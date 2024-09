PIPPITEL! NON BASTA LO STUDIO NUOVO PER CAMBIARE LE SORTI DI MYRTA MERLINO: SU CANALE5 IL SUO “POMERIGGIO CINQUE” RESTA AL 14.5% E VIENE ASFALTATO DA MATANO AL 21% - PRIMA SERATA SONNOLENTA PER LE AMMIRAGLIE: SU RAI1 “IL COLIBRÌ” RACIMOLA L’11.6% E SI FA SUPERARE DA CANALE5 CON “I FRATELLI CORSARO” (16.5%). SU RAI3 IL RITORNO DI “CHI L’HA VISTO?” SEGNA IL 9.6%. SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (6.2%) – VESPA (20.5%), DE MARTINO (23.7%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.7%). DEL DEBBIO CON IL 4.4% DOPPIATO DA GRUBER (8.9%)

Nella serata di ieri, mercoledì 11 settembre 2024, su Rai1 Il colibrì ha interessato 1.686.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale5 la prima puntata de I Fratelli Corsaro ha conquistato 2.551.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 l’ultima stagione di The Good Doctor debutta a 726.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 885.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 il ritorno di Chi l’ha Visto? segna 1.387.000 spettatori e il 9.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro riparte da 768.000 spettatori (6.2%). Su La7 Il caso Spotlight raggiunge 496.000 spettatori e il 3.2%.

Su Tv8 Vi presento Joe Black ottiene 472.000 spettatori con il 3.7%. Sul Nove Parker raduna 495.000 spettatori (3.3%). Sul 20 White Elephant – Codice criminale fa sintonizzare 375.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 The Innocents è scelto da 178.000 spettatori (1.1%). Su Iris Le ali della libertà è seguito da 551.000 spettatori pari al 3.9%. Su RaiMovie Senza controllo sigla 301.000 spettatori (1.7%). Su La5 la replica di Temptation Island arriva a 303.000 spettatori e il 2.2%. Su RaiSport il tennis con la Coppa Davis, in onda dalle 20:45 alle 00:14, sigla 355.000 spettatori (2.4%).

Access Prime Time

Record di spettatori per Affari Tuoi.

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.792.000 spettatori (20.5%), mentre Affari Tuoi raduna 4.532.000 spettatori (23.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.632.000 spettatori pari al 13.7%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 527.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.306.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.197.000 spettatori (6.4%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.550.000 spettatori (8%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 819.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 832.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.724.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 100% Italia gioca con 318.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 679.000 spettatori con il 3.6%. Su RealTime Casa a Prima Vista sigla 754.000 spettatori (4%).

Preserale

Distanze invariate tra Insegno e Scotti.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.091.000 spettatori pari al 19%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.265.000 spettatori pari al 22.9%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.641.000 spettatori (16.2%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.570.000 spettatori (19.5%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 445.000 spettatori (3.9%), mentre FBI: Most Wanted raccoglie 683.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.340.000 spettatori (15.5%). A seguire Blob segna 923.000 spettatori (5.4%) e Caro Marziano sigla 961.000 spettatori (5.3%). Su Rete4 Terra Amara interessa 477.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 197.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 354.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 339.000 spettatori con il 2.2%.

Daytime Notte/Mattina

La notte di Canale5 in doppia cifra con Harris vs Trump.

Su Rai1 Il Dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump, dalle 2 alle 5:16, tiene svegli 106.000 spettatori pari all’8.6%. Alle 6:33 Tg1Mattina dà il buongiorno a 547.000 spettatori con il 15.8% (all’interno il TG1 delle 7 di breve durata a 506.000 e il 16.7%). A seguire, dopo il TG1 delle 8 (932.000 – 20.5%), Unomattina intrattiene 717.000 spettatori con il 18.4% e Storie Italiane arriva a 589.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte. Su Canale5 Speciale TG5 – I Duellanti, dalle 2 alle 4:48, è visto da 132.000 spettatori con il 10.4%.

Alle 6 Prima Pagina TG5 informa 638.000 spettatori con il 22.3% e TG5 Mattina delle 8 1.096.000 spettatori con il 24.3%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 758.000 spettatori con il 19.5% nella prima parte e 601.000 spettatori con il 18.1% nella seconda parte (I Saluti a 626.000 e il 17.5%). Su Rai2, dopo TG2 Mattina delle 8:30 (109.000 – 2.5%), Aspettando Radio2 Social Club raggiunge 121.000 spettatori (3.2%), mentre TG2 Dossier è visto da 116.000 spettatori (3.3%) e TG2 Flash 172.000 spettatori (4.2%). Su Italia1, dopo Rizzoli & Isles (125.000 – 2.8%), Law & Order – Unità Speciale sigla 133.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 158.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio.

A seguire C.S.I. New York totalizza 170.000 spettatori (4.5%) nel primo episodio. Su Rai3, dopo la presentazione (151.000 – 3.3%), Agorà intrattiene 226.000 spettatori (5.6%), mentre ReStart totalizza 163.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Love is in the Air ha raccolto 99.000 spettatori (2.2%) e Grand Hotel – Intrighi e Passioni è visto da 82.000 spettatori (2.1%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 110.000 spettatori (3.2%).

Su La7 Speciale TGLa7 – Confronto TV Donald Trump vs Kamala Harris, dalle 2 alle 4:57, incolla davanti al video 87.000 spettatori (6.9%). Alle 7 Omnibus raduna 152.000 spettatori (4.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 (276.000 – 6.4%), 256.000 spettatori (6.2%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 210.000 spettatori (6.1%). Sul Nove Harris Trump – Il Dibattito, dalle 2:35 alle 4:52, raggiunge 31.000 spettatori e il 2.6%.

Daytime Mezzogiorno

In affanno Mattino 4.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 762.000 spettatori (17.1%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno arriva a 1.490.000 spettatori (16.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.368.000 spettatori con il 21.5%. Su Rai2, dopo TGSport Giorno (165.000 – 4%), Un’estate in Bretagna raduna 278.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York registra 237.000 spettatori (4.1%). Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset coinvolge 742.000 spettatori (6.4%) e 532.000 spettatori (4.6%) nella parte Extra di pochi minuti. Su Rai3, dopo la presentazione (173.000 – 4.9%), Elisir sigla 255.000 spettatori (5.6%) e il TG3 delle 12 informa 643.000 spettatori (9.2%).

A seguire Quante Storie conquista 445.000 spettatori (4.8%) e Geo 411.000 spettatori (3.7%), mentre Passato e Presente è seguito da 376.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Mattino 4 intrattiene 108.000 spettatori pari al 2.4% e, dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 477.000 spettatori pari al 4.5%. Su La7 L’Aria che Tira incolla davanti al video 265.000 spettatori con il 5.7% nella prima parte e 415.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Hotel arriva a 104.000 spettatori (2.1%) e 4 Ristoranti 218.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? totalizza 102.000 spettatori (1.6%) nel primo episodio e 182.000 spettatori (1.6%) nel secondo episodio.

Daytime Pomeriggio

Salgono Balivo e Paradiso.

Su Rai1, dopo TG1 Economia (2.304.000 – 19.9%), La Volta Buona colleziona 1.247.000 spettatori con l’11.6% nella prima parte chiamata La Volta Magazine e 1.304.000 spettatori con il 14.9% nel seconda parte, mentre Il Paradiso delle Signore conquista 1.331.000 spettatori con il 17.2%. Dopo una breve edizione del TG1 (1.318.000 – 17.3%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.479.000 spettatori con il 19.8% nella presentazione e 1.759.000 spettatori con il 21%. Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.061.000 spettatori pari al 18%, Endless Love sigla 1.927.000 spettatori pari al 18.5%, My Home My Destiny raduna 1.603.000 spettatori pari al 18.1% e La Promessa segna 1.538.000 spettatori pari al 19.8%.

A seguire Pomeriggio Cinque intrattiene 1.088.000 spettatori pari al 14.5% nella prima parte e 1.003.000 spettatori pari al 12.1% nella seconda parte (I Saluti a 1.046.000 e l’11.5%). Su Rai2 Ore 14, dalle 14:04 alle 15, è visto da 618.000 spettatori con il 5.9%. A seguire il tennis con la Coppa Davis, dalle 15 alle 20:45, totalizza un netto di 592.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 458.000 spettatori (4%) nel primo episodio, 561.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio e 536.000 spettatori (5.6%) nel terzo episodio, mentre I Griffin 415.000 spettatori (4.8%).

A seguire Magnum P.I. arriva a 349.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio e 336.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio, mentre Person of Interest 273.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.199.000 spettatori (19.5%), mentre Rai Parlamento – Question Time coinvolge 336.000 spettatori (4%). A seguire, dopo Aspettando Geo (383.000 – 5%), Geo conquista 744.000 spettatori (8.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 688.000 spettatori con il 6.9%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 500.000 spettatori con il 6.3%. A seguire I due marescialli sigla 258.000 spettatori con il 3.1%.

Su La7, dopo la presentazione (366.000 – 3.5%), Tagadà è visto da 415.000 spettatori pari al 5% e 398.000 spettatori pari al 5.3% nella parte chiamata #Focus, mentre 11 Settembre Minuto per Minuto arriva a 221.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Una scomoda verità segna 246.000 spettatori (2.3%), La sfida del cuore 154.000 spettatori (1.9%) e Amore a Cedar Creek 170.000 spettatori (2%). Sul Nove Crimini Italiani totalizza 156.000 spettatori (1.6%), mentre La Coppa dell’Acido – Follia Criminale interessa 137.000 spettatori (1.8%). A seguire Little Big Italy è scelto da 171.000 spettatori (1.9%).

Seconda Serata

La Setta non sfigura (4.5%).

Su Rai1 Porta a Porta interessa 396.000 spettatori con l’8.1%. Su Canale5 X-Style è visto da 562.000 spettatori (7.1%). Su Rai2 Storie di Donne al Bivio raccoglie 437.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Hostage segna 354.000 spettatori con il 4.5%. Su Rai3 TG3 Linea Notte totalizza 371.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 11 Settembre 2001: Trappola di Fuoco è la scelta di 157.000 spettatori (5.3%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 La7 Doc – Salvador Allende è visto da 106.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 What Women Want – Quello che le donne vogliono sigla 85.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Over the Top intrattiene 137.000 spettatori pari al 2.6%.

Telegiornali

Ed. Meridiana Ed. Serale

TG1 2.967.000 (25.4%) – h.13:30 3.996.000 (23.1%) – h.20

TG2 1.282.000 (11.5%) – h.13 861.000 (4.5%) – h.20:49 *

TG3 1.300.000 (12.6%) – h.14:25 1.564.000 (12.8%) – h.19

TG5 2.707.000 (23.9%) – h.13 3.378.000 (19.3%) – h.20

STUDIO APERTO 925.000 (10.4%) – h.12:25 467.000 (4.9%) – h.18:30

TG4 310.000 (4.6%) – h.11:55 472.000 (3.9%) – h.19

TGLA7 657.000 (5.7%) – h.13:30 1.288.000 (7.3%) – h.20

