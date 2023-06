PIPPITEL! – NEL TRIPUDIO DI REPLICHE LA FICTION “BLANCA” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14.5% DI SHARE E 2.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI2 “LA FESTA DEL NAPOLI” È IL SECONDO PROGRAMMA PIÙ VISTO CON L’11.9% E 1.9 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “IL PAPA BUONO” FA L’11.2%. SU RAI3 “KILIMANGIARO ESTATE” AL 5.2%. BENE SU TV8 “GIALAPPASHOW” AL 5.1% - AMADEUS (24.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.6%) - DE GREGORIO - PARENZO (4.7%), GENTILI (3.8%)

Marco Zonetti per Dagospia

blanca

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 4 giugno 2023 vedono, in prima serata, un tripudio di repliche. A vincere è stata quella della fiction Blanca con Maria Chiara Giannetta su Rai1, con soli 2.396.000 spettatori (14.5%), superando però il ripasso della fiction Il Papa Buono su Canale5 e i suoi 1.677.000 spettatori (11.2%). Su Rai2 lo Speciale di Novantesimo Minuto Sarò con te – La festa del Napoli condotto da Stefano De Martino ha divertito invece 1.922.000 spettatori (11.9%), secondo programma più visto in prima serata.

saro con te – la festa del napoli 5

Su Italia1 la replica di Emigratis – La Resa dei Conti con Pio e Amedeo si è assestata sui 695.000 spettatori con il 4.3% di share, mentre su Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà con Camila Raznovich ha segnato 879.000 spettatori (5.2%). Bene su Tv8 GialappaShow con la Gialappa's Band e i suoi 863.000 appassionati con il 5.1% di share. Vediamo, per numero di spettatori, la classifica dei programmi di prima serata:

Blanca (Rai1) - 2.396.000

Sarò con te - La festa del Napoli (Rai2) - 1.922.000

Il Papa buono (Canale5) - 1.677.000

Kilimangiaro Estate (Rai3) - 879.000

GialappaShow (Tv8) - 863.000

Il miglio verde (Rete4) - 744.000

Emigratis - La resa dei conti (Italia1) - 695.000

G.I. Joe - La nascita dei Cobra (20) - 503.000

D-Day il giorno più lungo (La7) - 463.000

L'ultima eclissi (Iris) - 412.000

Colombo (Top Crime) - 379.000

Broken City (Rai4) - 357.000

Little Big Italy (Nove) - 256.000

blanca

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 troneggia con 4.364.000 spettatori e il 24.2%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint ne segna 2.453.000 con il 13.6%. Per l'approfondimento, In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 raccoglie il 4.7% mentre su Rete4 Veronica Gentili con Controcorrente ottiene il 3.8% e il 3.5%. In seconda serata, La Domenica Sportiva su Rai2 segna l'11.3%, mentre Pressing su Italia1 raggiunge l'8%.

bob hoskins il papa buono

In fascia mattutina, da segnalare lo Speciale di A Sua immagine condotto da Lorena Bianchetti con ospite speciale Papa Francesco, che ha totalizzato il 27.4% con 1.661.000 spettatori. Al pomeriggio su Rai1 Mara Venier con Domenica In soccombe nuovamente alla soap di Canale5 Terra Amara e Beautiful, mentre su Rai2 Domenica Dribbling condotto da Paola Ferrari, con ospiti Adriano Panatta e Antonello Piroso, totalizza il 3.1% con una media di 312.000 spettatori, raddoppiando la media di rete negli spazi precedenti. Su Tv8, invece, il Gran Premio di Formula 1 di Spagna conquista il 14.5%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

blanca

Prima Serata

Rai1: Blanca 2.396.000 (14.5%). Canale5: Il Papa Buono 1.677.000 (11.2%). Rai2: Speciale Novantesimo Minuto Sarò con te – La festa del Napoli 1.922.000 (11.9%). Italia1: Emigratis – La Resa dei Conti 695.000 (4.3%). Rai3: Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà 879.000 (5.2%). Rete4: Il Miglio Verde 744.000 (5.8%). La7: D-Day Il giorno più lungo 463.000 (2.6%). Tv8: GialappaShow 863.000 (5.1%). Nove: Little Big Italy 256.000 (1.7%). Rai4: Broken City 357.000 (2%). 20: G.I. Joe – La Nascita dei Cobra 503.000 (2.9%). Iris: L’Ultima Eclissi 412.000 (2.4%). Top Crime: Colombo 379.000 (2.1%).

saro con te – la festa del napoli 3

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.364.000 (24.2%). Canale5: Paperissima Sprint 2.453.000 (13.6%). Italia1: NCIS 1.041.000 (5.9%). Rai3: Sapiens Files - Un Solo Pianeta 788.000 (4.4%). Rete4: Controcorrente 644.000 (3.8%), nella prima parte, 633.000 (3.5%), nella seconda. La7: In Onda 838.000 (4.7%). Tv8: Quattro Ristoranti 504.000 (2.9%).

Preserale

blanca 5

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.285.000 (19.8%), L’Eredità 3.118.000 (22.6%). Canale5: Avanti il Primo Story 1.584.000 (14.3%), Avanti un Altro Story 2.292.000 (17.1%). Rai2: Novantesimo Minuto 547.000 (4.9%), Novantesimo Minuto Tempi Supplementari 546.000 (3.7%). Italia1: FBI Most Wanted 475.000 (3.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 578.000 (3.6%). Rai3: TGR2.050.000 (14.3%), Blob 941.000 (5.8%). La7: Uozzap 107.000 (0.8%). Tv8: Superbike 312.000 (2.3%)

Seconda Serata

Rai1: Speciale Tg1 580.000 (7.2%). Canale5: il Tg5 Notte 374.000 (6.6%). Rai2: La Domenica Sportiva 718.000 (11.3%). Italia1: Pressing 445.000 (8%), Saluti 251.000 (9.6%). Rai3: Tg3 Mondo 434.000 (4%). Rete4: Nudo di Donna 103.000 (3.4%).

kilimangiaro estate

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia (presentazione) 217.000 (11%), Uno Mattina in Famiglia 646.000 (18.6%) nella prima parte, 1.386.000 (25.9%) nella seconda, Tg1 Ore 8.00 1.131.000 (24.5%), A Sua Immagine Speciale 1.661.000 (27.4%), A Sua Immagine 1.769.000 (23.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 405.000 (17.1%), Tg5 Mattina1.123.000 (23.5%), I Viaggi del Cuore 619.000 (11.1%), Santa Messa 730.000 (11.9%). Rai2: Automobilismo - Rally di Sardegna 78.000 (2%), Radio 2 Happy Family 203.000 (3.3%). Italia1: The Goldbergs 174.000 (3%) nel primo episodio, 202.000 (3.4%) nel secondo, Mom 222.000 (3.5%) nel primo episodio, 256.000 (3.9%) nel secondo.

blanca 1

Rai3: Sulla Via di Damasco 70.000 (1.8%), Agorà Weekend 152.000 (3%), Mi Manda Rai3 210.000 (3.6%), presentazione 134.000 (2.5%), O Anche No 107.000 (1.7%), Timeline147.000 (2.2%). Rete4:Casa Vianello 140.000 (2.3%). La7: Omnibus (News) 99.000 (3.5%), Omnibus (Dibattito) 140.000 (2.7%) L’Ingrediente Perfetto 78.000 (1.2%).

Mezzogiorno

saro con te – la festa del napoli 4

Rai1: Santa Messa 1.565.000 (23.1%), Angelus 2.042.000 (24.7%), Linea Verde 2.825.000 (24.4%), presentazione 2.219.000 (23.3%). Canale5: Le Storie di Melaverde 779.000 (11.8%), 1.049.000 (14.8%), Melaverde 1.864.000 (19.5%). Rai2: Tg Sport 340.000 (5.2%), Citofonare Rai2 393.000 (4.4%), presentazione 295.000 (4.3%). Italia1: Mom 221.000 (3.2%), Sport Mediaset XXL 778.000 (6%), Magazine XXL 631.000 (4.7%). Rai3: TG3 Ore 12.00 394.000 (4.6%), Il Posto Giusto 190.000 (1.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 246.000 (3.7%), presentazione 160.000 (2.5%), Poirot 340.000 (2.7%). La7: La 7 Doc - The Royals 96.000 (1.2%), L’Aria che Tira – Il Diario 128.000 (1.1%).

gialappa's show 6

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.014.000 (15.3%), Domenica In 2.256.000 (17.7%) nella prima parte, 1.944.000 (16.7%) nella seconda, 1.871.000 (18%) nella terza, Da Noi… A Ruota Libera 1.583.000 (15.7%). Canale5: L’Arca di Noè 2.283.000 (17.2%), Beautiful 2.249.000 (17.3%), Terra Amara 2.202.000 (17.9%), Verissimo – Le Storie 1.625.000 (15.9%) nella prima parte, 1.561.000 (15.3%) nella seconda. Rai2: Wild Italy 537.000 (4.2%), 333.000 (2.7%), Domenica Dribbling Salute 163.000 (1.4%), Domenica Dribbling Le Storie 174.000 (1.6%), Domenica Dribbling 312.000 (3.1%).

maria chiara giannetta blanca

Italia1: E-Planet 412.000 (3.2%), Pitch Perfect 2 213.000 (1.8%). Rai3: Tgr 2.149.000 (16.3%), Mezz’ora in Più 880.000 (7%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 705.000 (6%), Rebus 569.000 (5.4%), Tgr – Salone Nautico di Venezia 401.000 (4%), Kilimangiaro Collection 635.000 (6%). Rete4: Pensa in Grande 184.000 (1.4%). La7: Calcio - Coppa Italia femminile Roma-Juventus 203.000 (2%). Tv8: Gran Premio Formula 1 di Spagna 1.777.000 (14.5%), Superbike 390.000 (3.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

maria chiara giannetta blanca 1

13.30 - 3.995.000 (30.1%)

20.00 - 3.719.000 (23.4%)

TG2

13.00 - 1.446.000 (11.5%)

20.30 - 1.197.000 (6.9%)

TG3

14.25 - 1.674.000 (13%)

19.00 - 1.479.000 (11.6%)

TG4

12.00 - 295.000 (3.5%)

18.55 - 472.000 (3.6%)

TG5

13.00 - 2.746.000 (21.5%)

20.00 - 3.079.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.028.000 (9.7%)

18.30 - 424.000 (4%)

TGLA7

saro con te – la festa del napoli 1

13.30 - 430.000 (3.2%)

20.00 - 842.000 (5.2%)

kilimangiaro estate

gialappa's show 4 gialappa's show 3

saro con te – la festa del napoli 2