Su Rai4 Vikings registra 184.000 spettatori con l’1%. Su Rai Movie L’Ora delle Pistole ha ottenuto 390.000 spettatori con l’1.84%. Su Iris Un Amore all’Altezza raccoglie 491.000 spettatori e il 2.35%. Su Cine34 Un’Estate ai Caraibi raccoglie 309.000 spettatori e l’1.5%. Su Rai Sport Triestina-Piacenza di Serie C ottiene 46.000 spettatori e lo 0.21%. Solo su Sky Cinema la prima puntata di Ridatemi Mia Moglie ha ottenuto 173.000 spettatori e lo 0.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber esordisce con il 7.2% Palombeli al 5.1%.

Su Rai1 – dalle 20.17 alle 21.25 – la seconda puntata di Soliti Ignoti – Il Ritorno, con Cristiano Malgioglio ospite, raccoglie 3.836.000 spettatori con il 17.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.804.000 spettatori con uno share del 16.8%. Su Rai2 FBI ha ottenuto 1.080.000 spettatori con il 4.82%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.061.000 spettatori con il 4.76%. Su Rai3 dalle 20.19 Un Posto al Sole ha appassionato 1.482.000 spettatori (6.74%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.105.000 individui all’ascolto (5.06%), nella prima parte, e 1.171.000 spettatori (5.14%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.637.000 spettatori (7.22%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 389.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove la nuova edizione di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 413.000 spettatori con l’1.9%. Su La5 la replica di Uomini e Donne segna 263.000 spettatori e l’1.31%. Su Real Time una nuova puntata di Cortesie per gli Ospiti segna 309.000 spettatori con l’1.4%.

Preserale

Botto di Reazione a Catena.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.666.000 spettatori (22.37%) mentre Reazione a Catena ha raccolto 4.450.000 spettatori (27.77%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.321.000 spettatori (12.03%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.294.000 spettatori (15.4%). Su Rai2 la serie in prima visione Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 330.000 spettatori (2.45%) mentre NCIS ha raccolto 859.000 spettatori (4.57%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 518.000 spettatori con il 4.02%. CSI ha ottenuto 487.000 spettatori (2.72%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 1.957.000 spettatori con l’11.57%. Blob segna 956.000 spettatori con il 4.96%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 904.000 individui all’ascolto (4.65%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 158.000 spettatori (share dell’1.53%), nel primo episodio, e 166.000 spettatori (share dell’1.14%), nel secondo episodio. Su Tv8 Piatto Ricco raccoglie 321.000 spettatori con l’1.8%.

Daytime Mattina

Vanno bene i “meglio di” di Rai1

Su Rai1, nella giornata caratterizzata dallo sciopero delle maestranze a Viale Mazzini, Il meglio di Uno Mattina dà il buongiorno a 919.000 telespettatori con il 18.59%. Il Meglio di Storie Vere ha ottenuto 925.000 spettatori (18.04%). Su Canale5 l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 901.000 spettatori con il 18.29%, nella prima parte, e 682.000 spettatori con il 14.53% nella seconda parte. Su Rai 2 30 Caffè per Innamorarsi ha raccolto 120.000 spettatori con il 2.42%.

Su Italia 1 CSI:NY ottiene un ascolto di 81.000 spettatori (1.63%). Su Rai3 Geo & Geo al posto di Agorà convince 222.000 spettatori pari al 4.17% di share. A seguire Mare Matto ha raccolto 152.000 spettatori con il 3.09%. Elisir d’Estate segna 194.000 spettatori con il 4.06%. Su Rete 4 Distretto di Polizia 8 registra una media di 96.000 spettatori (2.06%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 175.000 spettatori con il 3.6%. A seguire Coffee Break ha informato 189.000 spettatori pari al 4.03%.

Daytime Mezzogiorno

Rai2 al 6.77% con Dream Hotel.

Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.599.000 spettatori con il 15.22%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.183.000 telespettatori con il 15.79%. Su Rai2 Dream Hotel raccoglie 560.000 spettatori con il 6.77%. Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 161.000 spettatori con il 2.35%. Sport Mediaset ha ottenuto 1.161.000 spettatori con l’8.55%. Via dei Matti N.0 ha ottenuto 372.000 spettatori (4.62%). Quante Storie ha raccolto 472.000 spettatori (4.59%).

Storie in Movimento ha interessato 489.000 spettatori con il 4.05%. Su Rete4 Un Detective in Corsia ha appassionato 80.000 spettatori con l’1.42%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 142.000 spettatori con l’1.35%. La Signora in Giallo ha ottenuto 588.000 (4.41%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 271.000 spettatori con share del 4.8% nella prima parte, e 402.000 spettatori con il 3.84% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Il meglio di La Vita in Diretta insidia Pomeriggio Cinque.

Su Rai1 – dalle 13.40 alle 15.52 – Il meglio di Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.378.000 spettatori pari all’11.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.556.000 spettatori con il 16.09%. Il meglio di La Vita in Diretta ha raccolto 1.255.000 spettatori con il 13.96%. Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.476.000 spettatori con il 17.93%. Una Vita ha convinto 2.400.000 spettatori con il 18.44% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.715.000 spettatori con il 24.08% (Finale: 2.289.000 – 22.99%). Un lungo episodio di Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.681.000 spettatori pari al 18.59% di share. Il nuovo Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.223.000 spettatori con il 14.11%, nella prima parte in onda dalle 17.35 alle 17.55, e 1.308.000 spettatori con il 14.01% nella seconda parte (Saluti: 1.208.000 – 11.99%).

Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 636.000 spettatori con il 4.92%. Detto Fatto ha ottenuto 415.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 736.000 spettatori (5.33%), nel primo episodio, e 757.000 spettatori (5.73%), nel secondo episodio. I Griffin ha raccolto 605.000 spettatori (4.87%), nel primo episodio, e 521.000 spettatori (4.53%), nel secondo episodio. Big Bang Theory segna 367.000 spettatori (3.46%). Superstore in prima tv segna 252.000 spettatori e il 2.86%. Friends ha appassionato 248.000 spettatori con il 2.82%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.316.000 spettatori con il 17.04%.

Il Commissario Rex ha coinvolto 560.000 spettatori pari al 5.16%, nel primo episodio, e 533.000 spettatori con il 5.47%, nel secondo episodio. Geo Magazine ha registrato 720.000 spettatori con il 7.69%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 765.000 spettatori con il 6.15%. Su La7 Tagadà interessato 250.000 spettatori con il 2.3% (presentazione: 309.000 – 2.35%). Tagadoc raggiunge 148.000 spettatori e l’1.69%. Su TV8 Un Ascensore per Due segna 251.000 spettatori con il 2.7%. Vite da Copertina ha raccolto 129.000 spettatori con l’1.5%.

Seconda Serata

Il 6.76% per il fischio di inizio di Chiambretti. Dante su Rai3 con Pif al 3.9%.

Su Rai1 Sette Storie è stato seguito da 880.000 spettatori con l’8.07% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live ha totalizzato una media di 496.000 spettatori pari ad uno share del 16.45%. Su Rai2 Marettimo Italian Film Fest segna 150.000 spettatori con l’1.54%. I Lunatici segna 45.000 spettatori con lo 0.96%. Su Rai 3 Dante Confidential segna 496.000 spettatori con il 3.91%. Su Italia1, preceduta da una presentazione di 18 minuti (469.000 – 4.33%), la prima puntata di Tiki Taka – La Repubblica del Pallone è visto da 385.000 spettatori (6.76%). Su Rete 4 Gone è stato scelto da 163.000 spettatori con il 3.79% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.893.000 (20.8%) durata 5 minuti

Ore 20.00 4.389.000 (23.8%) durata 5 minuti

TG2

Ore 13.00 1.353.000 (11.4%) durata 5 minuti

Ore 20.30 1.303.000 (6.11%) durata 5 minuti

TG3

Ore 14.25 1.453.000 (11.17%) durata 6 minuti

Ore 19.00 1.270.000 (10.72%) durata 6 minuti

TG5

Ore 13.00 2.723.000 (20.96%)

Ore 20.00 4.444.000 (21.98%) (Prima Pagina: 2.928.000 – 16.46%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.437.000 (13.93%)

Ore 18.30 569.000 (5.4%)

TG4

Ore 12.00 446.000 (5.54%)

Ore 18.55 738.000 (5.26%)

TGLA7

Ore 13.30 672.000 (4.88%)

Ore 20.00 1.376.000 (6.76%)

