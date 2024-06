PIPPITEL! – TUTTI INCOLLATI SU RAI1 A SOFFRIRE PER LA PARTITA CROAZIA-ITALIA: IL MATCH DELLA NAZIONALE È STATO VISTO DA 13.2 MILIONI DI TELESPETTATORI E HA FATTO SEGNARE ALLA RETE IL 58.7% DI SHARE - SU CANALE5 “PANE AL LIMONE CON SEMI DI PAPAVERO” RACIMOLA UN MISERO 7.2% DI SHARE - SU RAI3 “FAR WEST” SI FERMA AL 3.6% - “PAPERISSIMA SPRINT” (8.6%), SCAMPINI (2.8%) GRUBER (5.3%)

Nella serata di ieri, lunedì 24 giugno 2024, su Rai1 la partita di Euro 2024 Croazia-Italia ha conquistato 13.250.000 spettatori pari al 58.7% (primo tempo: 13.411.000 – 57.7%, secondo tempo: 13.114.000 – 59.6%; pre e post nel complesso: 8.967.000 – 44.5%). Su Canale5 Pane al limone con semi di papavero ha incollato davanti al video 1.495.000 spettatori con uno share del 7.2%.

Su Rai2 Dawn -Fantasmi dal Passato è la scelta di 457.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 The Twilight Saga: Eclipse è visto da 493.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 Far West segna 667.000 spettatori pari al 3.6% (presentazione dalle 21.19 alle 21.47: 566.000 e il 2.4%). Su Rete4 Il Segno della Libellula – Dragonfly totalizza un a.m. di 452.000 spettatori (2.3%). Su La7 L’Aquila e il Leone raggiunge 542.000 spettatori e il 2.8%. Su Tv8 Un Posto nel Mio Cuore ottiene 163.000 spettatori con lo 0.8%. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali sigla 400.000 spettatori con l’1% (replica in seconda aserata: 196.000 – 2%).

Sul 20 Samson – La Vera Storia di Sansone raduna 140.000 spettatori (0.6%). Su Rai4 Greta è visto da 128.000 spettatori (0.6%). Su Iris Contagious è scelto da 187.000 spettatori (0.9%). Su RaiMovie Free State of Jones registra 149.000 spettatori (0.7%). Su Rai Premium Mad in Italy segna 98.000 spettatori con lo 0.5%. Su Real Time Hercai – Amore e Vendetta segna .000 spettatori con il %. Su Sky Sport Uno la partita di Euro 2024 Croazia-Italia ha interessato 899.000 spettatori pari al 4%.

Access Prime Time

Un Posto al Sole cala ma non troppo contro la Nazionale.

Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 1.827.000 spettatori pari all’8.6%. Su Rai2 TG2 Post segna 431.000 spettatori con l’1.9%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.117.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.364.000 spettatori (6%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 593.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.174.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 Tris per Vincere in replica raduna 145.000 spettatori con lo 0.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 400.000 spettatori (1.8%). Su Real Time - dalle 20.05 - Casa a Prima Vista coinvolge 536.000 spettatori (2.8%).

Preserale

Reazione a Catena al 25.9%.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.538.000 spettatori pari al 22.9% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.629.000 spettatori pari al 25.9%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.515.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.226.000 spettatori (16.7%). Su Rai2 NCIS – Los Angeles raccoglie 355.000 spettatori (2.8%). SWAT raccoglie 562.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 381.000 spettatori con il 3.2% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 570.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.534.000 spettatori (16.9%). A seguire Blob segna 914.000 spettatori pari al 5.4% e Viaggio in Italia raccoglie 962.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rete4 Terra Amara interessa 560.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 225.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 259.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 404.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mattina

Buongiorno Italia segna il 15%.

Su Rai1 TgUnoMattina Estate interessa 523.000 spettatori con il 14.4%. Il TG1 delle 8 è seguito da 890.000 spettatori con il 20.1%. Unomattina Estate intrattiene 741.000 spettatori con il 17.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 506.000 spettatori con il 17.5% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 910.000 spettatori con il 20.5%. Mattino Cinque News raccoglie 731.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte e 649.000 spettatori con il 15.6% nella seconda parte.

Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 204.000 spettatori (4.7%) mentre TG2 Dossier arriva a 154.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Station 19 sigla 108.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 174.000 spettatori (4.1%) nel secondo episodio. CSI: NY segna 168.000 spettatori e il 3.8%. Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 499.000 spettatori pari al 15% e TGR Buongiorno Regione convince 523.000 spettatori pari al 12.9%. Agorà Estate convince 253.000 spettatori con il 5.7% (Extra: 227.000 – 5.3%) mentre Elisir Estate – Il Meglio Di totalizza 157.000 spettatori pari al 3.7%.

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 126.000 spettatori (2.9%) mentre Mr Wrong Lezioni d’Amore è visto da 152.000 spettatori (3.5%). Tempesta d’Amore segna 280.000 spettatori con il 6.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 123.000 spettatori (3.6%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 202.000 spettatori (5%), di 194.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 216.000 spettatori (5.2%).

Daytime Mezzogiorno

La replica di Forum vince col 18.7%.

Su Rai1 Camper in Viaggio raccoglie 825.000 spettatori (15%) mentre Camper arriva a 1.475.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.272.000 spettatori con il 18.7%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raduna 368.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 CSI: NY registra un netto di 215.000 spettatori (3.5%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 778.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 Il Commissario Rex ottiene 200.000 spettatori (3.8%) e il TG3 delle 12 informa 692.000 spettatori (9.4%).

Quante Storie conquista 586.000 spettatori (5.1%) mentre Passato e Presente è seguito da 596.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 371.000 spettatori (7.5%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 598.000 spettatori (5.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 309.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 462.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.485.000 – 20.1%), Un Passo dal Cielo ha collezionato 1.047.000 spettatori con il 9.4%, nel primo episodio, e 981.000 spettatori con il 10.6%, nel secondo episodio. Estate in Diretta Start ha registrato 846.000 spettatori (10.5%). Dopo una breve edizione del TG1 (1.127.000 – 14.2%), Estate in Diretta ha raccolto 1.393.000 spettatori (17.3%), nella presentazione, e 1.756.000 spettatori (20.2%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.408.000 spettatori pari al 19.3%. A seguire Endless Love incolla davanti al video 2.296.000 spettatori con il 19.7%. My Home My Destiny 2 ha raccolto 2.005.000 spettatori con il 20.1%. La Promessa ha appassionato 1.840.000 spettatori (22.2%).

Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.424.000 spettatori (17.8%) nella prima parte e a 1.294.000 spettatori (15.3%) nella seconda parte (I Saluti a 1.220.000 e il 13.1%). Su Rai2 Dribbling Europei ha raccolto 593.000 spettatori con il 4.7%. Ore 14 interessa 974.000 spettatori pari all’8.9%. A seguire Squadra Speciale Cobra 11 colleziona 384.000 spettatori con il 4.4%, nel primo episodio, e 319.000 spettatori con il 4%, nel secondo episodio. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 484.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 526.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 390.000 spettatori (3.8%) nel terzo episodio. Lethal Weapon ha conquistato 246.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 283.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 295.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.273.000 spettatori (18.6%).

TGR – Leonardo segna 1.002.000 spettatori e il 9.6%. Il Provinciale coinvolge 472.000 spettatori (5.2%). Overland segna 599.000 spettatori con il 7.5%. Geo Magazine conquista 938.000 spettatori (10.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 618.000 spettatori con il 5.6% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 499.000 spettatori con il 5.8%. Su La7 Tagadà è visto da 467.000 spettatori (4.1%) nella presentazione e da 426.000 spettatori pari al 4.7% (#Focus a 301.000 e il 3.8%) mentre Alla Ricerca dei Segreti Sconosciuti raggiunge 198.000 spettatori (2.3%). Su Tv8 Amore tra le Vigne realizza un a.m. di 261.000 spettatori (3.2%).

Seconda Serata

Exploit pure per Sky Euro Show.

Su Rai1 Notti Europee sigla 3.170.000 spettatori con il 32.9%. La replica di Croazia-Italia ha raccolto 520.000 spettatori con il 15% fino all’1.59. Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 647.000 spettatori (6.4%) mentre Bardot coinvolge 272.000 spettatori (6.5%). Su Rai2 Gli occhi del musicista è scelto da 288.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Dracula Untold segna 344.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 467.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 The River Wild - Il Fiume della Paura è la scelta di 206.000 spettatori (3.8%) nella prima parte. Su La7 Copycat – Omicidi in Serie segna 111.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 S(ex) List ha interessato 83.000 spettatori (1.6%). Su Sky Sport Uno Sky Euro Show segna 544.000 spettatori e il 3.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.965.000 (23.2%)

Ore 20:00 4.616.000 (27.3%)

TG2

Ore 13:00 1.384.000 (11.6%)

Ore 20:30 956.000 (4.9%)

TG3

Ore 14:25 1.490.000 (13.2%)

Ore 19:00 1.800.000 (14.5%)

TG5

Ore 13:00 2.773.000 (22.8%)

Ore 20:00 3.063.000 (17.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.070.000 (11.1%)

Ore 18:30 415.000 (4.3%)

TG4

Ore 11:55 423.000 (6.1%)

Ore 18:55 515.000 (4.2%)

TG LA7

Ore 13:30 721.000 (5.7%)

Ore 20:00 1.379.000 (7.9%)

ITALIA CROAZIA - GLI AZZURRI ESULTANO DOPO IL GOL DI ZACCAGNI