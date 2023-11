PIPPITEL! – TUTTI PAZZI PER IL TENNIS: LA FINALE DELLE “ATP FINALS” TRA SINNER E DJOKOVIC, TRASMESSA SU RAI1, HA INCOLLATO ALLA TV 5.4 MILIONI DI PERSONE, IL 29.5% DI SHARE – CIFRE RECORD PER “DOMENICA IN”, GRAZIE A UN TALK SUL CASO DI GIULIA CECCHETTIN (20.5%, 23.9%, 21.0%) - FAZIO IN CALO RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA "CHE TEMPO CHE FA" A L 10.8 % – “REPORT” CRESCE ANCORA E RAGGIUNGE IL 7.8% DI SHARE - "VERISSIMO" (20.4%) - "AMICI" (21.4%)

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 19 novembre 2023, in prima serata, vedono su Rai1 il secondo appuntamento con la seconda stagione della fiction Lea - I nostri figli, interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti, totalizzare il 16.3% con 3.095.000 spettatori. La serie turca Terra Amara, con gli attori Hilal Alt?nbilek, Ugur Günes e Murat Ünalm?s, ha attirato invece su Canale5 2.559.000 appassionati pari al 15.3% di share, secondo programma più visto in prime time.

Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove conquista invece 2.278.000 teste pari al 10.8 % (in calo rispetto a sette giorni fa), mentre Che Tempo che fa - Il Tavolo ha raccolto 1.275.000 persone pari al 9.6%. Per l'approfondimento, Report condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3 cresce ancora raggiungendo il 7.8% di share pari a 1.586.000 spettatori, superando Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio su Rete4 e i suoi 1.130.000 individui all'ascolto con il 7.7% (in crescita rispetto alla settimana scorsa) e surclassando In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese su La7, fermi a un preoccupante 2.1% con 378.000 teste.

L'ennesima messa in onda di Harry Potter e il calice di fuoco su Italia1 ha raccolto il 7.2% pari a 1.241.000 individui all'ascolto, mentre la seconda puntata della seconda edizione della Caserma racimola su Rai2 un magro 3.3% equivalente a una media di 666.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Lea - I nostri figli (Rai1) - 3.095.000 Terra Amara (Canale5) - 2.559.000 Che tempo che fa (Nove) - 2.278.000 Report (Rai3) - 1.586.000 Harry Potter e il calice di fuoco (Italia1) - 1.241.000 Dritto e Rovescio (Rete4) - 1.130.000 La Caserma (Rai2) - 666.000 In onda (La7) - 378.000 Guerre Stellari - L'impero colpisce ancora (Tv8) - 347.000

Nel preserale e in access prime time, su Rai1, la finale dei Nitto ATP Finals che ha visto Novak Djokovic sconfiggere in due set Jannik Sinner ha totalizzato il 29.5% con 5.493.000 appassionati, mentre Affari Tuoi con Amadeus ha segnato il 22.4% con 4.812.000. Paperissima Sprint su Canale5 ha radunato il 14.4% con 3.095.000.

Serena Bortone con Che sarà su Rai3 ha raccolto il 4.0%, battendo Massimo Gramellini che con In altre parole su La7 è arrivato al 3.6%, mentre Stasera Italia Weekend su Rete4 sigla il 3.9% e il 4.2% .Che Tempo che Farà con Fazio sul Nove ha segnato l'1.8% con 373.000 spettatori, e la presentazione di Che Tempo che fa in access ha siglato il 5.3% con 1.128.000 affezionati.

Al pomeriggio su Rai1 Domenica In condotto da Mara Venier - grazie a un talk sul caso di Giulia Cecchettin - ha segnato le cifre record del 20.5%, 23.9%, 21.0%.Su Canale5 Amici di Maria De Filippi si è assestata al 21.4% e, a seguire, Silvia Toffanin con Verissimo ha raccolto il 20.4%. Sempre Toffanin con Verissimo - Giri di Valzer (16.5%) è stata battuta da Francesca Fialdini che, in onda fino alle 18.00 con Da noi... A ruota libera per lasciare spazio al tennis, ha conquistato il 19.2%.

Ancora al pomeriggio, Monica Maggioni con In mezz'ora su Rai3 raccoglie il 7.5% con 1.040.000 teste, mentre con Il mondo di In mezz'ora segna il 5.1% con 637.000, in linea con i risultati ottenuti da Lucia Annunziata nella scorsa stagione.

Prima Serata

Rai1: Lea - I Nostri Figli 3.095.000 (16.3%). Canale5: Terra Amara 2.559.000 (15.3%) ). Rai2: La Caserma - Sull’Attenti! 559.000 (2.6%), La Caserma 666.000 (3.3%). Italia1: Harry Potter e il Calice di Fuoco 1.241.000 (7.2%) ). Rai3: Report (presentazione) 1.312.000 (6.1%), Report 1.586.000 (7.8%), Report Plus 1.208.000 (7.1%). Rete4: Dritto e Rovescio 1.130.000 (7.7%). La7: In Onda 378.000 (2.1%). Tv8: Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora 347.000 (2%). Nove: Che Tempo Che Fa (anteprima) 1.128.000 (5.3%), Che Tempo Che Fa 2.278.000 (10.8%), Che Tempo Che fa – Il Tavolo 1.275.000 (9.6%), Che Tempo Che Fa – L’Importante è Finire 480.000 (8.3%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.812.000 (22.4%). Canale5: Paperissima Sprint 3.095.000 (14.4%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.313.000 (6.1%). Rai3: Che Sarà… 853.000 (4%). Rete4: Stasera Italia Weekend 839.000 (3.9%) nella prima parte, 896.000 (4.2%) nella seconda. La7: In Altre Parole Domenica 782.000 (3.6%). Tv8: Zona Rossa 397.000 (1.9%).

Preserale

Rai1: Tennis - Nitto ATP Finals (Finale) - Sinner-Djokovic 5.493.000 (29.5%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.067.000 (11.6%), Caduta Libera Story 2.584.000 (13.1%). Rai2: Il Meglio di Radio2 Social Club 335.000 (1.7%), N.C.I.S. New Orleans 474.000 (2.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 440.000 (2.3%), C.S.I. Miami 619.000 (3%). Rai3: Tgr 2.279.000 (11.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 612.000 (2.9%). La7: Beyond Borders – Amore senza Confini 233.000 (1.4%). Tv8: Moto GP – Gran Premio del Qatar 1.109.000 (5.2%). Nove: Che Tempo Che Farà 373.000 (1.8%). Sky Sport: Tennis - Nitto ATP Finals (Finale) - Sinner-Djokovic 1.193.000 (6.4%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 1.190.000 (14%), Speciale TG1 – Startup: Presente/Futuro 615.000 (share del 6.6%). Applausi 184.000 (5.4%). Canale5: Tg5 Notte 607.000 (10.2%). Rai2: Red Bull Bars 64 Live – L’Anno del Rap, l’Anno di Napoli 237.000 (1.5%), La Domenica Sportiva (presentazione) 365.000 (3.1%), La Domenica Sportiva 309.000 (4.7%). Italia1: Metti in Campo il Cuore per la Toscana 204.000 (4.8%). Rai3: Fame d’Amore 565.000 (4.6%), Tg3 Mondo 320.000 (3.9%). Rete4: Highlander – L’Ultimo Immortale, 172.000 (5.5%). La7: Uozzap! 150.000 (1.7%). Tv8: 2012 117.000 (2.5%). Nove: Il Contadino cerca Moglie 173.000 (5%). Real Time: 90 Giorni per Innamorarsi Lontano dagli Stati Uniti 310.000 (2%), Dr. Pimple Popper – La Dottoressa Schiacciabrufoli 323.000 (5.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Uno Mattina in Famiglia 171.000 (9%) nella presentazione, 577.000 (15.4%) nella prima parte, 1.386.000 (21.6%) nella seconda, Tg1 Ore 7.00 304.000 (11.3%), Tg1 Ore 8.00 1.021.000 (18.7%), Tg1 Medicina 1.136.000 (19.3%), Tg1 Ore 9.00 1.479.000 (22.3%). Canale5: Prima Pagina Tg5 316.000 (12.5%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.181.000 (20.2%), Tg5 Speciale – Franco Califano, l’Ultimo Poeta 766.000 (11.8%), Santa Messa 823.000 (11.9%) ). Rai2: Radio2 Happy Family Rewind 270.000 (4%). Italia1: Il Circo di Scooby-Doo 149.000 (2.6%) Friends 159.000 (2.5%). Will & Grace 230.000 (3.5%) Big Bang Theory 258.000 (3.7%) nel primo episodio, 237.000 (3.4%) nel secondo.

Rai3: Sorgente di Vita 30.000 (1%), Sulla Via di Damasco 54.000 (1.3%), Agorà Weekend (presentazione) 65.000 (1.2%), Agorà Weekend 173.000 (2.8%), Mi Manda RaiTre 281.000 (4.3%), O anche no 270.000 (3.9%), Timeline 209.000 (3%). Rete4: Padri e Figli 75.000 (1.2%), Casa Vianello 159.000 (2.4%). La7: Omnibus (News) 86.000 (2.7%), Omnibus (Dibattito) 212.000 (3.4%), TgLa7 205.000 (4.9%), Camera con Vista 164.000 (2.5%), L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 106.000 (1.5%). Tv8: Un Cucciolo sotto l’Albero 78.000 (1.3%). Sky Sport F1: Gran Premio di Formula1 di Las Vegas 304.000 (7%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine – Speciale Giornata dei Poveri 1.579.000 (20.3%), Tg1 - Santa Messa per la Giornata Mondiale dei Poveri 1.336.000 (19.2%), Angelus 2.152.000 (22.3%), Linea Verde 3.061.000 (24%), presentazione 2.402.000 (22.8%). Canale5: Le Storie di Melaverde 714.000 (10%), 1.090.000 (13.8%), Melaverde 1.886.000 (17.7%). Rai2: Tg Sport Giorno 332.000 (4.7%), Il Meglio di Radio2 Social Club 294.000 (3.9%), Rai Sport 311.000 (3.5%), Un Ciclone in Convento 305.000 (2.7%).

Italia1: Big Bang Theory 226.000 (3%), Sport Mediaset 800.000 (5.6%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 733.000 (7.6%), Margherita. La Voce delle Stelle 358.000 (2.5%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 254.000 (3.5%), presentazione 175.000 (2.5%), I Saluti: 242.000 (3%), Colombo 279.000 (2.1%). La7: Le Parole della Salute 63.000 (0.8%), Uozzap! 69.000 (0.8%), L’Aria che Tira – Il Diario 101.000 (0.8%).

Pomeriggio

Rai1: Domenica In (presentazione) 2.941.000 (20.5%), Domenica In (prima parte) 3.333.000 (23.9%), Domenica In (seconda parte) 2.590.000 (21%), nella seconda, Domenica In - I Saluti di Mara 2.298.000 (18.8%), Tg1 (2.394.000 – 18.7%), Da Noi… A Ruota Libera 2.546.000 (19.2%). Canale5: L’Arca di Noè 2.388.000 (16.2%), Amici di Maria De Filippi 2.829.000 (21.4%), Verissimo 2.537.000 (20.4%), Verissimo – Giri di Valzer 2.281.000 (14.6%). Rai2: Paesi che Vai 440.000 (3.1%), Origini 356.000 (2.7%), Calcio Femminile (Serie A) – Juventus-Inter 344.000 (2.7%), Dream Hotel 510.000 (2.9%).

Italia1: E-Planet 513.000 (3.5%), Batman – Il Ritorno 347.000 (2.7%), Magnum P.I. 329.000 (2.6%), Due Uomini e 1/2 370.000 (2.5%). Rai3: Tgr 2.146.000 (14.7%), In Mezz’Ora 1.040.000 (7.5%), Il Mondo di In Mezz’Ora 637.000 (5.1%), Rebus 717.000 (5.9%), presentazione 853.000 (6.7%), Kilimangiaro Un Nuovo Giorno 1.037.000 (7.7%) Kilimangiaro 1.126.000 e il 6.8%). Rete4: Africa Express 253.000 (1.9%), Nevada Smith 545.000 (4%). La7: Una Giornata Particolare 387.000 (2.9%), La7 Doc – Città in Pericolo 200.000 (1.6%). Tv8: Formula 1 – Gran Premio di Las Vegas (differita) 1.222.000 (8.8%), Moto3 422.000 (3.3%), Moto 2 351.000 (2%). Nove: Little Big Italy 309.000 (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 4.632.000 (31.5%)

20.15 - 5.119.000 (23.7%)

TG2

13.00 - 1.709.000 (12.4%)

20.30 - 1.196.000 (5.6%)

TG3

14.15 - 1.810.000 (12.8%)

19.00 - 1.954.000 (10.2%)

TG4

11.55 - 453.000 (4.7%)

18.38 – 970.000 (5.1%)

TG5

13.00 - 3.239.000 (23.5%)

20.00 - 4.229.000 (19.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.398.000 (11.9%)

18.30 - 888.000 (5.1%)

TGLA7

13.30 - 550.000 (3.7%)

20.00 - 1.112.000 (5.2%)